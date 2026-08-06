Thuế - Hải quan

Cục Thuế và VietinBank ký kết hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi số

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
16:00 | 06/08/2026
(TBTCO) - Cục Thuế và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa tổ chức Lễ ký kết hợp tác đồng hành phổ biến chính sách thuế và hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
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Phát biểu tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn nhấn mạnh, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2026/NĐ-CP đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng để triển khai phương thức quản lý thuế mới theo hướng hiện đại, minh bạch và phù hợp với xu thế chuyển đổi số.

Trong quá trình cải cách, cơ quan thuế xác định lấy người nộp thuế làm trung tâm, tăng cường hỗ trợ, giảm thiểu thủ tục và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số. Để thực hiện hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý với các tổ chức trong hệ sinh thái tài chính - công nghệ, đặc biệt là các ngân hàng thương mại.

Cục Thuế và VietinBank ký kết hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi số
Lãnh đạo Cục Thuế và VietinBank thực hiện nghi lễ ký kết hợp tác. Ảnh: PT

VietinBank là ngân hàng thương mại nhà nước giữ vai trò chủ lực của nền kinh tế, với gần 2 triệu khách hàng là hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Trong thời gian qua, VietinBank đã phối hợp chặt chẽ với ngành Thuế triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người nộp thuế. Đặc biệt, hưởng ứng Chiến dịch cao điểm 60 ngày đồng hành cùng hộ kinh doanh do ngành Thuế phát động, VietinBank đã phối hợp cùng cơ quan thuế triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống, tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn hộ kinh doanh mở và sử dụng tài khoản thanh toán, kết nối với ứng dụng eTax Mobile và tiếp cận các dịch vụ tài chính số.

“Với sự đồng hành tích cực của hệ thống ngân hàng, các tổ chức cung cấp giải pháp công nghệ; sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là sự chủ động, hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp, tiểu thương và hộ kinh doanh trên cả nước, quá trình chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh sẽ góp phần xây dựng một nền kinh tế thương mại văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại hơn, minh bạch hơn. Đây sẽ là cơ hội để từng hộ kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô và phát triển bền vững, ngày càng hội nhập và hiện đại” - Phó Cục trưởng Mai Sơn bày tỏ tin tưởng.

Phó Cục trưởng Mai Sơn nhấn mạnh, qua 17 năm phối hợp trong công tác thu ngân sách, VietinBank đã thể hiện trách nhiệm và cam kết trong việc đồng hành cùng hộ kinh doanh trên hành trình chuyển đổi số. Việc hợp tác lần này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, chuẩn hóa dữ liệu giao dịch và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Trần Mạnh Trung - Tổng Giám đốc VietinBank bày tỏ vinh dự khi được đồng hành cùng ngành Thuế trong quá trình hiện đại hóa công tác quản lý và hỗ trợ người nộp thuế.

Lãnh đạo VietinBank cho biết, thỏa thuận hợp tác giữa VietinBank và Cục Thuế không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, mà còn thể hiện quyết tâm đồng hành thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đối với hộ kinh doanh, mục tiêu của VietinBank không chỉ là cung cấp vốn, mà là xây dựng một hệ sinh thái tài chính số toàn diện. VietinBank phát triển các giải pháp tài chính gắn với đặc thù hoạt động và dòng tiền của từng nhóm hộ kinh doanh, kết hợp đồng bộ giữa tín dụng với thanh toán, quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, thuế và các nền tảng số.

Việc triển khai giải pháp iShopPro Quản lý bán hàng trên nền tảng VietinBank iPay Mobile và web là một bước đi cụ thể góp phần kết nối hoạt động kinh doanh, hóa đơn, thuế và dịch vụ tài chính trên một nền tảng thống nhất, hướng tới xây dựng hệ sinh thái số toàn diện dành cho hộ kinh doanh.

“VietinBank cam kết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, đổi mới sáng tạo và mở rộng hệ sinh thái số; đồng thời luôn là đối tác tin cậy của Cục Thuế trong triển khai các chính sách mới, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển tài chính toàn diện và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam” - Tổng Giám đốc VietinBank Nguyễn Trần Mạnh Trung nhấn mạnh./.

Văn Tuấn
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