Khánh Hòa tăng tốc giải ngân các dự án hạ tầng trọng điểm sau khi hoàn tất phân bổ vốn

Hoàn tất phân bổ vốn, giải ngân cao hơn bình quân cả nước

Theo Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, năm 2026 địa phương được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 15.411 tỷ đồng. Tính đến ngày 25/4/2026, toàn bộ kế hoạch vốn này đã được tỉnh phân bổ xong, đạt 100% kế hoạch được giao.

Việc hoàn tất sớm khâu phân bổ vốn tạo điều kiện để địa phương tập trung nhiều hơn cho công tác triển khai dự án, tháo gỡ các thủ tục liên quan đến đầu tư, giải phóng mặt bằng và thúc tiến độ giải ngân trong quý II/2026.

KBNN Khu vực XIV đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Ảnh Lạc Nguyên

Lũy kế đến hết tháng 4/2026, toàn tỉnh giải ngân đạt hơn 2.208 tỷ đồng, tương ứng 14,33% kế hoạch vốn Thủ tướng giao, cao hơn mức bình quân chung cả nước là 14,2%. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng đạt hơn 82 tỷ đồng.

Theo Kho bạc Nhà nước khu vực XIV, tiến độ giải ngân giữa các nhóm vốn hiện có sự khác biệt nhất định. Phần vốn do Sở Tài chính thực hiện đạt hơn 63% kế hoạch; trong đó một số khoản như vốn ủy thác sang Ngân hàng Chính sách đã hoàn thành giải ngân kế hoạch, vốn bổ sung cho Quỹ phát triển đất và công trình mật cũng đạt tỷ lệ khá cao.

Trong bối cảnh tỉnh đặt mục tiêu đến hết quý II phải giải ngân tối thiểu 50% kế hoạch vốn được giao, áp lực cho hai tháng còn lại của quý II hiện khá lớn, nhất là khi địa phương phải bù phần tiến độ chưa đạt từ quý I và tháng 4.

Đối với phần vốn qua Kho bạc Nhà nước, tiến độ giải ngân hiện tập trung chủ yếu ở các dự án đầu tư xây dựng, giao thông và giải phóng mặt bằng, vốn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục, triển khai thi công và xử lý mặt bằng tại một số dự án.

Sở Tài chính cho biết, tiến độ giải ngân trong tháng 4 tại một số đơn vị vẫn cần tiếp tục được đẩy nhanh để bám sát kế hoạch đã đăng ký. Hiện toàn tỉnh có 51 đơn vị chưa đạt kế hoạch giải ngân theo đăng ký trong tháng 4/2026.

Nhiều dự án giao thông, giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn lớn

Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn nằm ở công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư. Nhiều dự án vẫn đang trong giai đoạn cắm mốc ranh giới, lập trích đo bản đồ thu hồi đất, hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật phục vụ kiểm kê, bồi thường nên chưa thể thực hiện giải ngân.

Bên cạnh đó, một số địa phương mới được phân bổ vốn hoặc đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu nên chưa phát sinh khối lượng để thanh toán.

Khánh Hòa đang dồn lực tháo điểm nghẽn cho các dự án trọng điểm sau khi đã phân bổ 100% vốn đầu tư công. Ảnh minh hoạ.

Theo Sở Tài chính tỉnh Khánh Hoà, đến thời điểm hiện tại vẫn còn 8 xã, phường chưa thực hiện giải ngân kế hoạch vốn được giao; 3 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 1% gồm xã Diên Điền, phường Ninh Chữ và xã Bác Ái. Trong khi đó, nhiều địa phương đã có tiến độ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước như phường Nam Nha Trang, xã Suối Dầu, xã Vạn Hưng, xã Diên Thọ, xã Cam Lâm hay phường Đô Vinh.

Ở khối tỉnh, một số đơn vị vẫn đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, trong đó có Văn phòng UBND tỉnh do vướng công tác đấu thầu. Một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân còn thấp hơn mức bình quân chung của cả nước gồm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa.

Đối với các dự án hạ tầng lớn, nhiều công trình hiện vẫn đang tập trung xử lý các thủ tục liên quan đến mặt bằng và triển khai thi công nên tỷ lệ giải ngân chưa cao. Trong nhóm dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông thực hiện, Dự án thành phần 1 thuộc dự án đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh đạt 0,3%; dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận đạt 0,37%; dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 26B đạt 0,93%; dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc giai đoạn II đạt 0,32%.

Tại Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh, dự án cầu qua sông Kim Bồng hiện chưa phát sinh giải ngân. Dự án chống hạn, xói lở và ngập lụt thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận đạt 0,81%.

Bên cạnh đó, tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương đi thị xã Ninh Hòa đạt 5,16%; dự án nâng cấp mở rộng tuyến ĐT.652B và ĐT.652D đạt 1,44%; dự án nâng cấp, mở rộng cải tuyến Tỉnh lộ 1B đạt 7,63%. Một số dự án giải phóng mặt bằng phục vụ đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh và tuyến ven biển Vạn Ninh - Ninh Hòa hiện vẫn chưa phát sinh giải ngân.

Trước áp lực tiến độ trong quý II, tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu tư rà soát lại kế hoạch giải ngân, xây dựng tiến độ chi tiết theo từng tuần, từng tháng; đồng thời tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng, đấu thầu và thủ tục đầu tư.

Các đơn vị cũng được yêu cầu bám sát công trường, huy động nhân lực, thiết bị để tăng tốc thi công ngay khi có mặt bằng; kiên quyết thay thế các nhà thầu, đơn vị tư vấn yếu kém, không đáp ứng yêu cầu tiến độ./.