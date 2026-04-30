Bất động sản

Lợi nhuận sau thuế của Novaland đạt 860 tỷ đồng trong quý I/2026

Kỳ Phương

[email protected]
16:09 | 30/04/2026
(TBTCO) - Quý I/2026, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã Ck: NVL) ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.587 tỷ đồng chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại các dự án Sunrise Riverside, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của NVL đạt 860 tỷ đồng.
Dự án Victoria Village của Novaland đang bước vào giai đoạn nước rút, hướng đến bàn giao từ quý II/2026

Kết thúc quý I/2026, Novaland ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.587 tỷ đồng từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản và cung cấp dịch vụ. Trong đó, doanh thu thuần từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đạt 3.452 tỷ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu của Novaland chủ yếu đến từ việc ghi nhận bàn giao sản phẩm tại các dự án như: Sunrise Riverside, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram… và chuyển nhượng quyền sử dụng đất; doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ đạt 135 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 860 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Tập đoàn đạt 253 nghìn tỷ đồng, trong đó giá trị hàng tồn kho ghi nhận 155.000 tỷ đồng.

Theo ghi nhận, từ những tháng đầu năm, các dự án trọng điểm của Novaland tiếp tục được triển khai thi công sôi động với đông đảo công nhân và máy móc thi công ngày đêm tại các phân khu của cụm dự án Aqua City; phân kỳ The Tropicana, Habana Island (NovaWorld Ho Tram); phân khu Vip Ocean Villa, khách sạn Novotel Phan Thiết, Royal Mansions giai đoạn 1 (NovaWorld Phan Thiet).

Đồng thời, các tiện ích mới liên tục được đưa vào vận hành tại các dự án như: Nhà hàng – Café Casa Riverside, cụm 12 sân Pickleball tại Aqua City; cụm 19 sân Pickleball tại NovaSport Complex, Golf Academy, Casa Café tại NovaWorld Phan Thiet; tăng tốc thi công tại Submarine Beach Club, công viên Kid Zone tại NovaWorld Ho Tram.

Ở khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh, 2 dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện nước rút là Victoria Village (hướng đến bàn giao từ quý II/2026) và The Grand Manhattan (dự kiến bàn giao trong năm 2026).

Song song đó, Novaland hướng tới mục tiêu bàn giao 2.651 sản phẩm trong năm 2026. Công tác cấp và bàn giao sổ hồng cũng đã và đang được thúc đẩy tại các dự án ở TP. Hồ Chí Minh với kế hoạch cấp hơn 4.347 sổ hồng trong năm 2026. Dự án Aqua City cũng có kế hoạch bàn giao 752 sổ hồng cho khách hàng thuộc phân khu Sun Harbor 2 và Ever Green 1 bắt đầu từ tháng 6/2026.

Trong lĩnh vực tài chính, Novaland đã thiết lập mối quan hệ hợp tác toàn diện với LPBank nhằm gia tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn và đảm bảo nguồn lực tài chính cho hoạt động đầu tư, phát triển dự án trong giai đoạn mới.

Đồng thời, Tập đoàn đẩy mạnh chuyển đổi số với sự đồng hành của Tập đoàn FPT – đối tác chiến lược tư vấn và triển khai chuyển đổi số toàn diện cho Novaland và NovaGroup, tập trung vào nâng cao hiệu quả hoạt động vận hành, quản trị dữ liệu, nâng cao trải nghiệm khách hàng, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững./.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tập đoàn Novaland vừa được tổ chức thành công với nhiều nội dung quan trọng được thông qua. Kiên định mục tiêu phục hồi, Novaland nỗ lực giải quyết dứt điểm các tồn đọng để đạt được các mục tiêu trong năm 2026 đã đề ra.
