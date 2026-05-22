Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh thi công ngay khi có mặt bằng sạch

Nguyên Phương

14:51 | 22/05/2026
(TBTCO) - Hà Nội đang tăng tốc giải phóng mặt bằng hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, từ các cầu vượt sông Hồng đến các tuyến vành đai chiến lược, tạo điều kiện đẩy nhanh thi công và mở rộng không gian phát triển đô thị. Thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu triển khai ngay khi có mặt bằng sạch, tránh tình trạng chậm thi công gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng hiệu quả đầu tư công.
Đó là thông tin tại buổi làm việc của Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án đầu tư trên địa bàn TP. Hà Nội với các sở, ngành và địa phương nhằm rà soát tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, đồng thời tháo gỡ vướng mắc trong công tác GPMB sáng 22/5. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các xã, phường liên quan.

Báo cáo tại hội nghị, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, công tác GPMB các dự án trọng điểm thời gian qua được triển khai quyết liệt, đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều dự án hạ tầng giao thông lớn đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành GPMB, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đáng chú ý, 4/7 dự án cầu vượt sông Hồng gồm Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc và Ngọc Hồi đã hoàn thành GPMB. Dự án cầu Tứ Liên đạt khoảng 98,4% khối lượng, trong khi cầu Trần Hưng Đạo đạt hơn 96%.

Nhiều tuyến giao thông trọng điểm khác như đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đường Tam Trinh và tuyến giao thông quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An cũng đã hoàn thành GPMB. Nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long đạt gần 100% khối lượng.

Đối với dự án đường Vành đai 2,5, hiện có 9 đoạn đã hoàn thành GPMB. Một số đoạn triển khai theo lệnh khẩn cấp cũng đã kịp bàn giao mặt bằng trong tháng 5/2026. Riêng đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi đã có khoảng 80 - 85% hộ dân chủ động bàn giao mặt bằng, địa phương phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6.

Giải phóng mặt bằng để thi công Cầu Tứ Liên. Ảnh: Thế Bằng

Song song với công tác thu hồi đất, Hà Nội cũng chủ động chuẩn bị quỹ tái định cư quy mô lớn cho người dân. Thành phố đã bố trí hàng nghìn căn hộ và quỹ đất tái định cư tại nhiều khu vực như Thư Lâm, Đông Anh, Thiên Lộc, Thượng Cát, Lĩnh Nam, Kiều Mai, Nam Trung Yên… Qua rà soát, phần lớn các dự án hiện không còn vướng mắc lớn về cơ chế bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Ngoài các dự án giao thông, Hà Nội đang thúc đẩy nhiều dự án chiến lược theo Nghị quyết 258/2015/QH15 như Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, khu đô thị đa mục tiêu tại Thư Lâm - Đông Anh, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô và trục không gian Quốc lộ 1A. Đây được xem là các dự án động lực, góp phần mở rộng không gian phát triển và hình thành các cực tăng trưởng mới cho Thủ đô.

Tại hội nghị, các địa phương cũng nêu một số khó khăn trong quá trình triển khai như vướng mắc liên quan công trình quốc phòng, di dời hạ tầng kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu… Tuy nhiên, nhiều địa phương cam kết sẽ tăng tốc để hoàn thành GPMB sớm hơn kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu các đơn vị chủ động khắc phục tồn tại, đồng thời cho biết thành phố sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Luật Thủ đô năm 2026 nhằm bảo đảm thống nhất trong toàn thành phố.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng không chỉ là giải ngân vốn đầu tư công mà quan trọng hơn là sớm hoàn thành công trình, đưa vào khai thác hiệu quả, tạo động lực tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các địa phương liên quan đến dự án cầu vượt sông Hồng hoàn thành GPMB trước ngày 30/5. Đồng thời, các chủ đầu tư và nhà thầu phải đẩy nhanh thi công ngay khi có mặt bằng sạch, tránh tình trạng đất đã giải phóng nhưng chậm triển khai, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng hiệu quả đầu tư.

Văn hóa Hà Nội tỏa sáng tại Mátxcơva

Hà Nội thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong xử lý rác, hướng tới đô thị xanh

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng hơn 1.400 dự án

Hoàn thiện hành lang pháp lý để nâng tầm dự trữ quốc gia

Đề nghị giảm vốn đầu tư công Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Bên trong "hệ thần kinh số" xử lý hơn 1 tỷ giao dịch của Vietcombank

Bộ Tài chính yêu cầu toàn ngành đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy

Hà Nội: Đột kích kiểm tra thu giữ gần 2.000 sản phẩm thời trang nghi giả hàng hiệu

Sinh trắc học trên eTax Mobile: Thêm "lá chắn" bảo vệ người nộp thuế

Giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập: Áp lực an cư của người trẻ ngày càng lớn

(TBTCO) - Mặt bằng giá căn hộ tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang liên tục thiết lập mặt bằng giá mới trong bối cảnh nguồn cung nhà ở vừa túi tiền ngày càng khan hiếm. Điều này khiến giấc mơ an cư của người trẻ ngày càng xa vời.
Bất động sản khu công nghiệp phía Nam: Cuộc đua "tam mã" và sự trỗi dậy của các vệ tinh mới

(TBTCO) - Thị trường bất động sản công nghiệp phía Nam không còn là những "cơn sóng" tăng trưởng "nóng", mà thay vào đó là trạng thái ổn định, giá thuê tăng nhẹ và yêu cầu của khách thuê khắt khe hơn. TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đóng vai trò trung tâm đối với các ngành công nghiệp giá trị cao, nhưng xu hướng lại cho thấy sự dịch chuyển rõ nét sang các tỉnh vệ tinh.
Sớm xả van áp lực vốn giải phóng mặt bằng cho đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh

(TBTCO) - UBND các tỉnh, thành phố gồm TP. Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh sẽ phải sớm làm rõ và thống nhất khả năng bố trí vốn ngân sách địa phương phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.
Tập đoàn Đất Xanh đổi tên thành BLUEMARQ GROUP sẽ phát triển hệ sinh thái như thế nào?

(TBTCO) - Ngày 20/5/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP. Mã chứng khoán của Đất Xanh Group là DXG trên HoSE tiếp tục được duy trì. BLUEMARQ GROUP dự kiến triển khai thay đổi nhận diện thương hiệu mới trong quý III/2026.
Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Hình thành không gian phát triển mới cho Thủ đô

UBND TP. Hà Nội vừa công bố thông tin chi tiết về Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng - dự án hạ tầng, cảnh quan và phát triển đô thị quy mô lớn được xem là một trong những định hướng chiến lược quan trọng của Thủ đô trong nhiều thập niên tới.
Khởi công Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ - kiến tạo trục giao thông hiện đại bậc nhất Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 19/5/2026, UBND TP. Hà Nội và Tập đoàn Vingroup phối hợp khởi công Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2027 với quy mô 16 làn xe hiện đại bậc nhất Việt Nam, mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới cho Thủ đô trong kỷ nguyên đô thị hóa và kết nối liên vùng.
Vinhomes Sài Gòn Park tạo "địa chấn" ngay ngày ra mắt: Lập kỷ lục về số đại lý và lực lượng bán hàng

(TBTCO) - Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh vừa chứng kiến một kỷ lục khi sự kiện ra mắt Vinhomes Sài Gòn Park vào chiều 16/5 quy tụ số lượng đại lý, liên minh và đối tác lên tới con số 100 - đông nhất từ trước đến nay. Cùng với đó là lực lượng bán hàng dự kiến lên tới 12.000 người - một kỷ lục gây "choáng ngợp" mà ngay cả những buổi kick-off hoành tráng nhất của các dự án khác cũng chưa từng chạm tới.
Quảng Ninh bảo đảm nguồn lực đất đai bền vững

Quảng Ninh đang thực hiện nhiều bước đi chiến lược nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm sự ổn định, minh bạch trong quản lý.
