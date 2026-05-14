Tài chính

Hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư trong quý II/2026

Vân Hà

Vân Hà

[email protected]
20:11 | 14/05/2026
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ quản lý, khai thác và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành xử lý, đưa tài sản vào khai thác hiệu quả ngay trong quý II/2026, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.
aa

Theo Công điện, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã chủ động triển khai sắp xếp, bố trí và xử lý tài sản công trước, trong và sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động của cơ quan, đơn vị không bị gián đoạn, đồng thời duy trì việc cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cho biết, các địa phương cơ bản đã hoàn thành bước đầu việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư, bảo đảm các cơ sở này đều có đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng hoặc khai thác theo quy định.

Tuy nhiên, nhiều cơ sở nhà, đất sau khi thu hồi, chuyển giao về địa phương vẫn cần tiếp tục xử lý ở “bước 2” để đưa vào sử dụng hoặc khai thác hiệu quả, tránh tình trạng bỏ trống kéo dài gây lãng phí. Tính đến ngày 27/4/2026, cả nước vẫn còn hơn 6.000 cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý.

Đáng chú ý, một số bộ, cơ quan trung ương hiện vẫn chưa hoàn thành việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý.

Công điện nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 72-TB/BCĐTW về việc “hoàn thành xử lý, khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí, hoàn thành trong quý II/2026”.

Bộ, ngành phải hoàn thành quyết định xử lý trước ngày 25/5/2026

Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương chưa hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư phải khẩn trương chỉ đạo hoàn thành việc quyết định xử lý các cơ sở còn tồn đọng trước ngày 25/5/2026.

Hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư trong quý II/2026
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương chưa hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư phải khẩn trương chỉ đạo hoàn thành việc quyết định xử lý các cơ sở còn tồn đọng trước ngày 25/5/2026. Ảnh minh họa

Cùng với đó, các bộ, cơ quan trung ương phải hoàn thành việc ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền liên quan đến tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công trong tháng 5/2026, bao gồm tiêu chuẩn sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô, máy móc, thiết bị chuyên dùng…

Riêng Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao rà soát, ban hành đầy đủ quy định chi tiết về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo.

Bộ Tài chính được giao chủ trì tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của bộ, ngành, địa phương để báo cáo Chính phủ xây dựng Nghị quyết đặc thù theo trình tự rút gọn nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan tiếp tục rà soát diện tích trụ sở sử dụng thực tế để bảo đảm phù hợp tiêu chuẩn, định mức theo quy định tại Nghị định số 155/2025/NĐ-CP. Trường hợp diện tích vượt định mức nhưng chưa có đơn vị nhận điều chuyển, thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định giao quản lý theo quy định.

Bí thư, Chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo xử lý nhà, đất dôi dư

Đối với địa phương, Thủ tướng yêu cầu Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác và xử lý nhà, đất dôi dư nhằm bảo đảm hoàn thành trong quý II/2026.

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm tinh thần “tận dụng tối đa công năng sử dụng các trụ sở hiện có, hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới”, theo Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đối với các cơ sở đã có quyết định giao, điều chuyển hoặc chuyển đổi công năng, địa phương phải khẩn trương hoàn thành bàn giao, tiếp nhận và đưa vào sử dụng.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu mỗi địa phương phân công một lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan làm việc với từng xã, phường, đặc khu hoặc cụm đơn vị hành chính để đôn đốc, hướng dẫn xây dựng phương án khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư.

Các địa phương đồng thời phải chủ động tháo gỡ khó khăn, đề xuất cơ chế đặc thù nếu cần thiết nhằm bảo đảm mục tiêu xử lý triệt để, hiệu quả tài sản công dôi dư.

Xử lý nhà, đất dôi dư sẽ là tiêu chí đánh giá người đứng đầu

Công điện nêu rõ, hệ thống pháp luật hiện hành đã phân cấp, phân quyền mạnh cho bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương và chính quyền địa phương trong quản lý, xử lý tài sản công. Vì vậy, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và hiệu quả xử lý tài sản công dôi dư thuộc phạm vi quản lý.

Việc quản lý, khai thác và xử lý nhà, đất dôi dư sẽ được đưa vào tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) đối với người đứng đầu bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Bộ Tài chính được giao chủ trì tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của bộ, ngành, địa phương để báo cáo Chính phủ xây dựng Nghị quyết đặc thù theo trình tự rút gọn nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng được giao trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Công điện./.

Vân Hà
Từ khóa:
nhà đất dôi dư quản lý khai thác sắp xếp tổ chức bộ máy thủ tướng chính phủ Công điện số 39/CĐ-TTg

Bài liên quan

Mở cao điểm truy quét hàng giả, bảo vệ môi trường sáng tạo và thị trường lành mạnh

Mở cao điểm truy quét hàng giả, bảo vệ môi trường sáng tạo và thị trường lành mạnh

Mong muốn Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững

Mong muốn Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững

Khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư phải về đích trong quý II/2026

Khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư phải về đích trong quý II/2026

Dành cho bạn

Việt Nam kiên quyết xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Việt Nam kiên quyết xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Lan tỏa “lối sống xanh”, thúc đẩy học sinh tiểu học hành động vì môi trường

Lan tỏa “lối sống xanh”, thúc đẩy học sinh tiểu học hành động vì môi trường

Hóa chất Đức Giang lên lộ trình khắc phục sau khi cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát

