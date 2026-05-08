Bất động sản

Nguồn cung bất động sản được kỳ vọng phục hồi mạnh trong giai đoạn 2026 - 2027

Mai Tấn

Mai Tấn

[email protected]
07:17 | 08/05/2026
(TBTCO) - Theo báo cáo cập nhật kế hoạch kinh doanh ngành bất động sản năm 2026 của S&I Ratings, các doanh nghiệp bất động sản niêm yết đang cho thấy sự phân hóa khá rõ trong chiến lược tăng trưởng. Dù doanh thu kế hoạch trung bình toàn ngành dự kiến tăng mạnh khoảng 84%, lợi nhuận sau thuế chỉ tăng khoảng 37%, phản ánh áp lực biên lợi nhuận ngày càng thu hẹp.
aa

S&I Ratings cho rằng những động lực của tăng trưởng 2026 của thị trường bất động sản đến từ kỳ vọng tháo gỡ pháp lý, hạ tầng được nâng cấp và cả nền so sánh thấp của 2025. Ở chiều ngược lại, chi phí xây dựng và lãi suất tăng cao đang đặt ra những thách thức cho thị trường bất động sản 2026. Trong bối cảnh đó, các chủ đầu tư đã nỗ lực đưa ra các giải pháp tài chính để hỗ trợ người mua.

Theo Bộ Xây dựng, giá nhiều loại vật liệu xây dựng trong tháng 3/2026 tiếp tục leo thang như xi măng tăng hơn 7%, thép tăng hơn 2%, gạch lát tăng gần 5%, cát - đá - gạch xây tăng từ 13,5% đến 23,3%, trong khi nhựa đường tăng gần 32%. Giá xăng và dầu diesel trong quý I/2026 cũng tăng mạnh, kéo theo chi phí logistics và vận hành gia tăng đáng kể.

Bên cạnh đó, chi phí nhân công ngành xây dựng được ghi nhận tăng khoảng 13,5% - 23,1% do tình trạng thiếu hụt lao động khi số lượng dự án tăng nhanh. Áp lực từ vật liệu, nhiên liệu và nhân công khiến chi phí xây dựng căn hộ trung cấp và cao cấp tăng khoảng 5,3% - 5,6% trong quý I/2026.

Nguồn cung bất động sản được kỳ vọng phục hồi mạnh trong giai đoạn 2026 - 2027
Nguồn cung bất động sản được kỳ vọng phục hồi mạnh trong giai đoạn 2026 – 2027. Ảnh: Đức Thanh

Ở chiều ngược lại, thanh khoản thị trường bất động sản đang có dấu hiệu chững lại. Theo Savills, lượng căn hộ bán được tại Hà Nội trong quý I/2026 giảm 12% so với quý trước và giảm tới 40% so với cùng kỳ năm trước. Giá căn hộ sơ cấp trung bình tại Hà Nội khoảng 100 triệu đồng/m2, trong khi thị trường thứ cấp ở mức khoảng 82 triệu đồng/m2.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá căn hộ trung bình đạt khoảng 91 triệu đồng/m2, giảm nhẹ 1% theo quý do sự xuất hiện của một số dự án vừa túi tiền và chính sách giảm giá từ chủ đầu tư. Xu hướng phát triển nguồn cung mới được dự báo tiếp tục dịch chuyển ra khu vực ven đô.

Một điểm nhấn đáng chú ý là việc Quốc hội thông qua Nghị quyết 29/2026/QH16 về xử lý vi phạm pháp luật đất đai, có hiệu lực từ ngày 1/5/2026. Nghị quyết được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cho thị trường bất động sản thông qua cơ chế cho phép điều chỉnh các dự án sai mục đích sử dụng đất nhưng phù hợp quy hoạch, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp khắc phục vi phạm thay vì đình trệ dự án.

Trong bối cảnh lãi suất vay mua nhà ưu đãi đã tăng lên mức 8 - 10%/năm và có thể lên tới 11 - 14%/năm sau thời gian ưu đãi, nhiều doanh nghiệp bất động sản đang triển khai các chính sách hỗ trợ tài chính nhằm duy trì sức cầu và cải thiện thanh khoản thị trường.

S&I Ratings nhận định giai đoạn 2026 - 2027 nhiều khả năng sẽ chứng kiến sự gia tăng mạnh về nguồn cung thay vì hình thành một chu kỳ tăng giá mới của thị trường bất động sản./.

Mai Tấn
Từ khóa:
động lực tăng trưởng thị trường bất động sản nguồn cung bất động sản chi phí xây dựng lợi nhuận sau thuế

Bài liên quan

Thị trường bất động sản khởi sắc sau chính sách phá vây lãi suất của doanh nghiệp

Thị trường bất động sản khởi sắc sau chính sách phá vây lãi suất của doanh nghiệp

Masterise Homes - “Người định chuẩn” cho bất động sản cao cấp

Masterise Homes - “Người định chuẩn” cho bất động sản cao cấp

Hà Nội: Chung cư có giá trung bình 128 triệu đồng/m2

Hà Nội: Chung cư có giá trung bình 128 triệu đồng/m2

Dành cho bạn

Hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính

Hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ thu ngân sách 4 tháng đạt 73% dự toán

Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ thu ngân sách 4 tháng đạt 73% dự toán

Halal - “tấm vé” để nông sản Việt bước vào thị trường nghìn tỷ USD

Halal - “tấm vé” để nông sản Việt bước vào thị trường nghìn tỷ USD

Tạo thuận lợi giao thương, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Philippines sớm đạt 10 tỷ USD

Tạo thuận lợi giao thương, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Philippines sớm đạt 10 tỷ USD

Đọc thêm

Hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026

Hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương mở cao điểm triển khai từ nay đến hết tháng 6/2026, bảo đảm hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026.
Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

(TBTCO) - Dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô là một trong số ít các công trình giao thông được đưa vào Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.
TP. Hải Phòng tăng cường đôn đốc, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030

TP. Hải Phòng tăng cường đôn đốc, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030

(TBTCO) - Ông Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.
Bất động sản Tân Mai chiếm 15.826 m² đất công

Bất động sản Tân Mai chiếm 15.826 m² đất công

(TBTCO) - Do thực hiện hành vi chiếm 15.826 m2 đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đồng Nai quản lý, Công ty cổ phần Bất động sản Tân Mai đã bị UBND cơ quan chức năng buộc nộp lại hơn 22,1 tỷ đồng, đồng thời xử phạt số tiền 250 triệu đồng.
Gia Lai quy hoạch 2 đô thị động lực, thuê tư vấn nước ngoài phối hợp thực hiện

Gia Lai quy hoạch 2 đô thị động lực, thuê tư vấn nước ngoài phối hợp thực hiện

(TBTCO) - Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai được giao thực hiện Quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn mở rộng (119.080 ha) và đô thị Pleiku mở rộng (126.300 ha). Đây là đô thị động lực nên tỉnh Gia Lai sẽ thuê đơn vị tư vấn nước ngoài phối hợp với tư vấn trong nước.
Yêu cầu cấp bách chuyển đổi của thị trường bất động sản công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Yêu cầu cấp bách chuyển đổi của thị trường bất động sản công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Các chuyên gia nhận định, do nhu cầu thuê từ khối sản xuất xuất khẩu và công nghệ cao tại TP. Hồ Chí Minh ngày càng tăng nên việc chuyển đổi sang khu công nghiệp xanh và bền vững vừa là yêu cầu cấp bách để giải quyết sự mất cân bằng cung - cầu kéo dài, vừa là đòn bẩy để Việt Nam leo lên nấc thang cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

(TBTCO) - Trong bối cảnh bất động sản tạo dòng tiền được quan tâm trở lại, các sản phẩm có khả năng khai thác thực tế đang cho thấy ưu thế rõ nét. Tại Cam Ranh, nhà phố Sông Town thuộc CaraWorld thu hút sự chú ý nhờ vị trí hưởng lợi từ lưu lượng khách du lịch, công năng khai thác linh hoạt và hệ tiện ích quy mô lớn.
Lợi nhuận sau thuế của Novaland đạt 860 tỷ đồng trong quý I/2026

Lợi nhuận sau thuế của Novaland đạt 860 tỷ đồng trong quý I/2026

(TBTCO) - Quý I/2026, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã Ck: NVL) ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.587 tỷ đồng chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại các dự án Sunrise Riverside, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của NVL đạt 860 tỷ đồng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thị trường trái phiếu hướng tới cạnh tranh bằng năng lực tín nhiệm

Thị trường trái phiếu hướng tới cạnh tranh bằng năng lực tín nhiệm

Nguồn cung bất động sản được kỳ vọng phục hồi mạnh trong giai đoạn 2026 - 2027

Nguồn cung bất động sản được kỳ vọng phục hồi mạnh trong giai đoạn 2026 - 2027

Prudential Việt Nam nhiều năm góp mặt trong nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn tại TP. Hồ Chí Minh

Prudential Việt Nam nhiều năm góp mặt trong nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn tại TP. Hồ Chí Minh

Dự kiến mức thu phí thi hành án dân sự mới

Dự kiến mức thu phí thi hành án dân sự mới

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 8/5: Giá cao su thế giới tiếp đà khởi sắc

Ngày 8/5: Giá cao su thế giới tiếp đà khởi sắc

Ngày 8/5: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 8/5: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Ngày 8/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt tăng

Ngày 8/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt tăng

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Ngày 6/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 6/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg