Ngày 15/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

06:40 | 15/05/2026
Giá cà phê hôm nay (15/5) tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 88.300 - 89.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên tăng nhẹ trước đó.
Giá cà phê hôm nay đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê tiến gần mốc 90.000 đồng/kg

Thị trường cà phê trong nước sáng 15/5 ghi nhận đà phục hồi mạnh sau phiên điều chỉnh giảm trước đó. Theo khảo sát tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê đồng loạt tăng thêm khoảng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Hiện giá cà phê trong nước dao động trong khoảng 88.300 - 89.000 đồng/kg, tiến sát ngưỡng 90.000 đồng/kg. Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức thu mua cao nhất cả nước khi tăng lên 89.000 đồng/kg.

Theo sau là Đắk Lắk và Gia Lai với giá giao dịch khoảng 88.900 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng vẫn là khu vực có mặt bằng giá thấp nhất nhưng cũng đã tăng lên khoảng 88.300 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê đồng loạt bật tăng mạnh trong phiên giao dịch mới nhất. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7/2026 tăng mạnh 78 USD/tấn, tương đương 2,24%, lên mức 3.560 USD/tấn. Đây là mức giá cao nhất của hợp đồng robusta trong khoảng 7 tuần trở lại đây. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng tăng thêm 77 USD/tấn, lên mức 3.440 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tăng nhẹ hơn. Hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 0,6 US cent/pound, tương đương 0,21%, lên mức 280,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng thêm 0,6 US cent/pound, đạt khoảng 273,4 US cent/pound.

Giá tiêu ổn định

Giá tiêu hôm nay dao động trong khoảng 141.500 - 144.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Thị trường hồ tiêu trong nước sáng 15/5 duy trì trạng thái ổn định sau phiên tăng nhẹ trước đó. Theo khảo sát tại các vùng trồng trọng điểm, giá tiêu hiện dao động trong khoảng 141.500 - 144.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là 2 địa phương có mức thu mua cao nhất cả nước khi duy trì ở mức 144.000 đồng/kg. Theo sau là Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) và Đồng Nai với giá giao dịch khoảng 143.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai tiếp tục là khu vực có mức giá thấp nhất thị trường khi thu mua quanh mốc 141.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng tại Indonesia và Brazil.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tăng phiên thứ 3 liên tiếp, thêm 8 USD/tấn, tương đương 0,11%, lên mức 7.050 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tăng mạnh hơn với thêm 100 USD/tấn, tương đương khoảng 0,8%, lên mức 6.250 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, giá tiêu đen Malaysia và Việt Nam tiếp tục đi ngang. Hiện tiêu đen Malaysia được niêm yết ở mức 9.300 USD/tấn, trong khi tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Đối với tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia tiếp tục tăng thêm 10 USD/tấn, lên mức 9.244 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia giữ nguyên ở mức lần lượt 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