Hóa chất Đức Giang lên lộ trình khắc phục sau khi cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát

Chứng khoán ngày 14/5: Xu hướng tích cực duy trì, VN-Index lập đỉnh lịch sử mới

Chứng khoán ngày 14/5: Xu hướng tích cực duy trì, VN-Index lập đỉnh lịch sử mới

Khối ngoại mua ròng, hai cổ phiếu bluechip được giải ngân mạnh

Khối ngoại mua ròng, hai cổ phiếu bluechip được giải ngân mạnh

Hà Nội siết giám sát suất ăn sẵn, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm

Hà Nội siết giám sát suất ăn sẵn, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm

Đọc thêm

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động đối ngoại của Kho bạc Nhà nước

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động đối ngoại của Kho bạc Nhà nước

(TBTCO) - Với quyết tâm hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao kỷ cương, tính chuyên nghiệp và hiệu quả công tác hợp tác quốc tế, phù hợp với định hướng phát triển đến năm 2030 của toàn hệ thống, Kho bạc Nhà nước vừa ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại.
Bài cuối: Hiện thực hóa mục tiêu đưa dự trữ thành nguồn lực chiến lược

Bài cuối: Hiện thực hóa mục tiêu đưa dự trữ thành nguồn lực chiến lược

(TBTCO) - Sự ra đời của Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 đã đánh dấu một cột mốc lịch sử, làm thay đổi căn bản tư duy và định hướng của ngành Dự trữ. Xung quanh chủ đề này, phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh để làm rõ hơn những nội dung mới của chính sách dự trữ.
Tăng tốc gỡ điểm nghẽn giải ngân vốn đầu tư công

Tăng tốc gỡ điểm nghẽn giải ngân vốn đầu tư công

(TBTCO) - Quy mô vốn đầu tư công năm 2026 được giao ở mức rất lớn, song kết quả giải ngân 4 tháng đầu năm vẫn thấp hơn kỳ vọng. Sau hội nghị trực tuyến toàn quốc do Chính phủ tổ chức cuối tháng 4 vừa qua, áp lực giải ngân đang lan từ phòng họp tới công trường, buộc nhiều địa phương phải khẩn trương tháo gỡ các “điểm nghẽn” để đưa dòng vốn đầu tư công tăng tốc trong những tháng còn lại của năm.
Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp kiến Phó Thủ tướng Lào San-ti-phạp Phôm-vi-hẳn

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp kiến Phó Thủ tướng Lào San-ti-phạp Phôm-vi-hẳn

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Lào, ngày 13/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính Lào, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Quốc Phương đã tiếp kiến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào San-ti-phạp Phôm-vi-hẳn.
Đầu tư công giải ngân chậm, Đắk Lắk siết trách nhiệm người đứng đầu

Đầu tư công giải ngân chậm, Đắk Lắk siết trách nhiệm người đứng đầu

(TBTCO) - Đến hết tháng 4/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Đắk Lắk mới đạt 7,64%, thấp hơn nhiều so với mức bình quân cả nước. Trước áp lực tiến độ, địa phương đang siết kỷ luật giải ngân, điều chuyển vốn khỏi dự án chậm và xem kết quả giải ngân là tiêu chí đánh giá cán bộ, người đứng đầu.
Tháo gỡ triệt để các vướng mắc cho chính quyền địa phương 2 cấp

Tháo gỡ triệt để các vướng mắc cho chính quyền địa phương 2 cấp

Để sớm hoàn thành nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 706/QĐ-TTg về việc báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, Lãnh đạo Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, tháo gỡ triệt để các vướng mắc cho chính quyền địa phương 2 cấp.
Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật

(TBTCO) - Ngày 13/5/2026, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật đã được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất.
Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính

Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính

(TBTCO) - Ngày 13/5/2026, Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

"Sân chơi" của doanh nghiệp bất động sản đang phân cấp rõ nét

"Sân chơi" của doanh nghiệp bất động sản đang phân cấp rõ nét

Hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư trong quý II/2026

Hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư trong quý II/2026

Xây dựng chính sách thu hút "đại bàng" cho các đặc khu

Xây dựng chính sách thu hút "đại bàng" cho các đặc khu

Doanh nghiệp nhà nước cần tăng cổ phiếu tự do chuyển nhượng để đón dòng vốn ngoại

Doanh nghiệp nhà nước cần tăng cổ phiếu tự do chuyển nhượng để đón dòng vốn ngoại

Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí tài chính trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030

Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí tài chính trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030

Gia Lai thu hút thêm 9 dự án mới, vốn tập trung vào lĩnh vực công nghiệp và chăn nuôi

Gia Lai thu hút thêm 9 dự án mới, vốn tập trung vào lĩnh vực công nghiệp và chăn nuôi

Thanh khoản căng thẳng đẩy LDR áp sát 100%, lợi thế nghiêng về ngân hàng có khả năng huy động vốn tốt

Thanh khoản căng thẳng đẩy LDR áp sát 100%, lợi thế nghiêng về ngân hàng có khả năng huy động vốn tốt

Thu hồi toàn quốc 511 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt Hương

Thu hồi toàn quốc 511 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt Hương

Hà Nội phát lệnh tăng tốc, quyết đạt tăng trưởng GRDP 11% năm 2026

Hà Nội phát lệnh tăng tốc, quyết đạt tăng trưởng GRDP 11% năm 2026

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm