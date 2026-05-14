Hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư trong quý II/2026

Theo Công điện, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã chủ động triển khai sắp xếp, bố trí và xử lý tài sản công trước, trong và sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động của cơ quan, đơn vị không bị gián đoạn, đồng thời duy trì việc cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cho biết, các địa phương cơ bản đã hoàn thành bước đầu việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư, bảo đảm các cơ sở này đều có đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng hoặc khai thác theo quy định.

Tuy nhiên, nhiều cơ sở nhà, đất sau khi thu hồi, chuyển giao về địa phương vẫn cần tiếp tục xử lý ở “bước 2” để đưa vào sử dụng hoặc khai thác hiệu quả, tránh tình trạng bỏ trống kéo dài gây lãng phí. Tính đến ngày 27/4/2026, cả nước vẫn còn hơn 6.000 cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý.

Đáng chú ý, một số bộ, cơ quan trung ương hiện vẫn chưa hoàn thành việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý.

Công điện nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 72-TB/BCĐTW về việc “hoàn thành xử lý, khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí, hoàn thành trong quý II/2026”.

Bộ, ngành phải hoàn thành quyết định xử lý trước ngày 25/5/2026

Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương chưa hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư phải khẩn trương chỉ đạo hoàn thành việc quyết định xử lý các cơ sở còn tồn đọng trước ngày 25/5/2026.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương chưa hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư phải khẩn trương chỉ đạo hoàn thành việc quyết định xử lý các cơ sở còn tồn đọng trước ngày 25/5/2026. Ảnh minh họa

Cùng với đó, các bộ, cơ quan trung ương phải hoàn thành việc ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền liên quan đến tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công trong tháng 5/2026, bao gồm tiêu chuẩn sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô, máy móc, thiết bị chuyên dùng…

Riêng Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao rà soát, ban hành đầy đủ quy định chi tiết về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo.

Bộ Tài chính được giao chủ trì tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của bộ, ngành, địa phương để báo cáo Chính phủ xây dựng Nghị quyết đặc thù theo trình tự rút gọn nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan tiếp tục rà soát diện tích trụ sở sử dụng thực tế để bảo đảm phù hợp tiêu chuẩn, định mức theo quy định tại Nghị định số 155/2025/NĐ-CP. Trường hợp diện tích vượt định mức nhưng chưa có đơn vị nhận điều chuyển, thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định giao quản lý theo quy định.

Bí thư, Chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo xử lý nhà, đất dôi dư

Đối với địa phương, Thủ tướng yêu cầu Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác và xử lý nhà, đất dôi dư nhằm bảo đảm hoàn thành trong quý II/2026.

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm tinh thần “tận dụng tối đa công năng sử dụng các trụ sở hiện có, hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới”, theo Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đối với các cơ sở đã có quyết định giao, điều chuyển hoặc chuyển đổi công năng, địa phương phải khẩn trương hoàn thành bàn giao, tiếp nhận và đưa vào sử dụng.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu mỗi địa phương phân công một lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan làm việc với từng xã, phường, đặc khu hoặc cụm đơn vị hành chính để đôn đốc, hướng dẫn xây dựng phương án khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư.

Các địa phương đồng thời phải chủ động tháo gỡ khó khăn, đề xuất cơ chế đặc thù nếu cần thiết nhằm bảo đảm mục tiêu xử lý triệt để, hiệu quả tài sản công dôi dư.

Xử lý nhà, đất dôi dư sẽ là tiêu chí đánh giá người đứng đầu

Công điện nêu rõ, hệ thống pháp luật hiện hành đã phân cấp, phân quyền mạnh cho bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương và chính quyền địa phương trong quản lý, xử lý tài sản công. Vì vậy, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và hiệu quả xử lý tài sản công dôi dư thuộc phạm vi quản lý.

Việc quản lý, khai thác và xử lý nhà, đất dôi dư sẽ được đưa vào tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) đối với người đứng đầu bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Bộ Tài chính được giao chủ trì tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của bộ, ngành, địa phương để báo cáo Chính phủ xây dựng Nghị quyết đặc thù theo trình tự rút gọn nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng được giao trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Công điện./.