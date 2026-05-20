Ngày 20/5: Giá bạc trong nước và thế giới quay đầu giảm mạnh

Cập nhật lúc 12h ngày 20/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.776.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.862.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.904.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.994.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng đồng loạt giảm so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.776.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.862.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.776.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.266.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 74.026.482 đồng/lượng (mua vào) và 76.319.809 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.342.470 đồng/lượng (mua vào).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 12h ngày 20/5/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, diễn biến còn tiêu cực hơn. Tại thời điểm 21h30 ngày 19/5 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay quốc tế dao động quanh vùng 74,11 - 74,36 USD/ounce. So với thời điểm mở cửa, giá bạc đã giảm khoảng 3,45 USD/ounce, tương đương mức giảm lên tới 4,45%.

Tại thời điểm 12h ngày 20/5, giá bạc giao ngay dao động ở mức 73,5590 USD/ounce, giảm đáng kể so với mức 77,2245 USD/ounce của ngày hôm qua. Đây là phiên điều chỉnh mạnh, gần như xóa bỏ toàn bộ đà hồi phục xuất hiện trong phiên trước đó.

Một trong những áp lực lớn nhất đối với thị trường bạc hiện nay đến từ chính sách tiền tệ của Mỹ. Lạm phát Mỹ tiếp tục neo ở vùng cao khiến thị trường giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

Thậm chí, một số dự báo còn cho rằng Fed có thể tiến hành thêm một đợt tăng lãi suất trước cuối năm nếu áp lực giá cả chưa được kiểm soát. Môi trường lãi suất cao thường tạo bất lợi cho nhóm tài sản không sinh lãi như vàng và bạc.

Ông Christopher Lewis - chuyên gia kim loại quý của FX Empire nhận định, vùng 80 USD/ounce hiện đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng của thị trường bạc. Nếu giá duy trì được đà hồi phục từ vùng này, bạc có thể tiếp tục hướng lên mốc 90 USD/ounce trong thời gian tới.

Theo chuyên gia của FX Empire, mặt bằng giá quanh 80 USD/ounce hiện được xem là tương đối phù hợp khi thị trường chưa xuất hiện biến động lớn về cung cầu. Yếu tố chi phối chính lúc này vẫn là kỳ vọng liên quan đến lãi suất của Mỹ.

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục khiến tâm lý giao dịch trở nên nhạy cảm hơn. Giới đầu tư đang theo dõi sát nguy cơ Mỹ mở rộng các hoạt động quân sự trong khu vực, bởi bất ổn leo thang có thể thúc đẩy dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn như kim loại quý./.