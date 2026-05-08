Thuế - Hải quan

Cao điểm chống hàng giả: Hải quan phát hiện gần 15.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

Song Linh

23:50 | 08/05/2026
(TBTCO) - Triển khai quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ về đấu tranh chống hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng Hải quan đã đồng loạt tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến trọng điểm. Chỉ trong ngày đầu ra quân, nhiều lô mỹ phẩm, thời trang nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đã bị phát hiện, tạm giữ để xác minh.
Liên tiếp phát hiện các lô hàng nghi giả mạo nhãn hiệu

Tối ngày 8/5, Cục Hải quan cho biết, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, toàn ngành đã khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể đã thu được kết quả ban đầu.

Cán bộ hải quan kiểm tra lô hàng có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: CHQ

Ngày 6/5/2026, Cục Hải quan ban hành Công văn khẩn số 15923/CHQ-ĐTCBL yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo chỉ đạo, lực lượng kiểm soát hải quan được yêu cầu chủ động bám sát địa bàn, tăng cường thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát và đấu tranh chuyên sâu đối với các tuyến, mặt hàng và doanh nghiệp trọng điểm.

Ngay trong ngày 7/5/2026, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực phía Bắc thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị thuộc Chi cục Hải quan khu vực VI kiểm tra các lô hàng quá cảnh có nghi vấn về khai báo hải quan.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng Hải quan phát hiện 2 vụ việc lớn liên quan hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ở vụ việc thứ nhất, cơ quan Hải quan phát hiện 10.508 sản phẩm mỹ phẩm nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của nhiều thương hiệu nổi tiếng Hàn Quốc và quốc tế. Tang vật gồm 4.500 tuýp serum dưỡng da Jula’s Herb Carrot Aging; 608 lọ serum Medicube; 200 tuýp sữa rửa mặt Eucerin; 4.000 lọ kem nền L’Oreal và 1.200 túi đeo chéo gắn nhãn hiệu The North Face.

Tiếp đó, ở vụ việc thứ hai, lực lượng chức năng phát hiện 4.350 sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Hermes, Nike, Charles & Keith. Tang vật gồm 4.100 thắt lưng, 200 đôi giày và 50 túi xách.

Như vậy, chỉ sau ngày đầu triển khai cao điểm, lực lượng Hải quan đã phát hiện gần 15.000 sản phẩm mỹ phẩm và thời trang có dấu hiệu nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hiện các vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Hải quan xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo đánh giá của ngành Hải quan, các vụ việc cho thấy hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang ngày càng đa dạng về chủng loại, từ mỹ phẩm, thời trang, thực phẩm đến thiết bị điện tử, linh kiện công nghiệp và phụ tùng ô tô.

Các đối tượng thường lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh, chuyển phát nhanh hoặc thương mại điện tử để che giấu hành vi vi phạm, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát.

Siết kiểm soát các tuyến trọng điểm

Theo Cục Hải quan, tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hiện tiếp tục diễn biến phức tạp trên nhiều tuyến, địa bàn.

Các tuyến trọng điểm nổi lên gồm tuyến biên giới đường bộ Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia. Ngoài ra, các đối tượng còn lợi dụng tuyến cảng biển, sân bay quốc tế và hoạt động bưu chính, chuyển phát nhanh để vận chuyển hàng hóa vi phạm vào nội địa.

Đáng chú ý, hàng giả và hàng vi phạm sở hữu trí tuệ hiện không chỉ xuất hiện tại khu vực biên giới mà còn được phân phối công khai trên môi trường mạng, mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử với phương thức ngày càng tinh vi.

Một trong những thách thức lớn đối với lực lượng Hải quan hiện nay là thủ đoạn vi phạm liên tục thay đổi. Các đối tượng thường chia nhỏ lô hàng, sử dụng nhiều doanh nghiệp trung gian, thay đổi bao bì, nhãn mác hoặc khai báo không đúng bản chất hàng hóa nhằm né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Trong khi đó, lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng gia tăng cũng tạo áp lực lớn đối với công tác kiểm tra, giám sát tại cửa khẩu.

