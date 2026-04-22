Cơ hội đón hàng hóa mới, dòng tiền mới từ nâng hạng

Mai Tấn

21:45 | 22/04/2026
(TBTCO) - Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm mới nổi thứ cấp không chỉ mở ra kỳ vọng về dòng vốn ngoại, mà còn tạo động lực thúc đẩy nguồn cung hàng hóa mới chất lượng cao. Khi cả dòng tiền và hàng hóa cùng cải thiện, thị trường được kỳ vọng bước vào một chu kỳ phát triển mới với quy mô và chất lượng được nâng lên rõ rệt.
Bước chuyển quan trọng

Lộ trình nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam đã được FTSE Russell chính thức xác nhận. Điều này không chỉ mang ý nghĩa về mặt kỹ thuật, mà còn là sự ghi nhận rõ nét đối với tiến trình cải cách.

Thực tế, quá trình này không diễn ra trong “một sớm một chiều”, mà là kết quả của nhiều năm điều chỉnh chính sách một cách kiên định, đồng bộ. Thời gian qua, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không chỉ tích cực hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, mà còn duy trì cơ chế đối thoại cởi mở, thường xuyên với các tổ chức xếp hạng và cộng đồng đầu tư quốc tế. Việc chủ động giải trình, cập nhật tiến độ cải cách và tiếp thu phản hồi đã giúp thu hẹp khoảng cách giữa yêu cầu quốc tế và thực tiễn vận hành của thị trường trong nước.

Việc Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp là một cột mốc cấu trúc quan trọng. Ảnh: An Thư

Đây cũng là bước chuyển quan trọng giúp thị trường chứng khoán Việt Nam tiến gần hơn tới các chuẩn mực toàn cầu, qua đó mở rộng khả năng thu hút dòng vốn dài hạn và nâng cao chất lượng nhà đầu tư, góp phần củng cố nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững trong giai đoạn tới.

Theo ông Bùi Văn Huy - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư FIDT, việc nâng hạng đã phát đi tín hiệu tích cực tới nhà đầu tư nước ngoài, phản ánh tiến bộ về thông lệ thị trường và môi trường đầu tư. Tuy nhiên, tác động đến dòng vốn quốc tế sẽ mang tính lộ trình, thay vì diễn ra ngay lập tức.

Thực tế, các quỹ đầu tư thụ động chỉ điều chỉnh danh mục gần thời điểm chính thức nâng hạng, nhằm đảm bảo tuân thủ quy tắc phân bổ. Trong khi đó, các quỹ chủ động vẫn duy trì cách tiếp cận thận trọng, lựa chọn cơ hội dựa trên các yếu tố nền tảng như thanh khoản, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) và mức độ tập trung của thị trường. Điều này cho thấy, dù nâng hạng là một cột mốc quan trọng, nhưng không phải “cây đũa thần” tạo ra dòng vốn ngay lập tức, mà đóng vai trò như một tín hiệu dẫn đường, giúp thị trường Việt Nam từng bước tiếp cận sâu hơn với dòng vốn quốc tế.

Triển vọng trung hạn vẫn duy trì tích cực

Ở góc độ chiến lược, các chuyên gia đánh giá, triển vọng trung hạn vẫn duy trì tích cực. Việc Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp là một cột mốc cấu trúc quan trọng, dự kiến thu hút khoảng 1,5 tỷ USD dòng vốn tích lũy. Ở cấp độ doanh nghiệp, các ngân hàng, công ty chứng khoán và doanh nghiệp tiêu dùng hàng đầu đang đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 10 - 30% trong năm 2026, củng cố khả năng hiển thị lợi nhuận trung hạn.

Từ góc độ thị trường, tác động dễ nhận thấy nhất của việc nâng hạng là khả năng kích hoạt dòng vốn ngoại quy mô lớn, đặc biệt từ các quỹ ETF và các quỹ đầu tư theo dõi chỉ số thị trường mới nổi. Tuy nhiên, dòng tiền này sẽ không phân bổ đồng đều, mà có xu hướng tập trung vào các cổ phiếu đáp ứng tốt các tiêu chí về vốn hóa, thanh khoản và tỷ lệ free-float.

