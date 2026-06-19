Vẫn còn nhiều vướng mắc cản bước doanh nghiệp

Nhiều bất cập về thủ tục, chi phí...

Diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Hội nghị nhằm lắng nghe, ghi nhận và nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2026 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Qua đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách, đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, khơi thông các nguồn lực cho tăng trưởng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “hai con số”.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương chủ trì Hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp và hiệp hội đã nêu ra nhiều “điểm nghẽn” đang ảnh hưởng đến sức cạnh tranh. Trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, doanh nghiệp phản ánh sự bất cập của quy định kiểm tra chất lượng hàng hóa phải thực hiện lặp đi lặp lại hàng năm, gây tốn kém rất lớn. Doanh nghiệp kiến nghị cơ quan quản lý nên xem xét công nhận các tiêu chuẩn quốc tế (như của Mỹ, Châu Âu) mà nhà sản xuất đã đạt được để giảm thiểu chi phí và thời gian kiểm định tại cửa khẩu. Đại diện ngành này cũng lưu ý về sự chững lại của thị trường bất động sản trước những khó khăn về dòng vốn của doanh nghiệp.

Đối với ngành dệt may, dù vẫn tăng trưởng tốt và 5 tháng đầu năm giữ được mức xuất siêu, nhưng tốc độ tăng trưởng cũng đang tới hạn sau 20 năm liên tục tăng trưởng. Đại diện Hiệp hội chỉ ra những khó khăn trong việc tiếp cận quỹ đất sản xuất và sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao. Các trường đào tạo nghề hiện nay gặp khó khăn về tài chính, học sinh không mặn mà. Do đó, doanh nghiệp kiến nghị Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ chi phí thuê chuyên gia nước ngoài giảng dạy và coi việc đào tạo nghề như một dạng đầu tư công vào hạ tầng nguồn nhân lực.

Ngoài ra, đại diện hiệp hội cũng bày tỏ lo lắng về các thủ tục pháp lý khi Bộ Công Thương đã có Thông tư loại trừ kiểm tra nhiều sản phẩm xuất khẩu, thì Bộ Công an đang chuẩn bị ban hành Nghị định quy định về hoạt động định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Doanh nghiệp cũng kiến nghị giảm bớt tần suất các đoàn thanh tra, kiểm tra để tránh làm gián đoạn hoạt động sản xuất.

TS Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội phát biểu ý kiến. Ảnh: Đức Minh

Liên quan đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đại diện Hiệp hội Thương mại điện tử nhấn mạnh việc sử dụng AI là xu hướng bắt buộc để duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số. Hiện nay, các cường quốc đang có cuộc đua “token hoá” nền kinh tế, biến AI thành tiền tệ, nhiều doanh nghiệp bỏ chi phí rất lớn để sử dụng AI. Trong khi đó, doanh nghiệp trong nước đang gặp khó khăn về hạch toán chi phí hợp lý khi sử dụng AI, từ đó hạn chế cơ hội tăng trưởng đột phá.

Giữa lúc nhiều ngành hàng gặp khó khăn, đại diện Hiệp hội Thương mại điện tử mang đến một bức tranh lạc quan khi cho biết ngành luôn duy trì tốc độ tăng trưởng gấp ba lần tốc độ tăng trưởng GDP. Năm 2025, lĩnh vực này tăng gần 28% so với mức tăng GDP trên 8%. Nếu GDP hướng tới mục tiêu tăng 10% thì thương mại điện tử phải tăng trưởng trên 30% và mục tiêu này là có thể đạt được.

Tuy nhiên, đằng sau con số khả quan là một dấu hiệu đáng lo khi số lượng người bán đang giảm khoảng 10%, đại diện Hiệp hội này cho biết. Để khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh chuyển lên hoạt động thương mại điện tử, mở rộng thị trường, đại diện Hiệp hội đề nghị các cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường công tác truyền thông chính sách, hướng dẫn chi tiết cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh mạnh dạn mở rộng hoạt động, phát triển sản xuất kinh doanh.

Việt Nam là điểm đến hấp dẫn đầu tư

Từ góc nhìn của khối doanh nghiệp nước ngoài, đại diện Eurocharm cho biết một kết quả khảo sát đáng mừng khi có tới 93% doanh nghiệp được hỏi đánh giá Việt Nam là điểm đến hấp dẫn. Như vậy, Việt Nam có thể tự tin hơn trong thiết kế chính sách thu hút đầu tư.

Theo vị đại diện này, các doanh nghiệp châu Âu đang rất hào hứng với kế hoạch tăng trưởng 2 con số của Việt Nam, nhất là về các dự án phát triển hạ tầng. Nhiều doanh nghiệp muốn tham gia sâu hơn vào các dự án hạ tầng, năng lượng, và Việt Nam cũng đang rất cần nguồn lực lớn để phát triển. Tuy nhiên, việc các doanh nghiệp nước ngoài tham gia các dự án PPP còn rất hạn chế, kế hoạch triển khai các dự án năng lượng rất chậm…

Lắng nghe và ghi nhận các ý kiến phản ánh, Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ chia sẻ với những khó khăn, trăn trở của doanh nghiệp. Từ những kiến nghị này, yêu cầu được đặt ra là phải tháo gỡ các vướng mắc của doanh nghiệp bằng hành động cụ thể.

Do đó, Thứ trưởng yêu cầu Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể khẩn trương tổng hợp các kiến nghị thành một báo cáo chi tiết. Trong đó, mô tả các khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp, phân loại rõ từng nhóm vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ, ngành nào để các cơ quan này chủ động phối hợp xử lý. Dựa trên tổng hợp này, Vụ Ngân sách Nhà nước sẽ hoàn thiện báo cáo để trình Thủ tướng Chính phủ ngay trong cuối tuần này.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương kết luận Hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Nhấn mạnh lại quan điểm xuyên suốt là Đảng và Nhà nước coi khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, đồng hành cùng đất nước thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thứ trưởng yêu cầu báo cáo trình Thủ tướng phải phản ánh được tinh thần của các doanh nghiệp, hiệp hội đang nỗ lực đồng hành cùng các mục tiêu chung của cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh một số ngành thuận lợi như thương mại điện tử, dệt may, thủy sản, phần lớn các lĩnh vực còn lại vẫn gặp nhiều trở ngại, đặc biệt trước áp lực chi phí toàn cầu và cả những rào cản từ chính sách hiện hành.

Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho khu vực tư nhân, Thứ trưởng nêu rõ cần báo cáo Thủ tướng để đưa ra chỉ đạo cụ thể trong Nghị quyết, yêu cầu các bộ, ngành liên quan phải trực tiếp tiếp xúc, gặp gỡ và lắng nghe doanh nghiệp để tháo gỡ theo tinh thần Nghị quyết 68.