Trước thực tế này, ngành Hải quan xác định công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong năm 2026.

Ngày 10/3/2026, Cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch số 13576/KH-CHQ về kiểm soát chống buôn lậu hàng giả, hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2026.

Theo kế hoạch, toàn ngành tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động xuất nhập khẩu trên tất cả các tuyến, địa bàn; chủ động thu thập, phân tích thông tin rủi ro để kịp thời nhận diện phương thức, thủ đoạn mới.

Trong thời gian tới, lực lượng Hải quan tiếp tục tăng cường phối hợp với công an, quản lý thị trường, bộ đội biên phòng và các chủ thể quyền nhằm nâng cao hiệu quả xác minh, giám định và xử lý vi phạm./.

Cơ quan Hải quan khẳng định, tiếp tục triển khai quyết liệt đợt cao điểm theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính; tăng cường kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm. Xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, môi trường kinh doanh lành mạnh và uy tín hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Nóng bỏng mặt trận chống buôn lậu, hàng giả, khởi tố hình sự 1.464 vụ án

(TBTCO) - Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã xử lý gần 44.000 vụ vi phạm liên quan buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng gần 32% so với cùng kỳ năm trước; khởi tố hơn 2.200 đối tượng. Đáng cảnh báo, buôn lậu, hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử.
Hải quan ký kết phối hợp thu ngân sách với 4 ngân hàng thúc đẩy thông quan số

(TBTCO) - Ngày 8/5/2026, tại trụ sở Cục Hải quan, Cục Hải quan tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước với 4 ngân hàng thương mại nước ngoài gồm: Ngân hàng TM TNHH E.Sun; Ngân hàng Bank of Communications Co., LTD - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam); Ngân hàng thương mại Sinopac - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
Hải quan khu vực X thu từ xuất nhập khẩu đạt hơn 7.400 tỷ đồng

(TBTCO) - 4 tháng đầu năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực X thu ngân sách nhà nước đạt 7.402 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh, kết quả này cho thấy nỗ lực duy trì nguồn thu, bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu thông suốt của đơn vị.
Quảng Ninh: Thu ngân sách qua cửa khẩu Móng Cái tăng 46%

(TBTCO) - Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn duy trì đà tăng trưởng tích cực, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tạo thuận lợi thương mại. Nhờ đó, 4 tháng đầu năm 2026, số thu ngân sách của đơn vị đạt trên 1.275 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2025.
Chỉ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh khi người nộp thuế không chấp hành nghĩa vụ nộp thuế

(TBTCO) - Sau khi đã được cảnh báo trước 30 ngày, nếu người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo ngưỡng quy định thì cơ quan thuế mới ban hành Thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.
Thuế TP. Hải Phòng thu nội địa 4 tháng đạt hơn 43.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng, thu nội địa 4 tháng đầu năm 2026 do đơn vị thực hiện được 43.700 tỷ đồng, đạt 42,4% dự toán pháp lệnh, 38,8% chỉ tiêu phấn đấu.
Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ thu ngân sách 4 tháng đạt 73% dự toán

(TBTCO) - Tính đến 5/5/2026, thu ngân sách nhà nước do Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ quản lý đạt hơn 92,7 tỷ đồng, đạt 73,4% dự toán pháp lệnh, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả đạt được là minh chứng cho công tác phối hợp có hiệu quả giữa Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ và UBND xã trên địa bàn, cũng như thể hiện sự tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế.
Nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu từ đất

(TBTCO) - Lĩnh vực quản lý đất đai là lĩnh vực có tính chất phức tạp và các chính sách liên quan đa dạng, nhiều quy định cần phải được các bộ, ngành nghiên cứu để có sự thống nhất trong quá trình phối hợp tổ chức thực hiện. Việc nghiên cứu ban hành "Sổ tay hướng dẫn quản lý thu nghĩa vụ tài chính từ đất" là hết sức cần thiết, giúp nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu từ đất.
