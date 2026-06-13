Tài chính

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng:

TP. Hồ Chí Minh cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực mới cho tăng trưởng 2 con số

Nguyễn Lạc - Trọng Tín

Nguyễn Lạc - Trọng Tín

12:44 | 13/06/2026
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng 2 con số là thách thức lớn đối với cả nước cũng như TP. Hồ Chí Minh. Thủ tướng yêu cầu thành phố tập trung nhận diện rõ các điểm nghẽn, chủ động đề xuất những cơ chế, chính sách cụ thể nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng trong thời gian tới.
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Thủ tướng phát động Phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số TP. Hồ Chí Minh đề xuất loạt cơ chế mới nhằm tạo động lực tăng trưởng

Nhận diện rõ các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh sáng 13/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ vừa tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và các địa phương trong 5 tháng đầu năm 2026, đặc biệt là các cực tăng trưởng quan trọng như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Theo Thủ tướng, mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả nước nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng là một bài toán rất thách thức, đòi hỏi phải có những giải pháp rất thực tế và quyết liệt hơn.

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh tập trung làm rõ những khó khăn, thách thức đang đặt ra; đồng thời chủ động đề xuất, kiến nghị cụ thể các cơ chế, chính sách cần Chính phủ và các bộ, ngành xem xét xử lý để tạo điều kiện, động lực và cơ hội cho thành phố thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

“Các đồng chí Bộ trưởng sẽ trao đổi, giải đáp ngay các kiến nghị của thành phố, đồng thời định hướng những vấn đề cần quan tâm trong lĩnh vực mình quản lý để chúng ta thống nhất được các nhóm nhiệm vụ cần triển khai” - Thủ tướng nhấn mạnh.

TP. Hồ Chí Minh phải tháo gỡ các điểm nghẽn để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, sáng 13/6. Ảnh: Lê Toàn.

Thủ tướng cho biết, vừa qua, Chính phủ đã có nghị quyết đánh giá rất kỹ những tồn tại, hạn chế và đề ra các nhóm nhiệm vụ cụ thể cho các cực tăng trưởng như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Chính phủ sẽ cùng địa phương đối diện trực diện với khó khăn, thống nhất cách làm và hành động để giải quyết nhanh nhất các đề xuất.

TP. Hồ Chí Minh cần tạo thêm dư địa tăng trưởng

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đánh giá cao nỗ lực của TP. Hồ Chí Minh trong những tháng đầu năm khi tăng trưởng quý I đạt 8,23%, cao hơn mức bình quân cả nước. Tuy nhiên, theo kịch bản tăng trưởng đã được xây dựng, nếu duy trì đà tăng như hiện nay, TP. Hồ Chí Minh sẽ khó đạt mục tiêu tăng trưởng 10,2% trong năm 2026.

Theo Bộ trưởng, TP. Hồ Chí Minh giữ vai trò đầu tàu kinh tế, đóng góp khoảng 23 - 25% GDP và 28 - 30% tổng thu ngân sách cả nước. Mỗi 1% tăng trưởng của TP. Hồ Chí Minh có thể đóng góp khoảng 0,23 - 0,24 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Vì vậy, Trung ương đặc biệt quan tâm đến kết quả phát triển của thành phố.

TP. Hồ Chí Minh hiện có hơn 340.000 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm khoảng 32% tổng số doanh nghiệp cả nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục hỗ trợ khu vực kinh tế ngoài nhà nước thông qua cải thiện mặt bằng sản xuất, thủ tục hành chính, tiếp cận vốn và nguồn nhân lực.

Phân tích về các chỉ tiêu tăng trưởng, Bộ trưởng chỉ rõ, tăng trưởng trong một số lĩnh vực của TP. Hồ Chí Minh còn thấp hơn kịch bản đề ra. Trong đó, khu vực dịch vụ - lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của thành phố - dự kiến tăng khoảng 8,6%, thấp hơn mục tiêu. Hoạt động bán buôn, bán lẻ tăng khoảng 7,6%, thấp hơn mức kỳ vọng; vận tải và kho bãi cũng chưa đạt kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu của TP. Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm dự kiến chỉ tăng khoảng 5,3%, thấp hơn nhiều so với mức tăng hơn 19% của cả nước.

Về ngân sách, đến ngày 10/6, thu ngân sách của TP. Hồ Chí Minh ước đạt khoảng 51,5% dự toán, thấp hơn mức bình quân cả nước là 54,7%. Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt khoảng 18% kế hoạch Thủ tướng giao, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Đặc biệt, các công trình trọng điểm có tỷ lệ giải ngân còn thấp, cần được tập trung tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ.

TP. Hồ Chí Minh cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực mới cho tăng trưởng 2 con số
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Lê Toàn

Bộ trưởng cũng lưu ý, khu vực kinh tế tư nhân của TP. Hồ Chí Minh dù chiếm tỷ trọng lớn, nhưng tăng trưởng vẫn chưa đạt kỳ vọng. Thành phố cần tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là về mặt bằng sản xuất, thủ tục hành chính, tiếp cận vốn và nguồn nhân lực; đồng thời phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công để kích thích đầu tư xã hội.

Bộ trưởng nhấn mạnh thêm, TP. Hồ Chí Minh cần quyết tâm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách khoảng 1 triệu tỷ đồng trong năm nay, bởi đây là nguồn lực quan trọng để đầu tư phát triển và tạo dư địa tăng trưởng cho giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, thành phố cần khai thác hiệu quả các lợi thế về thể chế, đất đai và nguồn nhân lực để tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, dẫn dắt tăng trưởng của cả nước.

Thủ tướng cho biết, Trung ương sẵn sàng ưu tiên bố trí nguồn lực cho các dự án trọng điểm của TP. Hồ Chí Minh, đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo nền tảng pháp lý thuận lợi cho sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả TP. Hồ Chí Minh đạt được trong những tháng đầu năm 2026, đặc biệt là sự đổi mới trong phương pháp lãnh đạo, điều hành; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và xử lý nhiều dự án tồn đọng kéo dài.

Thủ tướng cho rằng, những kết quả trên là nền tảng quan trọng để TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên, TP. Hồ Chí Minh cũng cần thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế như tăng trưởng quý I chưa đạt kịch bản đề ra, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, nhiều dự án tồn đọng chưa được xử lý dứt điểm, việc cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù và phát triển khoa học công nghệ chưa tạo được những đột phá rõ nét.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng yêu cầu TP. Hồ Chí Minh khẩn trương rà soát lại kịch bản tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng nhằm khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng nêu rõ, TP. Hồ Chí Minh cần tận dụng tối đa cơ hội từ quá trình xây dựng Luật Đô thị đặc biệt để đề xuất các cơ chế, chính sách mang tính đột phá về tài chính, đất đai, đầu tư, hạ tầng và phát triển nhà ở. Trong đó, cần ưu tiên nghiên cứu các chính sách phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai nhằm tạo dư địa tăng trưởng mới cho Thành phố./.

Nguyễn Lạc - Trọng Tín
Từ khóa:
tăng trưởng kinh tế TP. Hồ Chí Minh mục tiêu tăng trưởng hai con số bộ tài chính đầu tư công

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