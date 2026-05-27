Bất động sản

CEO Vinhomes: Khách hàng “nắm đằng chuôi” khi tham gia Chương trình “chuyển đổi vàng lấy nhà”

18:38 | 27/05/2026
(TBTCO) - Chương trình chuyển hóa nguồn lực từ vàng sang nhà của Vinhomes đang là tâm điểm nóng của thị trường bất động sản. Bà Nguyễn Thu Hằng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinhomes khẳng định chương trình được xây dựng trên cơ sở tính toán dài hạn và quản trị rủi ro nhiều lớp. Khách hàng không chỉ được bảo vệ đa lớp mà trong mọi trường hợp luôn là người ở thế chủ động.
Vinhomes khởi động chương trình chuyển hóa nguồn lực vàng vào nền kinh tế

Mua bảo hiểm giá vàng và ký cam kết đảm bảo nguồn cung vàng vật chất

PV: Chương trình chuyển hóa nguồn lực từ vàng sang nhà của Vinhomes đang tạo xung lực mới cho thị trường nhưng cũng có ý kiến lo ngại, đến thời điểm đáo hạn, nếu giá vàng tăng mất kiểm soát, Vinhomes sẽ khó xoay sở để hoàn trả được như cam kết. Vinhomes đã tính đến kịch bản này chưa, thưa bà?

Bà Nguyễn Thu Hằng

Bà Nguyễn Thu Hằng: Vinhomes không mạo hiểm với tài sản của khách hàng hay chính vận mệnh của mình. Chương trình chỉ được triển khai sau khi đã nghiên cứu rất kỹ tính khả thi của các nguồn lực, tuân thủ chặt chẽ các quy định về pháp lý và đặc biệt là có đầy đủ phương án quản trị rủi ro.

Riêng với giá vàng, chúng tôi đã mua bảo hiểm giá vàng để chia sẻ rủi ro, ứng phó kịch bản giá cả biến động trong tương lai. Vì vậy, dù giá vàng có tăng nóng tới đâu, khi đáo hạn, Vinhomes cũng không thể sập (cười) và khách hàng tất nhiên sẽ vẫn được hoàn trả toàn vẹn giá trị vàng đã chuyển đổi kèm 2% lợi tức mỗi năm đúng như cam kết.

PV: Mặc dù Vinhomes đã mua bảo hiểm giá vàng nhưng thực tế 5 năm qua, giá vàng đã tăng dựng đứng khoảng 3 lần. Nếu khi đáo hạn, giá vàng đã tăng phi mã vượt quá khả năng của chính các đơn vị bảo hiểm thì sao, thưa bà?

Bà Nguyễn Thu Hằng: Lo lắng này luôn đúng cho mọi mặt hàng hóa không chỉ vàng. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên lo lắng thái quá. Ở góc độ quốc tế, các tổ chức phân tích uy tín đều nhận định giá vàng hiện đã ở vùng rất cao, sau khi hội tụ đủ các yếu tố gây tăng giá đỉnh điểm như chiến tranh, bất ổn toàn cầu…. Ở trong nước, Chính phủ cũng có nhiều giải pháp điều tiết, bình ổn thị trường vàng hiệu quả. Khả năng xuất hiện chu kỳ vàng tăng phi mã kéo dài như vừa rồi là không nhiều.

Quan trọng hơn, các đơn vị nhận bảo hiểm giá vàng cho Vinhomes đều là những tổ chức lớn, có năng lực phân tích, quản trị rủi ro chuyên nghiệp. Tất nhiên, họ đã phải cân nhắc, tính toán rất kỹ các nguy cơ, nếu không đảm bảo được khả năng kiểm soát rủi ro, họ sẽ không tham gia chương trình này.

PV: Không chỉ biến động giá cả, Vinhomes còn đứng trước nguy cơ vỡ trận nếu lượng khách hàng tham gia quá lớn và đòi hoàn trả vàng cùng lúc khi đáo hạn. Bà có thể cho biết Vinhomes lấy cơ sở nào đảm bảo sẽ thu xếp đủ lượng vàng vật chất hoàn trả cho khách hàng?

Bà Nguyễn Thu Hằng: Chúng tôi cũng đã tiên liệu trước việc này nên đang làm việc với các công ty vàng bạc đá quý để ký cam kết dài hạn về nguồn cung tương ứng với lượng vàng khách hàng sẽ chuyển đổi sau khi đáo hạn. Trên nguyên tắc các công ty vàng bạc cam kết bảo đảm nguồn cung tới đâu, chúng tôi mới triển khai chương trình tới đó, không mở rộng vượt quá khả năng kiểm soát rủi ro.

Phương thức chuyển hoá nguồn lực vàng sang bất động sản thông qua các công ty vàng bạc đá quý được Vinhomes khởi động nhằm góp phần đưa nguồn vàng nhàn rỗi đang tích trữ trong dân trở thành dòng vốn năng động phục vụ tăng trưởng

Khách hàng luôn “an toàn - chắc thắng”

PV: Như vậy có thể hiểu là Vinhomes đang dùng các bên thứ ba để “bảo hiểm kép” cho khách hàng cả về giá vàng lẫn nguồn cung vàng vật chất?

Bà Nguyễn Thu Hằng: Khách hàng tham gia chương trình được bảo vệ 4 lớp. Đầu tiên là các điều khoản pháp lý chuẩn chỉ, minh bạch; thứ hai là bảo hiểm về giá trị, dù giá vàng biến động thế nào, quyền lợi tài chính của khách hàng vẫn được đảm bảo; thứ ba là bảo hiểm về nguồn cung vàng vật chất. Ngoài ra, khách hàng có thể chủ động tham gia gói bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai với ngân hàng để bảo toàn nguồn vốn tuyệt đối của mình

PV: Theo như bà chia sẻ, khách hàng tham gia chương trình không chỉ “an toàn” mà còn “chắc thắng”, chẳng lẽ không có chút rủi ro nào?

Bà Nguyễn Thu Hằng: Để “lôi” vàng ra khỏi két người dân thì phải đảm bảo cho họ sự an toàn và cơ hội sinh lời chắc chắn. Đó là động lực duy nhất để biến “dòng vốn chết” thành “dòng tiền sống” tạo ra giá trị gia tăng. Chương trình này đảm bảo cho người dân cơ chế an toàn và linh hoạt. Nếu thị trường bất động sản tăng trưởng tốt, họ sẽ được sở hữu tài sản có khả năng gia tăng giá trị mạnh trong dài hạn. Ngược lại, nếu mức tăng không đạt kỳ vọng, họ vẫn còn nguyên số vàng đã có kèm theo mức lợi tức 2%/năm giá trị vàng tại thời điểm chương trình đáo hạn. Rủi ro duy nhất là chi phí cơ hội có thể phát sinh trong thời hạn hợp đồng nhưng rủi ro này cũng đã được hóa giải bằng cơ chế cho phép chuyển nhượng thoải mái rồi.

Nói cách khách, tham gia chương trình này, khách hàng luôn ở thế chủ động và linh hoạt, an toàn, chắc thắng trong mọi trường hợp, kể cả khi thị trường xấu nhất.

Linh hoạt lựa chọn thời hạn và giá trị chuyển đổi

PV: Sau 48h công bố Chương trình đã gây xôn xao trên mọi nền tảng xã hội, còn phản ứng thực tế từ khách hàng và thị trường ra sao, thưa bà?

Bà Nguyễn Thu Hằng: Chương trình chuyển hóa vàng vào nền kinh tế đã được thực hiện tại các nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia. Khi Vinhomes ra mắt chương trình này cũng đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm bùng nổ từ thị trường. Nhiều khách hàng đã chủ động liên hệ với Vinhomes bày tỏ mong muốn được tham gia ngay vì lợi ích kép: vừa an toàn - vừa linh hoạt sinh lời, trong đó có nhiều ý kiến đề xuất ngược lại cho chúng tôi để tạo cơ hội cho nhiều người tham gia hơn

PV: Bà có thể chia sẻ đó là những đề xuất gì và Vinhomes có định điều chỉnh theo nhu cầu thị trường không?

Bà Nguyễn Thu Hằng: Khách hàng mong muốn được tăng lựa chọn linh hoạt về thời gian đáo hạn cũng như tỷ lệ quy đổi vàng sang nhà để tăng quyền chủ động và tối ưu các kế hoạch cá nhân. Trên tinh thần cầu thị và lắng nghe khách hàng, chúng tôi quyết định điều chỉnh về thời hạn chương trình. Thay vì chốt cứng thời hạn sau 5 năm nhận hoàn vàng hoặc sở hữu nhà, khách hàng có thể tùy chọn mốc sau 3 năm hoặc sau 5 năm đều được hưởng lãi suất 2%/năm. Cũng như vậy, tỷ lệ vàng quy đổi từ vàng sang nhà từ 80% có thể về mức tối thiểu 50% với những căn giá trị lớn để tối ưu cơ hội cho khách hàng.

PV: Vinhomes nổi tiếng về tiến độ nhanh và chuẩn, thường chưa tới 3 năm đã có thể bàn giao nhà. Vậy điều gì sẽ xảy ra trong 2 năm tiếp theo nếu khách hàng đợi tới thời hạn 5 năm mới ra quyết định được, thưa bà?

Bà Nguyễn Thu Hằng: Đúng là chúng tôi luôn đạt và vượt tiến độ đề ra nên khách hàng chọn chuyển đổi sau 5 năm có cơ hội được toàn quyền sử dụng ngay chính căn nhà trong chương trình chuyển đổi cho mục đích ở, cho thuê hoặc khai thác kinh doanh. Phần lợi ích phát sinh này hoàn toàn thuộc về khách hàng. Sau 5 năm, nếu khách hàng muốn nhận lại vàng thì chúng tôi vẫn hoàn trả đúng cam kết ban đầu. Hơn nữa, chúng tôi cũng rất tin vào sản phẩm bất động sản của Vinhomes tạo ra giá trị tốt, do đó có thể khách hàng cũng sẽ tiếp tục nắm giữ thời điểm chuyển đổi.

PV: Nếu thực sự vì khách hàng, tại sao Vinhomes vẫn “chốt cứng” điều kiện áp dụng với vàng sở hữu trước ngày 25/4/2026, trong khi chỉ cần đẩy lên trước ngày 25/5/2026 là đã tạo thêm cơ hội cho nhiều người tham gia hơn?

Bà Nguyễn Thu Hằng: Bởi mục tiêu của chúng tôi là góp phần chống vàng hóa nền kinh tế, kích thích lượng vàng tích trữ sẵn có trong dân thành dòng vốn lưu thông năng động, chứ không khuyến khích người dân đi mua vàng để tham gia chương trình. Việc giới hạn thời điểm sở hữu vàng là biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn đầu cơ, đồng thời đảm bảo chương trình tuân thủ đúng chủ trương “chống vàng hóa” của Nhà nước.

Mong muốn của Vinhomes là góp phần khơi thông nguồn lực khổng lồ đang nằm im trong két sắt nhà dân, đưa dòng vốn tĩnh này vào vòng quay thị trường, tạo ra giá trị thực sự cho nền kinh tế, trong khi vẫn bảo toàn tài sản và sinh lời cho khách hàng.

PV: Xin cảm ơn bà!

Trung tâm Triển lãm Việt Nam hướng tới vị thế điểm đến hàng đầu của ngành Triển lãm và sự kiện quốc tế

Xoá tình trạng mua bán nhà “hai giá”

VinFast bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Khối ngoại trở lại gom MSB sau chuỗi bán ròng mạnh

“Trăm dâu” đổ đầu thuế kê khai?

