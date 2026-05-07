Tài chính

Quảng Ninh khơi thông nguồn lực từ khu vực doanh nghiệp

Tiến Dũng

Tiến Dũng

[email protected]
18:05 | 07/05/2026
(TBTCO) - Khu vực doanh nghiệp đang trở thành động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế Quảng Ninh. Cùng với những kết quả tích cực về số lượng doanh nghiệp, đóng góp ngân sách và thu hút đầu tư, tỉnh đang tập trung xử lý các “điểm nghẽn” về hạch toán, kê khai, dữ liệu quản lý và thủ tục hành chính để khai thác hiệu quả hơn nguồn lực từ khu vực này.
aa
Quảng Ninh: Kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt hơn 1,78 tỷ USD trong tháng 4 Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn Quảng Ninh thu hơn 21.600 tỷ đồng từ du lịch trong 4 tháng đầu năm 2026

Doanh nghiệp giữ vai trò trụ cột

Trong bức tranh kinh tế quý I/2026 của Quảng Ninh, khu vực doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Không chỉ góp phần tạo việc làm, mở rộng sản xuất, thúc đẩy dịch vụ, doanh nghiệp còn là nguồn đóng góp ngân sách quan trọng. Đến ngày 19/3/2026, thu từ doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt trên 2.449 tỷ đồng, chiếm 22,07% thu nội địa và 16,29% tổng thu ngân sách toàn tỉnh.

Tuy nhiên, đằng sau những con số tích cực vẫn còn những vấn đề cần được tháo gỡ. Thực tế cho thấy đóng góp của doanh nghiệp vào nền kinh tế Quảng Ninh chưa được phản ánh đầy đủ. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là nhiều chi nhánh doanh nghiệp hoạt động tại Quảng Ninh nhưng hạch toán phụ thuộc hoặc kê khai thuế tại địa phương khác. Theo thống kê, có 46 chi nhánh hạch toán phụ thuộc từ doanh nghiệp ngoài tỉnh, chiếm hơn 31% tổng số đơn vị.

Quảng Ninh khơi thông nguồn lực từ khu vực doanh nghiệp
Hội nghị đối thoại, tham vấn doanh nghiệp của Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh Chi cục Hải quan khu vực VIII

Điều này dẫn đến thực tế có những hoạt động sản xuất, kinh doanh phát sinh tại Quảng Ninh, sử dụng hạ tầng, lao động, tài nguyên và dịch vụ của tỉnh, nhưng nguồn thu lại chưa được ghi nhận tương xứng tại địa phương. Một bộ phận doanh nghiệp cũng còn kê khai chưa đầy đủ, chưa sát với tình hình hoạt động thực tế.

Từ góc nhìn cộng đồng doanh nghiệp, ông Phạm Văn Thể - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, chia sẻ: “Nhiều doanh nghiệp mong muốn có cơ chế rõ ràng hơn về hạch toán và kê khai tại địa phương để vừa thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa đảm bảo phản ánh đúng đóng góp thực tế của doanh nghiệp đối với tỉnh”.

Ở góc độ quản lý địa phương, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận: “Có những dự án hoạt động rất hiệu quả trên địa bàn nhưng nguồn thu lại không ghi nhận đầy đủ tại địa phương, điều này ảnh hưởng đến công tác điều hành và cân đối ngân sách”.

Thực trạng này đặt ra yêu cầu phải khơi thông dòng chảy dữ liệu và nguồn lực từ khu vực doanh nghiệp. Trước mắt, Quảng Ninh định hướng rà soát tổng thể doanh nghiệp trên địa bàn, đối chiếu dữ liệu giữa các ngành thuế, thống kê, tài chính để chuẩn hóa số liệu. Đồng thời, tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra các trường hợp có dấu hiệu kê khai chưa phù hợp với thực tế hoạt động.

Về lâu dài, xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý được xác định là giải pháp then chốt. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý doanh nghiệp, từng bước theo dõi hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng kịp thời, chính xác và minh bạch hơn. Đặc biệt, Quảng Ninh khuyến khích các doanh nghiệp có chi nhánh hạch toán phụ thuộc chuyển sang hạch toán độc lập tại địa phương, qua đó phản ánh đầy đủ hơn đóng góp kinh tế và tạo nguồn thu bền vững.

Cải cách môi trường kinh doanh, tạo lực đẩy cho kinh tế tư nhân

Cùng với việc nhận diện và tháo gỡ những điểm nghẽn trong quản lý nguồn thu, Quảng Ninh đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để tạo động lực phát triển mới cho khu vực doanh nghiệp. Bám sát mục tiêu Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi hơn.

