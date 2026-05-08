Tài chính

Cục Dự trữ Nhà nước mở thầu 253 gói thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026

Đức Minh

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
19:31 | 08/05/2026
(TBTCO) - Ngày 8/5/2026, 15 chi cục dự trữ nhà nước khu vực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước đã tiến hành đóng các gói thầu mua 300.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia (phân chia thành 253 gói thầu) lúc 9 giờ sáng và mở thầu ngay sau đó. Kết quả có 196 gói thầu có nhà thầu tham dự và giá dự thầu thấp hơn hoặc bằng dự toán gói thầu đã phê duyệt.
aa

Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao về mua nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành các quyết định: số 145/QĐ-CDT ngày 31/3/2026 về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia về lương thực năm 2026; số 146/QĐ-CDT ngày 31/3/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán mua 300.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026; số 210/QĐ-CDT ngày 4/5/2026 về việc điều chỉnh dự toán mua 300.000 tấn gạo (phân chia thành 253 gói thầu) nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026.

Cục Dự trữ Nhà nước mở thầu 253 gói thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026
Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I tiến hành đóng, mở 21 gói thầu mua 25.800 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026. Ảnh: Đức Minh

Cục Dự trữ Nhà nước cũng đã ban hành Công văn số 606/CDT-TCQLH ngày 31/3/2026 về việc tổ chức đấu thầu mua 300.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026.

Triển khai các quyết định của Cục Dự trữ Nhà nước về mua 300.000 tấn gạo Đông Xuân nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026, 15 chi cục dự trữ nhà nước khu vực đã thực hiện đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu, cập nhật dự toán các gói thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Theo báo cáo nhanh từ Ban Tài chính và quản lý hàng dự trữ (Cục Dự trữ Nhà nước), 15 chi cục dự trữ nhà nước khu vực đã tiến hành đóng thầu các gói thầu vào 9 giờ ngày 8/5/2026 và mở thầu ngay sau đó. Kết quả mở thầu cho thấy, 196/253 gói thầu có nhà thầu chào giá thấp hơn hoặc bằng giá dự toán Cục Dự trữ Nhà nước phê duyệt, còn lại 57/253 gói thầu chào giá cao hơn dự toán gói thầu đã phê duyệt hoặc không có nhà thầu tham dự.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I, bà Nguyễn Thúy Hồng cho biết, đơn vị đã đăng tải E-HSMT các gói thầu mua 25.800 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2026 (phân chia thành 21 gói thầu) trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 8/4/2026. Đơn vị đã cùng 14 chi cục dự trữ nhà nước khu vực thực hiện đóng, mở thầu vào lúc 9 giờ ngày 8/5/2026.

Kết quả, 21 gói thầu đều có nhà thầu tham dự, số lượng các nhà thầu tham gia các gói từ 1 đến 4 nhà thầu. Trong số 21 gói thầu, có 3 gói thầu (số 6, 7, 9) có từ 1 đến 2 nhà thầu tham dự nhưng giá dự thầu cao hơn giá dự toán được Cục Dự trữ Nhà nước phê duyệt.

Được biết, ngay sau khi có kết quả mở, đóng thầu, các chi cục dự trữ nhà nước khu vực đang khẩn trương đánh giá hồ sơ dự thầu, xét duyệt trúng thầu theo quy định đối với 196 gói thầu, đảm bảo thời gian hoàn thành nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia chậm nhất đến hết ngày 31/7/2026./.

Đức Minh
Từ khóa:
dự trữ quốc gia Mở thầu Mua nhập kho chi cục Dự trữ hồ sơ mời thầu Nhà thầu tham dự

Bài liên quan

Bài 1: Nâng tầm vai trò của dự trữ quốc gia

Bài 1: Nâng tầm vai trò của dự trữ quốc gia

Nguồn lực dự trữ quốc gia: Từ lá chắn an sinh đến trụ cột tự chủ chiến lược

Nguồn lực dự trữ quốc gia: Từ lá chắn an sinh đến trụ cột tự chủ chiến lược

Bộ Tài chính xuất cấp hơn 73 tấn gạo hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh các xã biên giới tỉnh Lai Châu

Bộ Tài chính xuất cấp hơn 73 tấn gạo hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh các xã biên giới tỉnh Lai Châu

Dành cho bạn

Thị trường tiền tệ tuần 4 - 8/5: Tỷ giá USD tự do mất mốc 26.500 đồng, bơm tiền mạnh khi lãi suất qua đêm vượt 7%

Thị trường tiền tệ tuần 4 - 8/5: Tỷ giá USD tự do mất mốc 26.500 đồng, bơm tiền mạnh khi lãi suất qua đêm vượt 7%

Chứng khoán phái sinh ngày 8/5: Giao dịch thận trọng, VN30-Index rung lắc trước ngưỡng 2.080 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 8/5: Giao dịch thận trọng, VN30-Index rung lắc trước ngưỡng 2.080 điểm

Việt Nam khuyến nghị ASEAN tăng tự chủ chiến lược trước khủng hoảng năng lượng

Việt Nam khuyến nghị ASEAN tăng tự chủ chiến lược trước khủng hoảng năng lượng

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh cổ phiếu FPT

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh cổ phiếu FPT

Nóng bỏng mặt trận chống buôn lậu, hàng giả, khởi tố hình sự 1.464 vụ án

Nóng bỏng mặt trận chống buôn lậu, hàng giả, khởi tố hình sự 1.464 vụ án

Chứng khoán ngày 8/5: Thị trường rung lắc mạnh, VN-Index vẫn đóng cửa ở mức cao nhất lịch sử

Chứng khoán ngày 8/5: Thị trường rung lắc mạnh, VN-Index vẫn đóng cửa ở mức cao nhất lịch sử

Đọc thêm

Kho bạc thúc cải cách kế toán ngân sách, rút ngắn thời gian lập Báo cáo tài chính nhà nước

Kho bạc thúc cải cách kế toán ngân sách, rút ngắn thời gian lập Báo cáo tài chính nhà nước

(TBTCO) - Việc hiện đại hóa quản lý tài chính công đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh khi hệ thống Kho bạc Nhà nước đồng thời triển khai mô hình tổ chức mới, xây dựng Kho bạc số và chuẩn bị thực thi các quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2025. Trong tiến trình đó, cải cách chế độ kế toán ngân sách nhà nước và rút ngắn quy trình lập Báo cáo tài chính nhà nước được xem là một trong những khâu then chốt.
Khánh Hòa tăng tốc giải ngân các dự án hạ tầng trọng điểm sau khi hoàn tất phân bổ vốn

Khánh Hòa tăng tốc giải ngân các dự án hạ tầng trọng điểm sau khi hoàn tất phân bổ vốn

(TBTCO) - Khánh Hòa đang tập trung tháo gỡ mặt bằng, thủ tục đầu tư và đấu thầu để tăng tốc giải ngân các dự án hạ tầng trọng điểm sau khi hoàn tất phân bổ toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Dù tỷ lệ giải ngân hiện cao hơn mức bình quân chung cả nước, nhiều dự án lớn vẫn đang chậm tiến độ.
Dự kiến mức thu phí thi hành án dân sự mới

Dự kiến mức thu phí thi hành án dân sự mới

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp phí thi hành án dân sự.
Hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính

Hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính

Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 46/2026/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2026.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp lãnh đạo Công ty Tata Consumer Products

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp lãnh đạo Công ty Tata Consumer Products

(TBTCO) - Ngày 7/5/2026, tại Thành phố Mumbai (Ấn Độ), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã tiếp ông Sunil D'Souza - Tổng Giám đốc Công ty Tata Consumer Products.
4 tháng, Kho bạc Nhà nước thanh toán hơn 525 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước

4 tháng, Kho bạc Nhà nước thanh toán hơn 525 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước

(TBTCO) - Đến hết tháng 4/2026, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện thanh toán hơn 525 nghìn tỷ đồng chi ngân sách nhà nước, bao gồm chi thường xuyên và chi đầu tư công, bảo đảm kịp thời, an toàn và đúng quy định.
Quảng Ninh khơi thông nguồn lực từ khu vực doanh nghiệp

Quảng Ninh khơi thông nguồn lực từ khu vực doanh nghiệp

(TBTCO) - Khu vực doanh nghiệp đang trở thành động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế Quảng Ninh. Cùng với những kết quả tích cực về số lượng doanh nghiệp, đóng góp ngân sách và thu hút đầu tư, tỉnh đang tập trung xử lý các “điểm nghẽn” về hạch toán, kê khai, dữ liệu quản lý và thủ tục hành chính để khai thác hiệu quả hơn nguồn lực từ khu vực này.
Hoàn thiện hành lang pháp lý, sẵn sàng vận hành thí điểm sàn giao dịch các-bon

Hoàn thiện hành lang pháp lý, sẵn sàng vận hành thí điểm sàn giao dịch các-bon

(TBTCO) - Việc Việt Nam đẩy nhanh xây dựng thị trường các-bon và sàn giao dịch các-bon trong nước được đánh giá là bước đi quan trọng trong lộ trình thực hiện cam kết Net Zero. Với nền tảng pháp lý đang dần hoàn thiện cùng định hướng tận dụng hạ tầng thị trường tài chính hiện hữu, các chuyên gia kỳ vọng thị trường các-bon sẽ mở ra dư địa mới cho tăng trưởng xanh, thu hút dòng vốn khí hậu và thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi theo hướng phát triển bền vững.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chương trình dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chương trình dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Cục Dự trữ Nhà nước mở thầu 253 gói thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026

Cục Dự trữ Nhà nước mở thầu 253 gói thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026

Vượt "cơn gió" ngược, lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết quý I/2026 tăng hơn 30%

Vượt "cơn gió" ngược, lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết quý I/2026 tăng hơn 30%

Bắc Ninh: Hải quan đối thoại hơn 700 doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu

Bắc Ninh: Hải quan đối thoại hơn 700 doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Lãnh đạo các nước Singapore, Thái Lan, Indonesia tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Lãnh đạo các nước Singapore, Thái Lan, Indonesia tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Quan hệ Việt Nam - Sri Lanka sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, thực chất, hiệu quả hơn

Quan hệ Việt Nam - Sri Lanka sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, thực chất, hiệu quả hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka

Bộ Tài chính công bố 33 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính công bố 33 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán

Triển khai các biện pháp đột phá để sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD

Triển khai các biện pháp đột phá để sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Ngày 8/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt tăng

Ngày 8/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt tăng

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại