Trung tâm Triển lãm Việt Nam hướng tới vị thế điểm đến hàng đầu của ngành Triển lãm và sự kiện quốc tế

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam đã tiến hành tổng kết hoạt động kinh doanh trong năm 2025 với tổng doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu tài chính đạt 47.759,1 tỷ đồng, tăng 3.693% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 15.402,5 tỷ đồng, tăng 1.534,8% so với năm trước. Kết quả ấn tượng này phản ánh hiệu quả quản trị, năng lực triển khai dự án và khai thác vận hành của công ty, mở ra dư địa tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Dấu ấn nổi bật nhất năm 2025 là Công ty đã khánh thành Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) - tổ hợp triển lãm quy mô lớn nhất Đông Nam Á. Với tổng diện tích lên tới 90ha, Trung tâm Triển lãm Việt Nam không chỉ giải quyết triệt để nhu cầu về hạ tầng triển lãm - hội nghị - sự kiện tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam, mà còn góp phần đưa Hà Nội trở thành điểm đến của các sự kiện quy mô khu vực và toàn cầu.

Ngay trong năm đầu vận hành, Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam và Trung tâm Triển lãm Việt Nam đã chứng minh năng lực tổ chức và vận hành đẳng cấp quốc tế khi vinh dự được Chính phủ lựa chọn là đơn vị đồng hành và là địa điểm tổ chức Triển lãm Thành tựu Đất nước: “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp từ ngày 28/8 đến 15/9/2025, thu hút hơn 10 triệu lượt khách tham quan.

Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam đặt mục tiêu dẫn dắt thị trường, trở thành địa điểm tổ chức triển lãm và sự kiện hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Bên cạnh đó, hàng loạt sự kiện giao thương, triển lãm quy mô lớn được tổ chức thành công đã đưa VEC trở thành tâm điểm của hệ sinh thái kinh tế sự kiện, tiêu biểu như Hội chợ Mùa Thu 2025 đón hơn 100.000 lượt khách tham quan mỗi ngày, hay Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 thu hút thành công hơn 70.000 lượt khách tham quan chuyên ngành, cùng hàng nghìn cá nhân, tổ chức mua hàng đến từ cả trong nước và quốc tế.

Ở lĩnh vực văn hóa - giải trí, hàng loạt sự kiện liên tiếp được tổ chức thành công tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam như V Concert “Rạng Rỡ Việt Nam” với sự góp mặt của 25.000 khán giả; Fest “Thanh Xuân Rực Rỡ” thu hút 25.000 khán giả; Siêu đại nhạc hội Concert 8Wonder 2025: “Moments of Wonder” bùng nổ với 50.000 khán giả; Concert “Việt Nam Trong Tôi” với 15.000 khán giả; V Fest-Vietnam Today quy tụ 22.000 khán giả; SUPERFEST 2025: Mùa Hè Rực Sáng với 15.000 khán giả tham dự; Sự kiện VPBank presents T1 in Vietnam The Promise Fulfilled thu hút lượng fan lên tới 40.000 người.

Không chỉ tạo ra giá trị thương mại cho đối tác và doanh nghiệp, các hoạt động triển lãm, hội chợ và sự kiện quy mô lớn tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam còn góp phần thúc đẩy mạnh mẽ ngành du lịch và dịch vụ của Thủ đô, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Bước sang năm 2026, VEF tiếp tục đặt mục tiêu phát triển bền vững dựa trên nền tảng năng lực tài chính vững mạnh, quản trị rủi ro hiệu quả và khả năng thích ứng linh hoạt với biến động của thị trường. Công ty xác định trọng tâm chiến lược là trở thành lựa chọn hàng đầu về địa điểm tổ chức triển lãm và sự kiện thị trường Việt Nam và khu vực; tăng cường kết nối với các nhà tổ chức, đối tác triển lãm và sự kiện quốc tế; phát triển hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ 360 độ; đồng thời xây dựng chuẩn mực dịch vụ mang đẳng cấp quốc tế.

Công ty đặt kế hoạch triển khai 62 sự kiện và hoạt động hội chợ triển lãm trong năm 2026, phấn đấu đạt 1.000 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, cùng 600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2025 sẽ được giữ lại để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty, củng cố năng lực tài chính nhằm bắt kịp các xu hướng công nghệ vận hành sự kiện hiện đại nhất trên thế giới, đảm bảo sức mạnh cạnh tranh trong giai đoạn tới.

Với chiến lược phát triển dài hạn cùng hệ sinh thái triển lãm - sự kiện quy mô hàng đầu khu vực, Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam từng bước khẳng định vị thế tiên phong trong ngành công nghiệp triển lãm - sự kiện Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến mới của các sự kiện tầm vóc quốc tế./.