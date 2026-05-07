Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ

17:39 | 07/05/2026
(TBTCO) - Ngay sau khi xuống sân bay tại TP. Mumbai (bang Maharashtra), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, thực hiện nghi thức rung chuông tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ.
Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, sau khi kết thúc các hoạt động tại Thủ đô New Delhi, sáng 7/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm và làm việc tại thành phố Mumbai (bang Maharashtra).

Ngay sau khi xuống sân bay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Chủ tịch và Giám đốc điều hành Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ (NSE) chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở NSE - Ảnh: TTXVN.

Tại đây, Chủ tịch Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ Srinivas Injeti phát biểu chào mừng bày tỏ vinh dự được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Mumbai.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lựa chọn Ấn Độ và đặc biệt là thành phố Mumbai, để gặp gỡ cộng đồng tài chính, đã phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của mối quan hệ hợp tác Ấn Độ - Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ tin tưởng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư Ấn Độ.

Ông nhấn mạnh, Ấn Độ và Việt Nam đều nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh, có dân số trẻ, hướng ra bên ngoài và được thúc đẩy bởi sản xuất và công nghệ. Hai nước đều đặt thị trường vốn vào vị trí trung tâm trong hành trình phát triển của mình. Kim ngạch thương mại song phương đã đạt trên 16 tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng ổn định. Giai đoạn tiếp theo của quan hệ đối tác này sẽ được thúc đẩy không chỉ bởi thương mại, mà còn bởi các dòng vốn. Điều này dẫn tới một dấu mốc quan trọng đối với Việt Nam.

Theo ông Srinivas Injeti, Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ hiện là sàn giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới tính theo khối lượng, với tổng vốn hóa thị trường khoảng 5.000 tỷ USD và hơn 130 triệu nhà đầu tư.

Năm 2026, đánh dấu 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Chủ tịch Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ hy vọng 10 năm tới, chuyến thăm này được đánh giá như một dấu mốc khi quan hệ đối tác hai nước vượt ra ngoài khuôn khổ ngoại giao, trở thành quan hệ đối tác thực chất về thị trường, vốn và doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ. Ảnh: TTXVN.

Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ hành trình phát triển thị trường vốn của Việt Nam, đồng thời chào đón các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội tiếp cận nguồn vốn tại Ấn Độ.

Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ mong muốn quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ trên tinh thần cùng đi, cùng tiến.

Nhân dịp này, Chủ tịch Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ Srinivas Injeti đã mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức rung chuông tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ; thăm Phòng điều hành Giao dịch quốc gia, Phòng điều hành Công nghệ và Phòng An ninh mạng của Sàn giao dịch./.

Theo TTXVN
tổng bí thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Sàn giao dịch Chứng khoán Ấn Độ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam

(TBTCO) - Trưa 7/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Mactan-Cebu của Philippines, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.
(TBTCO) - Sáng 7/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8/5/2026 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.
(TBTCO) - Chiều 6/5, tại Thủ đô New Delhi, sau khi chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gặp gỡ báo chí.
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Ấn Độ, ngày 6/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cùng chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước.
(TBTCO) - Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường giữa Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Ấn Độ.
(TBTCO) - Ngày 6/5, sau Lễ đón cấp Nhà nước, do Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì, được cử hành trọng thể tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô New Delhi theo nghi thức cao nhất dành cho Nguyên thủ Quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi.
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, sáng 6/5, ngay sau Lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm Mahatma Gandhi tại Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi và Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong Công viên G20.
(TBTCO) - Công nghệ số, công nghệ chip bán dẫn, công nghệ hàng không và vũ trụ, công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị… được xác định thuộc Danh mục công nghệ chiến lược của Việt Nam, theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
