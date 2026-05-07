SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào "watchlist" của MSCI trong kỳ đánh giá tới

06:08 | 07/05/2026
(TBTCO) - Theo các chuyên gia từ SSI Research, 17/18 tiêu chí của MSCI hiện đã tiệm cận mức đáp ứng cơ bản. Việt Nam có khả năng cao được đưa vào danh sách theo dõi (Watchlist) của MSCI trong kỳ đánh giá tháng 6/2026.
Kỳ vọng vào danh sách theo dõi của MSCI: Bước tiếp theo sau FTSE

Trong báo cáo mới đây, Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư Chứng khoán SSI (SSI Research) tiếp tục đưa ra kỳ vọng về việc thị trường chứng khoán Việt Nam được đưa vào danh sách theo dõi (Watchlist) của MSCI. Theo các chuyên gia, khả năng cao xảy ra tại kỳ đánh giá tháng 6/2026 tới.

Việt Nam có khả năng cao được đưa vào danh sách theo dõi (Watchlist) của MSCI trong kỳ đánh giá tháng 6/2026. Hiện tại, thị trường đã đáp ứng 10/18 tiêu chí về khả năng tiếp cận thị trường của MSCI và đang tiếp tục cải thiện trên tất cả các tiêu chí còn lại.

Theo các chuyên gia từ SSI Research, thời gian qua, thị trường đã có các bước tiến đáng chú ý. Bao gồm việc triển khai hiệu quả cơ chế Non-Prefunding, lộ trình áp dụng cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) đang đi đúng kế hoạch, và mở rộng công cụ tạo vị thế bán thông qua hợp đồng tương lai chỉ số VN30.

Đồng thời, mức độ công bố thông tin bằng tiếng Anh từ phía cơ quan quản lý và doanh nghiệp niêm yết cũng được cải thiện rõ rệt. Về giới hạn sở hữu nước ngoài, tỷ lệ sở hữu nước ngoài thực tế trên HOSE đã tăng từ 41,4% lên 46% trong tháng 4/2026, chủ yếu nhờ các doanh nghiệp vốn hóa lớn mới niêm yết với “room ngoại” 100%. Nhờ đó, 17/18 tiêu chí của MSCI hiện đã tiệm cận mức đáp ứng cơ bản.

Thách thức còn lại chủ yếu nằm ở việc tự do hóa thị trường ngoại hối (FX). Dù đây là tiêu chí phức tạp, nhưng không phải là rào cản tuyệt đối, nhiều thị trường mới nổi hiện tại của MSCI cũng chưa hoàn toàn đáp ứng tiêu chí này. Đáng chú ý, các thảo luận gần đây về việc cho phép ngân hàng thương mại cung cấp các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá (FX hedging) được xem là tín hiệu tích cực, qua đó củng cố thêm triển vọng được đưa vào danh sách theo dõi.

Dù không nhiều, tại một vài thị trường chứng khoán, thời gian được vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI cũng rất gần thời điểm chính thức được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi.

Tiến trình nâng hạng tại một số thị trường chứng khoán - Nguồn: SSI Research

MSCI sẽ là mục tiêu tiếp theo. Trước đó, thông tin FTSE Russel xác nhận Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi có hiệu lực từ tháng 9/2026 được công bố đầu tháng 4/2026 cũng là một trong những chất xúc tác chính giúp VN-Index bứt phá mạnh.

Theo SSI Research, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện giao dịch ở mức P/E dự phóng khoảng 13,2x, tiệm cận mức trung bình dài hạn. Nếu loại trừ nhóm Vingroup, mức P/E chỉ khoảng 10,3x. Mức định giá này vẫn tạo dư địa cho chiến lược đầu tư chọn lọc, đặc biệt khi câu chuyện nâng hạng thị trường của Việt Nam vẫn là chất xúc tác trung hạn, bao gồm khả năng được đưa vào danh sách theo dõi của MSCI./.

Danh sách 23 cổ phiếu có thể lọt rổ chỉ số của FTSE khi chứng khoán Việt Nam nâng hạng

Theo thông báo cập nhật về danh sách cổ phiếu khả năng dựa trên điều kiện các cổ phiếu không thành phần do FTSE Russell mới cập nhật, danh sách này hiện được rút gọn còn 23 mã, thay vì 32 mã như trước đây. Danh sách cuối cùng sẽ được công bố trước kì review FTSE GEIS Tháng 9/2026. Các thay đổi của kỳ review bán niên này sẽ được công bố bắt đầu vào thứ 6, ngày 21 tháng 8/2026.

