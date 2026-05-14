Hà Nội siết giám sát suất ăn sẵn, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm

Mới đây, Đoàn kiểm tra liên ngành số 01 về công tác an toàn thực phẩm (ATTP) TP. Hà Nội do Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội Đặng Thanh Phong làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại xã Sóc Sơn.

Qua kiểm tra thực tế, bên cạnh những nỗ lực của địa phương trong công tác bảo đảm ATTP, Đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều tồn tại đáng lo ngại tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ Đại Phát (xóm Ấp Vuông, thôn Sơn Đông, xã Sóc Sơn, Hà Nội) - đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chế biến suất ăn sẵn, loại hình kinh doanh đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt về điều kiện vệ sinh và quy trình vận hành.

Đoàn kiểm tra ghi nhận một số bất cập như khu vực sơ chế và bảo quản thực phẩm chưa được bố trí tách biệt rõ ràng, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm chéo trong quá trình chế biến; hệ thống thoát nước tại khu vực sơ chế còn hở, ảnh hưởng đến môi trường vệ sinh chung. Đáng chú ý, kho bảo quản thực phẩm được sắp xếp mang tính tận dụng, để lẫn với đồ dùng sinh hoạt và vật dụng cá nhân.

Hà Nội tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn, cơ sở chế biến suất ăn sẵn.

Không chỉ tồn tại bất cập về điều kiện cơ sở vật chất, tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp cũng chưa xuất trình đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến địa điểm sản xuất hiện tại, gồm giấy đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định.

Trước những vi phạm trên, Đoàn kiểm tra liên ngành số 01 yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ Đại Phát khẩn trương khắc phục các tồn tại, sắp xếp lại mặt bằng sản xuất, tăng cường công tác vệ sinh, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về ATTP trong chế biến suất ăn sẵn.

Đoàn công tác cũng đề nghị chính quyền địa phương rà soát toàn diện các cơ sở cung cấp suất ăn trên địa bàn, đặc biệt là các đơn vị cung ứng cho trường học, tập trung kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu và điều kiện bảo đảm ATTP thực tế. Trên cơ sở đó, kịp thời thay thế những nhà cung cấp không đáp ứng yêu cầu theo Hướng dẫn số 02/HD-BCĐ của thành phố.

Ban Chỉ đạo công tác ATTP xã Sóc Sơn được giao trực tiếp giám sát việc khắc phục của cơ sở, tổng hợp kết quả và báo cáo Đoàn kiểm tra trước ngày 15/5.

Đoàn kiểm tra liên ngành số 01 về công tác ATTP TP. Hà Nội cũng đã làm việc với các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Phù Đổng và Thuận An nhằm đánh giá kết quả triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2026.

Đoàn kiểm tra liên ngành số 01 về công tác an toàn thực phẩm TP. Hà Nội làm việc với xã Gia Lâm.

Theo báo cáo, xã Gia Lâm hiện có 1.242 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, thành lập nhiều đoàn kiểm tra liên ngành, tập trung vào nhà hàng, bếp ăn tập thể, trường học, chợ dân sinh và cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

Trước đó, đầu tháng 4/2026, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 133/KH-UBND về tuyên truyền công tác ATTP năm 2026, thể hiện rõ quyết tâm chuyển từ “tuyên truyền hình thức” sang tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động.

Trong Tháng hành động vì ATTP, lực lượng chức năng đã kiểm tra 26 cơ sở, trong đó 15 cơ sở đạt yêu cầu; đồng thời rà soát 78 cơ sở liên quan các “điểm nghẽn” ATTP, có 54 cơ sở đáp ứng quy định.

Đáng chú ý, toàn xã có 73 trường tổ chức ăn bán trú cho gần 18.000 học sinh. Các trường được yêu cầu công khai nguồn cung thực phẩm, thực đơn hằng ngày và tăng cường giám sát quy trình cung cấp suất ăn.

Đoàn kiểm tra đề nghị các địa phương tiếp tục siết chặt quản lý, xử lý nghiêm vi phạm, nhất là tại bếp ăn tập thể, trường học và cơ sở dịch vụ ăn uống nhằm phòng ngừa nguy cơ mất ATTP, bảo vệ sức khỏe người dân.