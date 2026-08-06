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Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Ngành Dự trữ Nhà nước đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng và an sinh xã hội

Đức Minh

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
18:31 | 06/08/2026
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn ghi nhận, biểu dương những thành tựu to lớn mà các thế hệ cán bộ, công chức Ngành Dự trữ Nhà nước đã đạt được trong suốt 70 năm xây dựng và phát triển, nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của Ngành cho sự nghiệp cách mạng và an sinh xã hội, đồng thời định hướng 6 nhiệm vụ trọng tâm cho Ngành Dự trữ Nhà nước trong giai đoạn mới.
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Ngày 6/8, Cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn dự và phát biểu chúc mừng.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo các vụ, cục, ban thuộc bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia; các đồng chí lãnh đạo Cục và nguyên lãnh đạo Cục/Tổng cục Dự trữ Nhà nước; lãnh đạo các ban, văn phòng thuộc Cục; Chi cục trưởng 15 Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục.

70 năm ngành Dự trữ Nhà nước: Lực lượng dự phòng chiến lược của Quốc gia

Điểm lại những dấu mốc đáng nhớ của ngành Dự trữ, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh cho biết, những năm qua, ngành đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tặng hoa chúc mừng ngành Dự trữ Nhà nước tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Ngành. Ảnh: Đức Minh

Trong 10 năm 2016 - 2025, hàng dự trữ quốc gia được xuất cấp theo quyết định của cấp có thẩm quyền với tổng giá trị hơn 20.000 tỷ đồng, bình quân khoảng 2.000 tỷ đồng mỗi năm; trong đó, Bộ Tài chính tổ chức xuất cấp hơn 17.000 tỷ đồng, chiếm 84,37%.

Không chỉ đảm bảo an sinh trong nước, hàng dự trữ quốc gia còn thực hiện nhiệm vụ viện trợ quốc tế cho các nước bạn như Cuba, Lào, Triều Tiên, Philippines..., góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Cơ sở hạ tầng của ngành cũng từng bước được đầu tư, hiện đại hóa. Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 định hướng xây dựng hệ thống kho hiện đại, thông minh, phân bổ hợp lý theo vùng, miền và vị trí chiến lược.

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước
Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh điểm lại những dấu mốc đáng nhớ của ngành Dự trữ Nhà nước. Ảnh: Đức Minh

Đến nay, hệ thống hạ tầng kho bãi đã từng bước thoát khỏi tình trạng thô sơ thời chiến, được đầu tư đồng bộ, hiện đại hóa công nghệ bảo quản, đáp ứng tối ưu yêu cầu nhập, xuất và lưu trữ hàng hóa trong tình hình mới.

Đặc biệt, cùng với kiện toàn tổ chức, thể chế về dự trữ quốc gia từng bước được hoàn thiện, từ những quyết định hành chính ban đầu đến Pháp lệnh Dự trữ quốc gia năm 2004, Luật Dự trữ quốc gia năm 2012 và Luật Dự trữ quốc gia năm 2025.

Theo Cục trưởng Bùi Tuấn Minh, Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 là dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở pháp lý toàn diện cho hoạt động dự trữ quốc gia trong giai đoạn mới, đưa dự trữ quốc gia thực sự trở thành dự trữ chiến lược của đất nước.

“Để có được những thành tựu nêu trên là nhờ sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tài chính; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là sự đoàn kết, quyết tâm, lòng yêu ngành, yêu nghề, sự phấn đấu không mệt mỏi của lớp lớp công chức, viên chức và người lao động ngành Dự trữ Nhà nước” - Cục trưởng Bùi Tuấn Minh nhấn mạnh.

6 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Dự trữ Nhà nước trong giai đoạn mới

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã ghi nhận, biểu dương những thành tựu to lớn mà các thế hệ cán bộ, công chức của Ngành đã đạt được trong suốt 70 năm xây dựng và phát triển.

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng nhấn mạnh, những nỗ lực không mệt mỏi của ngành Dự trữ Nhà nước đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của ngành Tài chính Việt Nam. Với những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng và an sinh xã hội, ngành Dự trữ Nhà nước đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất cùng Cờ thi đua của Chính phủ.

Nhấn mạnh vai trò then chốt của công tác dự trữ trong giai đoạn mới, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị ngành Dự trữ Nhà nước tập trung triển khai hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, triển khai Luật Dự trữ quốc gia năm 2025: Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành; trong đó tập trung nghiên cứu quy định về hàng dự trữ chiến lược nhằm phục vụ quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và điều tiết thị trường.

Hai là, cập nhật Chiến lược phát triển: Rà soát, trình sửa đổi Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xác định rõ quy mô, cơ cấu và danh mục hàng hóa nhằm chủ động ứng phó các tình huống đột xuất, cấp bách.

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước
Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Đức Minh

Ba là, thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị: Phấn đấu nâng mức dự trữ quốc gia đạt tối thiểu 1% GDP vào năm 2030 và 2% GDP vào năm 2045. Đồng thời, nghiên cứu cơ chế xã hội hóa để thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư hạ tầng kho bãi, bảo quản và vận chuyển trên nguyên tắc Nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

Bốn là, ứng phó với biến đổi khí hậu: Xây dựng nguồn lực dự trữ đủ quy mô, hợp lý về cơ cấu, sẵn sàng ứng phó kịp thời với thiên tai, dịch bệnh và các thách thức an ninh phi truyền thống theo tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW.

Năm là, hiện đại hóa hạ tầng: Tham mưu ưu tiên bố trí ngân sách để từng bước nâng cao quy mô dự trữ và phát triển hệ thống kho thông minh, hiện đại theo Quyết định 214/QĐ-TTg và Quyết định 1528/QĐ-BTC.

Sáu là, đột phá chuyển đổi số: Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, hoàn thành và đưa vào vận hành dự án Trung tâm giám sát và điều hành dự trữ quốc gia, hướng tới chuyển đổi số 100% quy trình điều hành nội bộ và quản lý chuyên ngành.

Tin tưởng vào bản lĩnh của đội ngũ cán bộ, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chúc ngành Dự trữ Nhà nước tiếp tục phát huy truyền thống, gặt hái nhiều thành tựu lớn hơn nữa, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, Ban tổ chức đã trao giải Cuộc thi viết “Dự trữ Nhà nước: Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển” cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phóng viên Võ Hoàng Yến, Báo Tài chính - Đầu tư (Bộ Tài chính), đoạt giải B (giải Nhì) với loạt 3 tác phẩm: “Hiện thực hóa mục tiêu đưa dự trữ thành nguồn lực chiến lược”, “Dự trữ chiến lược: Thu hút nguồn lực xã hội, bảo đảm tự chủ quốc gia” và “Nâng tầm vai trò của Dự trữ quốc gia”.

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước
Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước trao giải B cho các tác giả đoạt giải. (Trong ảnh: Phóng viên Võ Hoàng Yến, Báo Tài chính - Đầu tư: thứ 2 từ trái sang)
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước
Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước trao giải C cho các tác giả đoạt giải. (Trong ảnh: Phóng viên Nguyễn Đức Minh, Báo Tài chính - Đầu tư: thứ 2 từ trái sang). Ảnh: Đức Minh

Phóng viên Nguyễn Đức Minh, Báo Tài chính - Đầu tư (Bộ Tài chính), đoạt giải C (giải Ba) với loạt 3 tác phẩm: “Nguồn lực dự trữ quốc gia: Từ lá chắn an sinh đến trụ cột tự chủ chiến lược”, “Nguồn lực dự trữ quốc gia được sử dụng hiệu quả, củng cố niềm tin của nhân dân” và “Dấu ấn đột phá tạo nền tảng cho chặng đường mới”.

Cuộc thi góp phần lan tỏa niềm tự hào về chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và khát vọng cống hiến của các thế hệ cán bộ ngành Dự trữ Nhà nước.

Đức Minh
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