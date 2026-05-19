Ngày 19/5: Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường lớn đồng loạt giảm

06:34 | 19/05/2026
Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường lớn hôm nay (19/5) đồng loạt giảm, ngoại trừ giá trên sàn SGX - Singapore tăng, khi thị trường đang chờ những tín hiệu mới về biên lợi nhuận ngành cao su. Trong nước, giá thu mua cao su tại nhiều doanh nghiệp tiếp tục ổn định.
Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường lớn hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc giảm 0,2% (35 Nhân dân tệ) về mức 17.505 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 6 giảm 0,2% (1 Yên) xuống mức 399 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 6 giảm 0,4% (0,3 Baht) về mức 84,5 Baht/kg.

Trên Sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 6 ở mức 221,60 Cent/kg, tăng 0,91%.

Hiệp hội Thương mại Cao su châu Âu (RTAE) cho biết, giá của loại cao su tự nhiên chuẩn TSR 20 đã “tăng rất từ từ trong 4 tháng qua” khoảng 18%, tương đương 30 Euro cent/kg. Tuy nhiên, xu hướng giá không phải lúc nào cũng đi lên. RTAE ghi nhận đã có một vài đợt giảm mạnh vào cuối tháng 3 và giữa tháng 4.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm, có 32 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Trong đó, nước thu hút nhiều vốn đầu tư nhất của Việt Nam là Lào với số vốn đạt trên 198 triệu USD.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khép lại tuần giao dịch vừa qua với diễn biến phân hóa mạnh giữa các nhóm mặt hàng. Trong khi giá dầu tăng mạnh trở lại trước lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông, thị trường kim loại lại chịu áp lực điều chỉnh trước kỳ vọng lãi suất cao kéo dài tại Mỹ.
(TBTCO) - Giá vàng trong nước giảm xuống vùng thấp nhất trong vòng 4 tháng qua, kéo chênh lệch với giá vàng thế giới thu hẹp còn khoảng 17 triệu đồng/lượng, trong bối cảnh thị trường vàng toàn cầu vẫn giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều. Dù dư địa để Việt Nam thu hẹp khoảng cách giá vàng với thế giới lớn, song điều này cũng đi kèm những đánh đổi nhất định.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (18/5) tiếp tục nối dài đà giảm sâu hiếm thấy do chịu áp lực từ đồng USD tăng vọt, lợi suất trái phiếu Mỹ leo cao và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục duy trì lãi suất cao.
Giá lúa gạo hôm nay (18/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán vẫn khá trầm lắng. Trong khi giá lúa và gạo trong nước ổn định, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam neo cao ở nhiều chủng loại, đặc biệt là gạo Jasmine và gạo thơm 5% tấm.
(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên, GS.TS Andreas Stoffers (Đại học FOM, Đức) cho rằng, tác động lớn nhất từ việc UAE rời OPEC không nằm ở giá dầu tăng hay giảm, mà ở mức độ khó lường ngày càng lớn của thị trường năng lượng toàn cầu. Điều này đặt ra yêu cầu Việt Nam phải nâng cao khả năng chống chịu, đa dạng hóa nguồn cung và đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng.
Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (17/5) tiếp tục lao dốc khi áp lực chốt lời gia tăng trước lo ngại lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao. Nhiều chuyên gia cảnh báo, bạc có thể giảm sâu về mốc 70 USD/ounce nếu chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục kéo dài.
Giá lúa gạo hôm nay (17/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng mạnh. Cụ thể, gạo Jasmine tăng 7 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm tăng 10 USD/tấn.
