Tài chính

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp lãnh đạo Công ty Tata Consumer Products

Minh Đức

21:22 | 07/05/2026
(TBTCO) - Ngày 7/5/2026, tại Thành phố Mumbai (Ấn Độ), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã tiếp ông Sunil D'Souza - Tổng Giám đốc Công ty Tata Consumer Products.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao kết quả đầu tư kinh doanh của Tata Consumer Products thông qua dự án Công ty TNHH Tata Coffee Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, đây cũng là dự án đầu tư lớn nhất của Ấn Độ tại Việt Nam.

Bộ trưởng cũng hoan nghênh việc Công ty Tata Consumer Products đang khởi công giai đoạn II của dự án, dự kiến sẽ đi vào vận hành chính thức trước tháng 7/2027 và sẽ gia tăng gấp đôi công suất sản xuất của dự án.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp ông Sunil D'Souza - Tổng Giám đốc Công ty Tata Consumer Products.

Ông Sunil D’Souza cho biết Tập đoàn Tata đánh giá cao môi trường đầu tư và tiềm năng phát triển lĩnh vực chế biến hàng tiêu dùng của Việt Nam, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các bộ, ngành của Việt Nam trong quá trình mở rộng hoạt động sản xuất, tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực chế biến sâu và phát triển chuỗi cung ứng bền vững.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, Việt Nam đang ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông sản theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững; khuyến khích các dự án chế biến sâu, ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển chuỗi cung ứng bền vững và nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản xuất khẩu.

Bộ trưởng đề nghị Tata Consumer Products tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nghiên cứu mở rộng sang các lĩnh vực thế mạnh khác như sản xuất trà và thực phẩm chế biến. Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp, trong đó có Tata Consumer Products, tăng cường hợp tác với các đối tác tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, góp phần phát triển theo hướng bền vững.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Bộ Tài chính Việt Nam sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho Tata Consumer Products hoạt động hiệu quả và đóng góp tích cực vào nền kinh tế./.

Bộ trưởng và Đoàn công tác của Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Công ty Tata Consumer Products.

Tập đoàn Tata là một trong những tập đoàn đa ngành lớn và lâu đời nhất của Ấn Độ, được thành lập từ năm 1868. Tập đoàn hiện hoạt động trên hơn 100 quốc gia, với các lĩnh vực chủ chốt như thép, năng lượng, ô tô, công nghệ, tài chính, hạ tầng và hàng tiêu dùng. Tata được đánh giá cao nhờ năng lực quản trị, quy mô toàn cầu và uy tín thương hiệu hàng đầu tại Ấn Độ.

Trong đó, Tata Consumer Products là một trong những công ty thành viên chủ lực của Tập đoàn Tata trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), đặc biệt nổi bật trong các ngành trà, cà phê, nước uống và thực phẩm đóng gói. Doanh nghiệp sở hữu nhiều thương hiệu lớn như Tata Tea, Tetley, Tata Coffee và Eight O’Clock Coffee, đồng thời có mạng lưới phân phối rộng khắp tại nhiều thị trường quốc tế. Tata Consumer Products hiện là nhà sản xuất và phân phối trà lớn thứ hai thế giới và một trong nhưng nhà sản xuất cà phê hàng đầu thế giới.
(TBTCO) - Bộ Tài chính khẩn trương triển khai kết luận của Thủ tướng về giải ngân đầu tư công

(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam

(TBTCO) - Infographics: Thu, chi ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Hoàn tất các công tác chuẩn bị cho Cấp cao ASEAN lần thứ 48

(TBTCO) - Nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu từ đất

(TBTCO) - Đại hội đồng cổ đông BIC: Nhắm doanh thu kỷ lục 6.200 tỷ đồng, chờ lực đẩy từ bảo hiểm tử kỳ năm 2027

(TBTCO) - S&I Ratings: Công ty chứng khoán dễ tổn thương nếu phụ thuộc lớn vào vay ngắn hạn

(TBTCO) - Khối ngoại đẩy mạnh cơ cấu danh mục khi VN-Index vượt mốc 1.900 điểm

(TBTCO) - 4 tháng, Kho bạc Nhà nước thanh toán hơn 525 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước

