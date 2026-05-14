Cần Thơ tiên phong số hóa đánh giá lúa phát thải thấp, xây dựng thương hiệu “Gạo Việt xanh”

Nguyên Phương

16:25 | 14/05/2026
(TBTCO) - TP. Cần Thơ là địa phương tại Đồng bằng sông Cửu Long tiên phong ứng dụng công cụ số ViRiCert để “chấm điểm” quy trình canh tác lúa phát thải thấp, tạo nền tảng xây dựng thương hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp” và cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu.
Theo thông tin từ Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam (Vietrisa), từ lô hàng hơn 400 tấn đầu tiên xuất khẩu sang Nhật Bản vào năm ngoái, chỉ sau một năm, đến nay đã có khoảng 70.000 tấn “Gạo Việt xanh phát thải thấp” được đưa ra thị trường quốc tế. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong đề án phát triển 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Đặc biệt, TP. Cần Thơ trở thành địa phương đầu tiên trong khu vực áp dụng công cụ số ViRiCert (công cụ số đánh giá sự tuân thủ quy trình sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp, được thiết kế để hỗ trợ nông dân và hợp tác xã theo Đề án Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng ĐBSCL) để đánh giá mức độ tuân thủ quy trình sản xuất của nông dân và hợp tác xã, hướng tới cấp nhãn hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp”.

Cần Thơ tiên phong số hóa đánh giá lúa phát thải thấp. Ảnh: TL

Trong giai đoạn 2024 - 2025, các địa phương vùng ĐBSCL triển khai quy trình kỹ thuật canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp theo Quyết định số 4043/QĐ-BNN-TT của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Riêng tại Cần Thơ, hoạt động đánh giá được triển khai thí điểm tại 11 hợp tác xã với sự phối hợp giữa Vietrisa và hỗ trợ kỹ thuật từ Viện Nghiên cứu Lúa gạo quốc tế (IRRI). Đây đều là những hợp tác xã có quy mô sản xuất bài bản, cam kết tham gia Đề án 1 triệu héc-ta lúa gắn với định hướng xây dựng thương hiệu gạo xanh, phát thải thấp.

Thông qua công cụ ViRiCert, toàn bộ dữ liệu canh tác của nông dân và hợp tác xã được cập nhật, quản lý và xác thực theo các tiêu chí kỹ thuật của Đề án. Hệ thống đánh giá dựa trên thang điểm và mức độ tuân thủ ở nhiều công đoạn như quản lý nước, cơ giới hóa làm đất và gieo sạ, sử dụng giống, lượng giống gieo, bón phân, quản lý dịch hại, thu hoạch và xử lý rơm rạ.

Kết quả bước đầu cho thấy, nhiều HTX đã chủ động thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn áp dụng quy trình canh tác bền vững và chú trọng hơn đến yếu tố môi trường. Trong đó, ba hợp tác xã được đánh giá nổi bật gồm HTX nông nghiệp Thành Công (xã Trường Khánh), HTX sản xuất lúa Nghĩa Thắng (phường Mỹ Xuyên) và HTX nông nghiệp Khiết Tâm (xã Thạnh An).

Theo bà Nguyễn Thị Giang - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Cần Thơ, việc số hóa dữ liệu thông qua công cụ ViRiCert không chỉ giúp nâng cao hiệu quả giám sát, đánh giá, mà còn tạo nền tảng cho truy xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng và xây dựng cơ chế chứng nhận “Gạo Việt xanh phát thải thấp” trong tương lai.

Bà Giang nhấn mạnh, để gạo phát thải thấp có thể tiếp cận các thị trường cao cấp với giá trị gia tăng cao, yêu cầu không chỉ dừng ở “sản xuất xanh” mà còn phải chứng minh được cả quá trình “sản xuất xanh” bằng dữ liệu minh bạch và có thể truy xuất.

Quá trình triển khai cũng cho thấy, nông dân và hợp tác xã đang dần thay đổi thói quen sản xuất, chú trọng hơn đến ghi chép dữ liệu, tuân thủ quy trình kỹ thuật và nâng cao trách nhiệm đối với môi trường.

Từ dữ liệu thu thập qua ViRiCert, ngành nông nghiệp TP. Cần Thơ đang hướng tới xây dựng mã số vùng trồng cho cây lúa nhằm chuẩn hóa quy trình sản xuất, tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Ông Lê Thanh Tùng - Tổng Thư ký Vietrisa cho biết, hiện các địa phương tham gia Đề án 1 triệu héc-ta đều có nhu cầu cấp nhãn hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp”. Vì vậy, công cụ ViRiCert được xây dựng đồng bộ với quy trình kỹ thuật của Đề án để phục vụ việc tiếp nhận và đánh giá.

Theo ông Tùng, các hợp tác xã và doanh nghiệp muốn được cấp nhãn hiệu phải là thành viên của Vietrisa. Hiệp hội đang miễn phí cấp nhãn hiệu cho các đơn vị đáp ứng yêu cầu về quy trình sản xuất và đạt điểm đánh giá theo quy định thông qua hệ thống ViRiCert.

Đến nay, Vietrisa đã cấp nhãn hiệu cho khoảng 70.000 tấn gạo xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, châu Âu và Australia. Khi sản lượng gạo đạt chứng nhận tăng lên khoảng 500.000 - 1 triệu tấn xuất khẩu, Vietrisa sẽ tính toán cơ chế thu phí cấp nhãn hiệu để duy trì hệ thống vận hành và kiểm soát chất lượng.

Ông Cao Đức Phát - nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho rằng, việc áp dụng quy trình trong Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao không chỉ giúp hạt gạo sạch, an toàn, mà còn đáp ứng xu hướng “gạo các-bon thấp” đang dần hình thành trên thế giới. Theo nghiên cứu thị trường, người tiêu dùng hiện nay sẵn sàng chi trả cao hơn cho sản phẩm gạo chất lượng cao có kèm tiêu chí thân thiện với môi trường.
LPBank kết nối doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy phát triển bền vững

Thêm loạt tỉnh, thành phố công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp

ABBANK - Sở Công thương Cần Thơ: Kết nối, đồng hành cùng doanh nghiệp

Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon

Phú Thọ: Gần 86 nghìn hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile

Quảng Ninh tập trung thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động đối ngoại của Kho bạc Nhà nước

Gia Lai tìm nhà đầu tư cho dự án điểm dừng chân phía Nam đèo Vĩnh Hội

Doanh nghiệp cần chủ động thích ứng quy định mới để giữ thị trường

Quảng Ninh: Hành động thống nhất phong trào bảo vệ môi trường toàn dân

(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ninh đã và đang nỗ lực triển khai Kế hoạch bảo vệ môi trường, tạo nền tảng hành động đồng bộ trên toàn địa bàn, huy động cả hệ thống chính trị và người dân tham gia giảm thiểu, phân loại, thu gom, xử lý rác thải, hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững.
Kiên định chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”, Quảng Ninh đang từng bước định hình cách tiếp cận phát triển dựa trên nền tảng bảo vệ môi trường. Không chỉ kiểm soát ô nhiễm, tỉnh hướng tới quản trị môi trường chủ động, coi đây là trụ cột nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.
Xây dựng dữ liệu vùng trồng: “Tấm vé thông hành” để nông, lâm sản Việt vào EU

(TBTCO) - Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) đang tạo ra sức ép chưa từng có đối với nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như cà phê, cao su, gỗ hay hồ tiêu. Khi yêu cầu truy xuất nguồn gốc được siết chặt đến từng lô đất sản xuất, bài toán xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng không còn là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện sống còn để duy trì thị phần tại thị trường EU.
(TBTCO) - Trước thông tin “Hà Nội cấm toàn bộ xe máy xăng vào vùng lõi Hoàn Kiếm từ ngày 1/7/2026”, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội khẳng định thành phố không áp dụng biện pháp cấm tuyệt đối 24/7 ngay từ thời điểm này, mà triển khai theo lộ trình thận trọng, có đánh giá tác động và chuẩn bị hạ tầng đồng bộ.
(TBTCO) - Lai Châu đang đẩy mạnh chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và gia tăng giá trị cho nông sản địa phương.
(TBTCO) - Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) ngày 8/5 cho biết, GIZ và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác phát triển dự án thí điểm công nghệ Chuyển đổi điện năng thành nhiên liệu lỏng (PtL) tại Việt Nam.
(TBTCO) - Việc Việt Nam đẩy nhanh xây dựng thị trường các-bon và sàn giao dịch các-bon trong nước được đánh giá là bước đi quan trọng trong lộ trình thực hiện cam kết Net Zero. Với nền tảng pháp lý đang dần hoàn thiện cùng định hướng tận dụng hạ tầng thị trường tài chính hiện hữu, các chuyên gia kỳ vọng thị trường các-bon sẽ mở ra dư địa mới cho tăng trưởng xanh, thu hút dòng vốn khí hậu và thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi theo hướng phát triển bền vững.
(TBTCO) - Triển khai Nghị quyết 394/NQ-CP, Lạng Sơn không chỉ dừng ở phát động phong trào mà hướng tới tạo chuyển biến thực chất trong hành vi xã hội, với các chỉ tiêu cao về phân loại rác, thu gom, xử lý và giảm chôn lấp. Trọng tâm là đưa bảo vệ môi trường trở thành thói quen thường nhật của cộng đồng.
Chứng khoán ngày 14/5: Xu hướng tích cực duy trì, VN-Index lập đỉnh lịch sử mới

Khối ngoại mua ròng, hai cổ phiếu bluechip được giải ngân mạnh

Hà Nội siết giám sát suất ăn sẵn, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm

Chứng khoán phái sinh ngày 14/5: Sắc xanh trở lại

Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin về lỗ lũy kế đến hết năm 2025 còn 5.611 tỷ đồng

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Giá dầu điều chỉnh, nhưng áp lực chuỗi cung ứng chưa hạ nhiệt

Hải quan đối thoại tháo gỡ 21 nhóm vướng mắc của doanh nghiệp FDI

Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách 4 tháng đạt 11.000 tỷ đồng

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

"Cơn gió ngược" của thị trường bất động sản

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

