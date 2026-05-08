S&I Ratings cho rằng những động lực của tăng trưởng 2026 của thị trường bất động sản đến từ kỳ vọng tháo gỡ pháp lý, hạ tầng được nâng cấp và cả nền so sánh thấp của 2025. Ở chiều ngược lại, chi phí xây dựng và lãi suất tăng cao đang đặt ra những thách thức cho thị trường bất động sản 2026. Trong bối cảnh đó, các chủ đầu tư đã nỗ lực đưa ra các giải pháp tài chính để hỗ trợ người mua.

Theo Bộ Xây dựng, giá nhiều loại vật liệu xây dựng trong tháng 3/2026 tiếp tục leo thang như xi măng tăng hơn 7%, thép tăng hơn 2%, gạch lát tăng gần 5%, cát - đá - gạch xây tăng từ 13,5% đến 23,3%, trong khi nhựa đường tăng gần 32%. Giá xăng và dầu diesel trong quý I/2026 cũng tăng mạnh, kéo theo chi phí logistics và vận hành gia tăng đáng kể.

Bên cạnh đó, chi phí nhân công ngành xây dựng được ghi nhận tăng khoảng 13,5% - 23,1% do tình trạng thiếu hụt lao động khi số lượng dự án tăng nhanh. Áp lực từ vật liệu, nhiên liệu và nhân công khiến chi phí xây dựng căn hộ trung cấp và cao cấp tăng khoảng 5,3% - 5,6% trong quý I/2026.

Nguồn cung bất động sản được kỳ vọng phục hồi mạnh trong giai đoạn 2026 – 2027. Ảnh: Đức Thanh

Ở chiều ngược lại, thanh khoản thị trường bất động sản đang có dấu hiệu chững lại. Theo Savills, lượng căn hộ bán được tại Hà Nội trong quý I/2026 giảm 12% so với quý trước và giảm tới 40% so với cùng kỳ năm trước. Giá căn hộ sơ cấp trung bình tại Hà Nội khoảng 100 triệu đồng/m2, trong khi thị trường thứ cấp ở mức khoảng 82 triệu đồng/m2.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá căn hộ trung bình đạt khoảng 91 triệu đồng/m2, giảm nhẹ 1% theo quý do sự xuất hiện của một số dự án vừa túi tiền và chính sách giảm giá từ chủ đầu tư. Xu hướng phát triển nguồn cung mới được dự báo tiếp tục dịch chuyển ra khu vực ven đô.

Một điểm nhấn đáng chú ý là việc Quốc hội thông qua Nghị quyết 29/2026/QH16 về xử lý vi phạm pháp luật đất đai, có hiệu lực từ ngày 1/5/2026. Nghị quyết được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cho thị trường bất động sản thông qua cơ chế cho phép điều chỉnh các dự án sai mục đích sử dụng đất nhưng phù hợp quy hoạch, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp khắc phục vi phạm thay vì đình trệ dự án.

Trong bối cảnh lãi suất vay mua nhà ưu đãi đã tăng lên mức 8 - 10%/năm và có thể lên tới 11 - 14%/năm sau thời gian ưu đãi, nhiều doanh nghiệp bất động sản đang triển khai các chính sách hỗ trợ tài chính nhằm duy trì sức cầu và cải thiện thanh khoản thị trường.

S&I Ratings nhận định giai đoạn 2026 - 2027 nhiều khả năng sẽ chứng kiến sự gia tăng mạnh về nguồn cung thay vì hình thành một chu kỳ tăng giá mới của thị trường bất động sản./.