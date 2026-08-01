Thời sự

Xác định ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm

08:40 | 01/08/2026
(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chủ động thúc đẩy ngoại giao kinh tế, kết nối đầu tư, công nghệ và nguồn lực tri thức, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao và chuyển đổi mô hình phát triển.
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Chiều ngày 31/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các Đại sứ, Trưởng Cơ quan Đại diện Việt Nam tại nước ngoài trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33.

Xác định ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các Đại sứ, Trưởng Cơ quan Đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Ảnh: TTXVN

Báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tình hình triển khai công tác đối ngoại tại địa bàn, các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện cho biết, các Cơ quan đại diện luôn quán triệt đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, quyết tâm phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao trước các chuyển động nhanh chóng, phức tạp của môi trường quốc tế.

Các Đại sứ bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã luôn quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, sát sao đối với công tác đối ngoại, đặc biệt là các hoạt động ngoại giao cấp cao, ngoại giao nguyên thủ, trực tiếp làm Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục bám sát địa bàn, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác vơi các đối tác, góp phần thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của đất nước, trong đó có mục tiêu tăng trưởng hai con số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi mô hình phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: năm đầu triển khai toàn diện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đất nước đang tăng tốc hoàn thiện thể chế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Do đó, chủ đề Hội nghị Ngoại giao lần này “phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” có thể được coi như là một mệnh lệnh công tác. Hội nghị sẽ là dịp để quán triệt sâu sắc hơn hệ thống các Nghị quyết của Đảng về xây dựng, phát triển và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới, từ đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức cũng như phương hướng hành động.

Đánh giá về tình hình hiện nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định, Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức, nhưng đồng thời cũng là cơ hội nếu biết chủ động nắm bắt. Mạng lưới đối tác chiến lược toàn diện và đối tác chiến lược của Việt Nam rộng nhất từ trước đến nay, bao phủ hầu hết các trung tâm lớn, tham gia phần lớn các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Do đó, vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để chuyển hóa quan hệ thành nguồn lực phát triển thực chất.

Xác định ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện xác định ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có vai trò là đại diện toàn diện của quốc gia, không chỉ của ngành ngoại giao. Các Trưởng Cơ quan đại diện cần đẩy mạnh nghiên cứu chiến lược, nắm rõ tình hình; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm trong khuôn khổ đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện xác định ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm. Trong đó, cần nghiêm túc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, đặc biệt các Nghị quyết chuyên đề như Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời, coi trọng công tác dự báo, cảnh báo sớm về các rào cản thương mại, biện pháp phòng vệ, tiêu chuẩn xanh, quy tắc xuất xứ và kiểm soát xuất khẩu công nghệ.

Các cơ quan đại diện phải coi trọng công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân, coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực quan trọng về trí tuệ, vốn, công nghệ.

Các Trưởng Cơ quan đại diện có nhiệm vụ kết nối đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân người Việt với các chương trình phát triển trong nước; xây dựng mạng lưới chuyên gia người Việt trong các ngành công nghệ then chốt. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước trong công tác bảo hộ công dân, chủ động cảnh báo sớm để phòng ngừa từ gốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ cán bộ, bảo vệ trụ sở cơ quan đại diện. Trong đó coi trọng công tác chính trị tư tưởng, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo các Nghị quyết, quy định mới của Đảng.

Chia sẻ những khó khăn của các cán bộ công tác ở nước ngoài khi phải xa nhà, xa gia đình, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, sự tận tụy và hy sinh thầm lặng của các Trưởng Cơ quan đại diện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết đã giao các cơ quan liên quan rà soát chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện, nhất là ở địa bàn khó khăn, kế hoạch nâng cấp trụ sở và bảo đảm an ninh, an toàn, đảm bảo điều kiện công tác cho cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các Trưởng Cơ quan đại diện sau Hội nghị Ngoại giao lần này sẽ trở lại địa bàn với một tâm thế mới: chủ động hơn, quyết liệt hơn, gắn bó thực chất hơn với nhu cầu phát triển của đất nước và xác định rõ phía sau mình là một quốc gia đang chuyển mình, mỗi việc làm được ở nước ngoài đều quy đổi thành cơ hội cho người dân trong nước.

Thay mặt đoàn Bộ Ngoại giao và các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, toàn ngành Ngoại giao nhận thức sâu sắc rằng những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vừa là sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, Nhà nước, vừa là những định hướng chiến lược, yêu cầu chính trị đối với toàn ngành đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Toàn ngành Ngoại giao cam kết sẽ nỗ lực cao nhất để đưa những chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành những kết quả cụ thể, thiết thực, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới./.

Theo BNG
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