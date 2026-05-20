Ngày 20/5: Giá bạc trong nước và thế giới quay đầu giảm mạnh

12:05 | 20/05/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (20/5) quay đầu giảm mạnh sau phiên tăng phục hồi trước đó. Trong bối cảnh áp lực lạm phát kéo dài, kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt cùng triển vọng nhu cầu bạc suy yếu, nhiều thương hiệu bạc lớn đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh giá niêm yết.
Giá bạc hôm nay quay đầu giảm sau phiên tăng phục hồi trước đó. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 12h ngày 20/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.776.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.862.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.904.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.994.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng đồng loạt giảm so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.776.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.862.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.776.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.266.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 74.026.482 đồng/lượng (mua vào) và 76.319.809 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.342.470 đồng/lượng (mua vào).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 12h ngày 20/5/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, diễn biến còn tiêu cực hơn. Tại thời điểm 21h30 ngày 19/5 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay quốc tế dao động quanh vùng 74,11 - 74,36 USD/ounce. So với thời điểm mở cửa, giá bạc đã giảm khoảng 3,45 USD/ounce, tương đương mức giảm lên tới 4,45%.

Tại thời điểm 12h ngày 20/5, giá bạc giao ngay dao động ở mức 73,5590 USD/ounce, giảm đáng kể so với mức 77,2245 USD/ounce của ngày hôm qua. Đây là phiên điều chỉnh mạnh, gần như xóa bỏ toàn bộ đà hồi phục xuất hiện trong phiên trước đó.

Một trong những áp lực lớn nhất đối với thị trường bạc hiện nay đến từ chính sách tiền tệ của Mỹ. Lạm phát Mỹ tiếp tục neo ở vùng cao khiến thị trường giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

Thậm chí, một số dự báo còn cho rằng Fed có thể tiến hành thêm một đợt tăng lãi suất trước cuối năm nếu áp lực giá cả chưa được kiểm soát. Môi trường lãi suất cao thường tạo bất lợi cho nhóm tài sản không sinh lãi như vàng và bạc.

Ông Christopher Lewis - chuyên gia kim loại quý của FX Empire nhận định, vùng 80 USD/ounce hiện đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng của thị trường bạc. Nếu giá duy trì được đà hồi phục từ vùng này, bạc có thể tiếp tục hướng lên mốc 90 USD/ounce trong thời gian tới.

Theo chuyên gia của FX Empire, mặt bằng giá quanh 80 USD/ounce hiện được xem là tương đối phù hợp khi thị trường chưa xuất hiện biến động lớn về cung cầu. Yếu tố chi phối chính lúc này vẫn là kỳ vọng liên quan đến lãi suất của Mỹ.

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục khiến tâm lý giao dịch trở nên nhạy cảm hơn. Giới đầu tư đang theo dõi sát nguy cơ Mỹ mở rộng các hoạt động quân sự trong khu vực, bởi bất ổn leo thang có thể thúc đẩy dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn như kim loại quý./.

Xuân Cường (tổng hợp)
(TBTCO) - Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) vừa tổ chức họp báo công bố chương trình “Ngày hội Tuyển dụng Tích hợp - JOB FAIR UFM 2026” với chủ đề “Kết nối cơ hội, mở rộng tương lai”. Sự kiện JOB FAIR UFM 2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5 tại cơ sở Long Trường (số 306 Võ Văn Hát, phường Long Trường, TP. Hồ Chí Minh) dự kiến thu hút hơn 5.000 người tham dự cùng hơn 60 doanh nghiệp tuyển dụng.
Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường lớn hôm nay (19/5) đồng loạt giảm, ngoại trừ giá trên sàn SGX - Singapore tăng, khi thị trường đang chờ những tín hiệu mới về biên lợi nhuận ngành cao su. Trong nước, giá thu mua cao su tại nhiều doanh nghiệp tiếp tục ổn định.
Giá cà phê hôm nay (19/5) đồng loạt giảm 600 - 900 đồng/kg. Hiện giá tại các vùng trọng điểm giao dịch trong khoảng 86.200 - 87.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu động trong khoảng 141.500 - 144.000 đồng/kg và chưa ghi nhận thêm điều chỉnh mới.
Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu hôm nay (19/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng, trong khi đó, giá lúa ổn định. Trên thị trường quốc tế, gạo Việt Nam tiếp tục duy trì mức giá cao so với các quốc gia xuất khẩu lớn khác trong khu vực.
Giá heo hơi hôm nay (19/5) giảm nhẹ tại một số địa phương khu vực miền Nam. Trong khi đó, thị trường tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, chưa xuất hiện biến động mới.
(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm, có 32 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Trong đó, nước thu hút nhiều vốn đầu tư nhất của Việt Nam là Lào với số vốn đạt trên 198 triệu USD.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khép lại tuần giao dịch vừa qua với diễn biến phân hóa mạnh giữa các nhóm mặt hàng. Trong khi giá dầu tăng mạnh trở lại trước lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông, thị trường kim loại lại chịu áp lực điều chỉnh trước kỳ vọng lãi suất cao kéo dài tại Mỹ.
Giá cao su thế giới hôm nay (18/5) biến động trái chiều khi sàn Tocom Tokyo đi ngang ở mức 403,30 Yên/kg đối với kỳ hạn tháng 7/2026, trong khi sàn SHFE Thượng Hải đồng loạt giảm mạnh, có hợp đồng mất tới 625 Nhân dân tệ/tấn do áp lực chốt lời và lo ngại nhu cầu tiêu thụ công nghiệp suy yếu.
