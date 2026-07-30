Thị trường

Ấn Độ chính thức mở cửa thị trường cho sầu riêng tươi Việt Nam

Khánh Linh

Khánh Linh

[email protected]
20:28 | 30/07/2026
(TBTCO) - Chính phủ Ấn Độ đã chính thức cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi của Việt Nam để tiêu dùng, mở thêm thị trường xuất khẩu cho ngành hàng sầu riêng. Theo quy định mới, Việt Nam được bổ sung vào danh sách các quốc gia được phép xuất khẩu mặt hàng này mà không phải đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật bổ sung hay điều kiện nhập khẩu đặc biệt.
aa
Siết chặt kiểm tra an toàn thực phẩm cho sầu riêng tươi xuất khẩu Khẩn trương tháo nút thắt kiểm nghiệm cho sầu riêng xuất khẩu

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa cho biết, theo thông báo của Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Chính phủ Ấn Độ đã ban hành Lệnh Kiểm dịch thực vật (Quy định nhập khẩu vào Ấn Độ) sửa đổi lần thứ 5 năm 2026, theo Thông báo số S.O. 3828(E) ngày 9/7/2026. Lệnh được đăng trên Công báo Ấn Độ ngày 13/7/2026 và có hiệu lực kể từ ngày công bố.

Theo quy định mới, Ấn Độ bổ sung Việt Nam vào danh sách các quốc gia được phép xuất khẩu quả sầu riêng tươi, tên khoa học Durio zibethinus, dùng để tiêu dùng vào thị trường này. Đáng chú ý, phía Ấn Độ không yêu cầu khai báo kiểm dịch thực vật bổ sung trên Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và không quy định điều kiện nhập khẩu đặc biệt đối với mặt hàng này.

Việc Ấn Độ chính thức mở cửa thị trường đối với sầu riêng Việt Nam là kết quả của quá trình trao đổi, phối hợp kỹ thuật giữa Cơ quan bảo vệ thực vật quốc gia hai nước, đồng thời thể hiện sự phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác nông nghiệp và thương mại Việt Nam - Ấn Độ.

Ấn Độ chính thức mở cửa thị trường cho sầu riêng tươi Việt Nam
Ấn Độ chính thức mở cửa thị trường cho sầu riêng tươi Việt Nam. Ảnh minh họa

Ấn Độ là thị trường có quy mô dân số lớn, tầng lớp trung lưu và nhu cầu đối với các sản phẩm nông sản, thực phẩm nhập khẩu có chất lượng ngày càng tăng. Việc tiếp cận thị trường này tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống, đồng thời nâng cao giá trị và vị thế của sầu riêng Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, đây là thị trường mới đối với sầu riêng Việt Nam. Trong giai đoạn đầu, khả năng tiêu thụ dự kiến tập trung chủ yếu tại các đô thị lớn, hệ thống bán lẻ cao cấp, cửa hàng trái cây nhập khẩu, nhà hàng, khách sạn và các kênh thương mại điện tử. Doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ thị hiếu, sức mua, quy cách sản phẩm, phương thức vận chuyển và hệ thống phân phối để xây dựng kế hoạch tiếp cận thị trường phù hợp.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng của Ấn Độ, các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương, cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ, địa phương và hiệp hội ngành hàng để hướng dẫn doanh nghiệp triển khai xuất khẩu; đồng thời kịp thời trao đổi, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Việc mở cửa thị trường Ấn Độ đối với sầu riêng tươi Việt Nam là tín hiệu tích cực, nhưng hiệu quả lâu dài sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì chất lượng, tuân thủ quy định, xây dựng uy tín sản phẩm và phát triển nhu cầu tiêu dùng thực chất. Đây không chỉ là cơ hội mở rộng thị trường, mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục chuyên nghiệp hóa chuỗi sản xuất, đóng gói, bảo quản và xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam./.

