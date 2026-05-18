Thị trường hàng hóa nguyên liệu rung lắc, giá dầu đảo chiều tăng mạnh

Văn Nam

13:53 | 18/05/2026
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khép lại tuần giao dịch vừa qua với diễn biến phân hóa mạnh giữa các nhóm mặt hàng. Trong khi giá dầu tăng mạnh trở lại trước lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông, thị trường kim loại lại chịu áp lực điều chỉnh trước kỳ vọng lãi suất cao kéo dài tại Mỹ.
Giá dầu bật tăng mạnh khi rủi ro nguồn cung quay trở lại

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nhóm năng lượng tiếp tục là tâm điểm dẫn dắt thị trường trong tuần qua khi giá dầu thế giới bật tăng mạnh trở lại trước nguy cơ đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đổ vỡ.

Lo ngại này xuất hiện ngay từ đầu tuần sau khi cả Washington và Tehran đồng loạt bác bỏ các đề xuất từ phía còn lại. Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tiếp đưa ra những phát biểu cứng rắn nhằm vào Iran, đồng thời cảnh báo thỏa thuận ngừng bắn hiện tại đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Điều này nhanh chóng làm suy yếu kỳ vọng của thị trường về khả năng sớm khơi thông nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Đáng chú ý, trong Báo cáo Triển vọng Năng lượng ngắn hạn tháng 5, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, các kịch bản dự báo hiện đã tính đến khả năng eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa hoàn toàn đến hết tháng 5. Thông tin này khiến thị trường duy trì trạng thái thận trọng đối với nhóm năng lượng trong phần lớn thời gian của tuần giao dịch.

Thị trường hàng hóa nguyên liệu rung lắc, giá dầu đảo chiều tăng mạnh. Ảnh: TL.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, dữ liệu tồn kho dầu tại Mỹ tiếp tục hỗ trợ đà tăng giá. Theo EIA, trong tuần kết thúc ngày 8/5, dự trữ dầu thô thương mại của Mỹ giảm hơn 4,3 triệu thùng, vượt xa mức dự báo giảm khoảng 2 - 2,5 triệu thùng của thị trường, đây cũng là tuần giảm thứ ba liên tiếp của tồn kho dầu thô Mỹ.

Các chuyên gia cho rằng, nhờ sự điều tiết kịp thời của Chính phủ, giá xăng dầu trong nước giữ vững sự ổn định suốt thời gian dài. Trong khi đó, những lo ngại về căng thẳng Trung Đông khiến giá dầu thế giới chưa hạ nhiệt.

Khép lại tuần giao dịch, giá dầu WTI tăng gần 10,5% so với cuối tuần trước, vượt mốc 105,4 USD/thùng - mức cao nhất trong hơn một tuần trở lại đây. Trong khi đó, dầu Brent tăng gần 7,9%, lên mức 109,26 USD/thùng.

Một diễn biến đáng chú ý khác trong tuần là cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra tại Bắc Kinh trong hai ngày 14 - 15/5. Dù vấn đề eo biển Hormuz và an ninh năng lượng toàn cầu được đưa vào chương trình nghị sự, cuộc gặp chưa tạo ra tác động rõ rệt lên thị trường dầu mỏ khi hai bên không đưa ra tuyên bố chung liên quan đến tình hình Trung Đông.

Tại thị trường nội địa, giá xăng dầu tiếp tục diễn biến lệch pha so với thế giới, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã đưa giá xăng E5RON92 giảm 656 đồng/lít xuống không cao hơn 23.134 đồng/lít, còn giá xăng RON95-III giảm 276 đồng/lít xuống 24.078 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng giảm trong kỳ điều hành này. Giá dầu diesel giảm 268 đồng/lít xuống 27.226 đồng/lít và dầu mazut lùi 587 đồng/kg xuống 20.585 đồng/kg.

Thị trường bạc suy yếu khi kỳ vọng lãi suất cao

Trái ngược với diễn biến tích cực của nhóm năng lượng, kết thúc tuần giao dịch, giá bạc COMEX kỳ hạn tháng 7 giảm 4,1% so với cuối tuần trước, xuống còn 77,6 USD/ounce - mức thấp nhất trong hơn một tuần qua.

Đáng chú ý, dù thị trường ghi nhận hai phiên đầu tuần tăng mạnh với tổng mức tăng gần 11%, giá bạc vẫn quay đầu giảm sâu trong ba phiên còn lại, đặc biệt là hai phiên cuối tuần khiến thị trường đánh mất gần 13% giá trị. Diễn biến này phản ánh mức độ nhạy cảm rất lớn của thị trường bạc trước các thông tin liên quan tới địa chính trị và chính sách tiền tệ.

Trong nửa đầu tuần, tâm lý tích cực được hỗ trợ bởi kỳ vọng cuộc gặp Mỹ - Trung có thể mở ra cơ hội thúc đẩy đàm phán hòa bình tại Trung Đông. Tuy nhiên, về cuối tuần, thông tin một số tàu hàng bị ngăn chặn tại khu vực vùng biển Trung Đông đã khiến thị trường nhanh chóng quay trở lại trạng thái phòng thủ.

Giá hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn bạc COMEX.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, áp lực lạm phát tại Mỹ tiếp tục tạo sức ép lên nhóm kim loại quý. Trong tháng 4, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước - mức cao nhất kể từ tháng 5/2023. Đồng thời, các chỉ số giá sản xuất (PPI), giá xuất khẩu và giá nhập khẩu cũng đồng loạt tăng lên vùng cao nhất kể từ năm 2022, cho thấy áp lực chi phí đang lan rộng trên chuỗi cung ứng.

Dữ liệu từ CME FedWatch cho thấy, thị trường gần như đã loại bỏ hoàn toàn khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay, đồng thời bắt đầu gia tăng kỳ vọng về khả năng Fed nâng lãi suất nếu lạm phát tiếp tục leo thang.

Môi trường lãi suất cao tiếp tục gây áp lực lên nhóm kim loại quý - các tài sản không mang lợi suất. Trong tuần qua, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên sát 4,6% - mức cao nhất kể từ tháng 5/2025, trong khi chỉ số Dollar Index tăng liên tiếp 5 phiên, tạo thêm sức ép lên giá bạc.

Tại thị trường trong nước, giá bạc miếng đầu tư 999 tính đến ngày 17/5 đã giảm về vùng 2,829 - 2,916 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm khoảng 6,8% so với cuối tuần trước.

Khép lại tuần giao dịch vừa qua với những phiên biến động dữ dội, giá bạc miếng loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2,829-2,916 triệu đồng/lượng và giá bạc thỏi loại 1kg là 75,44-77,76 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với tuần liền trước, giá bạc miếng của Phú Quý giảm 208.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 215.000 đồng/lượng ở chiều bán; trong khi giá bạc thỏi giảm 5,55-5,73 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng cũng chốt tuần ở ngưỡng 2,824-2,911 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 186.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 211.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt tuần liền trước. Giá bạc thỏi của Ancarat lùi sâu xuống mức 75,31-77,76 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 5,44-4,49 triệu đồng/kg so với chốt tuần liền trước.

Ngày 18/5: Giá bạc tiếp tục lao dốc mạnh sau tuần biến động dữ dội

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (18/5) tiếp tục nối dài đà giảm sâu hiếm thấy do chịu áp lực từ đồng USD tăng vọt, lợi suất trái phiếu Mỹ leo cao và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục duy trì lãi suất cao.
Giá heo hơi hôm nay (18/5) biến động nhẹ tại khu vực miền Nam khi Đồng Nai giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 70.000 đồng/kg. Trong khi đó, các địa phương còn lại trên cả nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Hiện mặt bằng giá heo hơi toàn quốc vẫn neo ở mức cao.
Giá cao su thế giới hôm nay (18/5) biến động trái chiều khi sàn Tocom Tokyo đi ngang ở mức 403,30 Yên/kg đối với kỳ hạn tháng 7/2026, trong khi sàn SHFE Thượng Hải đồng loạt giảm mạnh, có hợp đồng mất tới 625 Nhân dân tệ/tấn do áp lực chốt lời và lo ngại nhu cầu tiêu thụ công nghiệp suy yếu.
Giá lúa gạo hôm nay (18/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán vẫn khá trầm lắng. Trong khi giá lúa và gạo trong nước ổn định, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam neo cao ở nhiều chủng loại, đặc biệt là gạo Jasmine và gạo thơm 5% tấm.
(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên, GS.TS Andreas Stoffers (Đại học FOM, Đức) cho rằng, tác động lớn nhất từ việc UAE rời OPEC không nằm ở giá dầu tăng hay giảm, mà ở mức độ khó lường ngày càng lớn của thị trường năng lượng toàn cầu. Điều này đặt ra yêu cầu Việt Nam phải nâng cao khả năng chống chịu, đa dạng hóa nguồn cung và đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng.
Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (17/5) tiếp tục lao dốc khi áp lực chốt lời gia tăng trước lo ngại lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao. Nhiều chuyên gia cảnh báo, bạc có thể giảm sâu về mốc 70 USD/ounce nếu chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục kéo dài.
Giá lúa gạo hôm nay (17/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng mạnh. Cụ thể, gạo Jasmine tăng 7 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm tăng 10 USD/tấn.
Giá cao su thế giới hôm nay (17/5) đồng loạt giảm về mức thấp nhất tuần khi chi phí nguyên liệu tăng cao làm biên lợi nhuận bị thu hẹp và nguồn cung vẫn trong trạng thái thắt chặt. Trong nước, giá cao su tiếp tục ổn định tại các doanh nghiệp lớn.