(TBTCO) - Quảng Ninh khơi thông nguồn lực từ khu vực doanh nghiệp

(TBTCO) - Khu vực doanh nghiệp đang trở thành động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế Quảng Ninh. Cùng với những kết quả tích cực về số lượng doanh nghiệp, đóng góp ngân sách và thu hút đầu tư, tỉnh đang tập trung xử lý các “điểm nghẽn” về hạch toán, kê khai, dữ liệu quản lý và thủ tục hành chính để khai thác hiệu quả hơn nguồn lực từ khu vực này.
(TBTCO) - Hoàn thiện hành lang pháp lý, sẵn sàng vận hành thí điểm sàn giao dịch các-bon

(TBTCO) - Việc Việt Nam đẩy nhanh xây dựng thị trường các-bon và sàn giao dịch các-bon trong nước được đánh giá là bước đi quan trọng trong lộ trình thực hiện cam kết Net Zero. Với nền tảng pháp lý đang dần hoàn thiện cùng định hướng tận dụng hạ tầng thị trường tài chính hiện hữu, các chuyên gia kỳ vọng thị trường các-bon sẽ mở ra dư địa mới cho tăng trưởng xanh, thu hút dòng vốn khí hậu và thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi theo hướng phát triển bền vững.
(TBTCO) - Hà Nội thúc tiến độ giải ngân đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng

(TBTCO) - Giải ngân đầu tư công trên địa bàn TP. Hà Nội đã có chuyển biến, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng. Trong tháng 5 và tháng 6/2026, thành phố phải tiếp tục giải ngân khoảng 13.800 tỷ đồng để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng quý II và 41.900 tỷ đồng để đảm bảo lộ trình kế hoạch đề ra.
(TBTCO) - Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII: Hoàn thành xuất cấp gạo dự trữ hỗ trợ học sinh, học viên

(TBTCO) - Đến ngày 29/4/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển và giao nhận hơn 1.784 tấn gạo dự trữ quốc gia, để hỗ trợ học sinh, học viên các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ quy định.
(TBTCO) - Giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia: Không để dòng vốn "đứng ngoài" mục tiêu tăng trưởng

(TBTCO) - Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng năm 2026 được đặt ở mức cao, các Chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục giữ vai trò là một trong những “đòn bẩy” quan trọng. Tuy nhiên, thực tế triển khai những tháng đầu năm cho thấy, nếu không tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về cơ chế và tổ chức thực hiện, dòng vốn này khó có thể phát huy hiệu quả như kỳ vọng.
(TBTCO) - Nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia: Giải bài toán vốn cho giai đoạn phát triển mới

(TBTCO) - Nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia không chỉ là mục tiêu về thứ hạng, mà gắn trực tiếp với khả năng huy động nguồn lực cho tăng trưởng trong bối cảnh nhu cầu vốn ngày càng lớn. Đây được xem là một trong những điều kiện quan trọng để cải thiện chi phí vốn, mở rộng dư địa tiếp cận thị trường tài chính và củng cố nền tảng phát triển dài hạn.
(TBTCO) - Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 144/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 359/2025/NĐ-CP.
(TBTCO) - Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman

(TBTCO) - Ngày 6/5/2026, tại New Delhi, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã hội đàm song phương với Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman.
(TBTCO) - Hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính

(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

(TBTCO) - Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ thu ngân sách 4 tháng đạt 73% dự toán

(TBTCO) - Halal - "tấm vé" để nông sản Việt bước vào thị trường nghìn tỷ USD

(TBTCO) - Tạo thuận lợi giao thương, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Philippines sớm đạt 10 tỷ USD

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp lãnh đạo Công ty Tata Consumer Products

(TBTCO) - Thúc đẩy hợp tác dầu khí, hạ tầng và năng lượng giữa Việt Nam - Ấn Độ

(TBTCO) - Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn, đối tác tin cậy, đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp quốc tế

(TBTCO) - Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

(TBTCO) - Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

(TBTCO) - Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

(TBTCO) - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

(TBTCO) - Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

(TBTCO) - SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào "watchlist" của MSCI trong kỳ đánh giá tới

(TBTCO) - Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

(TBTCO) - Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại