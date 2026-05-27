Bất động sản

Hà Nội thúc tiến độ nhà ở xã hội, ưu tiên nhà ở cho thuê

Khánh Linh

23:27 | 27/05/2026
(TBTCO) - Hà Nội sẽ triển khai một số dự án nhà ở cho thuê để phục vụ nhu cầu của người dân. Theo đó, Thành phố triển khai 90 dự án nhà ở xã hội, thí điểm nhà ở cho thuê trong tháng 6/2026.
Hà Nội tăng tốc 90 dự án nhà ở xã hội, hơn 80.800 căn hộ

Tại cuộc họp nghe báo cáo việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương về khởi công dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê do Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì chiều 27/5, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, Thành phố có 90 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với khoảng 80.800 căn.

Trong đó, 13 dự án đã khởi công với khoảng 11.124 căn; 41 dự án với khoảng 27.426 căn dự kiến khởi công trong năm 2026 (7 dự án với khoảng 6.353 căn khởi công trong tháng 6/2026); 29 dự án dự kiến khởi công trong năm 2027; 7 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư.

Trong nhóm 29 dự án với khoảng 28.000 căn hộ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trước thời điểm Quốc hội ban hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, hiện có 12 dự án với khoảng 9.410 căn hộ đã khởi công và đang triển khai.

Dự kiến trong tháng 6/2026, Thành phố sẽ tiếp tục khởi công thêm 3 dự án với khoảng 4.729 căn hộ; quý III/2026 khởi công 5 dự án với khoảng 7.087 căn hộ và quý IV/2026 khởi công thêm 2 dự án với khoảng 2.108 căn hộ.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc họp.

Đối với 61 dự án với khoảng 50.600 căn hộ được UBND thành phố giao chủ đầu tư sau khi Nghị quyết số 201/2025/QH15 có hiệu lực, hiện đã có 1 dự án với khoảng 1.714 căn hộ được khởi công là dự án Khu nhà ở xã hội Tây Nam Kim Giang (ô đất CT7) do liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Bắc Hà và Công ty cổ phần ETC Gold thực hiện.

Bên cạnh đó, thành phố đang chuẩn bị khởi công thêm 4 dự án với khoảng 1.624 căn hộ trong tháng 6/2026; 13 dự án với khoảng 4.000 căn hộ trong quý III/2026 và 14 dự án với khoảng 7.870 căn hộ trong quý IV/2026. Khoảng 29 dự án còn lại với hơn 35.000 căn hộ dự kiến khởi công trong năm 2027.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội, Sở Tài chính Hà Nội sẽ thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo cơ chế đặc thù; Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp rà soát quỹ đất công đủ điều kiện triển khai; còn Sở Xây dựng Hà Nội sẽ hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục về thiết kế, giấy phép xây dựng để bảo đảm đủ điều kiện khởi công trong tháng 6/2026. Theo kế hoạch, các xã, phường sẽ phối hợp rà soát quỹ đất, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và phối hợp chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ.

Đối với phát triển nhà ở cho thuê, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và định hướng của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Hà Nội ngày 25/5/2026, Sở Xây dựng đã bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư nhà ở cho thuê vào dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố theo quy định của Luật Thủ đô (sửa đổi) năm 2026

Để bảo đảm khởi công thí điểm một dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6/2026 theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Sở Xây dựng đề xuất nhiều giải pháp triển khai đồng thời. Trong đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội được giao chủ trì rà soát, đề xuất quỹ đất phù hợp, ưu tiên các khu vực thuận tiện kết nối giao thông công cộng, gần khu công nghiệp, khu công nghệ cao hoặc nơi tập trung lực lượng lao động chất lượng cao.

Hoàn thiện cơ chế phát triển nhà ở cho thuê quy mô lớn

Tại cuộc họp, các sở, ngành và doanh nghiệp đã tập trung đánh giá thực trạng, đồng thời đề xuất cơ chế, chính sách đủ hấp dẫn để thu hút đầu tư vào phân khúc này.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi tư duy từ “sở hữu nhà ở” sang phát triển mạnh nhà ở cho thuê, phù hợp với xu hướng quốc tế và khả năng chi trả của người dân. Theo ông Tuấn, Hà Nội cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý, đa dạng hóa mô hình đầu tư và hình thành các quỹ nhà ở quy mô lớn phục vụ nhóm thu nhập thấp, công nhân, sinh viên và lao động đô thị.

Lãnh đạo UBND TP. Hà Nội cho rằng, hệ thống pháp luật hiện nay cần phân loại rõ các nhóm nhà ở như nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, tái định cư và đặc biệt là nhà ở cho thuê - loại hình còn thiếu cơ chế pháp lý đầy đủ. Hà Nội cũng định hướng triển khai linh hoạt nhiều hình thức đầu tư như đầu tư công, đối tác công tư (PPP), xã hội hóa và huy động nguồn lực quốc tế nhằm giảm chi phí đầu tư, từ đó giảm giá thuê nhà.

Về quỹ đất, các dự án nhà ở cho thuê cần có quỹ đất sạch, quy mô lớn, hạ tầng đồng bộ, kết nối thuận lợi với giao thông công cộng và các khu công nghiệp, công nghệ cao.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ngành Trung ương vừa làm việc với Hà Nội để triển khai định hướng phát triển nhà ở trên địa bàn Thủ đô. Theo đó, nhà ở cho thuê sẽ phục vụ nhiều nhóm đối tượng như công nhân, sinh viên, giáo viên, bác sĩ, lực lượng vũ trang và người lao động.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, quan điểm mới của Chính phủ là phát triển thị trường bất động sản cho thuê theo hướng dài hạn, phục vụ nhu cầu ở thực thay vì tích sản hay đầu cơ. Dù Hà Nội đã đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội thời gian qua, phân khúc nhà ở cho thuê vẫn chưa được quan tâm tương xứng.

Vì vậy, Hà Nội sẽ khẩn trương nghiên cứu, triển khai các mô hình mới, sớm hình thành một số dự án điểm về nhà ở cho thuê để tạo hình mẫu nhân rộng. Hà Nội cũng cam kết rút gọn thủ tục, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở cho thuê.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ngành rà soát quy hoạch, quỹ đất để bố trí chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê trong các khu đô thị, nhà ở xã hội và nhà ở thương mại. Đồng thời nghiên cứu nâng tỷ lệ nhà ở xã hội dành cho thuê lên khoảng 20 - 30% tùy dự án và xây dựng cơ chế quản lý thống nhất đối với quỹ nhà ở xã hội cho thuê.

Để sớm hiện thực hóa chủ trương, Hà Nội yêu cầu triển khai ngay một số dự án trọng điểm trước ngày 15/6, trong đó có dự án Nhà ở sinh viên tại khu Pháp Vân - Tứ Hiệp và các khu đất sạch phù hợp để phát triển nhà ở cho thuê theo hình thức xã hội hóa./.

Phát triển nhà ở cho thuê đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân

Hai dự án của Novaland hoàn thành nghĩa vụ tài chính, tiến tới bàn giao sổ hồng cho cư dân

(TBTCO) - Hai dự án trọng điểm tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh của Novaland tiếp tục ghi nhận những bước tiến pháp lý quan trọng sau khi hoàn thiện nghĩa vụ tài chính, tiến gần hơn đến cột mốc bàn giao sổ hồng cho cư dân.
