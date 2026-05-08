Tài chính

Khánh Hòa tăng tốc giải ngân các dự án hạ tầng trọng điểm sau khi hoàn tất phân bổ vốn

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

[email protected]
10:31 | 08/05/2026
(TBTCO) - Khánh Hòa đang tập trung tháo gỡ mặt bằng, thủ tục đầu tư và đấu thầu để tăng tốc giải ngân các dự án hạ tầng trọng điểm sau khi hoàn tất phân bổ toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Dù tỷ lệ giải ngân hiện cao hơn mức bình quân chung cả nước, nhiều dự án lớn vẫn đang chậm tiến độ.
aa

Hoàn tất phân bổ vốn, giải ngân cao hơn bình quân cả nước

Theo Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, năm 2026 địa phương được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 15.411 tỷ đồng. Tính đến ngày 25/4/2026, toàn bộ kế hoạch vốn này đã được tỉnh phân bổ xong, đạt 100% kế hoạch được giao.

Việc hoàn tất sớm khâu phân bổ vốn tạo điều kiện để địa phương tập trung nhiều hơn cho công tác triển khai dự án, tháo gỡ các thủ tục liên quan đến đầu tư, giải phóng mặt bằng và thúc tiến độ giải ngân trong quý II/2026.

Khánh Hòa tăng tốc giải ngân các dự án hạ tầng trọng điểm sau khi hoàn tất phân bổ vốn
KBNN Khu vực XIV đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Ảnh Lạc Nguyên

Lũy kế đến hết tháng 4/2026, toàn tỉnh giải ngân đạt hơn 2.208 tỷ đồng, tương ứng 14,33% kế hoạch vốn Thủ tướng giao, cao hơn mức bình quân chung cả nước là 14,2%. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng đạt hơn 82 tỷ đồng.

Theo Kho bạc Nhà nước khu vực XIV, tiến độ giải ngân giữa các nhóm vốn hiện có sự khác biệt nhất định. Phần vốn do Sở Tài chính thực hiện đạt hơn 63% kế hoạch; trong đó một số khoản như vốn ủy thác sang Ngân hàng Chính sách đã hoàn thành giải ngân kế hoạch, vốn bổ sung cho Quỹ phát triển đất và công trình mật cũng đạt tỷ lệ khá cao.

Trong bối cảnh tỉnh đặt mục tiêu đến hết quý II phải giải ngân tối thiểu 50% kế hoạch vốn được giao, áp lực cho hai tháng còn lại của quý II hiện khá lớn, nhất là khi địa phương phải bù phần tiến độ chưa đạt từ quý I và tháng 4.

Đối với phần vốn qua Kho bạc Nhà nước, tiến độ giải ngân hiện tập trung chủ yếu ở các dự án đầu tư xây dựng, giao thông và giải phóng mặt bằng, vốn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục, triển khai thi công và xử lý mặt bằng tại một số dự án.

Sở Tài chính cho biết, tiến độ giải ngân trong tháng 4 tại một số đơn vị vẫn cần tiếp tục được đẩy nhanh để bám sát kế hoạch đã đăng ký. Hiện toàn tỉnh có 51 đơn vị chưa đạt kế hoạch giải ngân theo đăng ký trong tháng 4/2026.

Nhiều dự án giao thông, giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn lớn

Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn nằm ở công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư. Nhiều dự án vẫn đang trong giai đoạn cắm mốc ranh giới, lập trích đo bản đồ thu hồi đất, hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật phục vụ kiểm kê, bồi thường nên chưa thể thực hiện giải ngân.

Bên cạnh đó, một số địa phương mới được phân bổ vốn hoặc đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu nên chưa phát sinh khối lượng để thanh toán.

Khánh Hòa tăng tốc giải ngân các dự án hạ tầng trọng điểm sau khi hoàn tất phân bổ vốn

Khánh Hòa đang dồn lực tháo điểm nghẽn cho các dự án trọng điểm sau khi đã phân bổ 100% vốn đầu tư công. Ảnh minh hoạ.

Theo Sở Tài chính tỉnh Khánh Hoà, đến thời điểm hiện tại vẫn còn 8 xã, phường chưa thực hiện giải ngân kế hoạch vốn được giao; 3 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 1% gồm xã Diên Điền, phường Ninh Chữ và xã Bác Ái. Trong khi đó, nhiều địa phương đã có tiến độ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước như phường Nam Nha Trang, xã Suối Dầu, xã Vạn Hưng, xã Diên Thọ, xã Cam Lâm hay phường Đô Vinh.

Ở khối tỉnh, một số đơn vị vẫn đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, trong đó có Văn phòng UBND tỉnh do vướng công tác đấu thầu. Một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân còn thấp hơn mức bình quân chung của cả nước gồm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa.

Đối với các dự án hạ tầng lớn, nhiều công trình hiện vẫn đang tập trung xử lý các thủ tục liên quan đến mặt bằng và triển khai thi công nên tỷ lệ giải ngân chưa cao. Trong nhóm dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông thực hiện, Dự án thành phần 1 thuộc dự án đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh đạt 0,3%; dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận đạt 0,37%; dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 26B đạt 0,93%; dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc giai đoạn II đạt 0,32%.

Tại Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh, dự án cầu qua sông Kim Bồng hiện chưa phát sinh giải ngân. Dự án chống hạn, xói lở và ngập lụt thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận đạt 0,81%.

Bên cạnh đó, tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương đi thị xã Ninh Hòa đạt 5,16%; dự án nâng cấp mở rộng tuyến ĐT.652B và ĐT.652D đạt 1,44%; dự án nâng cấp, mở rộng cải tuyến Tỉnh lộ 1B đạt 7,63%. Một số dự án giải phóng mặt bằng phục vụ đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh và tuyến ven biển Vạn Ninh - Ninh Hòa hiện vẫn chưa phát sinh giải ngân.

Trước áp lực tiến độ trong quý II, tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu tư rà soát lại kế hoạch giải ngân, xây dựng tiến độ chi tiết theo từng tuần, từng tháng; đồng thời tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng, đấu thầu và thủ tục đầu tư.

Các đơn vị cũng được yêu cầu bám sát công trường, huy động nhân lực, thiết bị để tăng tốc thi công ngay khi có mặt bằng; kiên quyết thay thế các nhà thầu, đơn vị tư vấn yếu kém, không đáp ứng yêu cầu tiến độ./.

Cùng với việc thúc tiến độ các dự án hiện hữu, Khánh Hòa cũng đang chuẩn bị cho các nguồn vốn lớn dự kiến tiếp nhận trong thời gian tới, gồm hơn 1.661 tỷ đồng vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và gần 4.896 tỷ đồng cho dự án di dân, tái định cư các nhà máy điện hạt nhân.
Lạc Nguyên
Từ khóa:
khánh hòa giải ngân đầu tư công Khánh Hoà phân bổ vốn Tăng tốc giải ngân vốn Tháo gỡ dự án trọng điểm

Bài liên quan

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII: Hoàn thành xuất cấp gạo dự trữ hỗ trợ học sinh, học viên

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII: Hoàn thành xuất cấp gạo dự trữ hỗ trợ học sinh, học viên

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tăng cường quản lý giá, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tăng cường quản lý giá, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

TP. Hồ Chí Minh cắt vốn từ dự án chậm, chuyển sang dự án giải ngân tốt

TP. Hồ Chí Minh cắt vốn từ dự án chậm, chuyển sang dự án giải ngân tốt

Dành cho bạn

Chỉ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh khi người nộp thuế không chấp hành nghĩa vụ nộp thuế

Chỉ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh khi người nộp thuế không chấp hành nghĩa vụ nộp thuế

Cải cách thủ tục hành chính phải đi vào chi phí thực tế của doanh nghiệp

Cải cách thủ tục hành chính phải đi vào chi phí thực tế của doanh nghiệp

Lãi suất trái phiếu chính phủ tăng tại nhiều kỳ hạn trong tháng 4

Lãi suất trái phiếu chính phủ tăng tại nhiều kỳ hạn trong tháng 4

Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48

Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48

Khai mở dư địa hợp tác kinh tế Việt Nam - Sri Lanka

Khai mở dư địa hợp tác kinh tế Việt Nam - Sri Lanka

Cổ phiếu DGC bị loại khỏi rổ chỉ số VN30 từ ngày 13/5/2026

Cổ phiếu DGC bị loại khỏi rổ chỉ số VN30 từ ngày 13/5/2026

Đọc thêm

Dự kiến mức thu phí thi hành án dân sự mới

Dự kiến mức thu phí thi hành án dân sự mới

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp phí thi hành án dân sự.
Hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính

Hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính

Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 46/2026/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2026.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp lãnh đạo Công ty Tata Consumer Products

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp lãnh đạo Công ty Tata Consumer Products

(TBTCO) - Ngày 7/5/2026, tại Thành phố Mumbai (Ấn Độ), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã tiếp ông Sunil D'Souza - Tổng Giám đốc Công ty Tata Consumer Products.
4 tháng, Kho bạc Nhà nước thanh toán hơn 525 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước

4 tháng, Kho bạc Nhà nước thanh toán hơn 525 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước

(TBTCO) - Đến hết tháng 4/2026, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện thanh toán hơn 525 nghìn tỷ đồng chi ngân sách nhà nước, bao gồm chi thường xuyên và chi đầu tư công, bảo đảm kịp thời, an toàn và đúng quy định.
Quảng Ninh khơi thông nguồn lực từ khu vực doanh nghiệp

Quảng Ninh khơi thông nguồn lực từ khu vực doanh nghiệp

(TBTCO) - Khu vực doanh nghiệp đang trở thành động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế Quảng Ninh. Cùng với những kết quả tích cực về số lượng doanh nghiệp, đóng góp ngân sách và thu hút đầu tư, tỉnh đang tập trung xử lý các “điểm nghẽn” về hạch toán, kê khai, dữ liệu quản lý và thủ tục hành chính để khai thác hiệu quả hơn nguồn lực từ khu vực này.
Hoàn thiện hành lang pháp lý, sẵn sàng vận hành thí điểm sàn giao dịch các-bon

Hoàn thiện hành lang pháp lý, sẵn sàng vận hành thí điểm sàn giao dịch các-bon

(TBTCO) - Việc Việt Nam đẩy nhanh xây dựng thị trường các-bon và sàn giao dịch các-bon trong nước được đánh giá là bước đi quan trọng trong lộ trình thực hiện cam kết Net Zero. Với nền tảng pháp lý đang dần hoàn thiện cùng định hướng tận dụng hạ tầng thị trường tài chính hiện hữu, các chuyên gia kỳ vọng thị trường các-bon sẽ mở ra dư địa mới cho tăng trưởng xanh, thu hút dòng vốn khí hậu và thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi theo hướng phát triển bền vững.
Hà Nội thúc tiến độ giải ngân đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng

Hà Nội thúc tiến độ giải ngân đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng

(TBTCO) - Giải ngân đầu tư công trên địa bàn TP. Hà Nội đã có chuyển biến, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng. Trong tháng 5 và tháng 6/2026, thành phố phải tiếp tục giải ngân khoảng 13.800 tỷ đồng để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng quý II và 41.900 tỷ đồng để đảm bảo lộ trình kế hoạch đề ra.
Bộ Tài chính khẩn trương triển khai kết luận của Thủ tướng về giải ngân đầu tư công

Bộ Tài chính khẩn trương triển khai kết luận của Thủ tướng về giải ngân đầu tư công

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang đẩy nhanh việc triển khai các nhiệm vụ được giao tại kết luận của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, trong đó nhiều nhiệm vụ đã được phân công cụ thể tới từng đơn vị thuộc bộ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Việt Nam - điểm đầu tư chất bán dẫn trong ASEAN

Việt Nam - điểm đầu tư chất bán dẫn trong ASEAN

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Sri Lanka

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Sri Lanka

Kho bạc thúc cải cách kế toán ngân sách, rút ngắn thời gian lập Báo cáo tài chính nhà nước

Kho bạc thúc cải cách kế toán ngân sách, rút ngắn thời gian lập Báo cáo tài chính nhà nước

"Tân binh" tăng vốn, thị phần bảo hiểm nhân thọ biến động mạnh

"Tân binh" tăng vốn, thị phần bảo hiểm nhân thọ biến động mạnh

Quảng Ninh: Thu ngân sách qua cửa khẩu Móng Cái tăng 46%

Quảng Ninh: Thu ngân sách qua cửa khẩu Móng Cái tăng 46%

Giá ca cao tăng phiên thứ 8 liên tiếp trước lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Giá ca cao tăng phiên thứ 8 liên tiếp trước lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Biến "gần gũi địa lý" thành "lợi thế gắn kết chiến lược" giữa 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào

Biến "gần gũi địa lý" thành "lợi thế gắn kết chiến lược" giữa 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào

ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu của Việt Nam

ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu của Việt Nam

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz