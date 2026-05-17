Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục ổn định ở cả 3 miền trên cả nước. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái lặng sóng sau nhiều ngày không xuất hiện biến động lớn. Theo khảo sát tại các địa phương, giá heo hơi hiện dao động trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg.

Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục là những địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực khi duy trì ngưỡng 69.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Sơn La hiện cùng giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg.

Nhóm địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên tiếp tục là khu vực có mặt bằng giá thấp nhất miền Bắc với khoảng 67.000 đồng/kg.

Nhiều thương lái cho biết, thị trường phía Bắc hiện khá ổn định do nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ chưa có nhiều biến động trong ngắn hạn. Dù giá đi ngang trong nhiều ngày liên tiếp, mặt bằng hiện tại vẫn được đánh giá ở vùng khá cao so với cùng kỳ năm trước.

Tại Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng không điều chỉnh. Hiện heo hơi trong khu vực được giao dịch trong khoảng 66.000 - 69.000 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg. Thanh Hóa và Đắk Lắk hiện cùng đạt mức 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, Nghệ An, Hà Tĩnh và Gia Lai tiếp tục neo quanh mốc 67.000 đồng/kg.

Nhóm địa phương có giá thấp nhất khu vực gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa khi cùng giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg.

Theo nhiều doanh nghiệp chăn nuôi, sức tiêu thụ tại miền Trung hiện duy trì tương đối ổn định, chưa xuất hiện áp lực giảm giá mạnh.

Tại miền Nam, giá heo hơi kéo dài trạng thái đi ngang trong sáng cuối tuần. Đây hiện vẫn là khu vực có mặt bằng giá cao nhất cả nước với mức giao dịch từ 68.000 - 71.000 đồng/kg.

Đồng Nai tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường khi duy trì giá heo hơi ở mức 71.000 đồng/kg. TP.. Hồ Chí Minh hiện giao dịch quanh mốc 70.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tây Ninh và Vĩnh Long tiếp tục neo ở mức 69.000 đồng/kg.

Các địa phương gồm Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ hiện cùng giữ mức 68.000 đồng/kg./.