Ngày 19/5: Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường lớn đồng loạt giảm

Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường lớn hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc giảm 0,2% (35 Nhân dân tệ) về mức 17.505 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 6 giảm 0,2% (1 Yên) xuống mức 399 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 6 giảm 0,4% (0,3 Baht) về mức 84,5 Baht/kg.

Trên Sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 6 ở mức 221,60 Cent/kg, tăng 0,91%.

Hiệp hội Thương mại Cao su châu Âu (RTAE) cho biết, giá của loại cao su tự nhiên chuẩn TSR 20 đã “tăng rất từ từ trong 4 tháng qua” khoảng 18%, tương đương 30 Euro cent/kg. Tuy nhiên, xu hướng giá không phải lúc nào cũng đi lên. RTAE ghi nhận đã có một vài đợt giảm mạnh vào cuối tháng 3 và giữa tháng 4.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.