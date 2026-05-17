Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

06:25 | 17/05/2026
Giá heo hơi hôm nay (17/5) tiếp tục ổn định ở cả 3 miền, hiện giá heo đang dao động ở mức 66.000 - 71.000 đồng/kg. Miền Nam vẫn là khu vực có mặt bằng giá cao nhất cả nước.
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục ổn định ở cả 3 miền trên cả nước. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái lặng sóng sau nhiều ngày không xuất hiện biến động lớn. Theo khảo sát tại các địa phương, giá heo hơi hiện dao động trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg.

Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục là những địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực khi duy trì ngưỡng 69.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Sơn La hiện cùng giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg.

Nhóm địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên tiếp tục là khu vực có mặt bằng giá thấp nhất miền Bắc với khoảng 67.000 đồng/kg.

Nhiều thương lái cho biết, thị trường phía Bắc hiện khá ổn định do nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ chưa có nhiều biến động trong ngắn hạn. Dù giá đi ngang trong nhiều ngày liên tiếp, mặt bằng hiện tại vẫn được đánh giá ở vùng khá cao so với cùng kỳ năm trước.

Tại Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng không điều chỉnh. Hiện heo hơi trong khu vực được giao dịch trong khoảng 66.000 - 69.000 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg. Thanh Hóa và Đắk Lắk hiện cùng đạt mức 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, Nghệ An, Hà Tĩnh và Gia Lai tiếp tục neo quanh mốc 67.000 đồng/kg.

Nhóm địa phương có giá thấp nhất khu vực gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa khi cùng giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg.

Theo nhiều doanh nghiệp chăn nuôi, sức tiêu thụ tại miền Trung hiện duy trì tương đối ổn định, chưa xuất hiện áp lực giảm giá mạnh.

Tại miền Nam, giá heo hơi kéo dài trạng thái đi ngang trong sáng cuối tuần. Đây hiện vẫn là khu vực có mặt bằng giá cao nhất cả nước với mức giao dịch từ 68.000 - 71.000 đồng/kg.

Đồng Nai tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường khi duy trì giá heo hơi ở mức 71.000 đồng/kg. TP.. Hồ Chí Minh hiện giao dịch quanh mốc 70.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tây Ninh và Vĩnh Long tiếp tục neo ở mức 69.000 đồng/kg.

Các địa phương gồm Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ hiện cùng giữ mức 68.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Giá cao su thế giới hôm nay (16/5) biến động trái chiều khi tăng tại Thái Lan và Nhật Bản. Ngược lại, giá tại Trung Quốc và Singapore giảm. Trong nước, giá cao su tiếp tục được các doanh nghiệp giữ ổn định.
(TBTCO) - Theo Ngân hàng Thế giới (WB), nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện sức chống chịu tốt trong bối cảnh toàn cầu nhiều bất ổn. Mặc dù các yếu tố bất lợi có thể làm chậm lại đà tăng trưởng, nhưng WB nhận định, triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2026 vẫn khá tốt.
(TBTCO) - Chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, thị trường bạc nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì trạng thái biến động mạnh khi dòng tiền trên thị trường hiện đặc biệt nhạy cảm với các thông tin liên quan tới địa chính trị và lộ trình lãi suất của Mỹ.
(TBTCO) - Việc UAE tuyên bố chính thức rút khỏi OPEC từ 1/5 không chỉ tác động tới thị trường dầu mỏ mà còn phản ánh xu hướng tái cấu trúc an ninh năng lượng toàn cầu, kéo theo nhiều thách thức và cơ hội đối với các nền kinh tế nhập khẩu năng lượng như Việt Nam.
(TBTCO) - Tất cả các vùng trồng và cơ sở đóng gói bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thông qua Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đồng thời được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) phê duyệt trước khi tham gia xuất khẩu.
Giá bạc trong nước hôm nay (15/5) quay đầu giảm mạnh sau khi chạm vùng đỉnh cao nhất trong nhiều tuần qua. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh giá bạc thế giới điều chỉnh giảm sau chuỗi tăng mạnh do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sớm hạ lãi suất, dù triển vọng dài hạn của kim loại quý này vẫn được đánh giá tích cực nhờ nhu cầu công nghiệp gia tăng.
Giá cao su kỳ hạn xa tại Nhật Bản và Trung Quốc hôm nay (15/5) tăng mạnh. Cụ thể, hợp đồng kỳ hạn giao tháng 10/2026 tại Nhật Bản tăng 11,4 Yên/kg; hợp đồng giao tháng 9 tại Trung Quốc tăng 500 Nhân dân tệ/tấn. Trong nước, giá cao su duy trì ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn.
Giá gạo nguyên liệu hôm nay (15/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng, trong khi đó, giá lúa ổn định, giao dịch mua bán ít. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu OM 5451 tăng 300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 100 đồng/kg…. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