Trong giai đoạn đầu, nhóm cổ phiếu ngân hàng trụ cột của thị trường được kỳ vọng sẽ hưởng lợi rõ rệt nhất, nhờ quy mô vốn hóa lớn và thanh khoản cao. Tiếp đến là các ngành chứng khoán, bán lẻ và một số doanh nghiệp bất động sản quy mô lớn - những chủ thể có khả năng hấp thụ dòng vốn ngoại và đóng vai trò dẫn dắt thị trường.

Kỳ vọng gia tăng quy mô và chất lượng

Diễn biến dòng tiền, theo nhận định của các chuyên gia, thường trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là “đón đầu kỳ vọng”, khi dòng tiền trong nước phản ứng sớm, đẩy giá các cổ phiếu tiềm năng tăng trước thời điểm nâng hạng. Giai đoạn thứ hai diễn ra khi các cổ phiếu chính thức được đưa vào rổ chỉ số, kéo theo dòng vốn ngoại, đặc biệt là các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) giải ngân theo lộ trình, có thể tạo ra những biến động ngắn hạn. Giai đoạn thứ ba là sau nâng hạng, khi thị trường bước vào trạng thái phân hóa mạnh, dòng tiền trở nên chọn lọc hơn.

Ông Nguyễn Anh Khoa - Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán Agribank cho biết, báo cáo mới nhất của FTSE Russell cho thấy, Việt Nam được nâng hạng chính thức từ tháng 9/2026, đồng thời đã xác định danh sách các cổ phiếu có khả năng gia nhập các bộ chỉ số toàn cầu. Những cái tên tiêu biểu được nhắc tới đều là các doanh nghiệp đầu ngành, có quy mô vốn hóa lớn và thanh khoản cao. Đây cũng là nhóm cổ phiếu có khả năng hấp thụ tốt dòng vốn thụ động, nhờ đáp ứng các tiêu chí khắt khe về quy mô và tính thanh khoản.

Bên cạnh đó, nhóm công ty chứng khoán được kỳ vọng sẽ hưởng lợi gián tiếp từ sự gia tăng của dòng vốn ngoại. Thanh khoản thị trường cải thiện sẽ kéo theo sự tăng trưởng của doanh thu môi giới, cho vay ký quỹ và các dịch vụ liên quan. Lợi thế sẽ thuộc về các công ty có thị phần giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài lớn, tệp khách hàng tổ chức dồi dào và năng lực đáp ứng tốt các yêu cầu giao dịch quốc tế.

Theo ông Khoa, trong bối cảnh nâng hạng, cùng với việc đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và khuyến khích doanh nghiệp FDI niêm yết, thị trường chứng khoán có thể đón nhận đồng thời cả hàng hóa mới và dòng tiền mới. Về phía nguồn cung, nhiều doanh nghiệp quy mô lớn trong các lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng, hạ tầng, công nghệ đang xem xét kế hoạch IPO hoặc chuyển sàn niêm yết nhằm tiếp cận nguồn vốn dài hạn và nâng cao tính minh bạch.

Song song với đó, nâng hạng sẽ tạo điều kiện thu hút thêm dòng vốn ngoại, đặc biệt từ các quỹ đầu tư theo dõi chỉ số thị trường mới nổi. Bên cạnh dòng vốn ngoại, sự quay trở lại của nhà đầu tư cá nhân trong nước cũng có thể được thúc đẩy khi thanh khoản cải thiện và các câu chuyện tăng trưởng mới xuất hiện.

