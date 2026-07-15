Chứng khoán

Mở rộng dư địa huy động vốn dài hạn, nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
15:39 | 15/07/2026
(TBTCO) - Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn, cùng với việc nâng cao xếp hạng tín nhiệm và hoàn thiện điều kiện huy động vốn sẽ góp phần giảm chi phí vốn, mở rộng khả năng huy động nguồn vốn dài hạn và định hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế.
aa

Mở rộng dư địa huy động vốn

Trong bối cảnh nhu cầu vốn phục vụ tăng trưởng kinh tế ngày càng lớn, việc tái cấu trúc các kênh dẫn vốn và nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực tài chính được các chuyên gia đánh giá là giải pháp quan trọng nhằm giảm chi phí vốn và mở rộng khả năng huy động nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế.

Chia sẻ tại Hội thảo “Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn” do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức ngày 15/7, ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư, Thành viên Ban Điều hành Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) nhấn mạnh, các giải pháp Chính phủ đang triển khai hiện nay về cơ bản đều hướng tới xử lý bài toán chi phí vốn - một yếu tố quan trọng trong định giá doanh nghiệp và cổ phiếu. Trong bối cảnh chi phí vốn của doanh nghiệp Việt Nam vẫn ở mức cao do cơ cấu nguồn vốn còn mất cân đối, việc tái cấu trúc các kênh dẫn vốn và phát triển thị trường vốn sẽ góp phần giảm chi phí huy động vốn trong dài hạn, tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh.

Mở rộng dư địa huy động vốn dài hạn, nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế
Các diễn giả tại phiên thảo luận với nội dung "Tìm cơ hội trong kỷ nguyên tăng trưởng mới". Ảnh: Đức Thanh.

Theo ông Minh, một trong những vấn đề cần được quan tâm hiện nay là nâng cao xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Xếp hạng tín nhiệm không chỉ ảnh hưởng đến chi phí huy động vốn của doanh nghiệp, mà còn tác động tới khả năng tiếp cận các nguồn tín dụng quốc tế, kể cả đối với những doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt. Việc cải thiện xếp hạng tín nhiệm sẽ giúp Việt Nam mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế với chi phí hợp lý hơn, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp và hệ thống ngân hàng đa dạng hóa nguồn vốn.

“Khi chi phí vốn trong nước còn ở mức thấp, doanh nghiệp chủ yếu huy động vốn trong nước. Tuy nhiên, khi chi phí vốn trong nước tăng và tiệm cận với mặt bằng quốc tế, nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang phát hành trái phiếu quốc tế. Vì vậy, việc nâng cao xếp hạng tín nhiệm sẽ góp phần mở rộng khả năng huy động vốn với chi phí cạnh tranh hơn” - ông Minh phân tích.

Bên cạnh đó, ông Minh cũng cho rằng, việc phát triển tài chính xanh và huy động vốn theo các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vẫn còn nhiều khó khăn. Mặc dù doanh nghiệp đã từng bước tiếp cận các chương trình đào tạo và triển khai ESG, song việc thu hút dòng vốn từ các nhà đầu tư theo tiêu chuẩn này vẫn còn hạn chế. Hiện nay, phần lớn các thương vụ huy động vốn ESG vẫn được thực hiện dưới hình thức phát hành riêng lẻ với các nhà đầu tư đã có sẵn cấu trúc tài chính và điều kiện đầu tư phù hợp.

Để tiếp cận hiệu quả hơn các nguồn vốn ưu đãi từ tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (World Bank), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)..., theo ông Minh, Việt Nam cần xây dựng lộ trình triển khai ESG rõ ràng, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và thể hiện cam kết trong quá trình thực hiện. Khi các cam kết được cụ thể hóa bằng hành động và kết quả, niềm tin của nhà đầu tư quốc tế sẽ được củng cố, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động huy động vốn.

Hướng dòng vốn vào ngành ưu tiên

Về định hướng phân bổ nguồn lực, ông Minh nhận định, năng lượng sẽ tiếp tục là một trong những lĩnh vực có nhu cầu vốn lớn khi nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao.

Bên cạnh đó, ngành bán dẫn cũng được đánh giá có nhiều tiềm năng nhờ xu hướng chuyển giao công nghệ và khả năng thu hút nguồn vốn quốc tế. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong lĩnh vực này hiện vẫn gặp khó khi niêm yết, do phải đáp ứng các điều kiện về thời gian hoạt động, hiệu quả kinh doanh và các tiêu chuẩn niêm yết hiện hành.

Từ thực tế đó, ông Minh đề xuất nghiên cứu cơ chế linh hoạt hơn đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao và bán dẫn, tương tự cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Theo đó, có thể xem xét điều chỉnh một số điều kiện về thời gian hoạt động hoặc khả năng sinh lời đối với các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng và thuộc lĩnh vực ưu tiên.

“Giải pháp này sẽ góp phần đa dạng hóa hàng hóa trên thị trường vốn, đồng thời tạo thêm điều kiện để dòng vốn được phân bổ vào các lĩnh vực chiến lược” - ông Minh nhấn mạnh.

Không chỉ mở rộng khả năng huy động vốn, việc phân bổ hiệu quả dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên cũng được các chuyên gia đánh giá là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực của nền kinh tế.

Trên bình diện thị trường chứng khoán, ông Nguyễn Anh Khoa - Giám đốc Phân tích, Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) cho rằng, trong bối cảnh dòng vốn dài hạn được huy động nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, những ngành hưởng lợi trực tiếp sẽ là các lĩnh vực đáp ứng đồng thời 3 tiêu chí: có triển vọng tăng trưởng dài hạn, có nhu cầu sử dụng vốn lớn và thuộc nhóm ngành được Nhà nước ưu tiên phát triển.

Theo ông Khoa, các lĩnh vực đáp ứng các tiêu chí trên gồm hạ tầng, cảng biển, logistics, công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Đây là những ngành được kỳ vọng sẽ hưởng lợi trực tiếp từ quá trình phân bổ dòng vốn trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, nhiều nhóm ngành khác cũng có thể hưởng lợi gián tiếp từ quá trình này. Trong đó, ngành ngân hàng tiếp tục giữ vai trò cung cấp tín dụng cho nền kinh tế, còn các công ty chứng khoán là trung gian tài chính tham gia huy động vốn, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp và hỗ trợ phát hành cổ phiếu.

Đối với lĩnh vực bất động sản, ông Khoa đánh giá, việc triển khai các dự án hạ tầng và đầu tư công quy mô lớn có thể tạo tác động tích cực đối với giá trị bất động sản tại các khu vực lân cận. Riêng bất động sản khu công nghiệp sẽ có nhiều dư địa hưởng lợi khi hệ thống hạ tầng giao thông được cải thiện, góp phần giảm chi phí logistics và nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Khi chi phí logistics giảm, khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài cũng sẽ được cải thiện, qua đó tạo thêm động lực phát triển cho các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp.

“Đây là những nhóm ngành có triển vọng hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ quá trình huy động và phân bổ dòng vốn phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế trong thời gian tới” - ông Khoa chia sẻ./.

Thu Hương
Từ khóa:
huy động vốn chi phí vốn nâng hạng tín nhiệm quốc gia tài chính xanh esg Hội thảo “Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn” abs Agriseco

Bài liên quan

Gỡ điểm nghẽn thoái vốn để tăng hiệu quả luân chuyển dòng vốn tư nhân

Gỡ điểm nghẽn thoái vốn để tăng hiệu quả luân chuyển dòng vốn tư nhân

Bốn nhóm ngành được kỳ vọng dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận quý II

Bốn nhóm ngành được kỳ vọng dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận quý II

Doanh nghiệp không thiếu công cụ tài chính để giải "bài toán xanh"

Doanh nghiệp không thiếu công cụ tài chính để giải "bài toán xanh"

Dành cho bạn

Tiêu dùng nội địa lập kỷ lục mới nhưng sức mua vẫn thận trọng

Tiêu dùng nội địa lập kỷ lục mới nhưng sức mua vẫn thận trọng

Kích hoạt lộ trình đầu tư cao tốc Nha Trang - Đà Lạt theo phương thức PPP

Kích hoạt lộ trình đầu tư cao tốc Nha Trang - Đà Lạt theo phương thức PPP

Tái cấu trúc hệ dẫn vốn: Mở khóa nguồn lực cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Tái cấu trúc hệ dẫn vốn: Mở khóa nguồn lực cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Thêm dư địa hỗ trợ tăng trưởng, kỳ vọng loạt giải pháp kéo giảm lãi suất từ quý IV/2026

Thêm dư địa hỗ trợ tăng trưởng, kỳ vọng loạt giải pháp kéo giảm lãi suất từ quý IV/2026

Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa 6 tháng đạt hơn 68% dự toán

Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa 6 tháng đạt hơn 68% dự toán

Xác định đúng bản chất giao dịch liên kết nâng cao hiệu quả quản lý thuế

Xác định đúng bản chất giao dịch liên kết nâng cao hiệu quả quản lý thuế

Đọc thêm

Giám đốc Nghiên cứu Dragon Capital: Thị trường vốn phải sớm đảm nhận vai trò cung cấp nguồn lực dài hạn

Giám đốc Nghiên cứu Dragon Capital: Thị trường vốn phải sớm đảm nhận vai trò cung cấp nguồn lực dài hạn

(TBTCO) - Nhu cầu vốn đầu tư cho giai đoạn 2026 - 2030 có thể lên tới gần 1.500 tỷ USD, trong khi dư địa mở rộng tín dụng ngân hàng đang dần thu hẹp. Theo chuyên gia từ Dragon Capital, thị trường vốn phải sớm đảm nhận vai trò cung cấp nguồn lực dài hạn.
Thị trường chứng khoán cần phát huy mạnh hơn vai trò kênh dẫn vốn trung và dài hạn

Thị trường chứng khoán cần phát huy mạnh hơn vai trò kênh dẫn vốn trung và dài hạn

(TBTCO) - Phát biểu tại Hội thảo "Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn" do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức ngày 15/7, ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho rằng, trong bối cảnh nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng cao giai đoạn 2026 - 2030, việc tái cấu trúc các kênh dẫn vốn là yêu cầu cấp thiết, trong đó thị trường chứng khoán cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.
Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn để tạo động lực tăng trưởng hai con số

Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn để tạo động lực tăng trưởng hai con số

(TBTCO) - Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030, việc xây dựng một hệ thống dẫn vốn cân bằng, hiệu quả và bền vững trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng nhu cầu huy động nguồn lực cho phát triển. Trước yêu cầu đó, ngày 15/7, Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Hội thảo "Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn" với sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), các chuyên gia kinh tế, đại diện doanh nghiệp, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và nhiều thành viên thị trường để cùng trao đổi, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ nguồn vốn cho nền kinh tế.
Infographics: 184.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được phát hành 6 tháng đầu năm 2026

Infographics: 184.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được phát hành 6 tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt khoảng 184.000 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm bất động sản dẫn đầu với giá trị phát hành 98.300 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ.
Tạo nền tảng phát triển bền vững cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Tạo nền tảng phát triển bền vững cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

(TBTCO) - Theo ông Vương Hoàng Sơn - Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư, Chứng khoán VNDIRECT, trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp từng bước phục hồi, Nghị định 200/2026/NĐ-CP được kỳ vọng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao tính minh bạch và củng cố niềm tin nhà đầu tư, qua đó tạo nền tảng cho thị trường phát triển bền vững.
Bộ Tài chính Việt Nam trao đổi kinh nghiệm với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản về phát triển thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính Việt Nam trao đổi kinh nghiệm với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản về phát triển thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Ngày 14/7/2026, tại Tokyo, Đoàn công tác của Bộ Tài chính do Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi làm trưởng đoàn đã làm việc với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (JFSA) và Ủy ban Chứng khoán và Giám sát Giao dịch Nhật Bản (SESC).
VietABank điều chỉnh phương án chia cổ phiếu, tăng vốn điều lệ đợt 1 lên hơn 9.000 tỷ đồng

VietABank điều chỉnh phương án chia cổ phiếu, tăng vốn điều lệ đợt 1 lên hơn 9.000 tỷ đồng

(TBTCO) - VietABank vừa điều chỉnh phương án chia cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, giảm tỷ lệ phát hành từ 15% xuống 10,5%, tương ứng phát hành hơn 85,7 triệu cổ phiếu. Sau phát hành, vốn điều lệ VietABank dự kiến tăng lên hơn 9.020 tỷ đồng.
Chứng khoán ngày 14/7: VN-Index đảo chiều tăng điểm nhờ lực cầu bắt đáy

Chứng khoán ngày 14/7: VN-Index đảo chiều tăng điểm nhờ lực cầu bắt đáy

Thị trường chứng khoán hôm nay (14/7) ghi nhận màn đảo chiều tích cực khi VN-Index tăng hơn 6 điểm sau khi có lúc giảm sâu xuống dưới mốc 1.780 điểm. Dòng tiền bắt đáy gia tăng mạnh trong phiên chiều, đặc biệt ở nhóm dầu khí, ngân hàng và chứng khoán, giúp chỉ số lấy lại sắc xanh. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn ở mức thấp, cho thấy xu hướng hồi phục cần thêm thời gian để được xác nhận.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải quan khu vực III phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách 100.000 tỷ đồng trong năm 2026

Hải quan khu vực III phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách 100.000 tỷ đồng trong năm 2026

Trường Đại học Tài chính - Marketing kiện toàn Ban Giám hiệu, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Trường Đại học Tài chính - Marketing kiện toàn Ban Giám hiệu, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Mở rộng dư địa huy động vốn dài hạn, nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế

Mở rộng dư địa huy động vốn dài hạn, nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế

Đảng ủy Chính phủ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đảng ủy Chính phủ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị

7 điểm mới quan trọng doanh nghiệp có giao dịch liên kết cần biết

7 điểm mới quan trọng doanh nghiệp có giao dịch liên kết cần biết

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Làm rõ cơ sở xác định vị thế dẫn đầu DBV về bảo hiểm xe cơ giới

Làm rõ cơ sở xác định vị thế dẫn đầu DBV về bảo hiểm xe cơ giới

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Giá trong nước giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua, bán

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Giá trong nước giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua, bán

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +28.25
15/07 | +28.25 (7,543.59 +28.25 (+0.38%))
DJI +9.63
15/07 | +9.63 (52,508.27 +9.63 (+0.02%))
IXIC +233.83
15/07 | +233.83 (26,107.01 +233.83 (+0.90%))
NYA -49.45
15/07 | -49.45 (23,846.60 -49.45 (-0.21%))
XAX -34.63
15/07 | -34.63 (8,188.15 -34.63 (-0.42%))
BUK100P -0.78
15/07 | -0.78 (1,043.50 -0.78 (-0.07%))
RUT +11.60
15/07 | +11.60 (2,964.76 +11.60 (+0.39%))
VIX -0.29
15/07 | -0.29 (16.21 -0.29 (-1.76%))
FTSE -18.41
15/07 | -18.41 (10,510.98 -18.41 (-0.17%))
GDAXI -121.94
15/07 | -121.94 (25,025.09 -121.94 (-0.48%))
FCHI +2.73
15/07 | +2.73 (8,369.58 +2.73 (+0.03%))
STOXX50E +9.00
15/07 | +9.00 (6,289.19 +9.00 (+0.14%))
N100 +10.21
15/07 | +10.21 (1,924.30 +10.21 (+0.53%))
BFX -12.86
15/07 | -12.86 (5,605.41 -12.86 (-0.23%))
MOEX.ME -0.11
15/07 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +340.37
15/07 | +340.37 (24,681.10 +340.37 (+1.40%))
STI +83.69
15/07 | +83.69 (5,554.03 +83.69 (+1.53%))
AXJO +32.60
15/07 | +32.60 (8,841.10 +32.60 (+0.37%))
AORD +33.30
15/07 | +33.30 (9,034.60 +33.30 (+0.37%))
BSESN +184.13
15/07 | +184.13 (77,239.07 +184.13 (+0.24%))
JKSE +2.45
15/07 | +2.45 (6,041.97 +2.45 (+0.04%))
KLSE +15.32
15/07 | +15.32 (1,713.76 +15.32 (+0.90%))
NZ50 -16.15
15/07 | -16.15 (13,635.07 -16.15 (-0.12%))
KS11 +427.58
15/07 | +427.58 (7,284.41 +427.58 (+6.24%))
TWII +893.64
15/07 | +893.64 (45,631.59 +893.64 (+2.00%))
GSPTSE +67.82
15/07 | +67.82 (35,320.54 +67.82 (+0.19%))
BVSP +902.02
15/07 | +902.02 (176,641.09 +902.02 (+0.51%))
MXX +541.22
15/07 | +541.22 (66,514.30 +541.22 (+0.82%))
IPSA +96.39
15/07 | +96.39 (11,024.10 +96.39 (+0.88%))
MERV -5,971.25
15/07 | -5,971.25 (3,229,323.50 -5,971.25 (-0.18%))
TA125.TA +47.30
15/07 | +47.30 (4,069.80 +47.30 (+1.18%))
CASE30 +20.80
15/07 | +20.80 (52,320.10 +20.80 (+0.04%))
JN0U.JO -7.71
15/07 | -7.71 (6,718.44 -7.71 (-0.11%))
DX-Y.NYB -0.01
15/07 | -0.01 (100.91 -0.01 (-0.01%))
125904-USD-STRD -1.55
15/07 | -1.55 (2,797.01 -1.55 (-0.06%))
XDB +0.32
15/07 | +0.32 (133.79 +0.32 (+0.24%))
XDE +0.38
15/07 | +0.38 (114.22 +0.38 (+0.33%))
000001.SS -11.55
15/07 | -11.55 (3,955.58 -11.55 (-0.29%))
N225 +1,008.01
15/07 | +1,008.01 (68,751.51 +1,008.01 (+1.49%))
XDN +0.09
15/07 | +0.09 (61.65 +0.09 (+0.14%))
XDA +0.56
15/07 | +0.56 (69.75 +0.56 (+0.81%))