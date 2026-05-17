Bất động sản

Vinhomes Sài Gòn Park tạo “địa chấn” ngay ngày ra mắt: Lập kỷ lục về số đại lý và lực lượng bán hàng

17:47 | 17/05/2026
(TBTCO) - Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh vừa chứng kiến một kỷ lục khi sự kiện ra mắt Vinhomes Sài Gòn Park vào chiều 16/5 quy tụ số lượng đại lý, liên minh và đối tác lên tới con số 100 - đông nhất từ trước đến nay. Cùng với đó là lực lượng bán hàng dự kiến lên tới 12.000 người - một kỷ lục gây "choáng ngợp" mà ngay cả những buổi kick-off hoành tráng nhất của các dự án khác cũng chưa từng chạm tới.
aa
Vinhomes Sài Gòn Park tạo “địa chấn” ngay ngày ra mắt: Lập kỷ lục về số đại lý và lực lượng bán hàng
Chính thức ra mắt Vinhomes Sài Gòn Park, siêu đô thị 1.080 ha sẽ đánh thức cực tăng trưởng Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh.

Bùng nổ với siêu đô thị 1.080ha, toàn bộ thị trường BĐS hướng về Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh

Trước khi sự kiện bắt đầu 1 giờ, khán phòng tại Landmark 81 đã chật cứng người tham dự, háo hức chờ đợi thời khắc ra mắt chính thức dự án Vinhomes Sài Gòn Park (Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh).

Tâm trạng phấn khởi này dễ hiểu bởi lần đầu tiên sau nhiều năm, thị trường bất động sản phía Nam mới có một siêu phẩm liền khối lớn đến vậy tại Tây Bắc - “vùng trũng giá” cuối cùng của TP. Hồ Chí Minh.

Hơn thế, với quy mô 1.080 ha, Vinhomes Sài Gòn Park là dự án duy nhất có không gian đủ rộng để kiến tạo nên một mô hình chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam: Thành phố Công viên Tri thức hàng đầu châu Á.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Quỳnh Mai - Giám đốc Kinh doanh Vùng 11, Công ty cổ phần Vinhomes, cho biết: “Mỗi dự án của Vinhomes đều mang một sứ mệnh riêng biệt. Với Vinhomes Sài Gòn Park, đó là sứ mệnh kiến tạo một tâm điểm giáo dục, công nghệ và sống xanh chuẩn quốc tế.” Bà Mai khẳng định đây sẽ là nơi mà những giá trị về tri thức sẽ được tôn vinh, nơi định hình nên phong cách sống của thế hệ công dân tương lai toàn cầu.

Vinhomes Sài Gòn Park tạo “địa chấn” ngay ngày ra mắt: Lập kỷ lục về số đại lý và lực lượng bán hàng
Đại diện Vinhomes chia sẻ tầm nhìn về một đô thị tri thức đẳng cấp châu Á ngay tại lòng TP. Hồ Chí Minh.

Trái tim của siêu đô thị này là khu học thuật 150 ha, quy tụ các trường đại học, trung tâm nghiên cứu và Startup Hub. Bao quanh là 36 trường học các cấp, 5 đại công viên cùng hơn 100 công viên tiện ích nội khu xanh mướt. Điểm nhấn là VinWonders rộng 22,7 ha ngay thềm nhà - nơi mọi thế hệ đều tìm thấy niềm vui riêng.

“Chúng tôi kỳ vọng đây không chỉ là một dự án BĐS mà sẽ là một thành phố đáng sống cho mọi nhà. Một nơi mà người trẻ được trao cơ hội để phát triển, cha mẹ có môi trường sống xanh và hiện đại, trẻ em được lớn lên cùng giáo dục, tri thức và cộng đồng văn minh” - bà Trần Cẩm Vân - Giám đốc Kinh doanh Vùng 12, Công ty cổ phần Vinhomes, chia sẻ.

Vinhomes Sài Gòn Park tạo “địa chấn” ngay ngày ra mắt: Lập kỷ lục về số đại lý và lực lượng bán hàng
Theo đại diện Vinhomes, sứ mệnh của Vinhomes Sài Gòn Park là kiến tạo “Thành phố đáng sống cho mọi nhà”.

Là đối tác chiến lược lâu năm của Vinhomes, ông Trần Văn Phú, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Trực tiếp của Techcombank, cũng tràn đầy niềm tin về Vinhomes Sài Gòn Park: “Chúng tôi đánh giá đây là dự án có pháp lý minh bạch, được phát triển bởi một chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam.”

Đại diện Techcombank đánh giá quy mô quỹ đất rất lớn, hơn 1.000 ha sẽ tạo nền tảng cho tiềm năng tăng trưởng giá trị trong dài hạn. “Dự án đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn thẩm định chặt chẽ của ngân hàng, vì vậy Techcombank hoàn toàn sẵn sàng đồng hành cùng chủ đầu tư để đáp ứng nhu cầu của khách hàng” - ông Phú cho biết thêm.

Vinhomes Sài Gòn Park tạo “địa chấn” ngay ngày ra mắt: Lập kỷ lục về số đại lý và lực lượng bán hàng
Lễ ký kết giữa Vinhomes và các đối tác chiến lược - bước khởi đầu cho hành trình kiến tạo “Thành phố Công viên Tri thức” đầu tiên tại Việt Nam.

“Sẽ có kỷ lục booking, kỳ tích khu Đông sẽ tái lập”

“Tôi cho rằng đây có thể là một trong những đợt booking kỷ lục của thị trường” - ông Hoàng Liên Sơn, Tổng Giám đốc AlphaReal, hồ hởi chia sẻ ngay khi sự kiện vừa kết thúc. Điều này dễ hiểu bởi ngay từ khi chưa chính thức ra mắt, sức hút của Vinhomes Sài Gòn Park đã rất lớn.

“Theo tôi, đây là một trong những dự án 'nóng' nhất tại TP. Hồ Chí Minh trong khoảng 2 năm trở lại đây, bởi vừa đáp ứng nhu cầu ở thực, vừa có mức giá hợp lý ở thời điểm hiện tại”, ông Sơn lý giải.

Đồng quan điểm, ông Bùi Hiền, Tổng Giám đốc Southern Homes Group, cho hay từ nửa tháng nay gần như toàn thị trường đang hướng cả về Vinhomes Sài Gòn Park. Đặc biệt, dự án không chỉ thu hút khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh mà còn hấp dẫn cả khách hàng các tỉnh thành lân cận, thậm chí xa hơn như Hà Nội.

“Với tiềm năng của dự án, Vinhomes Sài Gòn Park sẽ khiến thị trường lần nữa tái lập kịch bản bùng nổ cách đây khoảng 10 năm như tại khu Đông TP. Hồ Chí Minh” - ông Hiền khẳng định.

Đại diện Southern Homes Group cũng cho rằng những ngày tới, booking sẽ ngày càng tăng vì không nhà đầu tư nào muốn bỏ lỡ thời điểm “nước đầu”, bởi đây luôn là giai đoạn được ưu tiên, với nhiều chính sách ưu đãi lớn, cơ hội chọn mua được vị trí đẹp nhất. Đồng nghĩa, tiềm năng sinh lời cũng là tốt nhất.

Đón đầu thời cơ có một không hai này, bản thân các đối tác đại lý cũng đã chuẩn bị rất kỹ càng. AlphaReal đã lập tức mở văn phòng ngay tại khu vực dự án, đồng thời tiếp tục mở rộng thêm nhiều điểm giao dịch xung quanh.

“Chúng tôi cũng đang tuyển dụng mạnh đội ngũ chuyên viên kinh doanh tại Hóc Môn, Củ Chi, Quận 12, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú (cũ)…” - ông Hoàng Liên Sơn cho biết.

Vinhomes Sài Gòn Park tạo “địa chấn” ngay ngày ra mắt: Lập kỷ lục về số đại lý và lực lượng bán hàng
Hơn 100 đại lý, đối tác cùng đại diện Vinhomes - một “đội quân” hùng hậu sẵn sàng tiến về Tây Bắc, mở ra kỷ nguyên thịnh vượng mới.

Sau sự kiện chính thức ra mắt Vinhomes Sài Gòn Park, sự phấn khích đang lan tỏa khắp thị trường TP. Hồ Chí Minh. Cơ hội sở hữu tấm vé lên “chuyến tàu thịnh vượng” hướng về cực tăng trưởng Tây Bắc đã mở ra rõ ràng trước mắt. Và giờ đây, việc có nắm bắt được hay không đang hoàn toàn phụ thuộc vào sự quyết đoán và nhạy bén của mỗi khách hàng, nhà đầu tư.

“Thị trường luôn có những vận hội mới dành cho những người đi đầu và cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Với tâm thế của những người dẫn dắt, chúng tôi tin rằng Vinhomes Sài Gòn Park sẽ không chỉ là một dự án thành công, mà sẽ là một dấu ấn rực rỡ, một niềm tự hào về một Đại đô thị tri thức hàng đầu châu Á” - bà Nguyễn Quỳnh Mai chia sẻ./.

Hải Băng
Từ khóa:
Vinhomes Sài Gòn Park vinhomes vingroup

Bài liên quan

VinFast thúc đẩy chiến lược hậu mãi toàn cầu, mở rộng mạng lưới dịch vụ và đối tác quốc tế

VinFast thúc đẩy chiến lược hậu mãi toàn cầu, mở rộng mạng lưới dịch vụ và đối tác quốc tế

Khối ngoại mua ròng, hai cổ phiếu bluechip được giải ngân mạnh

Khối ngoại mua ròng, hai cổ phiếu bluechip được giải ngân mạnh

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Dành cho bạn

Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi

Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi

Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc

Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc

Ngày 17/5: Giá gạo xuất khẩu biến động mạnh

Ngày 17/5: Giá gạo xuất khẩu biến động mạnh

Ngày 17/5: Giá cao su thế giới giảm mạnh do chi phí nguyên liệu leo thang

Ngày 17/5: Giá cao su thế giới giảm mạnh do chi phí nguyên liệu leo thang

Hải quan lên tiếng về thủ tục khai báo thành phần hóa chất khi xuất khẩu

Hải quan lên tiếng về thủ tục khai báo thành phần hóa chất khi xuất khẩu

Vinachem chuẩn bị ra mắt nền tảng tri thức số “Vinachem Nông nghiệp”

Vinachem chuẩn bị ra mắt nền tảng tri thức số “Vinachem Nông nghiệp”

Đọc thêm

Quảng Ninh bảo đảm nguồn lực đất đai bền vững

Quảng Ninh bảo đảm nguồn lực đất đai bền vững

Quảng Ninh đang thực hiện nhiều bước đi chiến lược nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm sự ổn định, minh bạch trong quản lý.
Hạ tầng thúc đẩy xu hướng dịch chuyển khỏi lõi trung tâm TP. Hồ Chí Minh

Hạ tầng thúc đẩy xu hướng dịch chuyển khỏi lõi trung tâm TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Trong bối cảnh giá nhà khu vực trung tâm neo cao, xu hướng dịch chuyển ra các đô thị vệ tinh với chi phí phù hợp và chất lượng sống tốt hơn ngày càng rõ nét.
Chờ tín hiệu thị trường cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chờ tín hiệu thị trường cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

(TBTCO) - Mức độ quan tâm của tư vấn quốc tế đối với Gói thầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam sẽ giúp Bộ Xây dựng có thêm thông tin quan trọng trước khi quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu cho hạng mục đặc biệt quan trọng này.
"Sân chơi" của doanh nghiệp bất động sản đang phân cấp rõ nét

"Sân chơi" của doanh nghiệp bất động sản đang phân cấp rõ nét

(TBTCO) - Thời gian tới, các đại đô thị quy mô lớn sẽ tiếp tục là “sân chơi” của những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh, trong khi đó, các doanh nghiệp quy mô trung bình sẽ lựa chọn hướng đi riêng, tập trung vào những dự án vừa phải, nhưng đáp ứng đúng nhu cầu ở thực của người dân.
Bước đi thận trọng cho Dự án tổ hợp công nghiệp đường sắt

