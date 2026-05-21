Sinh trắc học khuôn mặt trên eTax Mobile giúp bảo vệ người nộp thuế trên môi trường số

Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 3078/CT-NVT về việc xác thực sinh trắc học người đại diện theo pháp luật khi đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Đây là một nội dung quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số ngành Thuế, góp phần bảo đảm an toàn, chính xác trong xác định danh tính người nộp thuế, phòng ngừa rủi ro gian lận, giả mạo thông tin trong quá trình đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử.

Áp dụng sinh trắc học với người đại diện theo pháp luật

Theo công văn, phạm vi áp dụng xác thực sinh trắc học gồm: Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử; Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử do thay đổi thông tin về người đại diện theo pháp luật; đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; chủ doanh nghiệp tư nhân (người đại diện theo pháp luật).

Ảnh minh họa TL

Đối tượng thực hiện sinh trắc học là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã nêu tại điểm 1 công văn này (trừ trường hợp là người nước ngoài chưa đáp ứng quy định về định danh điện tử mức độ 2 của hệ thống định danh và xác thực điện tử theo lộ trình thực hiện của cơ quan chức năng).

Theo Cục Thuế, thực hiện quy định tại Nghị định số 70/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ, Cục Thuế đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an (C06) xây dựng và hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật về xác thực sinh trắc học đối với người đại diện theo pháp luật khi đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử.

Cục Thuế nêu rõ, để thực hiện xác thực sinh trắc học, người đại diện theo pháp luật có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID, đã cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

Bên cạnh đó, thông tin về người đại diện theo pháp luật tại dữ liệu đăng ký thuế của cơ quan thuế khớp đúng với thông tin định danh của cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Xác thực sinh trắc học khuôn mặt qua eTax Mobile

Về trình tự thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt qua eTax Mobile: Khi tiếp nhận Tờ khai Đăng ký/Thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT) từ người nộp thuế, Cổng thông tin hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử gửi yêu cầu thực hiện xác thực sinh trắc học bằng nhận diện khuôn mặt tới người đại diện theo pháp luật thông qua ứng dụng eTax Mobile.

Người đại diện theo pháp luật thực hiện xác thực sinh trắc học trên ứng dụng eTax Mobile theo các bước hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo công văn này.

Sau khi xác thực sinh trắc học thành công, Cổng thông tin hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử tiếp tục xử lý thông tin trên tờ khai 01/ĐKTĐ-HĐĐT để gửi Thông báo về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký/thay đổi đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử theo Quy trình quản lý hoá đơn điện tử, chứng từ điện tử ban hành theo Quyết định số 2799/QĐ-CT ngày 06/8/2025 của Cục Thuế.

Đồng hành hỗ trợ người nộp thuế thực hiện sinh trắc học

Cục Thuế cho biết, đã thực hiện nâng cấp các hệ thống ứng dụng (eTax Mobile, Cổng thông tin hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử) đáp ứng các quy định về xác thực sinh trắc học người đại diện theo pháp luật khi đăng ký/thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Để đảm bảo việc triển khai rộng rãi trong toàn ngành, Cục Thuế yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế thương mại điện tử khẩn trương tuyên truyền đến người nộp thuế biết về quy định và việc triển khai thực hiện việc xác thực sinh trắc học khi đăng ký/thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử bằng nhiều hình thức, đảm bảo người nộp thuế, người đại diện theo pháp luật thuộc đối tượng thực hiện kịp thời nắm bắt thông tin. Trong đó, lưu ý các điều kiện cần đáp ứng để thực hiện.

Đồng thời phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan liên quan để hướng dẫn người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý chuẩn hoá, cập nhật thông tin, đảm bảo khớp đúng các thông tin định danh của cá nhân là người đại diện theo pháp luật tại cơ sở dữ liệu về đăng ký kinh doanh, cơ sở dữ liệu về đăng ký thuế với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tăng cường rà soát, xác định các trường hợp người nộp thuế có thông tin người đại diện theo pháp luật chưa đầy đủ, chính xác; người đại diện theo pháp luật chưa cài đặt sử dụng ứng dụng eTax Mobile, chưa liên kết với ứng dụng VNeID nhằm kịp thời có các giải pháp đôn đốc và hỗ trợ người nộp thuế.

Chủ động hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong quá trình thực hiện. Kịp thời phản ánh các vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện về Cục Thuế (Ban Chuyển đổi số, Ban Nghiệp vụ thuế) để được hỗ trợ tháo gỡ./.