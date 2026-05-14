Thị trường

Hà Nội siết giám sát suất ăn sẵn, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm

Diệu Hoa

Diệu Hoa

[email protected]
17:25 | 14/05/2026
(TBTCO) - Liên tiếp kiểm tra đột xuất tại Sóc Sơn và làm việc với các địa phương ở Gia Lâm, Đoàn kiểm tra liên ngành số 01 TP. Hà Nội đã chỉ ra nhiều tồn tại trong hoạt động chế biến suất ăn sẵn, đồng thời yêu cầu tăng cường giám sát bếp ăn tập thể, trường học và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm.
aa

Mới đây, Đoàn kiểm tra liên ngành số 01 về công tác an toàn thực phẩm (ATTP) TP. Hà Nội do Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội Đặng Thanh Phong làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại xã Sóc Sơn.

Qua kiểm tra thực tế, bên cạnh những nỗ lực của địa phương trong công tác bảo đảm ATTP, Đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều tồn tại đáng lo ngại tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ Đại Phát (xóm Ấp Vuông, thôn Sơn Đông, xã Sóc Sơn, Hà Nội) - đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chế biến suất ăn sẵn, loại hình kinh doanh đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt về điều kiện vệ sinh và quy trình vận hành.

Đoàn kiểm tra ghi nhận một số bất cập như khu vực sơ chế và bảo quản thực phẩm chưa được bố trí tách biệt rõ ràng, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm chéo trong quá trình chế biến; hệ thống thoát nước tại khu vực sơ chế còn hở, ảnh hưởng đến môi trường vệ sinh chung. Đáng chú ý, kho bảo quản thực phẩm được sắp xếp mang tính tận dụng, để lẫn với đồ dùng sinh hoạt và vật dụng cá nhân.

Hà Nội tăng tốc siết an toàn thực phẩm tại bếp ăn, suất ăn sẵn
Hà Nội tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn, cơ sở chế biến suất ăn sẵn.

Không chỉ tồn tại bất cập về điều kiện cơ sở vật chất, tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp cũng chưa xuất trình đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến địa điểm sản xuất hiện tại, gồm giấy đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định.

Trước những vi phạm trên, Đoàn kiểm tra liên ngành số 01 yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ Đại Phát khẩn trương khắc phục các tồn tại, sắp xếp lại mặt bằng sản xuất, tăng cường công tác vệ sinh, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về ATTP trong chế biến suất ăn sẵn.

Đoàn công tác cũng đề nghị chính quyền địa phương rà soát toàn diện các cơ sở cung cấp suất ăn trên địa bàn, đặc biệt là các đơn vị cung ứng cho trường học, tập trung kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu và điều kiện bảo đảm ATTP thực tế. Trên cơ sở đó, kịp thời thay thế những nhà cung cấp không đáp ứng yêu cầu theo Hướng dẫn số 02/HD-BCĐ của thành phố.

Ban Chỉ đạo công tác ATTP xã Sóc Sơn được giao trực tiếp giám sát việc khắc phục của cơ sở, tổng hợp kết quả và báo cáo Đoàn kiểm tra trước ngày 15/5.

Đoàn kiểm tra liên ngành số 01 về công tác ATTP TP. Hà Nội cũng đã làm việc với các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Phù Đổng và Thuận An nhằm đánh giá kết quả triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2026.

Hà Nội tăng tốc siết an toàn thực phẩm tại bếp ăn, suất ăn sẵn
Đoàn kiểm tra liên ngành số 01 về công tác an toàn thực phẩm TP. Hà Nội làm việc với xã Gia Lâm.

Theo báo cáo, xã Gia Lâm hiện có 1.242 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, thành lập nhiều đoàn kiểm tra liên ngành, tập trung vào nhà hàng, bếp ăn tập thể, trường học, chợ dân sinh và cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

Trước đó, đầu tháng 4/2026, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 133/KH-UBND về tuyên truyền công tác ATTP năm 2026, thể hiện rõ quyết tâm chuyển từ “tuyên truyền hình thức” sang tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động.

Trong Tháng hành động vì ATTP, lực lượng chức năng đã kiểm tra 26 cơ sở, trong đó 15 cơ sở đạt yêu cầu; đồng thời rà soát 78 cơ sở liên quan các “điểm nghẽn” ATTP, có 54 cơ sở đáp ứng quy định.