Bước đi thận trọng cho Dự án tổ hợp công nghiệp đường sắt

(TBTCO) - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - VNR sẽ cần thêm những nghiên cứu chuyên sâu để có thể đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đầu tư phù hợp cho Dự án xây dựng Tổ hợp Công nghiệp đường sắt trị giá 17.509 tỷ đồng.
Hà Nội hướng tới đô thị hóa 60% diện tích vào năm 2065

Hà Nội hướng tới đô thị hóa 60% diện tích vào năm 2065

(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2065, đất xây dựng đô thị sẽ chiếm khoảng 55 - 60% tổng diện tích tự nhiên của thành phố.
Hà Nội dồn lực cho tổ hợp thể thao hiện đại phía Nam Thủ đô

Hà Nội dồn lực cho tổ hợp thể thao hiện đại phía Nam Thủ đô

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các địa phương tăng tốc giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm tiến độ dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, phấn đấu hoàn thành quần thể thể thao trọng điểm vào tháng 7/2027.
Tích hợp 100 công viên, Vinhomes Sài Gòn Park “giải cứu” giấc mơ sống xanh của cư dân TP. Hồ Chí Minh

Tích hợp 100 công viên, Vinhomes Sài Gòn Park “giải cứu” giấc mơ sống xanh của cư dân TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Giữa một Sài Gòn chật cứng bê tông, Vinhomes Sài Gòn Park - siêu đô thị 1.080ha phía Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh xuất hiện như một làn gió mát thổi vào siêu đô thị 14 triệu dân. Với 100 công viên xanh mát, mật độ cây xanh, mặt nước dày đặc, dự án được đánh giá như một cuộc cách mạng về không gian sống cho cư dân đô thị.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

70 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển

70 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển

Vinhomes Sài Gòn Park tạo “địa chấn” ngay ngày ra mắt: Lập kỷ lục về số đại lý và lực lượng bán hàng

Vinhomes Sài Gòn Park tạo “địa chấn” ngay ngày ra mắt: Lập kỷ lục về số đại lý và lực lượng bán hàng

Việt Nam cần chuẩn bị cho thời kỳ năng lượng nhiều biến động

Việt Nam cần chuẩn bị cho thời kỳ năng lượng nhiều biến động

Tăng lương cơ sở lên 2.530.000 đồng/tháng từ 1/7/2026

Tăng lương cơ sở lên 2.530.000 đồng/tháng từ 1/7/2026

Áp lực bố trí, sắp xếp trụ sở công sau tinh gọn bộ máy

Áp lực bố trí, sắp xếp trụ sở công sau tinh gọn bộ máy

Chứng khoán tuần mới 18/5 - 22/5: VN-Index có thể tiếp tục bứt tốc và hướng đến ngưỡng tâm lý 2.000 điểm?

Chứng khoán tuần mới 18/5 - 22/5: VN-Index có thể tiếp tục bứt tốc và hướng đến ngưỡng tâm lý 2.000 điểm?

Infographics: 4 tháng, Kho bạc Nhà nước thanh toán hơn 525 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước

Infographics: 4 tháng, Kho bạc Nhà nước thanh toán hơn 525 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước

Ngày 17/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục lao dốc mạnh

Ngày 17/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục lao dốc mạnh

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Thuế tỉnh Quảng Ngãi công khai loạt doanh nghiệp nợ thuế

Thuế tỉnh Quảng Ngãi công khai loạt doanh nghiệp nợ thuế

Giá vàng hôm nay ngày 16/5: Giá vàng thế giới “bốc hơi” hơn 100 USD/ounce sau 24 giờ, trong nước đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 16/5: Giá vàng thế giới “bốc hơi” hơn 100 USD/ounce sau 24 giờ, trong nước đi ngang

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 16/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, ít giao dịch

Ngày 16/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, ít giao dịch

Giá vàng hôm nay ngày 15/5: Giá vàng thế giới giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 15/5: Giá vàng thế giới giảm mạnh

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 15/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 15/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 16/5: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu tiếp tục neo cao

Ngày 16/5: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu tiếp tục neo cao

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng