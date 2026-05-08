Cao điểm chống hàng giả: Hải quan phát hiện gần 15.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

Liên tiếp phát hiện các lô hàng nghi giả mạo nhãn hiệu

Tối ngày 8/5, Cục Hải quan cho biết, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, toàn ngành đã khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể đã thu được kết quả ban đầu.

Cán bộ hải quan kiểm tra lô hàng có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: CHQ

Ngày 6/5/2026, Cục Hải quan ban hành Công văn khẩn số 15923/CHQ-ĐTCBL yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo chỉ đạo, lực lượng kiểm soát hải quan được yêu cầu chủ động bám sát địa bàn, tăng cường thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát và đấu tranh chuyên sâu đối với các tuyến, mặt hàng và doanh nghiệp trọng điểm.

Ngay trong ngày 7/5/2026, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực phía Bắc thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị thuộc Chi cục Hải quan khu vực VI kiểm tra các lô hàng quá cảnh có nghi vấn về khai báo hải quan.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng Hải quan phát hiện 2 vụ việc lớn liên quan hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ở vụ việc thứ nhất, cơ quan Hải quan phát hiện 10.508 sản phẩm mỹ phẩm nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của nhiều thương hiệu nổi tiếng Hàn Quốc và quốc tế. Tang vật gồm 4.500 tuýp serum dưỡng da Jula’s Herb Carrot Aging; 608 lọ serum Medicube; 200 tuýp sữa rửa mặt Eucerin; 4.000 lọ kem nền L’Oreal và 1.200 túi đeo chéo gắn nhãn hiệu The North Face.

Tiếp đó, ở vụ việc thứ hai, lực lượng chức năng phát hiện 4.350 sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Hermes, Nike, Charles & Keith. Tang vật gồm 4.100 thắt lưng, 200 đôi giày và 50 túi xách.

Như vậy, chỉ sau ngày đầu triển khai cao điểm, lực lượng Hải quan đã phát hiện gần 15.000 sản phẩm mỹ phẩm và thời trang có dấu hiệu nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hiện các vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Hải quan xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo đánh giá của ngành Hải quan, các vụ việc cho thấy hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang ngày càng đa dạng về chủng loại, từ mỹ phẩm, thời trang, thực phẩm đến thiết bị điện tử, linh kiện công nghiệp và phụ tùng ô tô.

Các đối tượng thường lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh, chuyển phát nhanh hoặc thương mại điện tử để che giấu hành vi vi phạm, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát.

Siết kiểm soát các tuyến trọng điểm

Theo Cục Hải quan, tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hiện tiếp tục diễn biến phức tạp trên nhiều tuyến, địa bàn.

Các tuyến trọng điểm nổi lên gồm tuyến biên giới đường bộ Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia. Ngoài ra, các đối tượng còn lợi dụng tuyến cảng biển, sân bay quốc tế và hoạt động bưu chính, chuyển phát nhanh để vận chuyển hàng hóa vi phạm vào nội địa.

Đáng chú ý, hàng giả và hàng vi phạm sở hữu trí tuệ hiện không chỉ xuất hiện tại khu vực biên giới mà còn được phân phối công khai trên môi trường mạng, mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử với phương thức ngày càng tinh vi.

Một trong những thách thức lớn đối với lực lượng Hải quan hiện nay là thủ đoạn vi phạm liên tục thay đổi. Các đối tượng thường chia nhỏ lô hàng, sử dụng nhiều doanh nghiệp trung gian, thay đổi bao bì, nhãn mác hoặc khai báo không đúng bản chất hàng hóa nhằm né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Trong khi đó, lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng gia tăng cũng tạo áp lực lớn đối với công tác kiểm tra, giám sát tại cửa khẩu.

Trước thực tế này, ngành Hải quan xác định công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong năm 2026.

Ngày 10/3/2026, Cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch số 13576/KH-CHQ về kiểm soát chống buôn lậu hàng giả, hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2026.

Theo kế hoạch, toàn ngành tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động xuất nhập khẩu trên tất cả các tuyến, địa bàn; chủ động thu thập, phân tích thông tin rủi ro để kịp thời nhận diện phương thức, thủ đoạn mới.

Trong thời gian tới, lực lượng Hải quan tiếp tục tăng cường phối hợp với công an, quản lý thị trường, bộ đội biên phòng và các chủ thể quyền nhằm nâng cao hiệu quả xác minh, giám định và xử lý vi phạm./.