Doanh nghiệp "mạnh tay" chi hơn 2,4 tỷ USD nhập khẩu linh kiện ô tô trong 4 tháng đầu năm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Bangkok tiếp tục chuyến thăm chính thức Thái Lan

Chứng khoán phái sinh ngày 27/5: Sắc đỏ trở lại

Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ

Hai dự án của Novaland hoàn thành nghĩa vụ tài chính, tiến tới bàn giao sổ hồng cho cư dân

(TBTCO) - Hai dự án trọng điểm tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh của Novaland tiếp tục ghi nhận những bước tiến pháp lý quan trọng sau khi hoàn thiện nghĩa vụ tài chính, tiến gần hơn đến cột mốc bàn giao sổ hồng cho cư dân.
Chốt phương án chọn thầu tư vấn cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

(TBTCO) - Việc được áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với 4 gói thầu tư vấn chủ chốt trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư được kỳ vọng sẽ giúp dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tiến gần hơn tới mục tiêu khởi công vào cuối năm 2028.
Phát triển nhà ở cho thuê đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai các giải pháp phát triển nhà ở cho thuê để đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân, trong đó, cần xây dựng cơ chế ưu đãi tài chính, ưu đãi thuế theo hướng tạo động lực đủ mạnh để thu hút dòng vốn tư nhân tham gia đầu tư dự án nhà ở cho thuê dài hạn.
Quảng Ninh phấn đấu đồng bộ 100% số thửa đất đã thu thập dữ liệu trong tháng 6

(TBTCO) - Sau gần 2 tháng triển khai đợt cao điểm rà soát, chỉnh sửa và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai, tỉnh Quảng Ninh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng để hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”.
Vinhomes khởi động chương trình chuyển hóa nguồn lực vàng vào nền kinh tế

(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, Công ty cổ phần Vinhomes chính thức triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản, góp phần đưa nguồn vàng nhàn rỗi đang tích trữ trong dân trở thành dòng vốn năng động phục vụ tăng trưởng. Chương trình được triển khai trong 5 năm, với sự đồng hành của các công ty vàng bạc đá quý nhằm bảo đảm an toàn tối đa về quyền lợi và giá trị tài sản cho khách hàng.
Hé lộ quỹ đất "khủng" trong 8 dự án của Công ty Lan Anh tại TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Công ty TNHH Lan Anh đã có văn bản gửi đến các Sở Tài chính cùng Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) nhằm kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo Chỉ thị số 45/CT-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh. Động thái này không những giúp đẩy nhanh tiến trình xử lý những điểm nghẽn pháp lý cho doanh nghiệp mà còn gián tiếp "hé lộ" một quỹ đất vô cùng đồ sộ mà Công ty Lan Anh đang nắm giữ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ)
KN Cam Ranh ký kết loạt đối tác triển khai Cara365

(TBTCO) - Tại Lễ ra quân Tổ hợp căn hộ du lịch all-in-one thế hệ mới Cara365, thuộc dự án CaraWorld ngày 22/5, chủ đầu tư KN Cam Ranh công bố hợp tác cùng nhiều đối tác trong các lĩnh vực tài chính, xây dựng, vận hành và phát triển tiện ích. Hoạt động này góp phần hoàn thiện nền tảng triển khai phân khu cao tầng đầu tiên tại CaraWorld Cam Ranh.
Yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm việc giảm lãi suất

(TBTCO) - Nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giữ vững ổn định và giảm mặt bằng lãi suất thị trường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn giá rẻ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan

Siết quản lý thuế thương mại điện tử từ dòng tiền số

Quảng Ninh xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt

Hà Nội thúc tiến độ nhà ở xã hội, ưu tiên nhà ở cho thuê

Hoàn thiện Luật Hải quan theo hướng số hóa, quản trị thông minh

Cục Hải quan tập huấn triển khai phần mềm quản lý, làm thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh

Thống nhất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước

Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Tập đoàn Công nghệ CMC bị xử phạt do vi phạm nghĩa vụ công bố và báo cáo thông tin

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Infographics: Bộ Tài chính đã cung cấp 658 dịch vụ công/772 thủ tục hành chính

