Thời sự

Thủ tướng phát động Phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

[email protected]
09:53 | 13/06/2026
(TBTCO) - Sáng 13/6, tại TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát động Phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026 - 2030”. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đưa phong trào thi đua đi vào thực chất, trở thành động lực hành động nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn tới.
aa

Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước với mục tiêu đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Theo Thủ tướng, để hiện thực hóa khát vọng đó, nền kinh tế cần duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030. Đây là nhiệm vụ rất lớn trong bối cảnh thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

“Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng 2 con số, chúng ta không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ, mà phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, tăng trưởng bền vững, nhân dân hạnh phúc” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Đây cũng chính là tinh thần, mục tiêu và khẩu hiệu của phong trào thi đua được phát động lần này. Thông qua phong trào, Chính phủ mong muốn khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo và trách nhiệm của toàn xã hội đối với mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Thủ tướng kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để tạo nên động lực phát triển mới.

Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên được Thủ tướng đặt ra là đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển. Các bộ, ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn”, “nút thắt” về thể chế; cắt giảm tối đa thủ tục hành chính; khơi thông các nguồn lực để thể chế thực sự trở thành nguồn lực phát triển, là đột phá chiến lược và lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Thủ tướng phát động Phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu phát động phong trào thi đua. Ảnh: Lê Toàn

Cùng với đó, cần lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và kết quả phát triển làm thước đo đánh giá chất lượng công vụ. Thủ tướng yêu cầu kiên quyết xóa bỏ tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Một nội dung quan trọng khác được Thủ tướng nhấn mạnh là đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Theo Thủ tướng, đây phải được xem là động lực chính, là trụ cột quan trọng nhất và nền tảng chiến lược để nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng đề nghị mỗi bộ, ngành, địa phương hình thành các mô hình mới, trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghệ cao, chính quyền số, xã hội số và công dân số; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp phát triển.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua cũng tập trung vào việc phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng và logistics. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức các đợt thi đua cao điểm nhằm giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, qua đó khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng phát động Phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động phong trào thi đua. Ảnh: Lê Toàn

Đối với bộ máy hành chính, Thủ tướng yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, hướng về cơ sở và phục vụ người dân tốt hơn, hiệu quả hơn. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân hơn, nghe dân nói, nói dân hiểu và làm dân tin.

Ngoài các mục tiêu phát triển kinh tế, Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý chặt chẽ ngân sách và các nguồn lực quốc gia; bảo đảm sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch từng đồng vốn ngân sách.

Đồng thời, cần tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phát triển hệ giá trị văn hóa; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; bảo đảm môi trường sinh thái và an sinh xã hội. Theo Thủ tướng, tăng trưởng kinh tế phải luôn đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

“Để thành quả của tăng trưởng chính là sự thụ hưởng thực chất và đời sống không ngừng được nâng cao của người dân” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Lý giải việc lựa chọn TP. Hồ Chí Minh để phát động phong trào, Thủ tướng cho biết, đây là trung tâm đổi mới sáng tạo, cực tăng trưởng năng động và đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước. Thông qua sự kiện này, Chính phủ mong muốn lan tỏa tinh thần thi đua tới các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và mọi người dân, cùng chung quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và địa phương nhanh chóng cụ thể hóa phong trào bằng các chương trình, kế hoạch sát với thực tiễn để thi đua không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà thực sự trở thành động lực hành động, tạo ra những kết quả cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Với tinh thần “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương nhanh chóng cụ thể hóa phong trào bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể, sát thực tiễn để thi đua không chỉ là phong trào, mà phải trở thành động lực hành động. Theo Thủ tướng, bài học của sự thành công là luôn gắn thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị, có mục tiêu cụ thể, rõ ràng, kết quả thực chất và hiệu quả.
Lạc Nguyên
Từ khóa:
tăng trưởng 2 con số phong trào thi đua Thủ tướng Lê Minh Hưng Phát triển kinh tế giai đoạn 2026-2030 tăng trưởng kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Bài liên quan

