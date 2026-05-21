Thuế - Hải quan

Chi cục Hải quan khu vực III gặp gỡ, đối thoại với 300 doanh nghiệp

Thanh Sơn

19:33 | 21/05/2026
(TBTCO) - Sáng 21/5, Chi cục Hải quan khu vực III đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp năm 2026. Tham dự Hội nghị có ông Đỗ Thành Trung - Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cùng lãnh đạo các sở, ngành và hơn 300 đại biểu đại diện cho các hiệp hội và doanh nghiệp làm thủ tục tại Chi cục.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Mạnh Cường - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực III cho biết, năm 2025 đơn vị đã đạt số thu ngân sách kỷ lục 86.566 tỷ đồng, vượt 30% dự toán và tăng 11,7% so với năm 2024. Phát huy đà tăng trưởng, tính đến ngày 19/5/2026, Chi cục đã thu đạt 35.936 tỷ đồng, vượt 2.023 tỷ đồng so với kịch bản tăng trưởng của thành phố trong 5 tháng đầu năm.

Ông Trần Mạnh Cường, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực III phát biểu tại hội nghị

Từ 1/6/2026, Chi cục Hải quan khu vực III là đơn vị đầu tiên trong toàn ngành được Bộ Tài chính và Cục Hải quan lựa chọn triển khai thí điểm mô hình thông quan tập trung. Mô hình sẽ giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí tuân thủ, nâng cao tính minh bạch và tính ổn định trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Theo đó, mọi hồ sơ hải quan sẽ được quy về một đầu mối duy nhất tiếp nhận và xử lý là Đội Thông quan. Việc áp dụng mô hình này kết hợp cùng nỗ lực số hóa hồ sơ chứng từ được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp rút ngắn từ 30% đến 50% thời gian thông quan, đồng thời giảm thiểu đáng kể chi phí logistics. Đến nay, đơn vị đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, bố trí 89 cán bộ công chức, ban hành quy trình nghiệp vụ và tổ chức tập huấn kỹ lưỡng cho hàng nghìn lượt cán bộ cũng như đại diện doanh nghiệp.

Quang cảnh Hội nghị

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp, bao gồm Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và Công ty Brother Việt Nam, đã phát biểu đánh giá cao tinh thần cầu thị của Hải quan Hải Phòng trong quá trình chuyển đổi từ phương thức quản lý truyền thống sang quan hệ đối tác đồng hành.

Ông Nguyễn Hải Minh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho rằng thách thức lớn nhất với doanh nghiệp hiện nay vẫn là thủ tục hành chính, sự khác biệt trong thực thi quy định giữa các địa phương, cũng như các vấn đề liên quan tới xuất nhập khẩu và rào cản thương mại. Đồng thời, bày tỏ kỳ vọng, các hoạt động kiểm tra chuyên ngành cần tập trung về một đầu mối tại cơ quan hải quan.

“Nếu thực hiện hiệu quả, đây sẽ là một thay đổi mang tính nền tảng đối với môi trường xuất nhập khẩu của Việt Nam, không chỉ giúp doanh nghiệp giảm thời gian và chi phí, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong dài hạn" - ông Nguyễn Hải Minh chia sẻ.

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Chi cục Hải quan khu vực III, ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đánh giá cao sự chủ động của đơn vị trong việc tham mưu cho thành phố ban hành chính sách giảm mức thu phí hạ tầng cảng biển đối với xăng, dầu, khí hóa lỏng xuống 0 đồng nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trước tác động từ xung đột tại Trung Đông.

Ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Đỗ Thành Trung cũng đề nghị ngành Hải quan tiếp tục đồng hành - chia sẻ thực chất với cộng đồng doanh nghiệp; chú trọng xây dựng quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp bền vững, tin cậy, chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật; nêu cao tinh thần hỗ trợ, đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp về thủ tục hải quan, quy định, chính sách, nhất là các quy định, văn bản quy phạm pháp luật mới về hải quan, logistics và hàng hải.

Chia sẻ với những băn khoăn, lo lắng trước những chính sách mới của cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các doanh nghiệp để hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã xác định trong năm 2026. Đối với những kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến thẩm quyền của các sở, ngành và thành phố, đề nghị Chi cục Hải quan khu vực III sớm báo cáo để kịp thời xử lý, tháo gỡ.

“Doanh nghiệp không nên thụ động mà cần chủ động tự nâng cao năng lực của mình để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới”, ông Đỗ Thành Trung nhấn mạnh.

Chi cục Hải quan khu vực III luôn là đơn vị đi đầu trong cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan và tạo thuận lợi thương mại với nhiều chương trình cải cách lớn của ngành Hải quan như: thủ tục hải quan điện tử, hệ thống VNACCS/VCIS, VASSCM, nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực III xác định cải cách hải quan không chỉ là ứng dụng công nghệ hay cắt giảm thủ tục, mà quan trọng hơn là thay đổi tư duy phục vụ; xây dựng mối quan hệ Hải quan - Doanh nghiệp thực chất, minh bạch, chuyên nghiệp và cùng phát triển.

(TBTCO) - Trước thời điểm Nghị định số 169/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Cục Hải quan có công văn hoả tốc đã yêu cầu toàn ngành khẩn trương nghiên cứu, phổ biến công khai cho người khai hải quan, người nộp thuế biết để thực hiện thống nhất.
(TBTCO) - Trong bối cảnh chuyển đổi số và các mô hình kinh doanh toàn cầu đang làm thay đổi sâu sắc phương thức quản lý thuế truyền thống, ngành Thuế cần tăng cường ứng dụng dữ liệu lớn (BigData), trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số trong toàn bộ quy trình quản lý thuế; từng bước xây dựng nền quản trị thuế hiện đại, thông minh và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.
(TBTCO) - Từ kết quả bắt giữ của lực lượng Kiểm soát Hải quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ vận chuyển trái phép 59,2 kg vảy tê tê Java, loài động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc diện ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, buôn bán.
(TBTCO) - Với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung đáng chú ý, Nghị định số 169/2026/NĐ-CP không chỉ tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn xử lý vi phạm mà còn lần đầu bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực hải quan.
(TBTCO) - Cục Thuế đã thực hiện nâng cấp các hệ thống ứng dụng (eTax Mobile, Cổng thông tin hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử) đáp ứng các quy định về xác thực sinh trắc học người đại diện theo pháp luật khi đăng ký/thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh của 11 ngành, lĩnh vực. Trong đó, thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán tiếp tục được cắt giảm, đơn giản hóa.
(TBTCO) - Chỉ trong ít ngày cao điểm chống buôn lậu, lực lượng Hải quan đã phát hiện hơn 25.000 sản phẩm mang nhãn hiệu Harley-Davidson nghi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ cùng nhiều lô hàng nghi giả mạo Nike, Adidas tại các cửa khẩu trọng điểm.
(TBTCO) - Cục Thuế vừa phát động triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” trong toàn ngành Thuế. Việc làm sạch mã số thuế không chỉ nhằm loại bỏ “doanh nghiệp ma”, doanh nghiệp “chết chưa được chôn”, mà còn là bước đi chiến lược để chuẩn hóa dữ liệu quốc gia, hướng tới một môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và công bằng.