Những kết quả trong 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy tín hiệu tích cực. Riêng tháng 4, toàn tỉnh có 538 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 4.092,6 tỷ đồng. Tính chung 4 tháng, Quảng Ninh có 1.598 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, tổng vốn đăng ký đạt 10.092,9 tỷ đồng, bằng 106,5% kế hoạch 6 tháng và 53,3% kế hoạch năm. Cùng thời gian này, 567 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động trở lại. Đến hết tháng 4/2026, toàn tỉnh có 13.890 doanh nghiệp đang hoạt động.

Quảng Ninh khơi thông nguồn lực từ khu vực doanh nghiệp
Quảng Ninh đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Ảnh T.D

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu thành lập mới trên 3.000 doanh nghiệp; đồng thời kiểm soát tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động không vượt quá 20% so với số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại thị trường. Tỉnh cũng phấn đấu ít nhất 10% số doanh nghiệp thành lập mới được chuyển đổi từ hộ kinh doanh, qua đó nâng cao chất lượng, quy mô và tính chuyên nghiệp của khu vực kinh tế tư nhân.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, cơ quan Thuế chủ động rà soát, phân loại các hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên hoặc sử dụng từ 10 lao động thường xuyên nhằm xây dựng nguồn chuyển đổi tiềm năng. Các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, tạo đồng thuận để hộ kinh doanh mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp.

Cải cách hành chính tiếp tục là điểm nhấn trong nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ninh. Đến nay, 100% thủ tục hành chính của Quảng Ninh đã được cung cấp trực tuyến, trong đó có 1.739 thủ tục toàn trình và 531 thủ tục một phần. Có 1.139 thủ tục có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu số, góp phần giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến đạt 96,89%, tỷ lệ giải quyết đúng hạn duy trì trên 98%.

Trong quý II/2026, tỉnh đặt mục tiêu giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết và 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024; đồng thời bãi bỏ 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết và cắt giảm ít nhất 30% số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát toàn diện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và cấp xã, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa bảo đảm đúng lộ trình.

Từ việc chuẩn hóa dữ liệu doanh nghiệp, minh bạch hóa nguồn thu đến cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ sau đăng ký, Quảng Ninh đang từng bước khơi thông nguồn lực từ khu vực doanh nghiệp. Đây không chỉ là giải pháp tăng thu ngân sách, mà còn là nền tảng quan trọng để tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững trong giai đoạn tới./.

Tiến Dũng
Từ khóa:
quảng ninh khu vực doanh nghiệp động lực quan trọng tăng trưởng kinh tế điểm nghẽn hạch toán thu hút đầu tư

Bài liên quan

Phát triển thị trường chứng khoán thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ kinh tế tư nhân

Phát triển thị trường chứng khoán thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ kinh tế tư nhân

Công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng

Công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng

Cân bằng tốc độ và chất lượng tăng trưởng trong bối cảnh thế giới "nhiễu động"

Cân bằng tốc độ và chất lượng tăng trưởng trong bối cảnh thế giới "nhiễu động"

Dành cho bạn

Hoàn tất các công tác chuẩn bị cho Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Hoàn tất các công tác chuẩn bị cho Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu từ đất

Nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu từ đất

Đại hội đồng cổ đông BIC: Nhắm doanh thu kỷ lục 6.200 tỷ đồng, chờ lực đẩy từ bảo hiểm tử kỳ năm 2027

Đại hội đồng cổ đông BIC: Nhắm doanh thu kỷ lục 6.200 tỷ đồng, chờ lực đẩy từ bảo hiểm tử kỳ năm 2027

S&I Ratings: Công ty chứng khoán dễ tổn thương nếu phụ thuộc lớn vào vay ngắn hạn

S&I Ratings: Công ty chứng khoán dễ tổn thương nếu phụ thuộc lớn vào vay ngắn hạn

Khối ngoại đẩy mạnh cơ cấu danh mục khi VN-Index vượt mốc 1.900 điểm

Khối ngoại đẩy mạnh cơ cấu danh mục khi VN-Index vượt mốc 1.900 điểm

4 tháng, Kho bạc Nhà nước thanh toán hơn 525 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước

4 tháng, Kho bạc Nhà nước thanh toán hơn 525 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước

Đọc thêm

Hoàn thiện hành lang pháp lý, sẵn sàng vận hành thí điểm sàn giao dịch các-bon

Hoàn thiện hành lang pháp lý, sẵn sàng vận hành thí điểm sàn giao dịch các-bon

(TBTCO) - Việc Việt Nam đẩy nhanh xây dựng thị trường các-bon và sàn giao dịch các-bon trong nước được đánh giá là bước đi quan trọng trong lộ trình thực hiện cam kết Net Zero. Với nền tảng pháp lý đang dần hoàn thiện cùng định hướng tận dụng hạ tầng thị trường tài chính hiện hữu, các chuyên gia kỳ vọng thị trường các-bon sẽ mở ra dư địa mới cho tăng trưởng xanh, thu hút dòng vốn khí hậu và thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi theo hướng phát triển bền vững.
Hà Nội thúc tiến độ giải ngân đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng

Hà Nội thúc tiến độ giải ngân đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng

(TBTCO) - Giải ngân đầu tư công trên địa bàn TP. Hà Nội đã có chuyển biến, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng. Trong tháng 5 và tháng 6/2026, thành phố phải tiếp tục giải ngân khoảng 13.800 tỷ đồng để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng quý II và 41.900 tỷ đồng để đảm bảo lộ trình kế hoạch đề ra.
Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII: Hoàn thành xuất cấp gạo dự trữ hỗ trợ học sinh, học viên

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII: Hoàn thành xuất cấp gạo dự trữ hỗ trợ học sinh, học viên

(TBTCO) - Đến ngày 29/4/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển và giao nhận hơn 1.784 tấn gạo dự trữ quốc gia, để hỗ trợ học sinh, học viên các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ quy định.
Bộ Tài chính khẩn trương triển khai kết luận của Thủ tướng về giải ngân đầu tư công

Bộ Tài chính khẩn trương triển khai kết luận của Thủ tướng về giải ngân đầu tư công

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang đẩy nhanh việc triển khai các nhiệm vụ được giao tại kết luận của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, trong đó nhiều nhiệm vụ đã được phân công cụ thể tới từng đơn vị thuộc bộ.
Giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia: Không để dòng vốn “đứng ngoài” mục tiêu tăng trưởng

Giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia: Không để dòng vốn “đứng ngoài” mục tiêu tăng trưởng

(TBTCO) - Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng năm 2026 được đặt ở mức cao, các Chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục giữ vai trò là một trong những “đòn bẩy” quan trọng. Tuy nhiên, thực tế triển khai những tháng đầu năm cho thấy, nếu không tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về cơ chế và tổ chức thực hiện, dòng vốn này khó có thể phát huy hiệu quả như kỳ vọng.
Infographics: Thu, chi ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Thu, chi ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.114 nghìn tỷ đồng, bằng 44% dự toán, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, tổng chi ước đạt 668,2 nghìn tỷ đồng, bằng 21,2% dự toán, tăng 11,6% so với cùng kỳ.
Nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia: Giải bài toán vốn cho giai đoạn phát triển mới

Nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia: Giải bài toán vốn cho giai đoạn phát triển mới

(TBTCO) - Nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia không chỉ là mục tiêu về thứ hạng, mà gắn trực tiếp với khả năng huy động nguồn lực cho tăng trưởng trong bối cảnh nhu cầu vốn ngày càng lớn. Đây được xem là một trong những điều kiện quan trọng để cải thiện chi phí vốn, mở rộng dư địa tiếp cận thị trường tài chính và củng cố nền tảng phát triển dài hạn.
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 144/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 359/2025/NĐ-CP.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính

Hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ thu ngân sách 4 tháng đạt 73% dự toán

Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ thu ngân sách 4 tháng đạt 73% dự toán

Halal - “tấm vé” để nông sản Việt bước vào thị trường nghìn tỷ USD

Halal - “tấm vé” để nông sản Việt bước vào thị trường nghìn tỷ USD

Tạo thuận lợi giao thương, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Philippines sớm đạt 10 tỷ USD

Tạo thuận lợi giao thương, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Philippines sớm đạt 10 tỷ USD

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp lãnh đạo Công ty Tata Consumer Products

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp lãnh đạo Công ty Tata Consumer Products

Thúc đẩy hợp tác dầu khí, hạ tầng và năng lượng giữa Việt Nam - Ấn Độ

Thúc đẩy hợp tác dầu khí, hạ tầng và năng lượng giữa Việt Nam - Ấn Độ

Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn, đối tác tin cậy, đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp quốc tế

Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn, đối tác tin cậy, đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp quốc tế

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại