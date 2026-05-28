Chứng khoán

Khối ngoại thu hẹp đà bán ròng, ACB được gom hơn trăm tỷ đồng

Tùng Linh

17:40 | 28/05/2026
(TBTCO) - Giá trị bán ròng của khối ngoại phiên hôm nay (28/5) giảm còn hơn 550 tỷ đồng, trong đó, ACB là cổ phiếu được khối ngoại giải ngân mạnh nhất với giá trị hơn 108 tỷ đồng.
Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng trong phiên giao dịch hôm nay, song áp lực bán đã hạ nhiệt đáng kể so với các phiên trước. Giá trị bán ròng trên sàn đạt hơn 550 tỷ đồng. Đồng thời, giá trị mua - bán trong phiên đều giảm. Các nhà đầu tư nước ngoài đang giao dịch khá thận trọng ở cả chiều mua và bán trong bối cảnh thị trường rung lắc mạnh và độ phân hóa gia tăng.

VN-Index trải qua phiên giao dịch biến động khi áp lực điều chỉnh lan rộng tại nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Phần lớn các mã trong danh sách mua bán ròng của khối ngoại đều đóng cửa trong sắc đỏ. Điểm sáng hiếm hoi thuộc về cổ phiếu Vinhomes (VHM) với mức tăng kịch trần gần 7%. Khối ngoại bán ròng hơn 30 tỷ đồng cổ phiếu này nhưng không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trước lực cầu nội mạnh. VHM cũng là động lực nâng đỡ quan trọng của thị trường trong phiên hôm nay.

Trong nhóm các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất, đứng đầu là HDB (hơn 119 tỷ đồng). Cổ phiếu này giảm hơn 3% trong phiên. Bên cạnh đó, FPT tiếp tục chịu áp lực bán ròng khoảng 72 tỷ đồng, trong khi SHB, TCB và GMD cũng nằm trong nhóm bị nhà đầu tư nước ngoài bán ra đáng kể.

Ngoài VHM tăng kịch trần, VIC giữ giá tham chiếu, toàn bộ các cổ phiếu khác trong top mua ròng như HPG, SSI hay TCB đều giảm giá.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 28/5. Nguồn: Dstock.

Ở chiều mua, ACB là cổ phiếu được khối ngoại giải ngân mạnh nhất với giá trị hơn 108 tỷ đồng, dù mã này vẫn giảm hơn 2% trong phiên. Đây là một trong số ít cổ phiếu ngân hàng tiếp tục thu hút dòng tiền ngoại trong bối cảnh nhóm tài chính chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn.

Ngoài ACB, khối ngoại cũng mua ròng đáng kể tại VNM với giá trị hơn 68 tỷ đồng. MWG được mua ròng khoảng 50 tỷ đồng dù giảm gần 3%. Các mã LPB, VCB, PVS và MSB cũng ghi nhận lực cầu ngoại tích cực, nhưng phần lớn đều đóng cửa dưới tham chiếu.

Đáng chú ý, MSB tiếp tục duy trì sắc xanh khi tăng nhẹ 0,67% lên 15.100 đồng/cổ phiếu, dù giai đoạn gần đây, cổ phiếu này liên tục biến động mạnh bởi hoạt động cơ cấu của khối ngoại./.

