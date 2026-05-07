SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

Kỳ vọng vào danh sách theo dõi của MSCI: Bước tiếp theo sau FTSE

Trong báo cáo mới đây, Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư Chứng khoán SSI (SSI Research) tiếp tục đưa ra kỳ vọng về việc thị trường chứng khoán Việt Nam được đưa vào danh sách theo dõi (Watchlist) của MSCI. Theo các chuyên gia, khả năng cao xảy ra tại kỳ đánh giá tháng 6/2026 tới.

Việt Nam có khả năng cao được đưa vào danh sách theo dõi (Watchlist) của MSCI trong kỳ đánh giá tháng 6/2026. Hiện tại, thị trường đã đáp ứng 10/18 tiêu chí về khả năng tiếp cận thị trường của MSCI và đang tiếp tục cải thiện trên tất cả các tiêu chí còn lại. SSI Research

Theo các chuyên gia từ SSI Research, thời gian qua, thị trường đã có các bước tiến đáng chú ý. Bao gồm việc triển khai hiệu quả cơ chế Non-Prefunding, lộ trình áp dụng cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) đang đi đúng kế hoạch, và mở rộng công cụ tạo vị thế bán thông qua hợp đồng tương lai chỉ số VN30.

Đồng thời, mức độ công bố thông tin bằng tiếng Anh từ phía cơ quan quản lý và doanh nghiệp niêm yết cũng được cải thiện rõ rệt. Về giới hạn sở hữu nước ngoài, tỷ lệ sở hữu nước ngoài thực tế trên HOSE đã tăng từ 41,4% lên 46% trong tháng 4/2026, chủ yếu nhờ các doanh nghiệp vốn hóa lớn mới niêm yết với “room ngoại” 100%. Nhờ đó, 17/18 tiêu chí của MSCI hiện đã tiệm cận mức đáp ứng cơ bản.

Thách thức còn lại chủ yếu nằm ở việc tự do hóa thị trường ngoại hối (FX). Dù đây là tiêu chí phức tạp, nhưng không phải là rào cản tuyệt đối, nhiều thị trường mới nổi hiện tại của MSCI cũng chưa hoàn toàn đáp ứng tiêu chí này. Đáng chú ý, các thảo luận gần đây về việc cho phép ngân hàng thương mại cung cấp các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá (FX hedging) được xem là tín hiệu tích cực, qua đó củng cố thêm triển vọng được đưa vào danh sách theo dõi.

Dù không nhiều, tại một vài thị trường chứng khoán, thời gian được vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI cũng rất gần thời điểm chính thức được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi.

Tiến trình nâng hạng tại một số thị trường chứng khoán - Nguồn: SSI Research

MSCI sẽ là mục tiêu tiếp theo. Trước đó, thông tin FTSE Russel xác nhận Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi có hiệu lực từ tháng 9/2026 được công bố đầu tháng 4/2026 cũng là một trong những chất xúc tác chính giúp VN-Index bứt phá mạnh.

Theo SSI Research, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện giao dịch ở mức P/E dự phóng khoảng 13,2x, tiệm cận mức trung bình dài hạn. Nếu loại trừ nhóm Vingroup, mức P/E chỉ khoảng 10,3x. Mức định giá này vẫn tạo dư địa cho chiến lược đầu tư chọn lọc, đặc biệt khi câu chuyện nâng hạng thị trường của Việt Nam vẫn là chất xúc tác trung hạn, bao gồm khả năng được đưa vào danh sách theo dõi của MSCI./.