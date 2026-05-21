Chứng khoán

Khối ngoại chốt lời VIC ở vùng đỉnh, bán ròng hơn 500 tỷ đồng

Tùng Linh

21:16 | 21/05/2026
(TBTCO) - Khối ngoại chốt lời đáng kể ở cổ phiếu Vingroup và chiếm tới gần một nửa lượng giao dịch bán riêng cổ phiếu này trong phiên 21/5. Dù điều chỉnh sâu hơn 3,5%, giá cổ phiếu VIC vẫn tăng tới gần 29% từ đầu năm đến nay.
Thị trường chứng khoán rung lắc mạnh trong phiên giao dịch hôm nay 21/5 khi áp lực bán gia tăng tại nhóm cổ phiếu họ Vingroup sau giai đoạn tăng nóng. Tâm điểm chú ý là VIC. Giá trị giao dịch trong phiên của cổ phiếu VIC xấp xỉ 1.160 tỷ đồng. Trong đó, riêng khối ngoại bán ròng hơn 517 tỷ đồng. Áp lực chốt lời mạnh từ khối ngoại xuất hiện ngay tại vùng giá cao nhất trong lịch sử giao dịch của cổ phiếu này. Kết phiên, VIC giảm 3,53% xuống 218.700 đồng/cổ phiếu, đánh dấu phiên điều chỉnh mạnh nhất trong tháng 5/2026. Dù vậy, tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu của Vingroup vẫn tăng gần 29%.

Ngoài VIC, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng chịu áp lực xả hàng đáng kể như FPT (-316 tỷ đồng), MBB (-174 tỷ đồng), VHM (-139 tỷ đồng) và ACB (-132 tỷ đồng). Đáng chú ý, VIC và VHM đều nằm trong nhóm cổ phiếu đã tăng rất mạnh trong thời gian qua. Sau nhịp tăng kéo dài, áp lực chốt lời xuất hiện mạnh hơn, đặc biệt từ khối ngoại, khiến nhóm cổ phiếu này trở thành lực cản đáng kể đối với thị trường trong phiên hôm nay.

Khối ngoại chốt lời VIC ở vùng đỉnh, bán ròng hơn 1.700 tỷ đồng
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 21/5 - Nguồn: Dstock.

Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 1.700 tỷ đồng trên ba sàn.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại vẫn duy trì mua ròng tại một số cổ phiếu ngân hàng và tài chính. VPB dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị hơn 261 tỷ đồng, tiếp theo là VCB với khoảng 163 tỷ đồng. Các mã LPB, MSB, SHB và SSI cũng ghi nhận lực cầu ngoại tích cực.

Đáng chú ý, VCB tiếp tục được mua ròng mạnh và nối dài chuỗi giải ngân của nhà đầu tư nước ngoài tại nhóm ngân hàng có vốn nhà nước trong nhiều phiên gần đây. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới đây đã ban hành Quyết định số 464/QĐ-NHNN. Đây là quyết định về Chương trình hành động của Ngân hàng Nhà nước thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 24/2/2026 của Chính phủ ban hành nhằm thúc đẩy hiệu quả, đổi mới và phát triển kinh tế nhà nước theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước.

