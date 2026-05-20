Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Thanh Sơn

11:52 | 20/05/2026
(TBTCO) - Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa ban hành quyết định số 396-QĐ/TU quy định khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý cấp xã. Khung tiêu chuẩn mới với 8 chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã ở Hải Phòng có hiệu lực từ ngày 15/5/2026 và thay thế các quy định trước đây.
Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quy định khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý của đảng ủy cấp xã (trừ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý); làm căn cứ thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử và thực hiện chính sách cán bộ theo quy định.

Khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý cấp xã áp dụng với cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị cấp xã (Ảnh minh họa). Ảnh: Trung Kiên

Quy định này áp dụng với cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị cấp xã.

Quy định này làm cơ sở để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời, là căn cứ thống nhất để thực hiện các khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển và đánh giá cán bộ, công chức cấp xã.

Quy định nêu 8 tiêu chuẩn chung, về: Phẩm chất chính trị, đạo đức, tinh thần phục vụ nhân dân; hiểu biết chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giao tiếp ứng xử và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; đổi mới và cải tiến công việc; trình độ; uy tín và khả năng quy tụ, đoàn kết; kết quả công tác; sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm.

Đáng chú ý, trong tiêu chuẩn về trình độ, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm theo quy định; tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên hoặc trung cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc được xác nhận tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

Về quản lý nhà nước và khoa học, công nghệ, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.

Đối với nhân sự là lãnh đạo quân đội, công an, các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế, lãnh đạo doanh nghiệp ngoài nhà nước thì không nhất thiết phải bảo đảm tiêu chuẩn quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương trở lên nhưng phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của ngành dọc cấp trên (nếu có).

Về sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, nền tảng số, hệ thống quản lý văn bản, dịch vụ công trực tuyến phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành; có trình độ ngoại ngữ phù hợp với vị trí việc làm, địa bàn, lĩnh vực công tác theo quy định.

Tại quyết định, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng quy định rõ các tiêu chuẩn với 8 chức danh cụ thể và 7 trường hợp đặc thù áp dụng tiêu chuẩn chức danh khi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2026 và thay thế các quy định trước đây của Ban Thường vụ Thành uỷ về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã. Trường hợp Trung ương hoặc cấp có thẩm quyền có quy định yêu cầu tiêu chuẩn cao hơn thì thực hiện theo quy định của Trung ương hoặc cấp có thẩm quyền.

Căn cứ các quy định của Đảng, Nhà nước và quy định này, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng yêu cầu đảng ủy các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm triển khai thực hiện.

Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quy định này; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, chỉ đạo đối với những nội dung phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện quy định này và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

hải phòng khung tiêu chuẩn lãnh đạo chức danh cấp xã

(TBTCO) - Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), tối 19/5/2026, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Báo Văn hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận "Sáng mãi tên Người".
(TBTCO) - Thông qua các giải pháp canh tác tái sinh, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải, nhiều doanh nghiệp, trong đó có Nestlé Việt Nam, đang thúc đẩy chuyển đổi xanh trong nông nghiệp, góp phần bảo tồn tài nguyên đất, nước và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
(TBTCO) - Hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tương lai”, mang tới nguồn vốn ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân và hộ gia đình phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống đến hết năm 2026.
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, 4 tháng đầu năm 2026, các cơ quan chức năng phát hiện 6.444 vụ vi phạm môi trường, trong đó xử lý 5.633 vụ với tổng số tiền phạt 108,7 tỷ đồng, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) vừa tổ chức họp báo công bố chương trình “Ngày hội Tuyển dụng Tích hợp - JOB FAIR UFM 2026” với chủ đề “Kết nối cơ hội, mở rộng tương lai”. Sự kiện JOB FAIR UFM 2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5 tại cơ sở Long Trường (số 306 Võ Văn Hát, phường Long Trường, TP. Hồ Chí Minh) dự kiến thu hút hơn 5.000 người tham dự cùng hơn 60 doanh nghiệp tuyển dụng.
Nghị định 112/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 19/05, chính thức kích hoạt thị trường trao đổi tín chỉ carbon quốc tế tại Việt Nam với ba cơ chế then chốt. Không chỉ là công cụ thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, cơ chế này còn mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế xanh đối với cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng.
(TBTCO) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định: Cơ quan Bảo hiểm xã hội không có chủ trương gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân cài đặt “thẻ bảo hiểm xã hội điện tử” hoặc cung cấp thông tin cá nhân để cập nhật dữ liệu trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.
Trong nền kinh tế tri thức, giá trị doanh nghiệp ngày càng không chỉ nằm ở nhà xưởng, máy móc hay vốn tài chính, mà còn được quyết định bởi công nghệ, sáng chế, phần mềm, thương hiệu và dữ liệu. Tuy nhiên, để những tài sản vô hình này thực sự trở thành nguồn lực cho tăng trưởng, bài toán quan trọng đặt ra là phải định giá và thẩm định giá đúng giá trị tài sản trí tuệ.
