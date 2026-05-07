Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp lãnh đạo Công ty Tata Consumer Products

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao kết quả đầu tư kinh doanh của Tata Consumer Products thông qua dự án Công ty TNHH Tata Coffee Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, đây cũng là dự án đầu tư lớn nhất của Ấn Độ tại Việt Nam.

Bộ trưởng cũng hoan nghênh việc Công ty Tata Consumer Products đang khởi công giai đoạn II của dự án, dự kiến sẽ đi vào vận hành chính thức trước tháng 7/2027 và sẽ gia tăng gấp đôi công suất sản xuất của dự án.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp ông Sunil D'Souza - Tổng Giám đốc Công ty Tata Consumer Products.

Ông Sunil D’Souza cho biết Tập đoàn Tata đánh giá cao môi trường đầu tư và tiềm năng phát triển lĩnh vực chế biến hàng tiêu dùng của Việt Nam, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các bộ, ngành của Việt Nam trong quá trình mở rộng hoạt động sản xuất, tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực chế biến sâu và phát triển chuỗi cung ứng bền vững.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, Việt Nam đang ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông sản theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững; khuyến khích các dự án chế biến sâu, ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển chuỗi cung ứng bền vững và nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản xuất khẩu.

Bộ trưởng đề nghị Tata Consumer Products tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nghiên cứu mở rộng sang các lĩnh vực thế mạnh khác như sản xuất trà và thực phẩm chế biến. Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp, trong đó có Tata Consumer Products, tăng cường hợp tác với các đối tác tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, góp phần phát triển theo hướng bền vững.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Bộ Tài chính Việt Nam sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho Tata Consumer Products hoạt động hiệu quả và đóng góp tích cực vào nền kinh tế./.

Bộ trưởng và Đoàn công tác của Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Công ty Tata Consumer Products.