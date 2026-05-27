Chứng khoán

Trung tâm Triển lãm Việt Nam hướng tới vị thế điểm đến hàng đầu của ngành Triển lãm và sự kiện quốc tế

19:08 | 27/05/2026
(TBTCO) - Ngày 27/5/2026, Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (mã CK: VEF) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 và chiến lược năm 2026, đặt mục tiêu dẫn dắt thị trường, thiết lập vững chắc định vị là địa điểm tổ chức triển lãm và sự kiện hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.
aa

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam đã tiến hành tổng kết hoạt động kinh doanh trong năm 2025 với tổng doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu tài chính đạt 47.759,1 tỷ đồng, tăng 3.693% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 15.402,5 tỷ đồng, tăng 1.534,8% so với năm trước. Kết quả ấn tượng này phản ánh hiệu quả quản trị, năng lực triển khai dự án và khai thác vận hành của công ty, mở ra dư địa tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Dấu ấn nổi bật nhất năm 2025 là Công ty đã khánh thành Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) - tổ hợp triển lãm quy mô lớn nhất Đông Nam Á. Với tổng diện tích lên tới 90ha, Trung tâm Triển lãm Việt Nam không chỉ giải quyết triệt để nhu cầu về hạ tầng triển lãm - hội nghị - sự kiện tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam, mà còn góp phần đưa Hà Nội trở thành điểm đến của các sự kiện quy mô khu vực và toàn cầu.

Ngay trong năm đầu vận hành, Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam và Trung tâm Triển lãm Việt Nam đã chứng minh năng lực tổ chức và vận hành đẳng cấp quốc tế khi vinh dự được Chính phủ lựa chọn là đơn vị đồng hành và là địa điểm tổ chức Triển lãm Thành tựu Đất nước: “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp từ ngày 28/8 đến 15/9/2025, thu hút hơn 10 triệu lượt khách tham quan.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam hướng tới vị thế điểm đến hàng đầu của ngành Triển lãm và sự kiện quốc tế
Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam đặt mục tiêu dẫn dắt thị trường, trở thành địa điểm tổ chức triển lãm và sự kiện hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Bên cạnh đó, hàng loạt sự kiện giao thương, triển lãm quy mô lớn được tổ chức thành công đã đưa VEC trở thành tâm điểm của hệ sinh thái kinh tế sự kiện, tiêu biểu như Hội chợ Mùa Thu 2025 đón hơn 100.000 lượt khách tham quan mỗi ngày, hay Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 thu hút thành công hơn 70.000 lượt khách tham quan chuyên ngành, cùng hàng nghìn cá nhân, tổ chức mua hàng đến từ cả trong nước và quốc tế.

Ở lĩnh vực văn hóa - giải trí, hàng loạt sự kiện liên tiếp được tổ chức thành công tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam như V Concert “Rạng Rỡ Việt Nam” với sự góp mặt của 25.000 khán giả; Fest “Thanh Xuân Rực Rỡ” thu hút 25.000 khán giả; Siêu đại nhạc hội Concert 8Wonder 2025: “Moments of Wonder” bùng nổ với 50.000 khán giả; Concert “Việt Nam Trong Tôi” với 15.000 khán giả; V Fest-Vietnam Today quy tụ 22.000 khán giả; SUPERFEST 2025: Mùa Hè Rực Sáng với 15.000 khán giả tham dự; Sự kiện VPBank presents T1 in Vietnam The Promise Fulfilled thu hút lượng fan lên tới 40.000 người.

Không chỉ tạo ra giá trị thương mại cho đối tác và doanh nghiệp, các hoạt động triển lãm, hội chợ và sự kiện quy mô lớn tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam còn góp phần thúc đẩy mạnh mẽ ngành du lịch và dịch vụ của Thủ đô, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Bước sang năm 2026, VEF tiếp tục đặt mục tiêu phát triển bền vững dựa trên nền tảng năng lực tài chính vững mạnh, quản trị rủi ro hiệu quả và khả năng thích ứng linh hoạt với biến động của thị trường. Công ty xác định trọng tâm chiến lược là trở thành lựa chọn hàng đầu về địa điểm tổ chức triển lãm và sự kiện thị trường Việt Nam và khu vực; tăng cường kết nối với các nhà tổ chức, đối tác triển lãm và sự kiện quốc tế; phát triển hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ 360 độ; đồng thời xây dựng chuẩn mực dịch vụ mang đẳng cấp quốc tế.

Công ty đặt kế hoạch triển khai 62 sự kiện và hoạt động hội chợ triển lãm trong năm 2026, phấn đấu đạt 1.000 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, cùng 600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2025 sẽ được giữ lại để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty, củng cố năng lực tài chính nhằm bắt kịp các xu hướng công nghệ vận hành sự kiện hiện đại nhất trên thế giới, đảm bảo sức mạnh cạnh tranh trong giai đoạn tới.

Với chiến lược phát triển dài hạn cùng hệ sinh thái triển lãm - sự kiện quy mô hàng đầu khu vực, Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam từng bước khẳng định vị thế tiên phong trong ngành công nghiệp triển lãm - sự kiện Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến mới của các sự kiện tầm vóc quốc tế./.

Hải Băng
Từ khóa:
Trung tâm Triển lãm Việt Nam hội chợ triển lãm việt nam triển lãm quốc tế VEF vefac vingroup

Bài liên quan

CEO Vinhomes: Khách hàng “nắm đằng chuôi” khi tham gia Chương trình “chuyển đổi vàng lấy nhà”

CEO Vinhomes: Khách hàng “nắm đằng chuôi” khi tham gia Chương trình “chuyển đổi vàng lấy nhà”

VinFast bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị

VinFast bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Chuyên gia: Khi triển khai dự án, cần chuyển từ logic “đền bù đất đai” sang logic “tái tạo sinh kế”

Chuyên gia: Khi triển khai dự án, cần chuyển từ logic “đền bù đất đai” sang logic “tái tạo sinh kế”

Dành cho bạn

Khối ngoại trở lại gom MSB sau chuỗi bán ròng mạnh

Khối ngoại trở lại gom MSB sau chuỗi bán ròng mạnh

“Trăm dâu” đổ đầu thuế kê khai?

“Trăm dâu” đổ đầu thuế kê khai?

Doanh nghiệp "mạnh tay" chi hơn 2,4 tỷ USD nhập khẩu linh kiện ô tô trong 4 tháng đầu năm

Doanh nghiệp "mạnh tay" chi hơn 2,4 tỷ USD nhập khẩu linh kiện ô tô trong 4 tháng đầu năm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Bangkok tiếp tục chuyến thăm chính thức Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Bangkok tiếp tục chuyến thăm chính thức Thái Lan

Chứng khoán phái sinh ngày 27/5: Sắc đỏ trở lại

Chứng khoán phái sinh ngày 27/5: Sắc đỏ trở lại

Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ

Đọc thêm

Chứng khoán ngày 27/5: Áp lực từ cổ phiếu trụ khiến VN-Index giảm phiên thứ hai liên tiếp

Chứng khoán ngày 27/5: Áp lực từ cổ phiếu trụ khiến VN-Index giảm phiên thứ hai liên tiếp

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (27/5) áp lực bán gia tăng tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index có phiên giảm thứ hai liên tiếp. Trong bối cảnh thanh khoản cải thiện nhưng dòng tiền chưa lan tỏa mạnh, nhóm ngân hàng tiếp tục là điểm tựa chính giúp thị trường thu hẹp đà giảm về cuối phiên.
VIS Rating lo ngại thanh khoản thắt chặt, nợ xấu tăng khiến ngân hàng thêm áp lực

VIS Rating lo ngại thanh khoản thắt chặt, nợ xấu tăng khiến ngân hàng thêm áp lực

