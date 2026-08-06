Chứng khoán phái sinh ngày 6/8: Dòng tiền sôi động hơn khi VN30-Index tiếp tục điều chỉnh

Thị trường cơ sở tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi lực bán duy trì tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. VN30-Index giảm 14,09 điểm, tương ứng 0,74%, xuống 1.902,79 điểm, chỉ còn cách ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.900 điểm chưa đầy 3 điểm.

Chỉ số giằng co trong phần lớn phiên sáng, nhưng chủ yếu vận động dưới tham chiếu. Áp lực bán gia tăng từ đầu phiên chiều, có thời điểm kéo VN30-Index xuống sâu trước khi lực cầu cuối phiên giúp chỉ số thu hẹp một phần mức giảm.

Số lượng mã chứng khoán đóng cửa trong sắc đỏ áp đảo, với 25 mã giảm, chỉ 3 mã tăng và 2 mã đứng giá. VIC là cổ phiếu gây áp lực lớn nhất, dù khối ngoại mua ròng cổ phiếu này, qua đó lấy đi khoảng 1,5 điểm của VN30. Giá trị giao dịch trên rổ VN30 giảm còn khoảng 8.861 tỷ đồng, thấp hơn phiên trước, cho thấy dòng tiền trên thị trường cơ sở tiếp tục thận trọng khi chỉ số quay lại kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng.

Trái với sự suy giảm của thanh khoản trên thị trường cơ sở, dòng tiền trên sàn chứng khoán phái sinh lại gia tăng. Tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai tăng 2,3% so với phiên trước. Riêng hợp đồng tháng 8 ghi nhận 222.934 hợp đồng được giao dịch, tiếp tục cao hơn mức bình quân tháng 7/2026.

Theo số liệu thị trường, khối lượng giao dịch bình quân phiên của hợp đồng tương lai VN30 trong tháng 7 đạt 202.911 hợp đồng, tăng 20,09% so với tháng 6. Giá trị giao dịch bình quân phiên theo danh nghĩa hợp đồng đạt 38.727 tỷ đồng, tăng 15,97%. Phiên 23/7 ghi nhận thanh khoản cao nhất tháng với 311.106 hợp đồng.

Nhu cầu sử dụng công cụ phái sinh tiếp tục tăng trong giai đoạn thị trường cơ sở biến động mạnh. Bên cạnh hoạt động đầu cơ ngắn hạn, hợp đồng tương lai còn được nhà đầu tư sử dụng để phòng vệ danh mục khi cổ phiếu cơ sở chịu áp lực điều chỉnh.

Hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 8/2026, mã 41I1G8000, kết phiên tại 1.896 điểm, giảm 0,93% so với phiên trước. Do mức giảm mạnh hơn VN30-Index, chênh lệch âm được nới rộng lên 6,79 điểm.

Các hợp đồng kỳ hạn tháng 9, tháng 12/2026 và tháng 3/2027 cũng đồng loạt giao dịch thấp hơn chỉ số cơ sở, với mức chiết khấu từ 2,29 điểm đến 7,29 điểm. Chênh lệch âm mở rộng phần nào cho thấy, nhà đầu tư phái sinh tiếp tục giữ quan điểm thận trọng khi VN30 chưa thể vượt vùng kháng cự và đang quay lại sát mốc 1.900 điểm. Khối lượng mở của hợp đồng tháng 8 giảm 2,39% xuống 32.509 hợp đồng, cho thấy số vị thế nắm giữ qua đêm tiếp tục thu hẹp.

Theo Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch đã gia tăng vị thế đầu cơ, phòng ngừa rủi ro trong phiên khi VN30 gặp vùng kháng cự mạnh. Công ty chứng khoán này dự báo, hợp đồng 41I1G8000 đang tích lũy với kháng cự tâm lý quanh 1.900 điểm và hỗ trợ gần nhất tại 1.880 điểm./.