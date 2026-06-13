Thủ tướng phát động Phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số

Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước với mục tiêu đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Theo Thủ tướng, để hiện thực hóa khát vọng đó, nền kinh tế cần duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030. Đây là nhiệm vụ rất lớn trong bối cảnh thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

“Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng 2 con số, chúng ta không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ, mà phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, tăng trưởng bền vững, nhân dân hạnh phúc” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Đây cũng chính là tinh thần, mục tiêu và khẩu hiệu của phong trào thi đua được phát động lần này. Thông qua phong trào, Chính phủ mong muốn khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo và trách nhiệm của toàn xã hội đối với mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Thủ tướng kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để tạo nên động lực phát triển mới.

Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên được Thủ tướng đặt ra là đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển. Các bộ, ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn”, “nút thắt” về thể chế; cắt giảm tối đa thủ tục hành chính; khơi thông các nguồn lực để thể chế thực sự trở thành nguồn lực phát triển, là đột phá chiến lược và lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu phát động phong trào thi đua. Ảnh: Lê Toàn

Cùng với đó, cần lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và kết quả phát triển làm thước đo đánh giá chất lượng công vụ. Thủ tướng yêu cầu kiên quyết xóa bỏ tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Một nội dung quan trọng khác được Thủ tướng nhấn mạnh là đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Theo Thủ tướng, đây phải được xem là động lực chính, là trụ cột quan trọng nhất và nền tảng chiến lược để nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng đề nghị mỗi bộ, ngành, địa phương hình thành các mô hình mới, trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghệ cao, chính quyền số, xã hội số và công dân số; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp phát triển.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua cũng tập trung vào việc phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng và logistics. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức các đợt thi đua cao điểm nhằm giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, qua đó khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động phong trào thi đua. Ảnh: Lê Toàn

Đối với bộ máy hành chính, Thủ tướng yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, hướng về cơ sở và phục vụ người dân tốt hơn, hiệu quả hơn. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân hơn, nghe dân nói, nói dân hiểu và làm dân tin.

Ngoài các mục tiêu phát triển kinh tế, Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý chặt chẽ ngân sách và các nguồn lực quốc gia; bảo đảm sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch từng đồng vốn ngân sách.

Đồng thời, cần tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phát triển hệ giá trị văn hóa; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; bảo đảm môi trường sinh thái và an sinh xã hội. Theo Thủ tướng, tăng trưởng kinh tế phải luôn đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

“Để thành quả của tăng trưởng chính là sự thụ hưởng thực chất và đời sống không ngừng được nâng cao của người dân” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Lý giải việc lựa chọn TP. Hồ Chí Minh để phát động phong trào, Thủ tướng cho biết, đây là trung tâm đổi mới sáng tạo, cực tăng trưởng năng động và đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước. Thông qua sự kiện này, Chính phủ mong muốn lan tỏa tinh thần thi đua tới các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và mọi người dân, cùng chung quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và địa phương nhanh chóng cụ thể hóa phong trào bằng các chương trình, kế hoạch sát với thực tiễn để thi đua không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà thực sự trở thành động lực hành động, tạo ra những kết quả cụ thể, thiết thực và hiệu quả.