TP. Hồ Chí Minh đề xuất loạt cơ chế mới nhằm tạo động lực tăng trưởng

TP. Hồ Chí Minh đề xuất loạt cơ chế mới nhằm tạo động lực tăng trưởng

Phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

Phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão

Dành cho bạn

Không tiếp tay cho các hành vi gian lận thuế

Không tiếp tay cho các hành vi gian lận thuế

Thuế tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh quản lý thuế theo hướng số hóa

Thuế tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh quản lý thuế theo hướng số hóa

Ngày 13/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 13/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (13/6): Tỷ giá trung tâm tăng 5 tuần liên tiếp, chờ loạt ngân hàng trung ương họp lãi suất tuần tới

Tỷ giá USD hôm nay (13/6): Tỷ giá trung tâm tăng 5 tuần liên tiếp, chờ loạt ngân hàng trung ương họp lãi suất tuần tới

Chính sách hoàn thuế - chìa khóa “hút” đoàn phim quốc tế đến Việt Nam

Chính sách hoàn thuế - chìa khóa “hút” đoàn phim quốc tế đến Việt Nam

Đẩy nhanh tiến độ nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia năm 2026

Đẩy nhanh tiến độ nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia năm 2026

Đọc thêm

Việt Nam khẳng định vai trò kết nối và dẫn dắt trong ASEAN

Việt Nam khẳng định vai trò kết nối và dẫn dắt trong ASEAN

(TBTCO) - Thành công của Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 để lại nhiều ấn tượng với bạn bè quốc tế, khẳng định vai trò dẫn dắt và kết nối của Việt Nam trong ASEAN.
Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại

(TBTCO) - Sáng 11/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng. Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 5 định hướng lớn của công tác đối ngoại

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 5 định hướng lớn của công tác đối ngoại

(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, đối ngoại của Việt Nam thể hiện sự đổi mới tư duy, thể hiện rõ bởi các luận điểm lớn mang tính định hình tư tưởng; đồng thời nêu rõ 5 định hướng lớn của công tác đối ngoại trong thời gian tới.
Khẳng định vai trò dẫn dắt và kết nối của Việt Nam trong ASEAN

Khẳng định vai trò dẫn dắt và kết nối của Việt Nam trong ASEAN

(TBTCO) - Sau hai ngày làm việc sôi nổi, chiều ngày 10/6, Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 (AFF 2026) đã kết thúc tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng với bạn bè quốc tế, khẳng định vai trò dẫn dắt và kết nối của Việt Nam trong ASEAN.
Định hình mô hình phát triển mới cho ASEAN

Định hình mô hình phát triển mới cho ASEAN

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu phân mảnh, cạnh tranh chiến lược gia tăng và công nghệ thay đổi nhanh chóng, ASEAN đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển để nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Timor-Leste hội nhập hiệu quả vào ASEAN

Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Timor-Leste hội nhập hiệu quả vào ASEAN

(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Timor-Leste hội nhập và tham gia đầy đủ, hiệu quả vào các cơ chế, chương trình hợp tác của ASEAN.
ASEAN tìm lời giải cho bài toán an ninh năng lượng trong bối cảnh mới

ASEAN tìm lời giải cho bài toán an ninh năng lượng trong bối cảnh mới

Tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, các chuyên gia và nhà hoạch định chính sách cho rằng, ASEAN cần đẩy mạnh liên kết khu vực, đa dạng hóa nguồn cung và thúc đẩy chuyển đổi xanh nhằm tăng cường an ninh năng lượng trong bối cảnh mới.
ASEAN hướng tới vai trò kiến tạo các xu thế toàn cầu

ASEAN hướng tới vai trò kiến tạo các xu thế toàn cầu

(TBTCO) - Lãnh đạo các nước thành viên ASEAN khẳng định tăng cường đoàn kết, tự cường và đổi mới sáng tạo để ASEAN không chỉ thích ứng với các biến động toàn cầu mà còn tham gia định hình các xu thế phát triển mới, hướng tới hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

TP. Hồ Chí Minh đề xuất loạt cơ chế mới nhằm tạo động lực tăng trưởng

TP. Hồ Chí Minh đề xuất loạt cơ chế mới nhằm tạo động lực tăng trưởng

Không tiếp tay cho các hành vi gian lận thuế

Không tiếp tay cho các hành vi gian lận thuế

Thuế tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh quản lý thuế theo hướng số hóa

Thuế tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh quản lý thuế theo hướng số hóa

Ngày 13/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 13/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (13/6): Tỷ giá trung tâm tăng 5 tuần liên tiếp, chờ loạt ngân hàng trung ương họp lãi suất tuần tới

Tỷ giá USD hôm nay (13/6): Tỷ giá trung tâm tăng 5 tuần liên tiếp, chờ loạt ngân hàng trung ương họp lãi suất tuần tới

Thủ tướng phát động Phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số

Thủ tướng phát động Phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số

Chính sách hoàn thuế - chìa khóa “hút” đoàn phim quốc tế đến Việt Nam

Chính sách hoàn thuế - chìa khóa “hút” đoàn phim quốc tế đến Việt Nam

Đẩy nhanh tiến độ nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia năm 2026

Đẩy nhanh tiến độ nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia năm 2026

Ngày 13/6: Giá cao su thế giới đồng loạt đảo chiều tăng

Ngày 13/6: Giá cao su thế giới đồng loạt đảo chiều tăng

Ngày 13/6: Giá gạo thơm xuất khẩu giảm, trong nước ổn định

Ngày 13/6: Giá gạo thơm xuất khẩu giảm, trong nước ổn định

Giá vàng hôm nay ngày 11/6: Giá vàng tiếp tục lao dốc hàng triệu đồng, về sát mốc 130 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 11/6: Giá vàng tiếp tục lao dốc hàng triệu đồng, về sát mốc 130 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng trong nước và thế giới bất ngờ tăng lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng trong nước và thế giới bất ngờ tăng lại

Tỷ giá USD hôm nay (11/6): USD ngân hàng bán ra kịch trần, dự báo Fed tăng lãi suất khi lạm phát Mỹ cao nhất 3 năm

Tỷ giá USD hôm nay (11/6): USD ngân hàng bán ra kịch trần, dự báo Fed tăng lãi suất khi lạm phát Mỹ cao nhất 3 năm

Giá vàng hôm nay ngày 13/6: Giá vàng bật tăng "phi mã", tới 9,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 13/6: Giá vàng bật tăng "phi mã", tới 9,5 triệu đồng/lượng

Đối phó chia nhỏ hóa đơn để thanh toán không dùng tiền mặt, doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế

Đối phó chia nhỏ hóa đơn để thanh toán không dùng tiền mặt, doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế

Từ vùng đỉnh 190 triệu đồng/lượng, vì sao giá vàng rơi dốc?

Từ vùng đỉnh 190 triệu đồng/lượng, vì sao giá vàng rơi dốc?

Sau nhịp điều chỉnh sâu, giá vàng còn nhiều động lực lấy lại mốc 5.000 USD/ounce

Sau nhịp điều chỉnh sâu, giá vàng còn nhiều động lực lấy lại mốc 5.000 USD/ounce

Ngày 11/6: Giá tiêu tăng, cà phê quay đầu giảm mạnh

Ngày 11/6: Giá tiêu tăng, cà phê quay đầu giảm mạnh

Ngày 12/6: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/6: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 13/6: Giá cà phê tăng vọt, hồ tiêu giữ vững vùng 140.000 đồng/kg

Ngày 13/6: Giá cà phê tăng vọt, hồ tiêu giữ vững vùng 140.000 đồng/kg