Đáng chú ý, toàn xã có 73 trường tổ chức ăn bán trú cho gần 18.000 học sinh. Các trường được yêu cầu công khai nguồn cung thực phẩm, thực đơn hằng ngày và tăng cường giám sát quy trình cung cấp suất ăn.

Đoàn kiểm tra đề nghị các địa phương tiếp tục siết chặt quản lý, xử lý nghiêm vi phạm, nhất là tại bếp ăn tập thể, trường học và cơ sở dịch vụ ăn uống nhằm phòng ngừa nguy cơ mất ATTP, bảo vệ sức khỏe người dân.

Rà soát “điểm nóng” an toàn thực phẩm, xử lý sát thực tế từng địa bàn

Mới đây, Đoàn kiểm tra liên ngành số 01 về công tác an toàn thực phẩm ATTP TP. Hà Nội do Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội Nguyễn Quang Trung chủ trì đã làm việc với Ban Chỉ đạo ATTP của 8 xã: Quảng Oai, Minh Châu, Ba Vì, Cổ Đô, Yên Bài, Vật Lại, Bất Bạt và Suối Hai.

Buổi làm việc không chỉ đánh giá kết quả triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2026, mà còn nhìn thẳng vào những “điểm nghẽn” tồn tại tại khu vực cửa ngõ phía Tây Thủ đô. Nhiều địa phương đã triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm tra, xử lý vi phạm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và siết quản lý bếp ăn trường học.

Đáng chú ý, nhiều mô hình quản lý sáng tạo đã phát huy hiệu quả như công khai cơ sở vi phạm trên fanpage địa phương, giám sát bữa ăn học đường với sự tham gia của phụ huynh hay kiểm soát ATTP tại các bữa cỗ đông người, khu vực quanh cổng trường học.

Vấn đề giết mổ nhỏ lẻ tiếp tục được xác định là “điểm nóng” cần xử lý dứt điểm. Nhiều xã đã vận động các hộ ký cam kết chấm dứt hoạt động theo lộ trình, song vẫn đối mặt khó khăn về nguồn cung thực phẩm tươi sống khi thiếu cơ sở giết mổ tập trung gần địa bàn.

Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội yêu cầu các địa phương tăng cường điều tra cơ bản, xác định rõ các nguy cơ mất ATTP để có giải pháp phù hợp thực tế; đồng thời siết chặt kiểm tra đột xuất bếp ăn tập thể, trường học, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.
Diệu Hoa
Từ khóa:
an toàn thực phẩm hà nội

Bài liên quan

Hà Nội hướng tới đô thị hóa 60% diện tích vào năm 2065

Hà Nội hướng tới đô thị hóa 60% diện tích vào năm 2065

Hà Nội ưu tiên nguồn lực cho giáo dục và đào tạo

Hà Nội ưu tiên nguồn lực cho giáo dục và đào tạo

Hà Nội dồn lực cho tổ hợp thể thao hiện đại phía Nam Thủ đô

Hà Nội dồn lực cho tổ hợp thể thao hiện đại phía Nam Thủ đô

Dành cho bạn

Cần Thơ tiên phong số hóa đánh giá lúa phát thải thấp, xây dựng thương hiệu “Gạo Việt xanh”

Cần Thơ tiên phong số hóa đánh giá lúa phát thải thấp, xây dựng thương hiệu “Gạo Việt xanh”

Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon

Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon

Phú Thọ: Gần 86 nghìn hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile

Phú Thọ: Gần 86 nghìn hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile

Quảng Ninh tập trung thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao

Quảng Ninh tập trung thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động đối ngoại của Kho bạc Nhà nước

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động đối ngoại của Kho bạc Nhà nước

Gia Lai tìm nhà đầu tư cho dự án điểm dừng chân phía Nam đèo Vĩnh Hội

Gia Lai tìm nhà đầu tư cho dự án điểm dừng chân phía Nam đèo Vĩnh Hội

Đọc thêm

Doanh nghiệp cần chủ động thích ứng quy định mới để giữ thị trường

Doanh nghiệp cần chủ động thích ứng quy định mới để giữ thị trường

(TBTCO) - Các quy định mới về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật (SPS) cùng Nghị định số 280 của Trung Quốc đang đặt ra “hàng rào” kỹ thuật khắt khe hơn đối với nông sản nhập khẩu, buộc doanh nghiệp Việt Nam phải nhanh chóng chuẩn hóa chuỗi sản xuất, truy xuất nguồn gốc và nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng nếu không muốn bị gián đoạn xuất khẩu.
Ngày 14/5: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh

Ngày 14/5: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (14/5) tiếp tục tăng mạnh nhờ tín hiệu kỹ thuật tích cực và lo ngại thiếu hụt nguồn cung toàn cầu. Đáng chú ý, giá bạc thế giới đã tăng mạnh lên vùng cao nhất trong 2 tháng qua.
Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Giá tiêu hôm nay (14/5) tăng 500 đồng/kg sau nhiều phiên ổn định trước đó. Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 141.500 - 144.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê điều chỉnh giảm nhẹ tại hầu hết các địa phương trọng điểm.
Ngày 14/5: Giá cao su thế giới đồng loạt phục hồi

Ngày 14/5: Giá cao su thế giới đồng loạt phục hồi

Giá cao su thế giới hôm nay (14/5) đồng loạt phục hồi. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc tăng 0,06%; Nhật Bản tăng 0,05%; Singapore tăng 0,8%. Trong nước, giá thu mua mủ nguyên liệu tại một số doanh nghiệp điều chỉnh tăng.
Ngày 14/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo ổn định

Ngày 14/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo ổn định

Giá một số loại lúa tươi hôm nay (14/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ. Cụ thể, giá lúa OM 18 tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg... Trên thị trường xuất khẩu, gạo thơm 5% tấm của Việt Nam tiếp tục giữ mức cao nhất trong nhóm các quốc gia xuất khẩu chủ lực.
Ngày 14/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg

Ngày 14/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (14/5) đi ngang trên diện rộng tại cả 3 miền. Sau nhiều phiên biến động nhẹ, mặt bằng giá heo hơi hiện vẫn duy trì ở mức cao, trong đó Đồng Nai tiếp tục là địa phương có giá cao nhất cả nước với 71.000 đồng/kg.
Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

VinFast vừa công bố kế hoạch tái cấu trúc để tăng hiệu quả hoạt động. Ngay lập tức, dư luận xôn xao đồn đoán đây là chiêu “ve sầu thoát xác” nhằm thoái lui khỏi lĩnh vực ô tô của VinFast. Bà Thái Thị Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc VinFast đã có những chia sẻ để làm rõ hơn về chủ đề này.
Mở cao điểm truy quét hàng giả, bảo vệ môi trường sáng tạo và thị trường lành mạnh

Mở cao điểm truy quét hàng giả, bảo vệ môi trường sáng tạo và thị trường lành mạnh

(TBTCO) - Từ cửa khẩu biên giới đến các đô thị lớn, hàng loạt vụ buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng nhái và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ liên tiếp bị phát hiện chỉ sau những ngày đầu triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cuộc chiến chống hàng giả đang bước vào giai đoạn quyết liệt, không chỉ nhằm lập lại kỷ cương thị trường mà còn bảo vệ môi trường sáng tạo, doanh nghiệp chân chính và niềm tin người tiêu dùng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán ngày 14/5: Xu hướng tích cực duy trì, VN-Index lập đỉnh lịch sử mới

Chứng khoán ngày 14/5: Xu hướng tích cực duy trì, VN-Index lập đỉnh lịch sử mới

Khối ngoại mua ròng, hai cổ phiếu bluechip được giải ngân mạnh

Khối ngoại mua ròng, hai cổ phiếu bluechip được giải ngân mạnh

Hà Nội siết giám sát suất ăn sẵn, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm

Hà Nội siết giám sát suất ăn sẵn, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm

Chứng khoán phái sinh ngày 14/5: Sắc xanh trở lại

Chứng khoán phái sinh ngày 14/5: Sắc xanh trở lại

Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin về lỗ lũy kế đến hết năm 2025 còn 5.611 tỷ đồng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin về lỗ lũy kế đến hết năm 2025 còn 5.611 tỷ đồng

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Giá dầu điều chỉnh, nhưng áp lực chuỗi cung ứng chưa hạ nhiệt

Giá dầu điều chỉnh, nhưng áp lực chuỗi cung ứng chưa hạ nhiệt

Hải quan đối thoại tháo gỡ 21 nhóm vướng mắc của doanh nghiệp FDI

Hải quan đối thoại tháo gỡ 21 nhóm vướng mắc của doanh nghiệp FDI

Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách 4 tháng đạt 11.000 tỷ đồng

Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách 4 tháng đạt 11.000 tỷ đồng

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm