Doanh nghiệp

Green SM ra mắt dịch vụ taxi thuần điện Green SM Limo tại Ấn Độ

19:08 | 05/06/2026
(TBTCO) - Ngày 5/6/2026, tại New Delhi, Ấn Độ, Green SM chính thức khai trương dịch vụ Green SM Limo tại New Delhi, đánh dấu cột mốc hiện diện tại Ấn Độ, một trong những thị trường di chuyển lớn nhất và năng động nhất thế giới. Với bước tiến này, Ấn Độ trở thành thị trường thứ năm của Green SM, sau Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines.
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Green SM ra mắt dịch vụ taxi thuần điện Green SM Limo tại Ấn Độ
Lãnh đạo Green SM cùng đại diện các cơ quan Chính phủ Ấn Độ, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và các khách mời nhấn nút khai trương dịch vụ taxi điện Green SM tại Ấn Độ.

Lễ khai trương diễn ra tại New Delhi với sự tham dự của ông Rao Narbir Singh - Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại; Môi trường, Rừng và Động vật hoang dã; Hợp tác quốc tế; Phúc lợi Quân nhân và Lực lượng Bán quân sự; Chính quyền bang Haryana, ông Virinder Sharma - Phó Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát Chất lượng Không khí, cùng đại diện các cơ quan Chính phủ Ấn Độ, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, các đối tác chiến lược trong lĩnh vực ô tô, vận tải, năng lượng, tài chính, công nghệ, hạ tầng và dịch vụ.

Sự kiện được tổ chức vào đúng Ngày Môi trường Thế giới (5/6), khẳng định tầm nhìn dài hạn của Green SM trong việc đưa di chuyển xanh trở thành một phần thiết yếu của đời sống đô thị. Thông qua việc gia nhập thị trường Ấn Độ, Green SM mong muốn mang đến thêm những lựa chọn di chuyển an toàn, đáng tin cậy và chất lượng cao cho người dân, đồng thời tạo thêm cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ tài xế địa phương. Với mô hình vận hành thuần điện, Green SM cũng cam kết đồng hành cùng các đối tác và cộng đồng địa phương trong quá trình thúc đẩy các giải pháp giao thông hiện đại, thân thiện với môi trường và hướng tới phát triển bền vững.

Trong giai đoạn đầu, Green SM triển khai dịch vụ Green SM Limo tại các khu vực trọng điểm thuộc Vùng Thủ đô Quốc gia Delhi (Delhi NCR) và sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động theo từng giai đoạn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Green SM Limo được vận hành bằng VinFast Limo Green, mẫu MPV thuần điện 7 chỗ được phát triển riêng cho dịch vụ vận chuyển hành khách chất lượng cao. Với không gian rộng rãi, khả năng vận hành êm ái và không phát thải, Green SM Limo đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng, từ đi lại hằng ngày đến các chuyến đi gia đình, gặp gỡ đối tác hay đưa đón sân bay.

Mỗi xe đều được trang bị nước uống, khăn ướt và các tiện ích cần thiết nhằm mang đến trải nghiệm thoải mái hơn cho hành khách. Các phương tiện cũng được trang bị hệ thống an toàn Secure-to-Safe (S2S), gồm camera trong và ngoài xe, ứng dụng công nghệ AI và các nút hỗ trợ khẩn cấp dành cho cả tài xế và hành khách.

Đằng sau mỗi chuyến xe là đội ngũ Bác Tài Xanh được đào tạo bài bản về vận hành xe điện, an toàn giao thông và kỹ năng phục vụ khách hàng. Mỗi Bác Tài Xanh đại diện cho các giá trị an toàn, tận tâm, chuyên nghiệp, trung thực và trách nhiệm trong từng chuyến đi.

“Ride 5 Star” (Chuyến đi tiêu chuẩn 5 sao) là cam kết dịch vụ của Green SM Limo, được tạo nên từ chất lượng phương tiện, tiêu chuẩn an toàn, tác phong phục vụ và trải nghiệm khách hàng. Đó là cam kết của Green SM về một hành trình được chăm chút từ những chi tiết nhỏ nhất, để mỗi chuyến đi đều trở nên thoải mái, an tâm và đáng nhớ hơn.

Green SM ra mắt dịch vụ taxi thuần điện Green SM Limo tại Ấn Độ
Ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng Giám đốc GSM Toàn cầu (thứ 3 từ phải sang), Ông Rao Narbir Singh, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Môi trường và Thương mại (thứ 4 từ phải sang) cùng đại diện các cơ quan Chính phủ Ấn Độ, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và các khách mời chụp ảnh cùng xe Green SM Limo tại sự kiện.

Khách hàng tại Ấn Độ có thể đặt xe thông qua ứng dụng Green SM trên App Store và Google Play, liên hệ tổng đài hoặc đón xe trực tiếp tại các khu vực Green SM hoạt động. Nhân dịp khai trương, Green SM triển khai chương trình ưu đãi 50%, tối đa 250 INR cho khách hàng đặt xe qua ứng dụng.

Green SM cũng chào đón 5 đối tác chiến lược đến từ các lĩnh vực vận tải, du lịch, công nghệ và dịch vụ gia nhập Green Alliance Frontier, nền tảng kết nối các doanh nghiệp xanh tiên phong cùng chung cam kết phát triển bền vững trên toàn cầu. Sáng kiến này tạo ra cơ hội hợp tác, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh tại nhiều thị trường.

Green SM ra mắt dịch vụ taxi thuần điện Green SM Limo tại Ấn Độ
Ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng Giám đốc GSM Toàn cầu phát biểu chào mừng tại sự kiện.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Giám đốc Toàn cầu GSM cho biết: “Ấn Độ là một trong những thị trường di chuyển quan trọng nhất thế giới. Quy mô lớn, tốc độ phát triển nhanh và tinh thần đổi mới mạnh mẽ đang mở ra nhiều cơ hội cho tương lai giao thông xanh. Chúng tôi đến Ấn Độ với sự tôn trọng dành cho thị trường, sự tin tưởng vào tiềm năng dài hạn và cam kết đồng hành cùng các đối tác địa phương. Green SM mong muốn mang đến những chuyến đi thuần điện chất lượng cao, đồng thời góp phần mở rộng các lựa chọn di chuyển an toàn, đáng tin cậy và bền vững hơn cho người dân. Chúng tôi tin rằng niềm tin luôn là nền tảng quan trọng nhất để một thương hiệu phát triển bền vững. Đó cũng là điều Green SM mong muốn xây dựng cùng khách hàng, đối tác và cộng đồng tại Ấn Độ trong nhiều năm tới”.

Việc ra mắt Green SM Limo tại Ấn Độ tiếp tục mở rộng dấu ấn quốc tế của Green SM, đồng thời đưa mô hình di chuyển thuần điện cùng các tiêu chuẩn dịch vụ đã được phát triển và kiểm chứng tại nhiều thị trường đến với người dùng tại một trong những nền kinh tế năng động nhất thế giới./.

Được thành lập tại Việt Nam vào năm 2023, Green SM hiện vận hành hệ sinh thái di chuyển xanh tại Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines và Ấn Độ. Với đội xe thuần điện, đội ngũ Bác Tài Xanh chuyên nghiệp cùng các tiêu chuẩn dịch vụ được xây dựng nhất quán tại nhiều quốc gia, doanh nghiệp đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu mang trải nghiệm di chuyển chất lượng cao tới ngày càng nhiều người dùng trên thế giới.
Hải Băng
Từ khóa:
Dịch vụ taxi điện Green SM Limo ấn độ Xe Green SM ô tô điện vingroup vinfast

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