(TBTCO) - Theo VIS Rating, điều kiện huy động tiếp tục thắt chặt, với tăng trưởng tiền gửi toàn hệ thống chỉ đạt 0,6%, trong bối cảnh nợ xấu gia tăng, lãi suất và đòn bẩy cao kéo dài đang tạo áp lực lên ngành ngân hàng. Từ đó, xu hướng thu hẹp NIM và chi phí tín dụng gia tăng dự kiến sẽ tiếp diễn.
Eximbank dự kiến họp cổ đông bất thường vào cuối tháng 7

Eximbank dự kiến họp cổ đông bất thường vào cuối tháng 7

(TBTCO) - Eximbank dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 24/7/2026 tại Hà Nội với nội dung bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).
Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

(TBTCO) - Sáng ngày 27/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.137 đồng, giảm 1 đồng so với phiên trước. Chỉ số DXY duy trì quanh 99,07 điểm, trong bối cảnh đàm phán hòa bình Mỹ - Iran gặp trở ngại, thị trường gia tăng kỳ vọng Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản.
F88 sắp tăng vốn điều lệ gấp đôi, vượt 2.200 tỷ đồng, với đợt phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1

F88 sắp tăng vốn điều lệ gấp đôi, vượt 2.200 tỷ đồng, với đợt phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1

(TBTCO) - F88 vừa chốt ngày 4/6 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1, dự kiến tăng gấp đôi vốn điều lệ, lên hơn 2.202 tỷ đồng. Đây là đợt đầu tiên trong kế hoạch tăng vốn mạnh năm 2026 của F88, trong bối cảnh dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 7.900 tỷ đồng và kết quả kinh doanh quý I/2026 tăng trưởng tích cực.
Ngân hàng dẫn đầu hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn từ đầu năm

Ngân hàng dẫn đầu hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn từ đầu năm

(TBTCO) - Từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn đạt 53.722 tỷ đồng, trong đó nhóm ngân hàng chiếm gần 75%.
Ba doanh nghiệp bị xử phạt do chậm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Ba doanh nghiệp bị xử phạt do chậm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 3 doanh nghiệp do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.
VietABank sắp phát hành cổ phiếu tỷ lệ 15% đợt 1, khởi động kế hoạch tăng vốn mạnh

VietABank sắp phát hành cổ phiếu tỷ lệ 15% đợt 1, khởi động kế hoạch tăng vốn mạnh

(TBTCO) - VietABank dự kiến phát hành hơn 122 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% nhằm tăng vốn điều lệ lên gần 9.388 tỷ đồng. Đợt phát hành dự kiến triển khai trong quý II - III/2026. Đây là đợt tăng vốn đầu tiên trong kế hoạch nâng vốn điều lệ thêm khoảng 55%, cao nhất lịch sử hoạt động của ngân hàng này.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan

Siết quản lý thuế thương mại điện tử từ dòng tiền số

Siết quản lý thuế thương mại điện tử từ dòng tiền số

Quảng Ninh xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt

Quảng Ninh xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt

Hà Nội thúc tiến độ nhà ở xã hội, ưu tiên nhà ở cho thuê

Hà Nội thúc tiến độ nhà ở xã hội, ưu tiên nhà ở cho thuê

Hoàn thiện Luật Hải quan theo hướng số hóa, quản trị thông minh

Hoàn thiện Luật Hải quan theo hướng số hóa, quản trị thông minh

Cục Hải quan tập huấn triển khai phần mềm quản lý, làm thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh

Cục Hải quan tập huấn triển khai phần mềm quản lý, làm thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh

Thống nhất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước

Thống nhất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước

Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Tập đoàn Công nghệ CMC bị xử phạt do vi phạm nghĩa vụ công bố và báo cáo thông tin

Tập đoàn Công nghệ CMC bị xử phạt do vi phạm nghĩa vụ công bố và báo cáo thông tin

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Infographics: Bộ Tài chính đã cung cấp 658 dịch vụ công/772 thủ tục hành chính

Infographics: Bộ Tài chính đã cung cấp 658 dịch vụ công/772 thủ tục hành chính

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +4.22
28/05 | +4.22 (7,523.34 +4.22 (+0.06%))
DJI +199.43
28/05 | +199.43 (50,661.11 +199.43 (+0.40%))
IXIC +20.46
28/05 | +20.46 (26,676.64 +20.46 (+0.08%))
NYA -26.50
28/05 | -26.50 (23,269.00 -26.50 (-0.11%))
XAX -167.44
28/05 | -167.44 (8,729.74 -167.44 (-1.88%))
BUK100P +0.19
28/05 | +0.19 (1,044.82 +0.19 (+0.02%))
RUT +0.05
28/05 | +0.05 (2,920.59 +0.05 (+0.00%))
VIX -0.36
28/05 | -0.36 (16.65 -0.36 (-2.12%))
FTSE +13.62
28/05 | +13.62 (10,505.01 +13.62 (+0.13%))
GDAXI -7.09
28/05 | -7.09 (25,177.80 -7.09 (-0.03%))
FCHI +34.78
28/05 | +34.78 (8,207.89 +34.78 (+0.43%))
STOXX50E +6.39
28/05 | +6.39 (6,070.54 +6.39 (+0.11%))
N100 -4.91
28/05 | -4.91 (1,845.00 -4.91 (-0.27%))
BFX +9.79
28/05 | +9.79 (5,613.58 +9.79 (+0.17%))
MOEX.ME -0.11
28/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -271.22
28/05 | -271.22 (25,328.23 -271.22 (-1.06%))
STI -41.75
28/05 | -41.75 (5,028.80 -41.75 (-0.82%))
AXJO +59.90
28/05 | +59.90 (8,717.70 +59.90 (+0.69%))
AORD +62.60
28/05 | +62.60 (8,945.20 +62.60 (+0.70%))
BSESN -141.91
28/05 | -141.91 (75,867.80 -141.91 (-0.19%))
JKSE -76.16
28/05 | -76.16 (6,130.19 -76.16 (-1.23%))
KLSE 0.00
28/05 | 0.00 (1,699.02 0.00 (0.00%))
NZ50 +158.07
28/05 | +158.07 (13,227.81 +158.07 (+1.21%))
KS11 +181.19
28/05 | +181.19 (8,228.70 +181.19 (+2.25%))
TWII +731.43
28/05 | +731.43 (44,256.80 +731.43 (+1.68%))
GSPTSE -145.17
28/05 | -145.17 (34,508.70 -145.17 (-0.42%))
BVSP -713.19
28/05 | -713.19 (175,875.84 -713.19 (-0.40%))
MXX +999.80
28/05 | +999.80 (70,197.37 +999.80 (+1.44%))
IPSA +168.84
28/05 | +168.84 (10,915.86 +168.84 (+1.57%))
MERV +129,559.00
28/05 | +129,559.00 (3,053,914.75 +129,559.00 (+4.43%))
TA125.TA +13.23
28/05 | +13.23 (4,432.94 +13.23 (+0.30%))
CASE30 -202.70
28/05 | -202.70 (52,658.80 -202.70 (-0.38%))
JN0U.JO -26.11
28/05 | -26.11 (7,058.62 -26.11 (-0.37%))
DX-Y.NYB +0.08
28/05 | +0.08 (99.25 +0.08 (+0.08%))
125904-USD-STRD +0.98
28/05 | +0.98 (2,775.09 +0.98 (+0.04%))
XDB -0.20
28/05 | -0.20 (134.25 -0.20 (-0.15%))
XDE -0.08
28/05 | -0.08 (116.23 -0.08 (-0.07%))
000001.SS -51.65
28/05 | -51.65 (4,093.73 -51.65 (-1.25%))
N225 +3.32
28/05 | +3.32 (64,999.41 +3.32 (+0.01%))
XDN -0.09
28/05 | -0.09 (62.68 -0.09 (-0.14%))
XDA -0.33
28/05 | -0.33 (71.36 -0.33 (-0.46%))