Thời sự

Đảng ủy Chính phủ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị

Dương An

Dương An

[email protected]
15:33 | 15/07/2026
(TBTCO) - Theo Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc, thể chế hiện nay không còn là điểm nghẽn, tuy nhiên khâu tổ chức thực hiện vẫn là điểm yếu. Để khắc phục vấn đề này, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới công tác đánh giá cán bộ để tổ chức thực hiện tốt hơn.
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Sáng 15/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2026 giữa Đảng ủy Chính phủ và các đảng ủy trực thuộc.

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Chính phủ và các đảng bộ trực thuộc đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Theo Phó Thủ tướng, 6 tháng đầu năm diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng sự tham gia của cả hệ thống chính trị, trong đó có các bộ, ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, đất nước đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng.

Đảng ủy Chính phủ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đạt trên 8%; nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt kết quả rất ấn tượng; an ninh, quốc phòng được giữ vững; văn hóa, xã hội, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe và giáo dục cơ bản đạt kết quả tốt. Sự đồng lòng cùng nhau thực hiện đã mang lại thành công của các cấp ủy đảng và của Đảng bộ Chính phủ, Phó Thủ tướng nêu rõ và gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đã góp phần vào những kết quả của 6 tháng đầu năm.

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng cho hay khối lượng công việc là rất lớn để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm. Do đó, đòi hỏi sự quyết tâm, đồng lòng, phối hợp tốt hơn nữa của các bộ, các ngành, địa phương, các tập đoàn, các doanh nghiệp trong cả hệ thống chính trị.

Về các nhiệm vụ trọng tâm, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát việc triển khai, thể chế hóa các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ, các nghị quyết của Bộ Chính trị và Kết luận số 18 của Ban Chấp hành Trung ương.

Trong đó, Phó Thủ tướng lưu ý vẫn còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành đúng tiến độ, phải xin lùi thời hạn. Vì vậy, các bộ, ngành cần xây dựng chương trình hành động thật cụ thể, xác định rõ nhóm nhiệm vụ, tiến độ, phân công rõ người, rõ việc để làm căn cứ đôn đốc, giám sát và kiểm tra.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, “thể chế hiện nay không còn là điểm nghẽn”, thay vào đó, thể chế bây giờ là kiến tạo. Nhiều bộ, ngành hiện đang đồng thời sửa đổi, xây dựng mới nhiều đạo luật để trình Quốc hội, từ đó sẽ khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện cho tăng trưởng. Tuy vậy, khâu tổ chức thực hiện hiện nay vẫn là điểm yếu cần được khắc phục. Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới công tác đánh giá cán bộ để tổ chức thực hiện tốt hơn.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; triển khai hiệu quả Quy định số 19 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng; đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng hiện đại gắn với chuyển đổi số; chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Về công tác cán bộ, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện đồng bộ, chặt chẽ công tác quy hoạch, xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; đồng thời nhấn mạnh việc đổi mới đánh giá cán bộ theo hướng thực chất hơn.

Theo Phó Thủ tướng, đánh giá cán bộ hiện vẫn là khâu khó nhất, làm sao phải vừa đúng theo quy định và vừa sát thực tế. Theo tiêu chí hiện nay, nếu có 100 nhiệm vụ mà hoàn thành 99 nhiệm vụ, 1 nhiệm vụ không hoàn thành thì cũng không được coi là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Do đó, mặc dù Chính phủ đã đạt nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng qua, nhưng vẫn chưa thể coi là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đối với vấn đề này, Phó Thủ tướng cho rằng cần nghiên cứu đánh giá cán bộ thông qua KPI, ứng dụng chuyển đổi số để từng cán bộ có chương trình hành động, nhiệm vụ cụ thể và hệ thống có thể tự động đánh giá kết quả thực hiện.

Thay thế cán bộ nếu không hoàn thành nhiệm vụ

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai nghiêm các quy định mới của Ban Bí thư về mô hình tổ chức đảng, trong đó có Quy định 196 về tổ chức đảng trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước. Theo Phó Thủ tướng, mô hình quản lý hiện nay đang làm tốt, với Bộ Tài chính là đại diện sở hữu về vốn và quản lý về nhân sự, các bộ ngành theo chức năng quản lý nhà nước sẽ hướng dẫn, hỗ trợ các tập đoàn.

Đồng thời, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đảng; tiếp tục đổi mới công tác dân vận gắn với cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Dân vận chính quyền phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể như giải quyết đúng quy định chế độ, chính sách, quyền lợi của người dân và doanh nghiệp; từ đó tạo niềm tin bằng hành động thực tiễn.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm các kết luận của đoàn kiểm tra Bộ Chính trị; tăng cường tự kiểm tra, tự giám sát từ chi bộ; kịp thời phát hiện, xử lý các dấu hiệu vi phạm. Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đánh giá cán bộ thường xuyên theo mốc 3 tháng, 6 tháng; đồng thời cho biết nếu cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ thì phải xem xét thay thế để bố trí người khác đảm nhận.

Đảng ủy Chính phủ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Liên quan đến thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, Phó Thủ tướng khẳng định mục tiêu này không chỉ đặt ra cho nhiệm kỳ hiện nay mà nhiều nhiệm kỳ sau cũng phải tiếp tục thực hiện. Muốn đạt được mục tiêu đó phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn; tiếp tục cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Cùng với đó là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ; đồng thời hỗ trợ hiệu quả việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Theo Phó Thủ tướng, nếu những nội dung đã phân cấp mà địa phương không đủ điều kiện thực hiện thì vẫn có thể giao trở lại cho bộ, ngành. Vấn đề quan trọng nhất không phải là đặt ở đâu, mà là phải hiệu quả.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, muốn đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số thì trọng tâm vẫn là địa phương và doanh nghiệp. Vì vậy, các bộ, ngành cần tích cực hỗ trợ các địa phương cũng như cả doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phát triển.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định, nhiệm vụ thời gian tới còn rất nặng nề, trong khi thời gian thực hiện không còn nhiều. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Chính phủ cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra./.

Dương An
Từ khóa:
Đảng ủy Chính phủ Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc công tác cán bộ

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