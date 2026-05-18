Giá dầu bật tăng mạnh khi rủi ro nguồn cung quay trở lại

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nhóm năng lượng tiếp tục là tâm điểm dẫn dắt thị trường trong tuần qua khi giá dầu thế giới bật tăng mạnh trở lại trước nguy cơ đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đổ vỡ.

Lo ngại này xuất hiện ngay từ đầu tuần sau khi cả Washington và Tehran đồng loạt bác bỏ các đề xuất từ phía còn lại. Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tiếp đưa ra những phát biểu cứng rắn nhằm vào Iran, đồng thời cảnh báo thỏa thuận ngừng bắn hiện tại đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Điều này nhanh chóng làm suy yếu kỳ vọng của thị trường về khả năng sớm khơi thông nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Đáng chú ý, trong Báo cáo Triển vọng Năng lượng ngắn hạn tháng 5, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, các kịch bản dự báo hiện đã tính đến khả năng eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa hoàn toàn đến hết tháng 5. Thông tin này khiến thị trường duy trì trạng thái thận trọng đối với nhóm năng lượng trong phần lớn thời gian của tuần giao dịch.

Thị trường hàng hóa nguyên liệu rung lắc, giá dầu đảo chiều tăng mạnh. Ảnh: TL.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, dữ liệu tồn kho dầu tại Mỹ tiếp tục hỗ trợ đà tăng giá. Theo EIA, trong tuần kết thúc ngày 8/5, dự trữ dầu thô thương mại của Mỹ giảm hơn 4,3 triệu thùng, vượt xa mức dự báo giảm khoảng 2 - 2,5 triệu thùng của thị trường, đây cũng là tuần giảm thứ ba liên tiếp của tồn kho dầu thô Mỹ.

Các chuyên gia cho rằng, nhờ sự điều tiết kịp thời của Chính phủ, giá xăng dầu trong nước giữ vững sự ổn định suốt thời gian dài. Trong khi đó, những lo ngại về căng thẳng Trung Đông khiến giá dầu thế giới chưa hạ nhiệt.

Khép lại tuần giao dịch, giá dầu WTI tăng gần 10,5% so với cuối tuần trước, vượt mốc 105,4 USD/thùng - mức cao nhất trong hơn một tuần trở lại đây. Trong khi đó, dầu Brent tăng gần 7,9%, lên mức 109,26 USD/thùng.

Một diễn biến đáng chú ý khác trong tuần là cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra tại Bắc Kinh trong hai ngày 14 - 15/5. Dù vấn đề eo biển Hormuz và an ninh năng lượng toàn cầu được đưa vào chương trình nghị sự, cuộc gặp chưa tạo ra tác động rõ rệt lên thị trường dầu mỏ khi hai bên không đưa ra tuyên bố chung liên quan đến tình hình Trung Đông.

Tại thị trường nội địa, giá xăng dầu tiếp tục diễn biến lệch pha so với thế giới, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã đưa giá xăng E5RON92 giảm 656 đồng/lít xuống không cao hơn 23.134 đồng/lít, còn giá xăng RON95-III giảm 276 đồng/lít xuống 24.078 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng giảm trong kỳ điều hành này. Giá dầu diesel giảm 268 đồng/lít xuống 27.226 đồng/lít và dầu mazut lùi 587 đồng/kg xuống 20.585 đồng/kg.

Thị trường bạc suy yếu khi kỳ vọng lãi suất cao

Trái ngược với diễn biến tích cực của nhóm năng lượng, kết thúc tuần giao dịch, giá bạc COMEX kỳ hạn tháng 7 giảm 4,1% so với cuối tuần trước, xuống còn 77,6 USD/ounce - mức thấp nhất trong hơn một tuần qua.

Đáng chú ý, dù thị trường ghi nhận hai phiên đầu tuần tăng mạnh với tổng mức tăng gần 11%, giá bạc vẫn quay đầu giảm sâu trong ba phiên còn lại, đặc biệt là hai phiên cuối tuần khiến thị trường đánh mất gần 13% giá trị. Diễn biến này phản ánh mức độ nhạy cảm rất lớn của thị trường bạc trước các thông tin liên quan tới địa chính trị và chính sách tiền tệ.

Trong nửa đầu tuần, tâm lý tích cực được hỗ trợ bởi kỳ vọng cuộc gặp Mỹ - Trung có thể mở ra cơ hội thúc đẩy đàm phán hòa bình tại Trung Đông. Tuy nhiên, về cuối tuần, thông tin một số tàu hàng bị ngăn chặn tại khu vực vùng biển Trung Đông đã khiến thị trường nhanh chóng quay trở lại trạng thái phòng thủ.

Giá hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn bạc COMEX.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, áp lực lạm phát tại Mỹ tiếp tục tạo sức ép lên nhóm kim loại quý. Trong tháng 4, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước - mức cao nhất kể từ tháng 5/2023. Đồng thời, các chỉ số giá sản xuất (PPI), giá xuất khẩu và giá nhập khẩu cũng đồng loạt tăng lên vùng cao nhất kể từ năm 2022, cho thấy áp lực chi phí đang lan rộng trên chuỗi cung ứng.

Dữ liệu từ CME FedWatch cho thấy, thị trường gần như đã loại bỏ hoàn toàn khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay, đồng thời bắt đầu gia tăng kỳ vọng về khả năng Fed nâng lãi suất nếu lạm phát tiếp tục leo thang.

Môi trường lãi suất cao tiếp tục gây áp lực lên nhóm kim loại quý - các tài sản không mang lợi suất. Trong tuần qua, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên sát 4,6% - mức cao nhất kể từ tháng 5/2025, trong khi chỉ số Dollar Index tăng liên tiếp 5 phiên, tạo thêm sức ép lên giá bạc.

Tại thị trường trong nước, giá bạc miếng đầu tư 999 tính đến ngày 17/5 đã giảm về vùng 2,829 - 2,916 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm khoảng 6,8% so với cuối tuần trước.

Khép lại tuần giao dịch vừa qua với những phiên biến động dữ dội, giá bạc miếng loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2,829-2,916 triệu đồng/lượng và giá bạc thỏi loại 1kg là 75,44-77,76 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với tuần liền trước, giá bạc miếng của Phú Quý giảm 208.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 215.000 đồng/lượng ở chiều bán; trong khi giá bạc thỏi giảm 5,55-5,73 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng cũng chốt tuần ở ngưỡng 2,824-2,911 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 186.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 211.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt tuần liền trước. Giá bạc thỏi của Ancarat lùi sâu xuống mức 75,31-77,76 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 5,44-4,49 triệu đồng/kg so với chốt tuần liền trước.