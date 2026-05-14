Việt Nam kiên quyết xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Hà My

18:27 | 14/05/2026
(TBTCO) - Việt Nam khẳng định kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và sẽ tiếp tục tăng cường công tác bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
Hoàn thiện và tăng cường thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ

Chiều ngày 14/5, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi về những chính sách và khuyến cáo của Việt Nam đối với doanh nghiệp xuất khẩu trong nước liên quan đến những nội dung được đề cập trong Báo cáo đặc biệt 301 năm 2026 của Hoa Kỳ về sở hữu trí tuệ.

Bà Phạm Thu Hằng khẳng định: “Quan điểm của Việt Nam là kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và sẽ tiếp tục tăng cường công tác bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ”.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, hệ thống pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ của Việt Nam đã liên tục được hoàn thiện, đồng bộ hóa. Từ Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đến các lần sửa đổi, bổ sung Luật, đặc biệt là Luật sửa đổi năm 2025, khung pháp lý ngày càng hoàn thiện, hiện đại, phù hợp với thực tiễn phát triển trong nước cũng như các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đang tham gia.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng phát biểu tại họp báo.

Những nỗ lực của Việt Nam trong cải thiện môi trường đổi mới sáng tạo và bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ đã được ghi nhận bởi Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), với xếp hạng năm 2025 đạt 44/139 quốc gia và nền kinh tế về chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), thuộc nhóm các nước có kết quả tích cực trong ASEAN về lĩnh vực này.

Bên cạnh việc hoàn thiện pháp luật, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong đó, có Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 30/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ, Đề án chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025, cùng một loạt chỉ thị, công điện chỉ đạo cao điểm trong năm 2025.

Đặc biệt, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhằm nỗ lực tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất trong lĩnh vực này.

Điều đó thể hiện chủ trương nhất quán của Việt Nam trong việc tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, gắn với yêu cầu phát triển bền vững, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, an toàn và thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, các doanh nghiệp cung cấp nền tảng và dịch vụ xuyên biên giới nhằm phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Trên thực tế, năm 2025, các lực lượng chức năng của Việt Nam đã xử lý hàng nghìn vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Riêng lực lượng Quản lý thị trường xử lý 3.306 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên thị trường truyền thống và 599 vụ trên thương mại điện tử, mạng xã hội.

Đồng thời, hơn 1.200 trang web cung cấp, chia sẻ nội dung có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đã bị ngăn chặn. Số vụ án hình sự, truy tố, xét xử về sở hữu trí tuệ tăng so với năm trước. Cơ quan Hải quan cũng phát hiện, xử lý nhiều vụ hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có trị giá lớn.

Doanh nghiệp cần nâng cao ý thức tuân thủ và chủ động bảo vệ tài sản trí tuệ

Bên cạnh những nỗ lực của Chính phủ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đề nghị các chủ thể quyền, doanh nghiệp cung cấp nền tảng xuyên biên giới và các bên liên quan cần tăng cường hơn nữa trách nhiệm trong việc rà soát, ngăn chặn, gỡ bỏ và xử lý các nội dung, hàng hóa, dịch vụ có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên nền tảng của mình, cùng nỗ lực phối hợp đấu tranh kiên quyết với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp xuất khẩu, cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ, không sản xuất, kinh doanh, phân phối, tiếp tay cho hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đồng thời, chủ động bảo vệ tài sản trí tuệ của mình, phối hợp với các cơ quan chức năng và chủ thể quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây là trách nhiệm chung nhằm xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, nâng cao uy tín của doanh nghiệp Việt Nam và hình ảnh của Việt Nam trong hợp tác kinh tế, thương mại quốc tế.

“Việt Nam đề nghị phía Hoa Kỳ có đánh giá khách quan, cân bằng về những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách, quy định của Việt Nam với các đối tác quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ, để xử lý thỏa đáng những khác biệt, qua đó góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh tại Việt Nam và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ” - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ.

Liên quan đến vấn đề này, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng đã có những phân tích và khuyến nghị tới doanh nghiệp Việt Nam liên quan đến việc Hoa Kỳ công bố Báo cáo đặc biệt 301 năm 2026 về bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Theo VCCI, cùng với nỗ lực của các cơ quan nhà nước trong đối thoại và hoàn thiện chính sách, sự chủ động của doanh nghiệp sẽ là yếu tố quan trọng góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời củng cố hình ảnh Việt Nam là đối tác thương mại nghiêm túc, trách nhiệm và ngày càng cải thiện về môi trường pháp lý, kinh doanh./.

Ngày 30/4/2026, Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã công bố Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại các nước đối tác thương mại của Hoa Kỳ. Trong báo cáo này, Việt Nam được xác định là “Quốc gia nước ngoài ưu tiên” (Priority Foreign Country - PFC), tức mức xếp loại cảnh báo cao nhất theo cơ chế Đặc biệt 301.

Theo nội dung báo cáo, việc xác định Việt Nam ở mức PFC được USTR đặt trên cơ sở 5 nhóm vấn đề chính: thực thi chưa hiệu quả đối với vi phạm bản quyền trên môi trường số; thực thi chưa đầy đủ đối với hàng giả, hàng xâm phạm nhãn hiệu; cơ chế thực thi tại biên giới còn hạn chế; chưa có hoạt động thực thi đáng kể đối với việc sử dụng phần mềm không có bản quyền trong doanh nghiệp; chưa có quy định hình sự đầy đủ đối với hành vi chiếm dụng trái phép tín hiệu truyền hình cáp và tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.
(TBTCO) - Ngày 13/5/2026, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật đã được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất.
(TBTCO) - Ngày 13/5/2026, Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính.
(TBTCO) - Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
(TBTCO) - Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã phát đi một thông điệp rõ ràng đó là: trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, chính Mặt trận cũng phải đổi mới mạnh mẽ hơn để theo kịp yêu cầu của thực tiễn, giữ được nhịp nối với Nhân dân và tạo dựng đồng thuận xã hội.
(TBTCO) - Tiếp Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, với vai trò, vị thế là Thủ đô của hai nước, Hà Nội và Viêng Chăn phải đi đầu, là hình mẫu trong hợp tác địa phương; phải làm sâu sắc hơn, hiệu quả hơn quan hệ hợp tác giữa hai bên.
(TBTCO) - Tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ chiều ngày 12/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn hai bên thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững.
(TBTCO) - Sáng 12/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
(TBTCO) - Chiều 11/5, 1.136 đại biểu chính thức, đại diện cho các giai tầng, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, kiều bào ta ở nước ngoài, cán bộ Mặt trận các cấp... đã dự phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
