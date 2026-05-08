Cục Dự trữ Nhà nước mở thầu 253 gói thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026

Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao về mua nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành các quyết định: số 145/QĐ-CDT ngày 31/3/2026 về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia về lương thực năm 2026; số 146/QĐ-CDT ngày 31/3/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán mua 300.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026; số 210/QĐ-CDT ngày 4/5/2026 về việc điều chỉnh dự toán mua 300.000 tấn gạo (phân chia thành 253 gói thầu) nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I tiến hành đóng, mở 21 gói thầu mua 25.800 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026. Ảnh: Đức Minh

Cục Dự trữ Nhà nước cũng đã ban hành Công văn số 606/CDT-TCQLH ngày 31/3/2026 về việc tổ chức đấu thầu mua 300.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026.

Triển khai các quyết định của Cục Dự trữ Nhà nước về mua 300.000 tấn gạo Đông Xuân nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026, 15 chi cục dự trữ nhà nước khu vực đã thực hiện đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu, cập nhật dự toán các gói thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Theo báo cáo nhanh từ Ban Tài chính và quản lý hàng dự trữ (Cục Dự trữ Nhà nước), 15 chi cục dự trữ nhà nước khu vực đã tiến hành đóng thầu các gói thầu vào 9 giờ ngày 8/5/2026 và mở thầu ngay sau đó. Kết quả mở thầu cho thấy, 196/253 gói thầu có nhà thầu chào giá thấp hơn hoặc bằng giá dự toán Cục Dự trữ Nhà nước phê duyệt, còn lại 57/253 gói thầu chào giá cao hơn dự toán gói thầu đã phê duyệt hoặc không có nhà thầu tham dự.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I, bà Nguyễn Thúy Hồng cho biết, đơn vị đã đăng tải E-HSMT các gói thầu mua 25.800 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2026 (phân chia thành 21 gói thầu) trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 8/4/2026. Đơn vị đã cùng 14 chi cục dự trữ nhà nước khu vực thực hiện đóng, mở thầu vào lúc 9 giờ ngày 8/5/2026.

Kết quả, 21 gói thầu đều có nhà thầu tham dự, số lượng các nhà thầu tham gia các gói từ 1 đến 4 nhà thầu. Trong số 21 gói thầu, có 3 gói thầu (số 6, 7, 9) có từ 1 đến 2 nhà thầu tham dự nhưng giá dự thầu cao hơn giá dự toán được Cục Dự trữ Nhà nước phê duyệt.

Được biết, ngay sau khi có kết quả mở, đóng thầu, các chi cục dự trữ nhà nước khu vực đang khẩn trương đánh giá hồ sơ dự thầu, xét duyệt trúng thầu theo quy định đối với 196 gói thầu, đảm bảo thời gian hoàn thành nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia chậm nhất đến hết ngày 31/7/2026./.