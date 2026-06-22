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Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng về triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW

Đức Minh

Đức Minh

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15:07 | 22/06/2026
(TBTCO) - Ngày 22/6/2026, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng tháng 6 báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị.
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Tham dự hội nghị có đại diện các Ban Đảng Trung ương, ban tham mưu của Đảng ủy Chính phủ, thành viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Tài chính,...

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

Báo cáo tại hội nghị, bà Phan Thị Thu Hiền - Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước cho biết, ngày 3/6/2026, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1364/QĐ-BTC về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Chương trình hành động của Bộ Tài chính về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm Trưởng ban chỉ đạo; hai Phó trưởng ban là Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi và Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm và 37 ủy viên là các đồng chí Thứ trưởng, thủ trưởng các đơn tại thời điểm ban hành quyết định.

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng về triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW
Quang cảnh hội nghị Ban thường Đảng ủy Bộ Tài chính mở rộng vệ việc triển khai Nghị quyết số 57, ngày 22/6/2026. Ảnh: Đức Minh

Cũng theo bà Phan Thị Thu Hiền, trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Bộ Tài chính đã tích cực triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Tính đến ngày 19/6/2026, trong tổng số 412 nhiệm vụ được giao lũy kế, Bộ đã hoàn thành 272 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 66%; có 127 nhiệm vụ thường xuyên, chiếm 31%; 11 nhiệm vụ đang được thực hiện đúng hạn, chiếm 2,5%.

Thời gian qua, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 57-NQ/TW, các chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, và Ban Chỉ đạo Trung wong về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các đơn vị trong toàn ngành triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Bộ Tài chính đã chủ động rà soát, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách, thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, chứng khoán, đầu tư, bảo hiểm xã hội và doanh nghiệp.

Công tác phát triển dữ liệu số, kết nối, chia sẻ dữ liệu tiếp tục được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Song song với đó, Bộ Tài chính đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, thúc đẩy cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ trên môi trường số và khai thác hiệu quả dữ liệu để đơn giản hóa hồ sơ và thủ tục hành chính.

Đến nay, Bộ Tài chính đã hoàn thành đồng bộ 13 cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Trung tâm Dữ liệu quốc gia của Bộ Công an, với hơn 356 triệu bản ghi dữ liệu. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đã hoàn thành kết nối và đồng bộ hơn 1,7 triệu hồ sơ thủ tục hành chính với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bộ Tài chính cũng đã xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh ngành Tài chính, góp phần nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành trên cơ sở dữ liệu số.

Những kết quả này đã góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước; giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời thúc đẩy đổi mới phương thức quản lý theo hướng hiện đại, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, bà Phan Thị Thu Hiền cho biết, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2025 nhằm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Trong thời gian tới, Bộ sẽ tập trung theo dõi, đánh giá việc tổ chức thực thi pháp luật, bảo đảm các chính sách đi vào cuộc sống một cách hiệu quả.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã báo cáo kết quả thực hiện 6 dự án chuyển đổi số nội ngành (thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, chứng khoán, dự trữ nhà nước, đầu tư nước ngoài) được giao tại Nghị quyết số 57-NQ/TW, đồng thời nêu rõ khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Hướng tới mục tiêu phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh mọi hoạt động xây dựng thể chế, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của ngành Tài chính phải hướng tới mục tiêu phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng về triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW
Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị theo dõi sát tiến độ, chất lượng và hiệu quả vận hành của các hệ thống công nghệ thông tin; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động đến tiến độ thực hiện như thể chế, nguồn lực và các điều kiện thực tế. Trong mọi tình huống, các hệ thống đang vận hành phải được bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt, không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, Bộ trưởng lưu ý việc xây dựng hệ sinh thái dữ liệu đồng bộ, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bộ trưởng đề nghị, đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần chủ động tổng hợp, báo cáo đầy đủ, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, nguồn lực, khoa học công nghệ hoặc phân bổ nguồn vốn. Tinh thần là phản ánh trung thực thực trạng, không né tránh khó khăn để kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo và Chính phủ xem xét, tháo gỡ.

Bộ trưởng giao Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số với trách nhiệm là “Tổng chỉ huy trưởng” trong việc điều hành chung, thực hiện tham mưu tổng thể và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thử nghiệm về kiến trúc, cấu trúc, ngôn ngữ cũng như các phương thức kết nối trao đổi dữ liệu đảm bảo sao cho hệ thống của ngành, dù được đầu tư theo kiểu “mỗi cái một nơi” vẫn phải kết nối thông suốt và liên thông được với nhau.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số phải thực hiện được việc kết nối này để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp./.

Đức Minh
Từ khóa:
chuyển đổi số Công nghệ đổi mới doanh nghiệp đảng ủy bộ tài chính Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn

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