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Thị trường tài chính xanh cần thêm động lực để khơi thông dòng vốn

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
14:29 | 06/08/2026
(TBTCO) - Dù thị trường tài chính xanh đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, việc chuyển hóa nhu cầu vốn thành các giao dịch đầu tư thực tế vẫn đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện chính sách, hạ tầng thị trường và chất lượng dự án.
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Sáng ngày 6/8, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) phối hợp với Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), FiinGroup và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) Việt Nam tổ chức Hội nghị Tài chính Xanh Việt Nam 2026 với chủ đề “Nơi dòng vốn xanh kết nối cơ hội đầu tư”.

Hội nghị quy tụ đông đảo đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý, định chế tài chính, nhà đầu tư, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế nhằm trao đổi về xu hướng phát triển tài chính xanh, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và thảo luận các giải pháp kết nối nguồn vốn với các dự án xanh tại Việt Nam.

Thị trường tài chính xanh cần thêm động lực để khơi thông dòng vốn
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: FiinGroup.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Hoàng Hải - Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank cho biết, hội nghị được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi giữa các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính và doanh nghiệp về phát triển tài chính xanh. Theo ông, cùng với việc thúc đẩy tín dụng xanh, việc mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn cho các thành phần kinh tế, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng là một nội dung được quan tâm trong quá trình phát triển thị trường tài chính xanh.

Ở góc độ đơn vị cung cấp hạ tầng dữ liệu tài chính và dịch vụ phân tích thị trường, ông Nguyễn Hữu Hiệu - Tổng Giám đốc FiinGroup nhấn mạnh, niềm tin của nhà đầu tư là yếu tố quan trọng để khơi thông dòng vốn xanh. Theo ông, niềm tin cần được xây dựng trên cơ sở chất lượng dự án được kiểm chứng, rủi ro được đánh giá đầy đủ, dữ liệu đáng tin cậy, thông tin minh bạch và các cơ chế đánh giá độc lập, qua đó nâng cao hiệu quả kết nối giữa nguồn vốn với các cơ hội đầu tư xanh.

Theo thông tin tại hội nghị, thị trường tài chính xanh của Việt Nam đã ghi nhận một số chuyển biến tích cực trong thời gian qua. Năm 2025, thị trường có 5 đợt phát hành trái phiếu xanh bằng đồng Việt Nam với tổng giá trị 3.407 tỷ đồng. Đáng chú ý, cả 5 giao dịch đều được đánh giá độc lập trước phát hành theo các chuẩn mực tài chính xanh quốc tế. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp Việt Nam cũng đã huy động các khoản vay xanh và khoản vay liên kết với mục tiêu phát triển bền vững từ các định chế tài chính quốc tế, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất toàn cầu vẫn còn nhiều thách thức.

Theo các ý kiến tại hội nghị, những diễn biến trên cho thấy, thị trường tài chính xanh tại Việt Nam đang từng bước phát triển theo hướng thực chất hơn. Khả năng tiếp cận nguồn vốn ngày càng gắn với chất lượng dự án, tính minh bạch của thông tin, hệ thống dữ liệu đáng tin cậy và các cơ chế đánh giá độc lập.

Một trong những cơ sở pháp lý quan trọng được các đại biểu đề cập là Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận dự án đầu tư thuộc Danh mục phân loại xanh. Theo đó, hệ thống phân loại xanh thống nhất được kỳ vọng tạo cơ sở để các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư và doanh nghiệp nhận diện các dự án đáp ứng tiêu chí xanh, đồng thời hỗ trợ quá trình phát triển các sản phẩm tài chính phù hợp và nâng cao tính minh bạch của thị trường.

Các đại biểu cũng cho rằng, bên cạnh việc hoàn thiện khung pháp lý về tín dụng xanh, trái phiếu xanh và công bố thông tin, thị trường cần tiếp tục phát triển nguồn dự án đáp ứng tiêu chuẩn xanh, hoàn thiện hạ tầng dữ liệu, cơ chế đánh giá độc lập và các công cụ tài chính phù hợp nhằm chuyển hóa nhu cầu vốn thành các giao dịch thực tế.

Trong khuôn khổ hội nghị, các diễn giả cũng chia sẻ kinh nghiệm phát triển tài chính xanh từ Trung tâm Dịch vụ Tài chính Quốc tế GIFT City của Ấn Độ - mô hình được xem là một trong những tham chiếu về thu hút nguồn vốn quốc tế thông qua các cơ chế tài chính chuyên biệt./.

Thu Hương
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