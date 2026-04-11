Ngân hàng - Bảo hiểm

LPBank kết nối doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy phát triển bền vững

14:31 | 11/04/2026
(TBTCO) - Ngày 10/4, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) phối hợp với Sở Công thương Cần Thơ tổ chức chương trình “LPBank Connect - Kết nối địa phương, đồng hành cùng doanh nghiệp”, hướng tới tăng cường liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Trong những năm gần đây, Đồng bằng sông Cửu Long đang chuyển mình mạnh mẽ, giữ vai trò là vùng kinh tế trọng điểm về nông nghiệp, thủy sản và xuất khẩu của cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh những tiềm năng lớn, khu vực này vẫn đang đối mặt với không ít thách thức như hạn chế trong tiếp cận vốn, áp lực chuyển đổi số, cũng như yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thích ứng với bối cảnh kinh tế mới. Là trung tâm vùng, Cần Thơ đang tích cực thúc đẩy các hoạt động kết nối nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Sự kiện quy tụ hơn 150 đại biểu, bao gồm đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Nhằm góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn này, LPBank đã phối hợp cùng Sở Công thương Cần Thơ tổ chức chương trình “LPBank Connect - Kết nối địa phương, đồng hành cùng doanh nghiệp”. Sự kiện quy tụ hơn 150 đại biểu, bao gồm đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, logistics, xuất nhập khẩu, cùng các cơ sở đào tạo trên địa bàn.

Tọa đàm giữa đại diện LPBank, Sở Công Thương, Bưu điện thành phố Cần Thơ và các doanh nghiệp diễn ra sôi nổi.

Trong khuôn khổ chương trình, tọa đàm giữa đại diện LPBank, Sở Công Thương, Bưu điện thành phố Cần Thơ và các doanh nghiệp đã diễn ra sôi nổi, tập trung nhận diện những điểm nghẽn, khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải, đặc biệt trong tiếp cận vốn, tối ưu chi phí vận hành và mở rộng kênh phân phối. Tại đây, đại diện LPBank đã trực tiếp trao đổi, tư vấn, giải đáp các vướng mắc, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa LPBank với một số đơn vị tiêu biểu trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điểm nhấn của sự kiện là Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa LPBank với một số đơn vị tiêu biểu trên địa bàn, bao gồm: Bưu điện Thành phố Cần Thơ, Trường Đại học Tây Đô, Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, UBND phường Long Bình, UBND xã Hỏa Lựu, UBND xã Ngọc Tố, UBND xã Thành Phú và một số doanh nghiệp khác trên địa bàn.

Các thỏa thuận hợp tác được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội mới trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, tối ưu hóa chi phí vận hành đồng thời thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững của vùng.

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại chương trình, ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương thành phố nhấn mạnh, Hội nghị được tổ chức với LPBank nhằm lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó, xây dựng các giải pháp hỗ trợ thiết thực và phù hợp hơn trong thời gian tới. Trong bối cảnh doanh nghiệp đang cần thêm “đòn bẩy” để phục hồi và bứt phá, sự đồng hành của một ngân hàng lớn như LPBank sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động của thị trường.

Đại diện LPBank cho biết: “Thông qua chương trình LPBank Connect, chúng tôi mong muốn xây dựng một nền tảng kết nối lâu dài với cộng đồng doanh nghiệp địa phương, không chỉ cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt mà còn đồng hành trong quá trình chuyển đổi số, tối ưu vận hành và mở rộng thị trường. Đây cũng là một trong những định hướng trọng tâm của LPBank trong việc thúc đẩy tài chính toàn diện, góp phần phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững"./.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các giải pháp tài chính, chương trình còn ghi nhận sự tham gia của các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, qua đó tạo nên một hệ sinh thái kết nối đa chiều. Tại đây, các đại biểu đã thẳng thắn chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động năm 2025, đồng thời đề xuất các định hướng phát triển trong năm 2026. Những trao đổi này mang đến góc nhìn toàn diện hơn về thực trạng doanh nghiệp địa phương, đồng thời khẳng định nhu cầu cấp thiết về sự đồng hành từ phía chính quyền, ngân hàng và các tổ chức liên quan.

Với cách tiếp cận gắn kết giữa ngân hàng - chính quyền - doanh nghiệp - cơ sở đào tạo, các giải pháp từ chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tại Cần Thơ và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hướng tới một hệ sinh thái kinh tế năng động, bền vững./.
Tú Anh
Từ khóa:
LPBank ngân hàng đồng bằng sông cửu long Sở Công Thương Cần Thơ cần thơ LPBank Connect

