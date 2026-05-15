Ngày 15/5: Giá heo hơi giữ đỉnh 71.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại cả 3 miền. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận biến động mới. Hiện giá heo tại Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên tiếp tục giữ mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang. Cụ thể, tại Thanh Hóa và Đắk Lắk tiếp tục ở mức 68.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg.

Các địa phương Nghệ An, Hà Tĩnh và Gia Lai duy trì mức 67.000 đồng/kg. Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa tiếp tục neo ở mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 66.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ổn định tại tất cả địa phương khảo sát. Tại Đồng Nai vẫn ở mức cao nhất cả nước với 71.000 đồng/kg. TP. Hồ Chí Minh duy trì mức 70.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tây Ninh và Vĩnh Long tiếp tục giao dịch ở mức 69.000 đồng/kg. Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng giữ mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 68.000 đồng/kg đến 71.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trên phạm vi cả nước. Dù không xuất hiện biến động mới, mặt bằng giá cao hiện nay cho thấy thị trường vẫn đang giữ được sự cân bằng giữa nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ./.