Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ khái quát những thành tựu nổi bật trong 6 tháng đầu năm.

Theo đó, dưới sự chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, công tác hoàn thiện thể chế được tiếp tục đẩy mạnh, kiên quyết xử lý tình trạng nợ đọng văn bản, luật. Cùng với đó, nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế.

Toàn cảnh hội nghị tại trụ sở Bộ Tài chính sáng 15/7. Ảnh: Đức Minh

Từ đó, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước đã có sự phát triển rất tích cực. Tăng trưởng kinh tế đạt 8,18%, cao nhất từ năm 2011 đến nay. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, thu ngân sách đạt 1,57 triệu tỷ đồng và giải ngân vốn đầu tư công toàn quốc đạt 35,5%.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ yêu cầu các đại biểu đánh giá kỹ những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại và nguyên nhân, đặc biệt là điểm nghẽn về kỷ luật thực thi, tổ chức thực hiện tại các địa phương và các đơn vị. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế phải đạt hai con số, giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% và thu ngân sách phải vượt kế hoạch được giao

Về công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ nhấn mạnh các yêu cầu triển khai các quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, đặc biệt là Quy định số 20-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Bộ Tài chính tiên phong tháo gỡ thể chế, nỗ lực cho mục tiêu tăng trưởng

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, Đảng bộ Bộ Tài chính có trên 51.000 đảng viên và 68 tổ chức trực thuộc. Trong 6 tháng đầu năm, được sự lãnh đạo quyết liệt, sát sao của các đồng chí Thường trực, Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ Tài chính về cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng vừa qua.

Để đạt được các con số tăng trưởng ấn tượng như đã báo cáo, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh ý nghĩa của việc hoàn thành khối lượng công tác thể chế rất lớn, cụ thể là tham mưu và ban hành 108 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 1 luật, 1 nghị quyết của Quốc hội, hơn 30 nghị định của Chính phủ và hơn 60 thông tư. Qua đó đã góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế đúng theo tinh thần của Nghị quyết 66-NQ/TW, đưa thể chế trở thành động lực phát triển mới.

Về ổn định kinh tế vĩ mô và thu hút nguồn lực, Bộ trưởng cho biết, điểm sáng là vốn FDI đăng ký trong 6 tháng đạt khoảng 36 tỷ USD, giải ngân khoảng 13 tỷ USD. Đặc biệt, tính đến ngày 10/7, thu ngân sách đã đạt 61,16% dự toán.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Về chi ngân sách, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính đã cân đối để tiết kiệm ít nhất 1/5 chi thường xuyên để dành nguồn cho đầu tư phát triển, việc chi tiêu được kiểm soát rất chặt chẽ. Hiện Bộ Tài chính đang cân đối gần 400.000 tỷ đồng cho 5 chương trình mục tiêu quốc gia.

Bộ Tài chính cũng là đơn vị tiên phong trong việc tinh gọn bộ máy và chuyển đổi số. Qua sắp xếp, số biên chế của các tuyến dưới ước giảm khoảng 18.000 người. Đây là sức ép rất lớn trong khi nhiệm vụ phải thực hiện rất nặng nề, Bộ trưởng cho hay.

Cùng với đó, các ngành Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước đang nỗ lực đẩy nhanh chuyển đổi số theo yêu cầu của Nghị quyết số 57-NQ/TW, nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đối với 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng nêu rõ, khối lượng nhiệm vụ là rất lớn. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cả năm, tăng trưởng 6 tháng cuối năm phải đạt ít nhất 11,7%, huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên 40% GDP. Trong khi nguồn ngân sách có hạn, việc thu hút nguồn lực từ khối doanh nghiệp tư nhân và FDI là cực kỳ quan trọng. Đặc biệt, hiệu quả sử dụng vốn phải tăng mạnh để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Với khối lượng nhiệm vụ nặng nề này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Chính phủ, sự đồng hành của các bộ, ban, ngành để Bộ Tài chính hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược

Sau các phát biểu chỉ đạo và chào mừng, Hội nghị đã diễn ra với các phần báo cáo của Đảng ủy Chính phủ, tham luận chuyên sâu từ Ngân hàng Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng…

Đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Đảng uỷ Chính phủ. Ảnh: Đức Minh

Theo đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Chính phủ đã ban hành 123 văn bản chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc triển khai nhiệm vụ về công tác chính trị tư tưởng; tham gia góp ý vào 10 đề án, dự thảo văn bản; tổ chức phát động các cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng và hội thi báo cáo viên giỏi. Công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được theo dõi chặt chẽ, không có khiếu nại, tố cáo. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 176 tổ chức đảng, 1.066 đảng viên và 195 cấp ủy viên.

Đảng ủy Chính phủ cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng điều hành của bộ máy; tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong cơ quan, đơn vị; trình Bộ Chính trị, Quốc hội thông qua cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI gồm 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ; thực hiện chuyển 5 cơ quan thuộc Chính phủ thành 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương.

Từ thực tiễn và kết quả đạt được, đồng chí Lại Xuân Lâm nêu 4 bài học kinh nghiệm quan trọng. Trong đó có bài học kinh nghiệm về tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, bám sát thực tiễn, phân tích kỹ tình hình, phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phát huy sự chủ động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, chuyển từ làm hết trách nhiệm sang làm đến nơi đến chốn, đồng thời phải bảo đảm huy động nguồn lực để thực hiện./.