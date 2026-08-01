Thị trường

Ngày 1/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động mạnh

06:22 | 01/08/2026
Giá lúa tươi hôm nay (1/8) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động mạnh. Theo đó, giá lúa tươi OM 5451 tăng 500 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 tăng 300 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 và OM 18 tăng 100 đồng/kg.
aa
Ngày 1/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động mạnh
Giá lúa tươi OM 5451 hôm nay tăng 500 đồng/kg. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi IR 50404 hôm nay tăng 300 đồng/kg dao động ở mức 5.400 - 6.500 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.000 - 7.100 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) tăng 500 đồng/kg dao động mốc 5.400 - 6.900 đồng/kg; lúa tươi OM 18 tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.200 - 7.100 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giá lúa tăng, giao dịch lúa mới chững lại, nông dân có xu hướng chào lên tiếp. Tại An Giang, nông dân neo giá cao, giao dịch lúa Hè Thu ít, giá lúa biến động. Tại Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh, nông dân neo giá cao, giao dịch mua bán mới chậm, giá lúa có xu hướng tăng.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 9.700 - 9.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.800 - 9.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.850 - 8.700 đồng/kg. Hiện tấm thơm dao động ở mức 8.550 - 8.700 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.850 - 8.000 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo ổn định. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 20.500 đồng/kg; gạo Đài thơm dao động 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 2 2.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 14.000 - 18.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp duy trì ổn định so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đứng giá so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 455 - 459 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 359 - 363 USD/tấn; gạo Jasmine được chào bán ở mức 546 - 550 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan, dao động 455 - 459 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 382 - 386 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động ở mức 363 - 367 USD/tấn, còn gạo 100% tấm dao động 290 - 294 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
lúa tươi giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

Bài liên quan

Ngày 31/7: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tiếp đà tăng

Ngày 31/7: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tiếp đà tăng

Ngày 30/7: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, lúa ổn định

Ngày 30/7: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, lúa ổn định

Ngày 29/7: Giá gạo xuất khẩu tăng, trong nước chưa có biến động mới

Ngày 29/7: Giá gạo xuất khẩu tăng, trong nước chưa có biến động mới

Dành cho bạn

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh Thái Bình và Nghệ An của Ngân hàng MBV

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh Thái Bình và Nghệ An của Ngân hàng MBV

Hà Nội đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 22% GRDP, kêu gọi doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số

Hà Nội đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 22% GRDP, kêu gọi doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số

Khối ngoại chi hơn 270 tỷ đồng gom cổ phiếu Vietcombank sau kết quả kinh doanh bứt tốc

Khối ngoại chi hơn 270 tỷ đồng gom cổ phiếu Vietcombank sau kết quả kinh doanh bứt tốc

Trao quyền để doanh nghiệp nhà nước thực sự dẫn dắt tăng trưởng

Trao quyền để doanh nghiệp nhà nước thực sự dẫn dắt tăng trưởng

Chứng khoán ngày 31/7: VN-Index điều chỉnh sau 3 phiên hồi phục

Chứng khoán ngày 31/7: VN-Index điều chỉnh sau 3 phiên hồi phục

Kim ngạch nhập khẩu qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng 22%, xuất khẩu gặp khó

Kim ngạch nhập khẩu qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng 22%, xuất khẩu gặp khó

Đọc thêm

Giá vật liệu xây dựng tăng, ảnh hưởng tiến độ đầu tư công

Giá vật liệu xây dựng tăng, ảnh hưởng tiến độ đầu tư công

(TBTCO) - Giá vật liệu xây dựng tiếp tục tăng trong quý II/2026, tạo thêm sức ép lên chi phí xây dựng khi nhu cầu từ thị trường và đầu tư công đồng loạt tăng mạnh. Trước thực trạng này, cơ quan quản lý cần có giải pháp quyết liệt để bình ổn giá vật liệu xây dựng.
Kỳ vọng khơi thông các tuyến hàng hải gây sức ép giảm giá dầu

Kỳ vọng khơi thông các tuyến hàng hải gây sức ép giảm giá dầu

(TBTCO) - Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm mạnh, dầu WTI về dưới 83 USD/thùng, dầu Brent ở mức 85,98 USD/thùng. Diễn biến này được thúc đẩy bởi kỳ vọng các tuyến hàng hải chiến lược có thể sớm được khơi thông.
Ngày 31/7: Giá bạc trong nước và thế giới diễn biến trái chiều

Ngày 31/7: Giá bạc trong nước và thế giới diễn biến trái chiều

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (31/7) diễn biến trái chiều. Trong khi các thương hiệu bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tiếp đà tăng. Ngược lại, giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế lại đảo chiều giảm 0,48% so với hôm qua.
Ngày 31/7: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 31/7: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê hôm nay (31/7) quay đầu giảm mạnh sau chuỗi ba phiên tăng liên tiếp trước đó. Mức điều chỉnh phổ biến từ 1.700 - 1.800 đồng/kg, đưa giá thu mua về khoảng 96.000 - 96.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu duy trì trong khoảng 139.000 - 142.000 đồng/kg.
Ngày 31/7: Giá heo hơi chưa thoát khỏi xu hướng giảm

Ngày 31/7: Giá heo hơi chưa thoát khỏi xu hướng giảm

Giá heo hơi hôm nay (31/7) tiếp tục giảm tại nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Trong khi đó, miền Nam tạm thời chững lại sau chuỗi phiên lao dốc liên tiếp.
Ngày 31/7: Giá cao su thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm

Ngày 31/7: Giá cao su thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm

Giá cao su thế giới hôm nay (31/7) tiếp tục chịu áp lực giảm trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á do nguồn cung nguyên liệu tại Thái Lan cải thiện và giá cao su tổng hợp suy yếu gây sức ép lên thị trường. Trái ngược với diễn biến trên thị trường thế giới, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp trong nước vẫn duy trì ổn định.
Ấn Độ chính thức mở cửa thị trường cho sầu riêng tươi Việt Nam

Ấn Độ chính thức mở cửa thị trường cho sầu riêng tươi Việt Nam

(TBTCO) - Chính phủ Ấn Độ đã chính thức cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi của Việt Nam để tiêu dùng, mở thêm thị trường xuất khẩu cho ngành hàng sầu riêng. Theo quy định mới, Việt Nam được bổ sung vào danh sách các quốc gia được phép xuất khẩu mặt hàng này mà không phải đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật bổ sung hay điều kiện nhập khẩu đặc biệt.
Quảng Ninh hoàn thành tổng điều tra kinh tế năm 2026

Quảng Ninh hoàn thành tổng điều tra kinh tế năm 2026

(TBTCO) - Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2026 cho thấy khu vực doanh nghiệp tại Quảng Ninh tiếp tục mở rộng cả về số lượng và quy mô lao động.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 1/8: Giá heo diễn biến trái chiều giữa các khu vực

Ngày 1/8: Giá heo diễn biến trái chiều giữa các khu vực

Ngày 1/8: Giá cao su diễn biến phân hóa trên các sàn giao dịch lớn châu Á

Ngày 1/8: Giá cao su diễn biến phân hóa trên các sàn giao dịch lớn châu Á

Ngày 1/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động mạnh

Ngày 1/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động mạnh

Hải quan Việt Nam - Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác ngăn chặn buôn lậu thuốc lá

Hải quan Việt Nam - Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác ngăn chặn buôn lậu thuốc lá

Đà Nẵng rộng mở dư địa thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới

Đà Nẵng rộng mở dư địa thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới

Sẽ tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways vì nợ thuế

Sẽ tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways vì nợ thuế

Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Hoàn thiện chế tài xử phạt để bảo đảm kỷ cương thị trường tài sản mã hóa

Hoàn thiện chế tài xử phạt để bảo đảm kỷ cương thị trường tài sản mã hóa

Chứng khoán phái sinh ngày 31/7: Thanh khoản hạ nhiệt, sắc đỏ trở lại trên thị trường

Chứng khoán phái sinh ngày 31/7: Thanh khoản hạ nhiệt, sắc đỏ trở lại trên thị trường

Tỷ giá USD hôm nay (29/7): Tỷ giá trung tâm neo ở đỉnh lịch sử, thị trường chờ tín hiệu từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (29/7): Tỷ giá trung tâm neo ở đỉnh lịch sử, thị trường chờ tín hiệu từ Fed

Ngày 29/7: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 29/7: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (30/7): Tỷ giá trung tâm lập vùng cao 25.320 đồng, thị trường vẫn đặt cược Fed tăng lãi suất vào cuối năm

Tỷ giá USD hôm nay (30/7): Tỷ giá trung tâm lập vùng cao 25.320 đồng, thị trường vẫn đặt cược Fed tăng lãi suất vào cuối năm

Nghị quyết số 21: Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất

Nghị quyết số 21: Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất

Tỷ giá USD hôm nay (31/7): Tỷ giá trái chiều, dõi theo quyết định lãi suất và khả năng can thiệp đồng Yên

Tỷ giá USD hôm nay (31/7): Tỷ giá trái chiều, dõi theo quyết định lãi suất và khả năng can thiệp đồng Yên

Fed giữ nguyên lãi suất 3,5% - 3,75% lần thứ 5 liên tiếp, ba phiếu phản đối phát tín hiệu "diều hâu"

Fed giữ nguyên lãi suất 3,5% - 3,75% lần thứ 5 liên tiếp, ba phiếu phản đối phát tín hiệu "diều hâu"

Giá vàng hôm nay ngày 31/7: Vàng thế giới vượt mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 31/7: Vàng thế giới vượt mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt tăng

Ngày 30/7: Giá cà phê tiếp tục bứt phá, hồ tiêu tăng mạnh

Ngày 30/7: Giá cà phê tiếp tục bứt phá, hồ tiêu tăng mạnh

Giải ngân vốn đầu tư công tăng tốc trở lại sau 2 tuần giảm liên tiếp

Giải ngân vốn đầu tư công tăng tốc trở lại sau 2 tuần giảm liên tiếp