Bài liên quan

Nâng hạng thị trường: Cơ hội lớn, yêu cầu cao hơn với công ty chứng khoán

Nâng hạng thị trường: Cơ hội lớn, yêu cầu cao hơn với công ty chứng khoán

Áp lực ngắn hạn gia tăng, nhưng dư địa hút vốn cho thị trường trong trung hạn vẫn mở

Áp lực ngắn hạn gia tăng, nhưng dư địa hút vốn cho thị trường trong trung hạn vẫn mở

FTSE Russell: Dư địa hợp tác giữa còn rất lớn và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam

FTSE Russell: Dư địa hợp tác giữa còn rất lớn và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam

Dành cho bạn

Blockchain và mật mã: Giải bài toán lớn về an ninh mạng

Blockchain và mật mã: Giải bài toán lớn về an ninh mạng

Chặn thuốc lá lậu: Đề xuất tăng mức xử phạt, siết khâu bán lẻ

Chặn thuốc lá lậu: Đề xuất tăng mức xử phạt, siết khâu bán lẻ

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là quan hệ đặc biệt, thân thiết như anh em

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là quan hệ đặc biệt, thân thiết như anh em

10 năm EU-GMP: Động lực tăng trưởng hai chữ số cho Imexpharm

Chi hơn 1,3 tỷ USD nhập ô tô, Indonesia, Trung Quốc, Thái Lan áp đảo thị trường

Chi hơn 1,3 tỷ USD nhập ô tô, Indonesia, Trung Quốc, Thái Lan áp đảo thị trường

Nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Chứng khoán phái sinh ngày 22/4: Chênh lệch dương trở lại, lạc quan khi VN30 bứt khỏi ngưỡng 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 22/4: Chênh lệch dương trở lại, lạc quan khi VN30 bứt khỏi ngưỡng 2.000 điểm

(TBTCO) - Sau khi VN30-Index giữ vững được sắc xanh, giao dịch hợp đồng tương lai sôi động, cao gấp rưỡi phiên hôm trước.
Thế Giới Di Động hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu sau 3 tháng đầu năm

Thế Giới Di Động hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu sau 3 tháng đầu năm

(TBTCO) - Sau 3 tháng đầu năm 2026, Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu 46.508 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ và hoàn thành 25% kế hoạch năm, với tăng trưởng đến từ nhiều mảng kinh doanh.
Giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tăng hơn 50% trong tuần qua

Giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tăng hơn 50% trong tuần qua

(TBTCO) - Trong tuần từ 13/4 - 17/4, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bình quân đạt 5.609 tỷ đồng mỗi ngày, tăng 51,26% so với tuần trước đó.
Đại hội đồng cổ đông VPBank: Nâng vốn vượt 100.000 tỷ đồng, tăng tốc CAEX chuẩn bị tham gia tài sản mã hóa

Đại hội đồng cổ đông VPBank: Nâng vốn vượt 100.000 tỷ đồng, tăng tốc CAEX chuẩn bị tham gia tài sản mã hóa

(TBTCO) - VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 đạt 41.323 tỷ đồng, tăng 35%; dư nợ tín dụng gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 34%. Cùng với kế hoạch nâng vốn lên 100.000 tỷ đồng để củng cố nền tảng tài chính, ngân hàng cũng đẩy nhanh triển khai CAEX, kỳ vọng sớm vận hành và mở rộng sang lĩnh vực tài sản mã hóa.
Chứng khoán ngày 22/4: Cổ phiếu Vingroup dẫn dắt đà tăng, VN-Index hướng tới vùng đỉnh cũ

Chứng khoán ngày 22/4: Cổ phiếu Vingroup dẫn dắt đà tăng, VN-Index hướng tới vùng đỉnh cũ

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (22/4) ghi nhận diễn biến tích cực khi VN-Index bật tăng mạnh vào cuối phiên, lấy lại toàn bộ mức giảm trong phiên sáng. Tuy nhiên, thanh khoản suy giảm và độ rộng thị trường nghiêng về tiêu cực cho thấy dòng tiền vẫn vận động thận trọng và có tính chọn lọc cao.
PTI đặt kế hoạch thận trọng và tăng vốn điều lệ hơn 600 tỷ đồng trong năm 2026

PTI đặt kế hoạch thận trọng và tăng vốn điều lệ hơn 600 tỷ đồng trong năm 2026

(TBTCO) - PTI trình cổ đông kế hoạch kinh doanh 2026 theo hướng thận trọng, đồng thời đề xuất phương án tăng vốn hơn 600 tỷ đồng nhằm củng cố nền tảng tài chính và nâng cao khả năng chống chịu trước biến động thị trường.
Chứng khoán BIDV đặt mục tiêu lãi kỷ lục, tăng tốc kế hoạch nâng vốn

Chứng khoán BIDV đặt mục tiêu lãi kỷ lục, tăng tốc kế hoạch nâng vốn

(TBTCO) - Sau ba năm chủ yếu tăng vốn qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, Chứng khoán BIDV sẽ đẩy mạnh gia tăng năng lực tài chính thời gian tới. Quy mô vốn chủ sở hữu dự kiến sẽ tăng gấp đôi lên 11.000 tỷ đồng chậm nhất trong năm 2027.
Đại hội đồng cổ đông Sacombank: Dồn lực tái cơ cấu, ưu tiên “đệm” dự phòng trước ngưỡng triệu tỷ

Đại hội đồng cổ đông Sacombank: Dồn lực tái cơ cấu, ưu tiên “đệm” dự phòng trước ngưỡng triệu tỷ

(TBTCO) - Năm 2026, Sacombank đặt mục tiêu tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng, lợi nhuận 8.100 tỷ đồng; kiểm soát nợ xấu dưới 4,5%; đồng thời thông qua các quyết sách mang tính “bước ngoặt. Lãnh đạo Sacombank cho biết, đã hoàn tất xử lý các tồn đọng tài chính và trích đủ dự phòng 100%, nhưng vẫn chờ xử lý 32,5% cổ phần tại VAMC. Sacombank sẽ tiếp tục ưu tiên trích lập dự phòng rủi ro, nâng cao tỷ lệ bao phủ nợ xấu.
Cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA

Cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA

Mở khóa động lực tăng trưởng 2 con số từ công nghệ và đổi mới sáng tạo

Mở khóa động lực tăng trưởng 2 con số từ công nghệ và đổi mới sáng tạo

Cơ hội đón hàng hóa mới, dòng tiền mới từ nâng hạng

Cơ hội đón hàng hóa mới, dòng tiền mới từ nâng hạng

Sớm thành lập sàn vàng quốc gia để minh bạch thị trường

Sớm thành lập sàn vàng quốc gia để minh bạch thị trường

Tạo thuận lợi, Hải quan thống nhất thủ tục kho, bãi triển khai Nghị quyết 66.16/2026/NQ-CP

Tạo thuận lợi, Hải quan thống nhất thủ tục kho, bãi triển khai Nghị quyết 66.16/2026/NQ-CP

Công ty Cù Lao Chàm báo lãi hơn 775 tỷ đồng trong năm 2025

Công ty Cù Lao Chàm báo lãi hơn 775 tỷ đồng trong năm 2025

Đại hội đồng cổ đông SHB: Tăng vốn lên gần 59.000 tỷ đồng, chuẩn bị khởi công trụ sở biểu tượng năm 2027

Đại hội đồng cổ đông SHB: Tăng vốn lên gần 59.000 tỷ đồng, chuẩn bị khởi công trụ sở biểu tượng năm 2027

Khối ngoại giao dịch cân bằng, tiếp tục gom mạnh chứng chỉ quỹ VNDiamond

Khối ngoại giao dịch cân bằng, tiếp tục gom mạnh chứng chỉ quỹ VNDiamond

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 20/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 20/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 20/4: Giá cà phê tiếp tục xu hướng giảm, hồ tiêu phục hồi

Ngày 20/4: Giá cà phê tiếp tục xu hướng giảm, hồ tiêu phục hồi

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Bài 2: Tiền mặt có quay trở lại?

Bài 2: Tiền mặt có quay trở lại?

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