FTSE Russell cũng điều chỉnh ước tính tỷ trọng của Việt Nam trong các bộ chỉ số toàn cầu, dựa trên dữ liệu tại ngày 31/3/2026. Về dòng vốn, theo ước tính từ các quỹ ETF tham chiếu theo bộ chỉ số FTSE của SSI Research, tổng dòng tiền có thể vào thị trường Việt Nam đạt khoảng 1,3 tỷ USD. Trong đó, các quỹ lớn như Vanguard Total International Stock ETF và Vanguard FTSE Emerging Markets ETF được dự báo đóng góp phần đáng kể.

FTSE cập nhật danh sách cổ phiếu khả năng dựa trên điều kiện các cổ phiếu không thành phần - Nguồn: SSI Research

VIC dẫn đầu về quy mô vốn hóa và dòng tiền ước tính với khoảng 498 triệu USD, tương ứng khoảng 14,6 ngày giao dịch. Các mã khác như HPG (115 triệu USD), VHM (99 triệu USD), FPT (69 triệu USD) và MSN (63 triệu USD) cũng nằm trong nhóm thu hút dòng vốn lớn.
Cơ chế quản lý tài chính mới đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Cơ chế quản lý tài chính mới đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

(TBTCO) - Cơ chế mới về quản lý tài chính, đánh giá, xếp loại doanh nghiệp đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam được quy định tại Nghị định số 145/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 5/5/2026.
Cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vào diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026

Cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vào diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026

(TBTCO) - Cổ phiếu DGC của Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị chuyển sang diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026 sau khi doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
Chứng khoán ngày 6/5: Cổ phiếu chứng khoán khởi sắc, VN-Index áp sát mốc 1.900 điểm

Chứng khoán ngày 6/5: Cổ phiếu chứng khoán khởi sắc, VN-Index áp sát mốc 1.900 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán ngày 6/5 giao dịch khởi sắc khi dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ và lan tỏa trên diện rộng. VN-Index tăng hơn 16 điểm và tiếp tục kiểm định vùng đỉnh lịch sử quanh mốc 1.900 điểm trong bối cảnh thanh khoản cải thiện rõ nét.
Khối ngoại mạnh tay gom cổ phiếu PV Power

Khối ngoại mạnh tay gom cổ phiếu PV Power

(TBTCO) - Khối ngoại bán ròng hơn 1.100 tỷ đồng, nhưng dòng vốn này vẫn chọn lọc giải ngân và nâng đỡ nhiều cổ phiếu. Chỉ trong ba phiên gần đây, gần 450 tỷ đồng vốn ngoại đã chảy vào cổ phiếu PV Power.
Chứng khoán phái sinh ngày 6/5: VN30-Index vượt ngưỡng 2.050 điểm, sắc xanh phủ rộng thị trường

Chứng khoán phái sinh ngày 6/5: VN30-Index vượt ngưỡng 2.050 điểm, sắc xanh phủ rộng thị trường

(TBTCO) - Toàn bộ 8/8 hợp đồng tương lai đều đóng cửa trong sắc xanh, với mức tăng trên 1%. Qua đó, chênh lệch dương tiếp tục được duy trì, củng cố kỳ vọng xu hướng tăng của VN30-Index.
Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại

(TBTCO) - Coteccons mới đây phát đi thông tin liên quan đến việc đạt thỏa thuận hòa giải trong một vụ tranh chấp thương mại. "Ông lớn" ngành xây dựng hiện có quy mô tổng tài sản xấp xỉ 34.700 tỷ đồng, tăng gần 17% chỉ sau một năm.
Chưa đầy 1 tháng, PC1 bị HOSE nhắc nhở 2 lần

Chưa đầy 1 tháng, PC1 bị HOSE nhắc nhở 2 lần

(TBTCO) - HOSE vừa nhắc nhở PC1 do doanh nghiệp chưa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 riêng và hợp nhất bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh theo quy định. Cách đây chưa lâu, PC1 cũng đã bị HOSE nhắc nhở vì chậm công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định.
TCEX vượt qua vòng 1 “cuộc đua” cấp phép sàn tài sản mã hóa

TCEX vượt qua vòng 1 “cuộc đua” cấp phép sàn tài sản mã hóa

(TBTCO) - Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) vừa có thông báo chính thức về việc tiếp nhận Công văn số 5547/BTC-UBCK ngày 4/5/2026 của Bộ Tài chính, theo đó TCEX đáp ứng đầy đủ, hợp lệ các tài liệu liên quan đến quy định tại các khoản 1, 2, 5, 6 Điều 9 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam (Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP).
