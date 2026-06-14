Ngày 14/6: Giá heo hơi giảm cục bộ ở một số địa phương tại miền Trung - Tây Nguyên

Giá heo hơi hôm nay một số địa phương điều chỉnh giảm. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng 14/6 cho thấy, giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay tiếp tục đi ngang tại tất cả các địa phương. Giá thu mua hiện phổ biến trong khoảng 67.000 - 68.000 đồng/kg. Trong đó, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức 68.000 đồng/kg, đồng thời cũng là mức giá cao nhất cả nước hiện nay.

Tại các địa phương còn lại như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, giá heo hơi duy trì ổn định ở mức 67.000 đồng/kg.

Nhìn chung, sau nhiều ngày liên tiếp không xuất hiện điều chỉnh mới, thị trường miền Bắc vẫn đang là khu vực có mặt bằng giá tốt nhất cả nước, cao hơn từ 4.000 - 6.000 đồng/kg so với miền Nam.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xuất hiện xu hướng giảm tại một số địa phương.

Theo đó, Quảng Trị giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 65.000 đồng/kg. Cùng mức điều chỉnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai cũng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua về còn 63.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại khu vực này hiện dao động từ 63.000 - 67.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục duy trì vị trí cao nhất khu vực với mức giá 67.000 đồng/kg. Quảng Trị giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg, trong khi Huế và Lâm Đồng giữ mức 64.000 đồng/kg.

Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa hiện cùng giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Việc nhiều địa phương giảm giá cho thấy áp lực nguồn cung tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên vẫn đang hiện hữu, trong bối cảnh sức tiêu thụ chưa có nhiều tín hiệu khởi sắc.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không biến động. Theo khảo sát, giá thu mua hiện dao động từ 62.000 - 64.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ đang duy trì mức 64.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long được thu mua ở mức 63.000 đồng/kg. Riêng Cà Mau tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất cả nước khi duy trì mức 62.000 đồng/kg./.