Khánh Linh
Từ khóa:
ấn độ mở cửa thị trường sầu riêng

Bài liên quan

Green SM ra mắt dịch vụ taxi thuần điện Green SM Limo tại Ấn Độ

Green SM ra mắt dịch vụ taxi thuần điện Green SM Limo tại Ấn Độ

Vinachem mở rộng kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác tại Ấn Độ và Sri Lanka

Vinachem mở rộng kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác tại Ấn Độ và Sri Lanka

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp lãnh đạo Công ty Tata Consumer Products

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp lãnh đạo Công ty Tata Consumer Products

Dành cho bạn

Tìm giải pháp tài chính cho bảo trợ xã hội ứng phó với các cú sốc tại Việt Nam

Tìm giải pháp tài chính cho bảo trợ xã hội ứng phó với các cú sốc tại Việt Nam

Ra mắt ứng dụng eTax Mobile phiên bản mới gia tăng tiện ích cho người nộp thuế

Ra mắt ứng dụng eTax Mobile phiên bản mới gia tăng tiện ích cho người nộp thuế

Bộ Tài chính: Tăng dư địa bình ổn giá xăng dầu và vật tư nông nghiệp

Bộ Tài chính: Tăng dư địa bình ổn giá xăng dầu và vật tư nông nghiệp

Eximbank: Tối ưu hiệu quả hoạt động, tăng cường trích lập dự phòng

Eximbank: Tối ưu hiệu quả hoạt động, tăng cường trích lập dự phòng

Quảng Ninh hoàn thành tổng điều tra kinh tế năm 2026

Quảng Ninh hoàn thành tổng điều tra kinh tế năm 2026

Ngân hàng Thế giới đánh giá cao sự chuẩn bị của Gia Lai trong phối hợp triển khai dự án

Ngân hàng Thế giới đánh giá cao sự chuẩn bị của Gia Lai trong phối hợp triển khai dự án

Đọc thêm

Giá dầu đảo chiều trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang

Giá dầu đảo chiều trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang

(TBTCO) - Thị trường năng lượng thế giới một lần nữa nóng lên, khi hàng loạt diễn biến mới tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu trong thời gian tới.
Ngày 30/7: Giá bạc diễn biến tích cực

Ngày 30/7: Giá bạc diễn biến tích cực

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (30/7) diễn biến tích cực khi đồng loạt tăng. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn duy trì tâm lý thận trọng trước quyết định lãi suất và thông điệp chính sách mới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, yếu tố được đánh giá sẽ quyết định xu hướng của kim loại quý này trong ngắn hạn.
Ngày 30/7: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều

Ngày 30/7: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay (30/7) diễn biến trái chiều khi sàn OSE tiếp tục tăng, trong khi sàn SHFE và SGX suy yếu. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn như Mang Yang, Bà Rịa và Bình Long, Phú Riềng vẫn duy trì ổn định.
Ngày 30/7: Giá heo hơi chưa có dấu hiệu phục hồi

Ngày 30/7: Giá heo hơi chưa có dấu hiệu phục hồi

Giá heo hơi hôm nay (30/7) tiếp tục giảm tại nhiều địa phương trên cả nước, dao động từ 60.000 - 65.000 đồng/kg và chưa có dấu hiệu phục hồi.
Ngày 30/7: Giá cà phê tiếp tục bứt phá, hồ tiêu tăng mạnh

Ngày 30/7: Giá cà phê tiếp tục bứt phá, hồ tiêu tăng mạnh

Giá cà phê hôm nay (30/7) tiếp tục bứt phá tại cả thị trường trong nước và thế giới. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 97.800 - 98.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu cũng nối dài đà tăng sau phiên giao dịch trước. Mức điều chỉnh phổ biến từ 500 - 1.000 đồng/kg.
Ngày 30/7: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, lúa ổn định

Ngày 30/7: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, lúa ổn định

Giá gạo nguyên liệu hôm nay (30/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng từ 100 - 150 đồng/kg ở một số chủng loại. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR 504 tăng 150 đồng/kg, lên mức 9.650 - 9.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu CL 555 tăng 100 đồng/kg, dao động từ 9.800 - 9.900 đồng/kg. Trong khi đó, giá lúa ổn định, giao dịch mua bán chậm.
PV GAS thúc đẩy hợp tác chiến lược, kiến tạo hạ tầng năng lượng và hạ tầng số tại Hà Tĩnh

PV GAS thúc đẩy hợp tác chiến lược, kiến tạo hạ tầng năng lượng và hạ tầng số tại Hà Tĩnh

(TBTCO) - Chiều ngày 28/7/2026, tại Hà Tĩnh, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - đơn vị chủ lực của Petrovietnam - đã ký kết loạt thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác trong và ngoài nước, tạo nền tảng triển khai Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng tại Khu kinh tế Vũng Áng theo định hướng tích hợp hạ tầng năng lượng và hạ tầng số.
Nhận diện thách thức đối với xuất khẩu sau lệnh áp thuế mới của Hoa Kỳ

Nhận diện thách thức đối với xuất khẩu sau lệnh áp thuế mới của Hoa Kỳ

(TBTCO) - Việc Hoa Kỳ áp dụng thuế bổ sung theo Mục 301 đối với hàng hóa Việt Nam đặt ra nhiều thách thức cho hoạt động xuất khẩu trong nửa cuối năm 2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ấn Độ chính thức mở cửa thị trường cho sầu riêng tươi Việt Nam

Ấn Độ chính thức mở cửa thị trường cho sầu riêng tươi Việt Nam

Nguồn thu ngoài lãi bứt tốc, OCB lãi trước thuế gần 2.500 tỷ đồng sau 6 tháng

Nguồn thu ngoài lãi bứt tốc, OCB lãi trước thuế gần 2.500 tỷ đồng sau 6 tháng

Hải Phòng mở không gian tăng trưởng mới, đón khoảng 3,2 tỷ USD vốn đầu tư

Hải Phòng mở không gian tăng trưởng mới, đón khoảng 3,2 tỷ USD vốn đầu tư

Chứng khoán phái sinh ngày 30/7: VN30 bứt phá hơn 2%, hợp đồng tương lai vẫn chưa lấy lại sự hưng phấn

Chứng khoán phái sinh ngày 30/7: VN30 bứt phá hơn 2%, hợp đồng tương lai vẫn chưa lấy lại sự hưng phấn

Khối ngoại đảo chiều mua ròng, mạnh tay giải ngân vào cổ phiếu Vingroup, Vinamilk

Khối ngoại đảo chiều mua ròng, mạnh tay giải ngân vào cổ phiếu Vingroup, Vinamilk

Hanoi Re - Dấu ấn thành công từ quyết định tái cấu trúc chiến lược của PVI

Hanoi Re - Dấu ấn thành công từ quyết định tái cấu trúc chiến lược của PVI

Chứng khoán ngày 30/7: Dòng tiền lan tỏa, nhiều mã "quật khởi", VN-Index tăng bứt phá

Chứng khoán ngày 30/7: Dòng tiền lan tỏa, nhiều mã "quật khởi", VN-Index tăng bứt phá

Thuế tỉnh Phú Thọ tập huấn chính sách thuế mới cho gần 1.000 người nộp thuế

Thuế tỉnh Phú Thọ tập huấn chính sách thuế mới cho gần 1.000 người nộp thuế

Đạm Cà Mau lãi hơn 1.850 tỷ đồng sau 6 tháng

Đạm Cà Mau lãi hơn 1.850 tỷ đồng sau 6 tháng

Giá vàng hôm nay ngày 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng giá

Giá vàng hôm nay ngày 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng giá

Tỷ giá USD hôm nay (28/7): Tỷ giá trung tâm vượt đỉnh lịch sử, DXY duy trì vùng cao trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (28/7): Tỷ giá trung tâm vượt đỉnh lịch sử, DXY duy trì vùng cao trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (29/7): Tỷ giá trung tâm neo ở đỉnh lịch sử, thị trường chờ tín hiệu từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (29/7): Tỷ giá trung tâm neo ở đỉnh lịch sử, thị trường chờ tín hiệu từ Fed

Ngày 29/7: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 29/7: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (30/7): Tỷ giá trung tâm lập vùng cao 25.320 đồng, thị trường vẫn đặt cược Fed tăng lãi suất vào cuối năm

Tỷ giá USD hôm nay (30/7): Tỷ giá trung tâm lập vùng cao 25.320 đồng, thị trường vẫn đặt cược Fed tăng lãi suất vào cuối năm

Ngày 28/7: Giá heo hơi có nơi giảm về sát mốc 60.000 đồng/kg

Ngày 28/7: Giá heo hơi có nơi giảm về sát mốc 60.000 đồng/kg

Nghị quyết số 21: Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất

Nghị quyết số 21: Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất

Hải quan Việt Nam - Trung Quốc tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu xuyên biên giới

Hải quan Việt Nam - Trung Quốc tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu xuyên biên giới

Ngày 29/7: Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương

Ngày 29/7: Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương