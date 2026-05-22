Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh thi công ngay khi có mặt bằng sạch

Đó là thông tin tại buổi làm việc của Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án đầu tư trên địa bàn TP. Hà Nội với các sở, ngành và địa phương nhằm rà soát tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, đồng thời tháo gỡ vướng mắc trong công tác GPMB sáng 22/5. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các xã, phường liên quan.

Báo cáo tại hội nghị, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, công tác GPMB các dự án trọng điểm thời gian qua được triển khai quyết liệt, đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều dự án hạ tầng giao thông lớn đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành GPMB, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đáng chú ý, 4/7 dự án cầu vượt sông Hồng gồm Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc và Ngọc Hồi đã hoàn thành GPMB. Dự án cầu Tứ Liên đạt khoảng 98,4% khối lượng, trong khi cầu Trần Hưng Đạo đạt hơn 96%.

Nhiều tuyến giao thông trọng điểm khác như đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đường Tam Trinh và tuyến giao thông quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An cũng đã hoàn thành GPMB. Nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long đạt gần 100% khối lượng.

Đối với dự án đường Vành đai 2,5, hiện có 9 đoạn đã hoàn thành GPMB. Một số đoạn triển khai theo lệnh khẩn cấp cũng đã kịp bàn giao mặt bằng trong tháng 5/2026. Riêng đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi đã có khoảng 80 - 85% hộ dân chủ động bàn giao mặt bằng, địa phương phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6.

Giải phóng mặt bằng để thi công Cầu Tứ Liên. Ảnh: Thế Bằng

Song song với công tác thu hồi đất, Hà Nội cũng chủ động chuẩn bị quỹ tái định cư quy mô lớn cho người dân. Thành phố đã bố trí hàng nghìn căn hộ và quỹ đất tái định cư tại nhiều khu vực như Thư Lâm, Đông Anh, Thiên Lộc, Thượng Cát, Lĩnh Nam, Kiều Mai, Nam Trung Yên… Qua rà soát, phần lớn các dự án hiện không còn vướng mắc lớn về cơ chế bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Ngoài các dự án giao thông, Hà Nội đang thúc đẩy nhiều dự án chiến lược theo Nghị quyết 258/2015/QH15 như Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, khu đô thị đa mục tiêu tại Thư Lâm - Đông Anh, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô và trục không gian Quốc lộ 1A. Đây được xem là các dự án động lực, góp phần mở rộng không gian phát triển và hình thành các cực tăng trưởng mới cho Thủ đô.

Tại hội nghị, các địa phương cũng nêu một số khó khăn trong quá trình triển khai như vướng mắc liên quan công trình quốc phòng, di dời hạ tầng kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu… Tuy nhiên, nhiều địa phương cam kết sẽ tăng tốc để hoàn thành GPMB sớm hơn kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu các đơn vị chủ động khắc phục tồn tại, đồng thời cho biết thành phố sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Luật Thủ đô năm 2026 nhằm bảo đảm thống nhất trong toàn thành phố.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng không chỉ là giải ngân vốn đầu tư công mà quan trọng hơn là sớm hoàn thành công trình, đưa vào khai thác hiệu quả, tạo động lực tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các địa phương liên quan đến dự án cầu vượt sông Hồng hoàn thành GPMB trước ngày 30/5. Đồng thời, các chủ đầu tư và nhà thầu phải đẩy nhanh thi công ngay khi có mặt bằng sạch, tránh tình trạng đất đã giải phóng nhưng chậm triển khai, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng hiệu quả đầu tư.