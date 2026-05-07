Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Philippines:

Tạo thuận lợi giao thương, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Philippines sớm đạt 10 tỷ USD

21:29 | 07/05/2026
(TBTCO) - Ngày 7/5, tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc tiếp xúc song phương với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ảnh: VGP.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nhiệt liệt chúc mừng và hoan nghênh Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lần đầu tiên tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam; đánh giá cao những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ Đối tác Chiến lược Philippines và Việt Nam thời gian qua, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện thực chất, hiệu quả hơn nữa trong những năm tới.

Cảm ơn Tổng thống Philippines về sự đón tiếp thân tình và nồng ấm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam và Philippines. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định, Việt Nam ủng hộ Philippines đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2026, củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đề nghị hai bên tích cực thúc đẩy một số trọng tâm hợp tác trụ cột trong quan hệ Đối tác Chiến lược. Ảnh: VGP.

Tổng thống Philippines cảm ơn sự phối hợp tích cực của Việt Nam trong năm Philippines giữ chức Chủ tịch ASEAN; mong muốn phối hợp với Việt Nam và các nước thành viên ASEAN đẩy mạnh hơn hợp tác kinh tế, thương mại nội khối, củng cố môi trường hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực trong bối cảnh có nhiều biến động, thách thức trên thế giới.

Về quan hệ hai nước, Tổng thống Philippines cho rằng, hai nước có nhiều dư địa và tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, an ninh - quốc phòng, du lịch, giao lưu nhân dân; mong muốn có thêm các đường bay thẳng giữa các thành phố hai nước; đánh giá cao việc hai bên phối hợp tổ chức các sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2026.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đề nghị hai bên tích cực thúc đẩy một số trọng tâm hợp tác trụ cột trong quan hệ Đối tác Chiến lược, trong đó dành ưu tiên cao cho các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tạo thuận lợi giao thương, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 10 tỷ USD; tăng cường hợp tác về bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, hợp tác nghiên cứu khoa học biển; đề nghị hai bên tích cực hoàn tất đàm phán và ký kết Thỏa thuận hợp tác về giáo dục phổ thông, Chương trình hợp tác du lịch giai đoạn 2026 - 2029.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tích cực cùng các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Tại các cuộc gặp song phương, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các nhà Lãnh đạo ASEAN đã trao đổi, chia sẻ quan điểm về một số vấn đề khu vực và thế giới mà hai bên cùng quan tâm; nhất trí tăng cường hợp tác, phối hợp quan điểm trong khuôn khổ ASEAN và Liên hợp quốc, thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý các vấn đề quốc tế và khu vực. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trân trọng mời các nhà Lãnh đạo tới dự và phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 3 dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào đầu tháng 6/2026./.

Theo chinhphu.vn
