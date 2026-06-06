Doanh nghiệp

Xây dựng hệ sinh thái bền vững hỗ trợ và phát triển kinh tế tư nhân

Hoàng Yến

Hoàng Yến

[email protected]
23:07 | 06/06/2026
(TBTCO) - Sáng 6/6, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) đã chủ trì tổ chức Diễn đàn "Xây dựng hệ sinh thái bền vững hỗ trợ và phát triển kinh tế tư nhân năm 2026" với sự phối hợp của Cục Đổi mới sáng tạo, Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Viện Khoa học và Công nghệ sức khỏe - Đại học Bách khoa.
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Diễn đàn hướng tới thúc đẩy việc triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và khu vực kinh tế tập thể theo các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, đây là không gian trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp bền vững, gắn với thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Xuân Thọ - Phó cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, cho biết việc ký kết các thỏa thuận phối hợp nhằm tận dụng lợi thế của các bên để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khu vực tư nhân tiếp cận các chương trình của Nhà nước, thúc đẩy ứng dụng công nghệ theo định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Xây dựng hệ sinh thái bền vững hỗ trợ và phát triển kinh tế tư nhân
Ông Nguyễn Xuân Thọ, Phó cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể phát biểu.

Tại phiên làm việc đầu tiên, 4 đơn vị đã tiến hành ký kết biên bản hợp tác, bao gồm: Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp (BAC), Trung tâm Thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ (SATITECH), Trung tâm Mã số mã vạch quốc gia (NBC) và Viện Khoa học và Công nghệ sức khỏe (HST). Cũng tại đây, Ban tổ chức đã giới thiệu 8 đơn vị tiên phong tham gia hệ sinh thái, gồm 3 doanh nghiệp tiếp nhận tư vấn hỗ trợ và 5 đơn vị đồng hành.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã trao đổi về các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; các mô hình hỗ trợ thông qua mạng lưới tư vấn viên; vai trò của khoa học và công nghệ trong nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; cũng như các giải pháp tăng cường liên kết giữa các tổ chức hỗ trợ, các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp nhằm hình thành hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Theo ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc SATITECH, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp hiện nay còn triển khai đơn lẻ và thiếu kết nối. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể không thiếu công nghệ, mà thiếu công nghệ phù hợp. Do đó ông đề xuất mô hình hỗ trợ đồng bộ đi từ bước xác định nhu cầu, tư vấn giải pháp, đào tạo, chuyển giao công nghệ đến thương mại hóa sản phẩm.

Về chính sách, ông Nguyễn Văn Bách từ Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh cho biết nội dung sửa đổi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được thiết kế theo hướng đánh giá doanh nghiệp dựa trên nhu cầu, vòng đời và khả năng tác động, thay vì chỉ căn cứ vào quy mô. 4 sự chuyển đổi lớn trong định hướng chính sách mới là: chuyển từ hỗ trợ dàn trải sang trọng điểm; từ thủ tục giấy tờ sang nền tảng số; từ hỗ trợ đầu vào sang căn cứ trên kết quả đầu ra; và từ đào tạo chung sang tư vấn, huấn luyện chuyên sâu.

Trong các phiên làm việc tiếp theo, Diễn đàn đã thảo luận về công tác tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp và tiếp cận tài chính với sự tham gia của các chuyên gia, đại diện tổ chức như LLEAD Capital, P&Q Solution.

Đồng thời, tại sự kiện, Ban tổ chức đã trao chứng nhận cho các doanh nghiệp được lựa chọn tham gia mô hình hỗ trợ thí điểm. Theo kế hoạch được công bố, sau Diễn đàn, mạng lưới các đơn vị tham gia ký kết sẽ tiến hành khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp có nhu cầu để hỗ trợ triển khai thí điểm tư vấn chuyên sâu về ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng tiêu chuẩn xanh (ESG) và tiếp cận các nguồn tài chính bền vững.

Hoàng Yến
Từ khóa:
doanh nghiệp tư nhân hệ sinh thái doanh nghiệp nhỏ và vừa

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