Tài chính

Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia

Hà Phương

Hà Phương

10:09 | 12/06/2026
(TBTCO) - Tại Quyết định số 1039/QĐ-TTg ngày 11/6/2026, Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung dự toán ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương cho các bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, phòng chống ma túy đến năm 2030 và Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I từ năm 2025 - 2030.
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Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung dự toán ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 cho các bộ, cơ quan trung ương và UBND tỉnh, thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phòng, chống ma túy đến năm 2030 và CTMTQG về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I từ năm 2025 đến năm 2030 tại Phụ lục kèm theo.

Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia
Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 được giao bổ sung dự toán ngân sách trung ương. Ảnh: ĐT

Căn cứ dự toán ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 được giao bổ sung, các bộ, cơ quan trung ương và UBND tỉnh, thành phố thực hiện việc phân bổ, giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của CTMTQG phòng, chống ma túy đến năm 2030 và CTMTQG về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I từ năm 2025 đến năm 2030 cho các cơ quan, đơn vị, cấp trực thuộc bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG, các quy định có liên quan.

Quyết định số 1039/QĐ-TTg nêu rõ, ưu tiên bố trí vốn đầu tư công cho các nhiệm vụ, dự án đủ thủ tục đầu tư; sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, không trùng lặp với các chương trình, dự án khác hoặc trùng lặp nội dung sử dụng kinh phí thường xuyên và vốn đầu tư công trong cùng chương trình; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, đặc biệt là chi hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước theo đúng chủ trương tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và UBND tỉnh, thành phố báo cáo kết quả phân bổ ngân sách trung ương, bố trí ngân sách địa phương và kết quả giải ngân vốn đầu tư công, kinh phí thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026 của từng CTMTQG về Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 20 hằng tháng./.

Hà Phương
Từ khóa:
bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương chương trình mục tiêu quốc gia

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